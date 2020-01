DHA YURT BÜLTENİ-2

1)TABURCU EDİLDİĞİ HASTANE BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

BURSA\'da, akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen 49 yaşındaki Ogün Özmut, kafa travması şüphesiyle Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından taburcu edilen Ogün Özmut, hastanenin arka kısmındaki tıbbi atık deposunun önünde ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi\'nde sokaklarda yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı beilirtilen Ogün Özmut, dün saat 21.00 sıralarında kafa travması şüphesiyle Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede röntgen ve MR\'ı çekilen Özmut, saat 22.00 sıralarında taburcu edildi. Hastaneden çıkan Özmut, sabah saatlerinde hastanenin güvenlik görevlileri tarafından tıbbi atık deposunun önünde yerde hareketsiz olarak bulundu. Haber verilmesi sonucu gelen sağlık ekipleri, Ogün Özmut\'un hayatını kaybettiğini belirlerken, Özmut\'un yüzünde morluklar olduğu kaydedildi.

Ogün Özmut\'un cesedi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

2)KÖPRÜDEN ATLADI, HAVA YASTIĞINA DÜŞTÜ

ADANA\'da alkollü 44 yaşındaki Hakan C., köprülü kavşakta intihar girişiminde bulundu. Yola atlayan Hakan C., hava yastığına düştü.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'nde bulunan Celal Bayar Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre evinden 1 ay uzaklaştırma cezası alan Hakan C., eline aldığı cam parçasını boğazına dayayarak köprünün demir korkuluklarına çıktı. Yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışları arasında, korkuluklardan sarkan Hakan C.\'yi olay yerine gelen polis ekipler ikna etmeye çalıştı. Hakan C., eşinin gelmesini istedi. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri de hava yastığı ile önlem aldı. Aldığı alkol ve sıcağın etkisiyle demirlere tutunmakta zorlanan Hakan C.\'yi polisler kolundan yakalamaya çalıştı. Ancak kendini bırakan Hakan C. yola açılan hava yastığına düştü.Baygınlık geçiren Hakan C., tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

3)KOYUN YÜNÜNDEN ISI YALITIM MALZEMESİ

SİVAS Gıda Tarım İl Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından koyun yününden inşaatlar için ısı yalıtım malzemesi geliştirildi.

Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi işbirliği ile koyun yünü inşaatlar için ısı yalıtım malzemesine dönüştürüldü. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esat Sami Polat koyun yününden inşaatlarda kullanılmak için ısı yalıtım izolasyonu geliştirdi. Koyunların vücutlarını saran yünleri sayesinde sıcak, soğuk, nem gibi dış etkenlerden korunarak her iklimde yaşayabilme özelliği sunan yün projeyle inşaatlarda da kullanılacak. Böylece giyim sektöründe kullanılan koyun yünü artık inşaatların ısı yalıtımında da kullanılabilecek. Proje 4\'üncü AGRO Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık fuarında minyatür eve uygulanarak çiftçilere tanıtıldı. Konu hakkında açıklamada bulunan Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız, artık küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin değerlendiremedikleri yünleri atmak yerine inşaat sektöründe ısı yalıtımda kullanarak kar elde edebileceklerini söyledi.

\"AMACIMIZ İNŞAAT SEKTÖRÜNE FAYDALI OLMAK\"

İl Müdürü Yıldız, çiftçi ziyaretlerinde koyun yünlerinin yeterince değerlendirilmediğini gördüklerini belirterek, \"Biz de ne yapabiliriz düşüncesine girdik. Biz bunu acaba toplayıp, yıkayıp daha sonra tekstil sanayi de veya dokuma sanayide bunu gönderip satabilir miyiz diye düşündük. Çiftçilerimize en azından az da olsa bir kar etsinler düşüncesi hasıl oldu. Bu arada tabi Selçuk Üniversitesi\'nden Doç. Dr. Esat Sami Polat hocam ziyaretime gelmişti. Ziyaret esnasında projemiz ile ilgili kendisine bilgi verirken hocamız bununla ilgili kendisinin de 10-15 yıllık bir çalışmasının olduğunu söyleyince bu sefer fikirlerimizi birleştirdik ve bununla ilgili bir proje yapalım düşüncesi ortaya çıktı. Çalışmalara hemen başladık. Hazırladığımız bu projeyi DAP\'a sunduk. Tabi daha sonra hocamız ile birlikte projemizi anlatmaya gittik. Şu anda da Kalkınma Bakanlığına projemizi sunmuş olduk. Projemizin ismi \'Koyun yapağından izolasyon malzemesi\' projesidir. Şu anda küçükbaşta kırkım maliyeti 5 lira ancak yünün herhangi bir değeri yok. 1 lira bile etmiyor. O yüzden bu projeyi yapmamızdaki amaç öncelikle çiftçilerimize ekonomik anlamda yardımcı olabilmek. Sivas çiftçimizi kalkındırmak, inşaat sektöründe faydalı olabilmek amacı ile böyle bir proje çalışmasına başladık. İnşallah hocamız ile birlikte bu projeyi başarı ile tamamlayacağız\" dedi.

\"KOYUN YÜNÜ EN İYİ ISI YALITIM MALZEMESİ\"

Koyun yününün dünyanın en kaliteli doğal lifi olduğunu belirten Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esat Sami Polat ise, \"Koyun yününden en kaliteli yalıtım malzemeleri üretmek mümkün. Ekonomisi ileri olan ülkelerde koyun yünü özellikle tercih edilen, yangına karşı mukavemetli, havayı temizleyen, ses ve ısı yalıtım özellikleri olan bir doğal akıllı liftir. Ülkemizde maalesef koyun yünü gerektiği kadar değer bulmuyor. Biz halk ıslah projesinde çalışırken daha yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için araştırmalar yapıyorduk. Bu arada koyun yününü yalıtım malzemesi olarak kullanılması, aynı zamanda doğal bitki besininin koyun yününden elde edilmesi gibi bir imkan olduğunu keşfettik. Bunu Sivas\'taki projemize uygulamaya çalışıyoruz. Bu sayede bizim yaptığımız hesaplara göre koyun başına yapağının etkin değerlendirilmesi ile 53 lira gibi bir katkı ekonomimize sağlanabilecek. Bir ton yapağıdan 25 bin lira civarında yine ekonomiye katkı sağlanabilecek\" dedi.

\"KOYUN YÜNÜ CANLI LİFTİR\"

Doç.Dr. Polat, bu yeni sağlıklı yalıtım malzemesinin insanların yaşam standardı daha ileri noktalara götüreceğini belirterek, \"Koyun yününün dünyanın en mükemmel yalıtım malzemesi olduğu ispatlanmıştır. Yine koyun yününün akustik, yani ses yalıtım özelliği son derece yüksek. Koyun yünü canlı bir liftir. Yani sıcakta havaya nem vererek havadaki ısıyı azaltıyor. Soğukta ise havadaki rutubeti çekerek ortama ısı yayıyor. Üstün vasıfları var. Koyun yünü yeni yapılmakta olan binalarda kullanılabilir. Bunun yanı sıra yapımı bitmiş, tamamlanmış ama yalıtıma ihtiyaç duyulan binalarda da yine koyun yünü ile yalıtım sağlanabilir. Koyun yünü ekonomisi ileri olan ülkelerde çok tercih edilen bir materyal. Biz ülkemizde bunu diğer yalıtım malzemelerinden daha pahalı olmayacak bir fiyat ile piyasaya arz edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

4)MARMARİS\'TEKİ GENÇTEN TEHLİKELİ ŞOV

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi Atatürk Caddesi\'ndeki Eşref Girginç Parkı\'nda bulunan süs havuzu ile peyzaj duvarı bir gencin tehlikeli gösterisine sahne oldu. Beton zemin üzerinde bir duvardan bir duvara atlayan genç, peranda ve ters taklalarla yürekleri ağızlara getirdi.

Marmaris\'te kimlikleri öğrenilemeyen, ancak kılık ve kıyafetlerinden tatilci oldukları anlaşılan iki genç, Eşref Girginç Parkı\'ndaki süs havuzunun etrafında DHA kameraları tarafından görüntülendi. Çevreden geçenlerin azalmasını fırsat bilen gençlerden biri, bir anda havada 3-4 metre yüksekliğe atlayarak karşı tarafta, insanların da dinlenmek için oturdukları peyzaj duvarına sıçradı. Duvara ayaklarını basar basmaz bu kez ters parenda ile geri atlayan genç, geri döndüğü havuz duvarından yeni bir parendayla da yere atlamayı başardı. Her tarafın beton ve mermer olmasına rağmen canını hiçe sayarak gösteri yapan genç, son bir kez daha duvardan ters takla atarak yere inmeyi başardı. Gençler daha sonra hiçbir şey olmamış gibi cep telefonuyla çektikleri görüntüleri izleyip gözden kayboldu.

