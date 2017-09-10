DHA YURT BÜLTENİ-2 

Sönmezateş\'in iddiasına Başsavcılık\'tan açıklama

Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a suikast girişimi davasının bugünki duruşmasında, sanıklardan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş\'in, 13 yaşındaki kızının cezaevi görevlilerinin cinsel tacizine uğradığı iddiası üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğu, ancak adli ve idari yönden incelendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Cumhurbaşkanımıza suikast davasının bugün yapılan duruşmasında sanıklardan G. Ş.S.\'in Kurban Bayramı\'nın 4. günü ceza infaz kurumumuzda yaptırılan açık görüşe başlamadan rutin üst araması sırasında 13 yaşındaki kızına görevli bayan infaz ve koruma memurlarınca tacizde bulunulduğu iddiası tamamen asılsızdır.

Belirtilen tarihte görevli infaz ve koruma memurlarınca mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde aramalar yapışmış olup, buna ilişkin tutanak ve belgeler gereği için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir. İddialar adli ve idari yönden detaylı şekilde incelenmektedir.\"

Haber: MUĞLA, (DHA)

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1650 engelli vatandaş kendilerine bakan aileleri ile birlikte Antalya\'da tatil yaptı

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ankara\'daki 1650 engelli vatandaş ailesi ile birlikte Antalya Manavgat ilçesinde lüks tesislerde yaptı. Tatil yapan engelli vatandaşlar tesislerde yerli ve yabancı turistler ile birlikte kaynaşma fırsatı buldu.

Ankara Etimesgut ilçesinde yaşayan 1650 engelli vatandaş aileleri ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında Antalya\'nın Manavgat ileçisindeki 5 yıldızlı otellerde tatil yapma imkanı buldu. Engelli vatandaşlar tatil yaptıkları tesislerde yerli ve yabancı turistler ile birlikte kaynaşma fırsatı buldu. 1 hafta süren tatillerinde engelli vatandaşlar ve kendilerine bakan aileleri ile bir yılın yorgunluğunu attı. Tatil boyunca engelli vatandaşlar ailelerin yardımıyla hem yüzdü hemde kültür fizik hareketleri yaptı.

Manavgat\'taki lüks tesislerdeki animasyon ekiplerinin gösterileri ile doyasıya eğlenen engelli vatandaşlar ve aileleri projeden çok mutlu olduklarını ve bu hizmetin artarak devam etmesini gerektiğini belirtti.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ilçede engelli vatandaşların rahat etmeleri açısından seferber olduklarını ve böyle bir hizmeti 2010 yılından itibaren sürdürdüklerini söyledi. Demirel, \"Her yaz döneminde 100 ile 200 özel insanımızı herhangi bir ücret talep etmeden tatil cennetleriyle buluşturuyoruz. Şuan için de Antalya Manavgat\'ta 13 kafilemiz tatil yapmaktadır. Etimesgut\'ta yapımı biten ve çok yakında hizmete açacağımız Türkiye\'de eşi benzeri olmayan 25 bin metre karelik bir alana kurduğumuz Etimesgut Engelsiz Yaşam Merkezi\'ni hem ilçeye hem de tüm Ankara halkının hizmetine sunacağız\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Tesislerden görüntü

-Engelli vatandaşlar ve ailelerinden görüntü

-Röp.

-Engelli vatandaşların denize ve havuzagirmeleri

-Engelli vatandaşların animasyon gösterileri ile eğlenmeleri

-Belediye Başkanı ile röp.

Haber-Kamera: MANAVGAT / (ANTALYA) (DHA)

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Lise ve kız yurdunun çatısı yandı

KONYA\'da bir lise ve bitişiğindeki kız öğrenci yurdunun çatısı tamamen yandı.

Yangın, saat 06.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu\'nda bilinmeyen nedenle başladı. Yurdun çatısından yükselen dumanları fark edenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına içeriden ve dışarıdan hemen müdahale etti. Kız yurdunda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine merkez ilçelerde bulunan diğer itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangın, 2 saat süren çalışma sonrası söndürülerek kontrol altına alınabildi. Yangın sonrası okul ile yurt çatısı tamamen yandı. Yangına müdahele ederken dumandan etkilenen bir itfaiye erine bölgede hazır bekletilen ambulansta müdahale yapıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Alevlerden detay

- İtfaiyenin müdahalesi

_ Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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Freni boşalan kamyon işyerine girdi

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesi\'nde markete götürdüğü malzemeleri boşalttığı sırada freni boşalan kamyon işyerine girdi.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi\'nde meydana geldi. Araç sürücüsü Kamil Bal, 67 AB 368 plakalı kamyonundan markete malzemelere indirdiği sırada aracın bir anda frenleri boşaldı. Bal, kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulurken araç bir giyim mağazasına çarptı. İşyerinin bulunduğu apartmanda bazı vatandaşlarda yaşanan gürültünün ardından korku yaşadı. Kamyonun çarptığı giyim mağazasında hasar oluştu. Kamyon olay yerine gelen vinçle kaldırıldı.

Aracın bir anda kendiliğinden kaydığını belirten Bal, \"Aşağıya mal boşalttım. Kendiliğinden kaydı. Zaten bende liftteydim. Kendimi zor attım\" dedi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İşyerine giren kamyon

-Kamyonun parçalanan kasası

-İş yerinde meydana gelen hasar

-Sürücü Kamil Bal\'ın olayı anlatması

-Mahalle sakini ile röportaj

HABER-KAMERA:Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak)(DHA)

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Çocuğun parmağına sıkışan el feneri kapağını itfaiye çıkardı

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesi\'nde 3.5 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan el feneri kapağı İlçe İtfaiye Müdürü tarafından çıkarıldı.

Alaplı ilçesine bağlı Durabeyli Köyü\'nde Cevat Yılmaz, oynadığı el fenerinin yüzüğe benzeyen kapağını parmağına taktı. Küçük çocuk parmağında sıkışan kapağı çıkartamayınca babasının yanına gitti. Baba Suat Yılmaz\'ın da çabaları yetersiz kalınca küçük çocuk gece saatlerinde Alaplı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hastanede müdahale edilemeyeceğinin söylenmesi üzerine baba Suat Yılmaz oğlunu bu kez İlçe İtfaiye Müdürlüğü\'ne götürdü. Cevat Yılmaz\'ın parmağına sıkışan el feneri kapağı Alaplı İlçe İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın tarafından kesilerek çıkarıldı. Korkarak ağlayan küçük çocuğu itfaiye personeli teselli etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çocuğun parmağındaki yüzüğü çıkarma çalışması

-İtfaiye müdürü Sinan Taşkın\'ın yüzüğü küçük demir testere ile kesmesi

-İtfaiye personelinin küçük çocuğun korkmaması için çocukla ilgilenmesi

-Çocuğun ağlaması

-Yüzüğün çıkarılması

-Baba Suat Yılmaz\'ın itfaiye personeline teşekkür etmesi

HABER-KAMERA:Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak)(DHA)

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Üretici fındığını 2 bin rakımlı yaylalarda kurutuyor

ORDU\'da geçen ay başlayan fındık hasadı yüksek kesimlerde halen devam ederken, bazı üreticiler fındığını bin 400 ile 2 bin rakımlı yaylalara götürerek burada kurdukları harmanda kurutuyor.

Ordu\'da geçen 8 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadı yüksek rakımlı köylerde halen sürüyor. Havanın zaman zaman yağmurlu gitmesi nedeniyle hasatta aksamalar meydana gelirken, bahçeden toplanarak harmana taşınan fındıkların kurutulmasında da sorun yaşanıyor. Bazı fındık üreticileri köylerde bahçelerinde topladığı fındığı bin 400 ile 2 bin rakımlı yaylalara götürerek burada güneşli havada kurutmaya çalışıyor.

Altınordu\'ya bağlı Ortaköy\'de bahçede topladığı fındığı bin 500 rakımlı Pangal Yaylası\'na götüren, geçimini hayvancılık ve fındık üretimi yaparak sağlayan evli ve 13 çocuk babası Arif Çalkaya (70), fındığını yaylada güneşli ve rutubetsiz havada kurutmaya çalıştığını söyledi. Mevcut fındık fiyatlarının mutlaka iyileştirilmesi gerektiğini de savunarak fiyata tepki gösteren Çalkaya, \"Fındığı toplayıp bahçeden harmana getirdik. Bunu satsan ne olur, borçlu, dertli adamız. 10 liraya bu fındığı nasıl verelim, çok düşük fiyat. Toprak Mahsulleri Ofisi\'ni (TMO) bekledik, serbest piyasadan da destek bekliyoruz. Bu şekilde almalarınada gerek yok\" dedi.

10 LİRA DÜŞÜK BİR FİYAT, NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ

Tek geçim kaynağının hayvancılık ve fındık olduğunu, fındık fiyatlarının düşük olması nedeniyle bu sene kurban kesiminin azlığı nedeniyle kurbanlık hayvanlarını da satamadığını belirten Çalkaya, \"Fındığın maliyetini hesaplarsak ihaleyle yerlerini satmamız lazım. Bu şekilde giderse yerleri Araplaramı satacağız. 10 lira dediğin nedir. Fiyatı azımsımıyorum ama bizim arazimiz yamaç. Bahçeden yevmiye ile toplattık, atla, sırtımızda taşıdık. Köyden arabayla yaylaya harmana getirdik. Burada patoza verdik şimdide kurutuyoruz. Hep masraf, maliyeti nasıl kurtarsın bu fındık. 10 lira düşük bir fiyat, ne yapacağımızı bimiyoruz. Kurbanlık 5 büyükbaş hayvanım vardı onlarda elde kaldı. Fındıktan umudumuz vardı oda fiyat etmedi. Bu kadar nüfusu ben nasıl bakacağım şimdi kara kara onu düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

FINDIKTA BEKLENEN REKOLTE YOK

Makine sahibi patozcu Osman Şener (51) ise, bu yıl fındık rekoltesinin beklendiği gibi iyi olmadığını ve sezonun iyi gitmediğini belirterek, \"Fındıkta problem var, beklenen rekolte yok. Fındık gözüküyor ama boş, yanık. Şehir merkezinden kilometrelerce yüksekliğe, buraya yaylalara geldim. Traktörün, patozun bana maliyeti 100 lira, bunu saatlik 160 liraya çalıştırıyoruz. 60 liraya bu çile çekilir mi? Bizimkisi köylüye kamu hizmeti gibi oldu\" dedi.

TMO Giresun kalite fındığı 10.50 lira, levant kalite fındığı 10 liradan alırken, serbest piyasada ise fındık 9 liradan işlem görüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Muhabir anonsu

-Drone ile fındık görüntüsü, detay çekimi

-Üretici Arif Çalkaya ile röportaj (İlk röportajdaki kişi)

-Patozcu Osman Şener ile pöportaj

-Köylerde fındık üreticileriyle harmanda röportaj

-Üretici Arif Çalkaya eşi ve çocuklarıyla patozda, fındıkta çalışırken görüntüsü

-Fındık hasadından görüntü

-Yüksek köylerde fındık bahçesinden görüntü

-Köylerde fındık harmanından görüntü

-Yaylada fındık harmanından görüntü

-Yaylada fındık patoz makinesine verilirken görüntü

-Yaylada fındık kurutma görüntüsü

-İlkel motorlu teleferikle fındık taşınırken görüntü

-Yaylada fındık harmanlarından görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU- (DHA)

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Ormanda doğumdan sonra ayağa kalkamayan ineğinin başında 2 gündür nöbet tutuyor

BARTIN’ın Ulus İlçesi\'ne bağlı Kalecik Köyü\'nde 42 yaşındaki Ahmet Karaoğlu, ormanlık alanda doğumdan sonra ayağa kalkamayan ineğinin başında 2 gündür nöbet tutuyor.

Ahmet Karaoğlu, önceki gün Simental cinsi gebe ineğini otlaması için ahırdan çıkardı. Karoğlu, akşam geri gelmemesi üzerine ineği aramaya çıktı. Karaoğlu ve ailesi ineği, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Eğerlik mevkisinde ormanlık alanda doğum yapmış halde buldu. Dağlık alanda doğum sırasında öldüğü belirlenen buzağının yaklaşık 10 metre aşağısında yerde yatan inek ayağa kaldırılamadı. Karaoğlu, bunun üzerine veteriner çağırdı. Veteriner hekim, doğumdan sonra ineklerde ayağa kalkamama durumunun olabileceğini belirterek iğne tedavisi uyguladı. Ancak inek yine ayağa kaldırılamadı.

Ahmet Karaoğlu, bunun üzerine gece ateş yakarak ineğin başında bekledi. Sabah uyandığında ölü doğan buzağının yabani hayvanlar tarafından parçalandığını gören Ahmet Karaoğlu, ineği yine kaldıramayınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'nden (AFAD) yardım istedi. Dağlık bölgede yaklaşık 2 kilometre yürüyerek bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de ineği kaldıramadı.

Coğrafi yapısı nedeniyle araç girmesi mümkün olmayan dağlık alandan ineğin alınması için İl Özel İdaresi\'nden iş makinesi talep edildi. Ancak iş makinesi de ineğin bulunduğu yere ulaşamadı. Havanın kararması üzerine AFAD ekipleri bölgeden ayrılırken Ahmet Karaoğlu, ikinci geceyi de eşiyle birlikte ineğinin yanında ateş yakarak geçirdi. Ahmet Karaoğlu ve eşi, yere serdikleri battaniyelerin üzerinde sırayla uyurken, köpekleri de gece ineğin yanında bekledi. Ahmet Karaoğlu, yaklaşık 10 milyar lira değerindeki ineğinin ayağa kalkmasını beklemeye devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Anons

-Ekiplerin yürümesi

-İnekten detay

-Ölen yavrudan detay

-İneğin hareket ettirilmesi

-Detay görüntüler

-İnek sahibi Ahmet Karaoğlu ile röp.

-Ahmet Karaoğlu ve eşinin gece ineğin başında beklemesi

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

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Burdur\'da kaza: 1 yaralı

BURDUR\'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Şeker Fabrikası altında meydana gelen kazada, 56 yaşındaki İbrahim Etem Yılmaz\'ın kullandığı 15 AS 579 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yılmaz\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Motosikletten görüntü

- Motosikletin çarptığı direk

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Manavgat\'ta kaza: 2 yaralı

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazasında 1\'i kadın 2 sürücü yaralandı.

Çetin Emeç Bulvarı\'ndan 5036 Sokağa dönmek isteyen Burcu Efe\'nin kullandığı 07 LPJ 93 plakalı otomobille, aynı sokaktan bulvara çıkan Hacı Osman Uludoğan\'ın kullandığı 07 LHG 71 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma şiddetiyle Hacı Osman Uludoğan\'ın kullandığı hafif ticari araç yan yattı. Kazada sürücüler Burcu Efe ve Hacı Osman Uludoğan yaralandı.

Yaralılar vatandaşın ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntüler

- Olay yerinde bulunan vatandaşlar

- Yaralılar ambulansın içinde

- Ambulansın ayrılması

- Kaza yapan otomobilin kaldırılması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)

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