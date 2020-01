DHA YURT BÜLTENİ-2

1)SARDALYE BEREKETİ: 2 SAATTE BİN 250 KASA SARDALYE YAKALANDI

DENİZLERDE av sezonunun başlaması ile balıkcıların yüzü güldü. Bandırma\'dan denize açılan bir tekne 2 saat içersinde yakaladğı bin 250 kasa sardalye ile geri döndü. Balıkların konduğu kasalar yetersiz olunca kasa takviyesi yapıldı. Bandırmalı balıkcılar sardalye bereketi yaşıyor. Bandırma Limanı\'ndan 35 tayfası ile denize açılan \" Ağaoğulları 5 “ teknesi denize bıraktığı ağlar ile sadece 2 saat içersinde bin 250 kasa sardalye yakalayınca geri dönmek zorunda kaldı. Dolu tekni ile iskeleye yanaşan balıkcılar \"bu bir rekor\" derken kasalar yetersiz olunca takviye yapıldı. İstiflenen balıklar üzerlerine buz konularak satılmak üzere Bandırma\'nın yanı sıra, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Balıkesir\'e gönderildi. Bu yıl bardalye balhığının çok olduğunu söyleyen balık Komisyoncuları Derneği Başkanı Harun Öner, \"yıllar sonra iyi bir sezon geçireceğiz. Şu andaki avlanmalar bunu gösteriyor. Sardalye\'de rekor kırdık. Darısı diğer balıklara\" dedi. Bandırma\'da balıkcı tezgahlarında sardalye, istavrit, kolyos, sarıkanat\'ın kilosu 10 liradan, lüferin tanesi 15-20 lira, palamutun teki ise 10 liradan satılıyor. BAndırma\'da uskurmurun kilosu ise 25 lira.

2)MİDYAT\'TAN AVRUPA\'YA GÖÇ EDEN EZİDİLER GERİ DÖNÜYOR



MARDİN\'in Midyat İlçesi\'nde yaşarken, 1980\'li yıllarda yaşanan terör ve şiddet olayları nedeniyle çeşitli Avrupa ülkelerine göç eden Ezidiler, memleketlerine geri dönüyor. Avrupa\'dan dönerek Midyat merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Oyuklu ve Yenice Köylerine yerleşen 13 Ezidi aile, bakımsızlıktan harabeye dönen köylerdeki evlerini onararak yenilemeye çalışıyor. Almanya\'dan Yenice Köyü\'ne geri dönüş yapan Şükrü Dağ, 35 yıl önce ayrıldığı köyüne dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, \"Şimdi eskiden burada sıkıntı vardı. Ama şimdi milletimiz burada huzur var diye geri dönüş yapmak istiyor. Biraz alt yapı konusunda sıkıntılarımız var, onlar giderilirse herkes köye geri dönecek\"dedi.

Midyat ilçesi ve köylerinde yaşarken 1980\'li yıllarda göç ederek çeşitli Avrupa ülkelerine yerleşen Ezidiler doğduklara toprakları geri dönmeye başladı. Midyat ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Oyuklu Köyü\'ne 5 ve Yenice Köyü\'ne de 8 Ezidi aile Avrupa\'dan dönerek yerleşti. Aileler, yıllardır boş olduğu için harap hale gelen evlerini onarmaya çalışıyor. Oyuklu Köyü\'ne geri dönüş yapan Celal Delen, Avrupa\'da her gece rüyasında köyünü gördüğünü belirterek, \"Terör olayları yüzünden 1986 yılında Almanya\'ya göç ettik. Gece gündüz köyümüz rüyama geldi. Biz orayı terk ettik, geldik, geri dönüş yaptık. Köyümüzü tekrar canlandırmak için evimizin tamirini yaptık. Şu anda 5 aile, biz yeni ev yapmışız. Hatta bizim Ezidiler\'in hepsi geri dönüş yapmayı düşünüyor. Burada gelip yatırım yapacaklar. Özlem çok var. Oradakilerin hepsi kendi memleketini özlüyor, bunu tahmin ediyorum. Orada kim olursa olsun işten çıktığı zaman veya işsiz kaldığı zaman, bütün paralarını getirip burada, memleketinde yatırım yapacak. Bütün Ezildiler dönecekler, oradaki Ezidiler hepsi dönmeyi düşünüyorlar. Çünkü, burası bizim memleketimizdir. Hatta biz devletimizden de memnunuz. Küçükken biz köyümüzde nasıl oynuyorduk, neler yapıyorduk gece rüyamızda aynı şeyleri görüyoruz. Eskiden bu köyde 50 hane vardı, her hafta bir düğün oluyordu. Bu sokaklar, çocuklar vardı. Köy çok güzeldi, yani bizim hayatımız süperdi. Ama bu terör olaylarından maalesef göç ettiler. İnşallah bu köyü tekrar eski haline getirmek için elimizden ne gelirse yaparız. Allah\'a çok şükür bir sorunumuz yok, yalnız bizim büyük sorun yoldur. Biran bir an önce bu yol meselesi bitse biz de çok memnun oluruz. Kışın yağmur geldiği zaman, kimse bizim hayvanlarımıza yem getirmiyor. Hatta bize taksi de gelmiyor, ulaşım kapanıyor. Biz devletimizden rica ediyoruz, bir an önce köyün yolu çakıl veya herhangi bir asfalt ne gerekiyorsa yapılsa çok memnun oluruz\" dedi.

Almanya\'dan Yenice Köyü\'ne geri dönüş yapan Şükrü Dağ ise, 35 yıl önce ayrıldığı köyüne dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, \"Şimdi eskiden burada biraz sıkıntılar vardı. 35 yıl oldu Avrupa\'ya göç ettik. Ama şimdi milletimiz burada huzur var diye geri dönüş yapmak istiyor. Yenice Köyü\'ne dönüş yaptık, Avrupa\'dan geliyoruz. Biraz yolumuzda sıkıntı var, o yolumuz yapılırsa çocuklar, herkes köye geri dönecek. Ev yapacaklar, her şey yapacaklar, hayvancılık yaparlar. Milletimiz istiyor. Şu anda biz 8 aile geldik ev yaptık ama sıkıntımız yoldur. Ezidiler çok istiyor gelmeyi. Şimdi hepsi istiyor. Şu anda milletimiz tek tek geliyor, geri dönüş yapıyor. Bizim çocuklar Almanya\'dan gelmek istemiyor\" diye konuştu.

3)HURDA MİNİBÜSTEKİ YAŞAMIN ARDINDAN SERVET ÇIKTI

BURSA\'nın İnegöl ilçesine bağlı Soğukdere Mahallesinde Kurban Bayramı arifesinde çıkan yangında evlerinin yanması ile sokakta kalan ve minibüste yaşamını sürdüren biri çocuk 4 kişilik ailenin mal varlığı dudak uçuklattı.

İnegöl ilçesi Soğukdere Mahallesi\'nde Remziye ve Cavit Bali çiftinin oturdukları ahşap ev, geçtiğimiz kurban bayramının arefe günü çıkan yangın sonucu tamamen yandı.

Baktıkları 10 adet koyundan başka hiç bir gelirleri olmadığını söyleyen 2 çocuklu aile sokakta yatmaya başladı. Bali ailesinin yaşadıklarına üzülen Maden Köyü\'nde oturan bir kişi hurda olan minibüsünü ev olarak kullanmaları için kendilerine verdi. Bali çifti, komşularından aldıkları yorgan ve yatak ile bu minibüse yerleşip 17 yaşındaki Yücel ve 8 yaşındaki çocukları Alperen Bali ile burada yaşamaya başladı.

YARDIM İÇİN ARAŞTIRMA YAPILDI GERCEK ORTAYA ÇIKTI

Bali ailesinin yaşadıklarının basında yer almasından sonra Bursa Valisi İzzettin Küçük\'ün talimatı ile minibüste yaşayan aileyer yardım edilmek üzere İnegöl Kaymakamlığınca araştırma yapıldı.Yapılan araştırmanın sonunda ailenin 2015 model bir traktör, 3 adet otomobil, 50 dönüm arazi, meyve bahçeleri, 60 adet küçükbaş hayvan ve İnegöl merkezde bir adet eve sahip olduğu ortaya çıktı. Ailenin, bu mal varlığı nedeniyle, devletin sosyal ve yardım kuruluşlarının yardım etme kriterlerine ailenin uymadığı bildirildi. Bunun üzerine aile kendilerine ail mal varlıklarının olduğunu fakat bunları borç karşılığında aldıklarını söledi.

4)BUZAĞI KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

ADANA\'da evin bahçesindeki foseptik çukuruna düşen bir günlük buzağı kurtarmak isteyen 20 yaşındaki Gülizar Kartal zehirlenerek öldü, kendisini kurtarmak isteyen 35 yaşındaki kaynannası Rahime Kartal ise zehirlendi.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Camili Akarca Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, pencereden bahçeye baktıklarında bir günlük buzağının yerinde olmadığını fark eden Gülizar Kartal ve kaynanası Rahime Kartal, evden dışarı çıktıklar. Bahçede üzeri daha önce beton ile kapatılan eski foseptik çukurunun çöktüğünü ve buzağın da içine düştüğünü gören gelin-kaynana, komşularından yardım istedi. Komşuların geldiği sırada çukura giren Gülizar Kartal, çıkmayınca arkasından kaynanası da girdi. Rahime Kartal da çukurda çıkamayınca, komşuları halat yardımıyla gelin-kaynanayı çukurdan dışarı çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülizar Kartal\'ın öldüğü, Rahime Kartal\'ın ise zehirlendiği belirlendi. Aşırı derecede zehirlenen Rahime Kartal, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Eşi iş için şehir dışında bulunan Gülizar Kartal\'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden Rahime Kartal\'ın durumun ciddi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

5)TARIM OKULUNDAN ALDIĞI SERTİFİKA İLE HAYATI DEĞİŞTİ

SİİRT\'in Tillo İlçesi\'ne bağlı İkizbağlar Köyü\'nde yaşayan ve okula gidemediği için herhangi bir meslek sahibi de olamayan 20 yaşındaki Selim Yontaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan Tarım Okulundan aldığı sertifika ile hayatı değişti. Aldığı sertifika sayesinde dünyanın fıstık sektöründeki en iyi 5 tesisinden biri olan Siirt Fıstık İşleme Fabrikası\'nda iş bulan Yontaş, sertifika sayesinde devletin verdiği 30 bin lira değerindeki hibe ile de 6 büyükbaş hayvan sahibi olmaya hak kazandı. Yontaş, İlk başlarda aldığı sertifikanın işe yarayacağını düşünmediğini ifade ederek, \"Her kes de benim gibi düşünüyordu. Ama sonra devletin verdiği tarım desteklerinde sertifikanın büyük faydasını gördüm. Siirt Fıstık İşleme Tesisi\'ne başvuruda bulundum. Sertifika sayesinde beni işe aldılar\"dedi.

Tillo İlçesi\'ne bağlı İkizbağlar Köyü\'nde yaşayan 7 kardeşin en küçüğü olan 20 yaşındaki Selim Yontaş, okumadığı için herhangi bir kamu kurumunda iş bulamayınca arayışlara başladı. Babasıyla birlikte hem kendi fıstık tarlasında hem de başkalarına ait fıstık tarlalarında çalışarak para kazanmaya başlayan Yontaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü\'ne giderek, geçen yıl açılan Tarım Okuluna kayıt yaptırdı. Buradaki okulun sorumlusu Ziraat Mühendisi Çağdaş Can Toprak ile tanışan Yontaş, tarım ve hayvancılık alanında önemli eğitimler aldı. Eğitimini tamamlayan Yontaş, bu konuda sertifika aldı. Herkesin dalga geçtiği Yontaş, aldığı sertifikadan sonra ilçe merkezinde bulunan ve fıstık işleme sektöründe dünyanın en iyi 5 tesisi arasında gösterilen Siirt Fıstık İşleme Tesisi\'nde iş bulmakla kalmadı, devletin üreticiye hibe verdiği 30 bin liralık 6 adet büyükbaş hayvanı da almaya hakkazandı.

Kardeşlerinin her birinin evlenip yuva kurduğunu ve ayrı işlerde çalıştığını belirten Selim Yontaş, \"Okulu bitirmediğim için mecburen babamla birlikte hem kendi tarlamızda, hem de başkaların tarlalarında, bağ belleme ve çapa yapıyordum. Buradan kazandığım para ile de kişisel harcamalarımı yapıyordum. Sonra ilçe tarım müdürlüğünde, tarım okulunun açıldığını duydum ve buraya giderek fıstık üretimi, geliştirilmesi ve işlenmesi konusunda bilgi almak istedim. Buradaki mühendisler bana çok yardımcı oldu ve ben bu okuldan mezun oldum. Bana mezuniyet sertifikası verdiler. İlk başlarda bu sertifikanın işe yarayacağını ben de düşünmüyordum. Her kes de benim gibi düşünüyordu. Ama, sonra devletin verdiği tarım desteklerinde büyük faydasını gördüm bu sertifikanın. Siirt Fıstık İşleme Tesisi\'ne başvuruda bulundum. Sertifika sayesinde beni işe aldılar. Ayrıca daha önce tarım ilçe müdürlüğüne hayvancılık için yaptığım başvuru da kabul edildi. Devletin 30 bin liralık hibe kredisiyle alınacak 6 adet büyükbaş hayvanı almaya hakkazandım. Önümüzdeki hafta bu hayvanları bize teslim edecekler\" dedi.

Siirt Fıstık İşleme Tesisi Müdürü Sinan Çelik ise, Tarım Okulunda aldığı eğitim ve sertifika ile tesise katkıta bulunacağına inandıkları için Selim\'i işe aldıklarını belirterek, \"Selim Yontaş arkadaşımız Tillo\'da açılan Tarım Okulunda mezun oldu. Aldığı belge sayesinde bizler ile çalışmaya başladı. AB projesiyle kurduğumuz ve dünyanın en iyi 5 fıstık işleme tesisinden biri olan burada Selim de artık çalışacak. Fıstık işleme ve geliştirme konusunda genç yaşına rağmen, azimli, bilgili ve tecrübeli olması nedeniyle biz de kendisiyle çalışmayı uygun gördük\" dedi.

İlçe Tarım Okulu sorumlusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü\'nde görevli ziraat mühendisi Çağdaş Can Toprak da, Selim Yontaş\'ın okulun ilk mezunu olduğunu ifade ederek, \"Ülkemizde ilk defa kurulan Tillo İlçe Tarım Okulu gönüllük esasına dayalı eğitim vererek, 3 Ekim 2016 tarihi itibari ile kuruldu. Bu proje yola çıkan Selim Yontaş için iş olanakları açıldı ve bu iş olanaklarından sonra şuan gördüğünüz gibi Selim Yontaş öğrencimiz, hem kendine iş buldu hem de büyükbaş hayvan almaya hakkazandı\" şeklinde konuştu.

6)KUZEY EGE\'DE TATİLCİ YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

BALIKESİR\'in turistik ilçelerinden Edremit\'te sonbaharın ilk ayı da hareketli geçiyor. Kuzey Ege sahillerindeki otellerde doluluk oranlarının yüzde 60 civarında olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz senelerde okulların açılması yaklaşınca boşalan Kuzey Ege sahillerinde, eylül ayının ilk 15 günü itibariyle yüzde 60\'a yaklaşan doluluk oranı yaşandı. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olduğu Edremit Körfezinde de sahiller dolu. Sıcak havanın ve denizin tadını çıkaranları ağırlıklı olarak emekliler ile Almanya\'dan gelen gurbetçiler oluşturuyor. Sahiller hava kararana kadar tatil keyfi yapanlar kadar, akşam saatlerinden itibaren ise balık tutanlarla renkleniyor.

Bölgede tatil yapan vatandaşlar, \"Eylül ayı Edremit sahillerinin en güzel değerlendirilebileceği dönemlerden biri. Yoğunluk olarak azalma olurken, hem deniz suyu sıcaklığı hem de doğanın, Kazdağları\'nın eşsiz dokusu çok güzel hissediliyor\" diyorr.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, yapılan etkinlik ve tanıtımlarla Kuzey Ege de sezonun uzamaya başladığını söyledi. Yavuz, \"Geçtiğimiz yıl sezon erken kapanmıştı. Bölgemiz bu yıl 2017 yaz sezonunu ise hareketli bir şekilde geçirdi. Önümüzdeki hafta başından itibaren bu oranlar düşse de sezonun Ekim\'e kadar sürmesi yönünde beklentilerimiz var. Şu an ağırlıklı olarak bölgede emekliler ve Almanya\'dan gelen gurbetçilerimiz var. Önümüzdeki sezon Rusya ve Ukrayna bölgesinde turist getirmek için çalışmalarımız sürüyor\" dedi.

7)BODRUM EYLÜLDE DE CIVIL CIVIL

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi, sonbaharın başlangıcı eylül ayının gelmesine rağmen plajlarındaki doluluk oranıyla yazı aratmıyor.

Turizmin cennet köşelerinden Bodrum\'da sahillerdeki hareketlilik, yazdan kalma görüntüler ortaya koydu. Güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giren ilçede İngiltere, Hollanda, İrlanda, Danimarka ve Orta Doğu ülkelerinden gelen turistler, dünyaca ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Bitez ve Gümbet sahillerini doldurdu. Sahillerde adım atacak yer kalmadı. Yabancı turistlerin yanı sıra indirimli turlardan yararlanarak tatile gelen yerli turistler de, sonbaharda yazdan kalma sıcaklarla karşılaştı. 36 derece hava, 22 derece deniz suyu sıcaklığı ve nem oranının yüzde 50\'lerde ölçüldüğü Bodrum\'da, bu durumun eylül ayının sonlarına kadar devam edeceği belirtildi.

İlçede teknelerle günübirlik mavi yolculuğa çıkanların yanı sıra birçok turist su sporu yaparak ya da deniz yatağında saatlerce güneşlenerek tatilin tadını çıkartıyor. Gümbet sahillerindeki turistik tesislerdeki doluluk oranının yüzde 80\'i aştığını belirten otel yöneticisi Mehmet Eren, \"Bayram hareketliliği sonrasında hem iç hem de dış turizmde bu hareketlilik devam etti. Halen kasım ayının ortalarına kadar rezervasyon yapan otellerimiz var. Turizm kötü gidiyor diye ağlamadık her türlü şartları zorladık ve turizmde beklenen seviyeye yaklaştık. Kasım ayının sonuna kadar ilçemizde turist gelecek\" dedi.

