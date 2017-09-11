DHA YURT BÜLTENİ-2

1)MARDİN\'DE 11\'İ GLOCK OLMAK ÜZERE TOPLAM 50 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

MARDİN Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerin Kızıltepe İlçesi\'nden geçen İpek Yolu üzerinde durdurdukları bir TIR\'da yaptıkları aramalarda, yangın tüpleri ve yakıt deposu içerisine gizlenmiş 11\'i hayalet silah olarak bilinen glock marka olmak üzere toplam çeşitli marka ve çapta toplam 50 tabanca ele geçirildi.Kızıltepe İlçesi\'nde yapılan uygulamada, bir TIR içerisinde yapılan aramada, 50 tabancanın ele geçirilmesiyle ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün Mardin ve Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılıkları\'nın talimatıyla KOM Şube Müdürlüğü olarak silah kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında yapılan uygulamada; İlimiz Kızıltepe İlçesi İpekyolu üzerinde durdurulan 73 plaka sayılı TIR içerisinde yapılan aramada, araç yangın tüpleri ve yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 13 adet hs-45 marka silah ve bu silaha ait 26 adet şarjör, 3 adet hs-9 marka silah ve bu silaha ait 6 adet şarjör, 11 adet glock marka silah ve bu silaha ait 11 adet şarjör, 8 adet luger marka silah ve bu silaha ait 16 adet şarjör, 5 adet vıkıng marka silah ve bu silaha ait 10 adet şarjör, 4 adet walther marka silah ve bu silaha ait 5 adet şarjör, 2 adet taurus marka silah ve bu silaha ait 3 adet şarjör, 2 adet beretta marka silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet sıg sauer marka silah ve bu silaha ait 1 adet şarjör, 1 adet cz 75 marka silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör, 800 paket kaçak sigara, toplam 50 adet ruhsatsız tabanca, 82 adet şarjör, 800 paket kaçak sigara geçirilmiş. konu ile ilgili iki şahıs gözaltına alınmış olup , çok yönlü araştırma devam etmektedir. Her Türlü terör örgütünün finans kaynaklarının kesilmesine yönelik çalışmalar Israrla sürdürülecektir. Silah kaçakçılığı ile ilgili olarak 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor\" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Havadan drone ile TIR\'ın takip edilmesi

-Polis aracının TIR\'ın önünü kesmesi

-Narkotik köpeğinin TIR\'da arama yapması

-Bulunan silahlar

-Silahların sergilenmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

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2)BİRLİKTE OLDUĞU GÜRCÜ KADINI 6 YERİNDEN BIÇAKLADI, BOĞAZINI KESİP ÖLDÜRDÜ

ANTALYA\'nın Demre İlçesi\'nde 44 yaşındaki Mesut Özkan, bir süredir birlikte olduğu Gürcistanlı 51 yaşındaki Anna Safaryan\'ı, sokakta 6 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü.

Demre\'de boya işleri yapan Mesut Özkan, bir süredir birlikte olduğu Gürcistanlı Anna Safaryan\'la dün saat 18.00 sıralarında Mustafa Masatlı Caddesi Sabancı Pastanesi önünde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mesut Özkan üzerinde taşıdığı bıçakla Safaryan\'ı 6 yerinden bıçakladı. Özkan, yere yığılan kadının boğazını da keserek kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Safaryan, ambulansla kaldırıldığı Demre Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi.

\'400 LİRAMI VERMEDİ, ÖLDÜRDÜM\'

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, Mesut Özkan\'ı Büyükkum Mahallesi Kömürlük mevkisinde yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özkan\'ın, 2.16 promil alkollü olduğu belirlendi. Mesut Özkan polise verdiği ilk ifadesinde, \"Anna Safaryan\'la zaman zaman birlikte kalıyorduk. 400 lira borç verdim. Paramı istedim, vermedi. Tartıştık, ben de öldürdüm. Başka bir şey hatırlamıyorum\" dedi.

(Ahmet ACAR-ANTALYA/DHA)

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3)BİNGÖL\'DE İÇME SUYU AKMAYAN MAHALLE SAKİNLERİ KANAL SUYUNU KULLANIYORLAR

BİNGÖL\'ün Merkez Kaleönü Mahallesi\'nde suları akmayan mahalleliler, bölgeden geçen kanaldaki su ile ihtiyaçlarını karşılıyor. Mahalle sakinlerinden Zümriye Bayansalduz, vatandaşların dere ve kanal suyu kullandıklarını belirterek, \"Aylardır suyumuz akmıyor. Bazı bölgelere ise gece vakitlerinde 1 saat su akıyor. Bizim bölgede ise hiç akmıyor. Defalarca başvurduk ancak sonuç alamadık\"dedi.

Merkez Kaleönü Mahallesi Eski Yekmal Caddesi\'nde yaşayan vatandaşlar, uzun süre suları akmayınca günlük ihtiyaçlarını bölgeden geçen kanaldan karşılamaya başladı. Bir çok kez yetkililere sorunun çözülmesi için başvurduklarını iddia eden vatandaşlar, bir yandan susuzlukla, bir yandan da hastalıklarla mücadele ettiklerini belirttiler. Mahalle sakinlerinden Zümriye Bayansalduz, vatandaşların dere ve kanal suyu kullandıklarını belirterek, \"Aylardır suyumuz akmıyor. Bazı bölgelere ise gece vakitlerinde 1 saat akıyor. Bizim bölgede ise hiç akmıyor. Defalarca başvurduk ancak sonuç alamadık. Millet dere ve kanal suyunu kullanıyor. Bu insanlar ölür mü kalır mı, kimse umursamıyor\"dedi.

Günlük su ihtiyaçlarını evlerinin yakınlarından geçen bir kanaldan karşıladıklarını belirten Nesibe Beki ise, \"Yekmal mevkiinde uzun süredir su sorunumuz var. Çamaşırı, bulaşığı yosunlu suyla yıkıyoruz. 500-600 metre öteden içme suyunu gidip getiriyoruz. Çocuklarımızda ishal, kusma oluyor. Belediye Başkanına kendim dahi söyledim, aradım ancak bana \'Abartmaya gerek yok\' dedi. Birçok yönetici ile görüştüm. Defalarca başvurdum ancak sonuç alamadım. Yetkililerin bize sahip çıkmalarını istiyorum. Burası mahrumiyet bölgesi gibi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Suyunuz yetersiz demişlerdi, dinamo taktırdık ancak yine su yok. Aylardır bu böyle. Suyu kendi imkânlarımızla ısıtıp duş alıyoruz, kıyafetlerimizi yıkıyoruz. Köylerde bile su sorunu yok, ben merkeze bağlı bu mahallede elde yıkıyorum her şeyi\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaleönü Mahallesi Eski Yekmal Caddesi\'nden detaylar

-Bir mahallelinin evinin mutfağında akmayan musluğu göstermesi

-Vatandaşların bir araya gelip durumu anlatmaları

-Mahalle Sakini Zümriye Bayansalduz\'un röportajı

-Nesibe Beki\'nin kanaldan evine su taşıması

-Nesibe Beki\'nin Röportajı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)-

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4)HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN TÜRKÇE ÖĞRENİYORLAR

MANİSA Şehzadeler İlçesi\'nde yaşayan İran, Irak, Suriye ve Afganistan uyruklular, sosyal yaşamlarını kolaylaştırmak, rahat alışveriş yapmak ve sağlık hizmetlerinde yaşadıkları iletişim sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla İlçe Halk Eğitim Merkezi\'nin açtığı Türkçe Okuma-Yazma kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi\'nde açılan Türkçe Okuma-Yazma kursuna katılan yabancı uyruklular, 136 saatlik eğitimin Türkçeyi çat-pat öğrenerek Türk vatandaşlarıyla daha kolay iletişim kurmaya başlıyor.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, kurs talebinin yabancı uyruklulardan geldiğini belirtip, \"Geçen 26 Temmuz\'da açtığımız

A1 ve A2 seviyelerindeki Türkçe Okuma-Yazma kurslarına İran, Irak, Suriye ve Afganistan\'dan toplam 60 yabancı uyruklu kişi katıldı.Yabancıların sosyal yaşamlarını kolaylaştırabilmek amacıyla açtığımız A1 seviyesindeki kursumuz 15 Eylül\'de, A2 seviyesinde açtığımız kursumuz ise 14 Eylül tarihinde sona erecek. Kurslarımızın ikisi de 136 saatten oluşuyor. Bu kurslarımız tamamlandıktan sonra gelen talepler doğrultusunda bu ay sonunda yeniden kurs açacağız. Hedefimiz yabancı vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarında Türkçe bilmemekten kaynaklı yaşadığı iletişim sorunun ortadan kaldırmak\" dedi.

\"1.5 AYDA İLETİŞİM KURMAKTA YAŞADIKLARI SORUN ORTADAN KALKIYOR\"

Kurs öğretmeni Merve Kazancı da Türkçe konuşamadığı için zorluk yaşayan yabancı kursiyerlerin, 1,5 aylık eğitimin sonunda iletişim sorunun ortadan kalktığını ifade etti. Kazancı yaptığı açıklamada, \"Gerek pazarda, gerekse alışverişte ve insanlarla iletişim kurmalarında bizim dilimizi bilmedikleri için zorluk yaşıyorlar. Dolayısıyla Türkçe\'yi öğrenmek istiyorlar. Alfabemizden başlayarak, sayılar, günler aylar, zamanları öğreniyorlar. Bunları öğrendikten sonra yavaş yavaş cümle kurmaya, okumaya ve yazmaya başlıyorlar. Böylece sosyal hayatta daha pratik hale geliyorlar. Böylece sosyal yaşamda yaşadıkları iletişim sorunu ortadan kalkmış oluyor\" dedi.

Kursa katılan 29 yaşındaki İranlı Meryem Sohrabi, Türk arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurmak için Türkçe öğrenmeye çalıştığını belirterek, \"1 aydır kursa katılıyorum. Sosyal hayatta insanlarla daha kolay iletişim kurabilmek amacıyla hem Türkçe okumayı-hem de yazmayı öğrenmek istedim. Artık cümleleri okuyabiliyorum. Arkadaşlarımla şimdi daha rahat konuşabiliyorum. Kendimi iyi bir şekilde anlatabiliyorum\" dedi.

İran\'dan 8 ay önce gelen ve 1 aydır kurslara katılan 35 yaşındaki Fatemeh Kacevend, özellikle alışveriş yaparken yaşadığı iletişim sıkıntısına çözüm bulmak için kursa katıldığını kaydetti. Kacevend, \"Alışveriş yaparken Türkçe konusunda sıkıntı yaşıyordum. Şimdi yavaş yavaş Türçe konuşmaya başladım. Ancak tam manasıyla öğrenmiş değilim\" dedi.

Irak\'tan 3 yıl önce gelen İnşaat Mühendisi 30 yaşındaki Mustafa Albağdadi ise özellikle sağlık hizmetlerinde yaşadığı iletişim sıkıntısı için kursa katıldığını belirtip, \"Hastaneye gittiğim zaman doktorlarla zor iletişim kuruyordum. Alışverişte sıkıntı yaşıyordum. Daha önce Türkçe\'yi kitaplardan ve internet ortamından öğrenmeye çalıştım. Bir müddet kursa gittim. Kendimi daha çok ilerletmek amacıyla bu kursa katıldım. Artık rahatça diyalog kurabiliyorum\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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-Kurstan görüntü

-Kurs öğretmeni Merve Kazancı ile röp.

-Kurs a katılan yabancılarla röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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5)\'GİZEMLİ YOL\'DA TOP VE SUYLA DENEY YAPTILAR

Erzurum\'un Palandöken Dağları\'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi\'ne çıkan karayolundaki, bölge halkının \'gizemli yol\' dediği 200 metrelik bölümde, kontağı kapatılan otomobillerin yokuş yukarı çıkmasına tanık olanlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Yurt içi ve yurt dışından buraya gelip denemeler yapıyor. Kocaeli\'den Erzurum\'a gelen Ziya Gök ile oğlu Yusuf Gök, su ve topla deney yaparak yolun aslında göründüğü gibi yokuş yukarı olmadığını belirledi. Baba Gök, \"Topu aşağı attığımızda bir müddet sonra yukarı doğru çıkıyor. Bir kabada su koyunca yolun gözümüzün gördüğü gibi olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz\" dedi. Bilim adamları yolda yaptıkları deneylerde bunun tamamen bir göz yanılması olduğunu belirterek, yokuş yukarı gibi gözüken yolun aslında rampa aşağı olduğunu açıklamıştı. Vatandaşlar ise buranın kutsal bir yer olduğuna inanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ÖZEL)

-Almanya\'dan gelen gurbetçi ile röp

-Yolda araçları ile deneme sürüşü yapanlar

-Yolda baba ile oğlunun su ve topla deney yapması

-Baba ve oğlu ile röp

-Mucize yolda sürücüleri uyarak levha

-Yolan genel görüntüsü

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 04.04 Dk / 252 MB)

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