DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KILIÇDAROĞLU\'NDAN CONKBAYIRINA \'ADALET\' YÜRÜYÜŞÜ

ÇANAKKALE Savaşları\'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Kocadere kamp alanında gerçekleşen Adalet Kurultayı\'nın 2\'nci gününde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde kurmayları ve partililer ile birlikte Conkbayırı\'na \'Adalet\' yürüyüşü gerçekleştirdi.Adalet Kurultayı\'nın ikinci gününün sabahında Kocadere kamp alanında partililere, 57\'nci alayın son yemeği olan kırık buğday çorbası ve hoşaf ikramı yapıldı. Geceyi, Adalet Kurultayı\'nın yapıldığı Kocadere kamp alanındaki karavanda geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, saat 05.30\'da ikramın yapıldığı standın başına geldi. Bir bardak kırık buğday çorbası ve bir bardak da hoşaf alan Kılıçdaroğlu, her yıl 25 Nisan sabahı binlerce izcinin yer aldığı 57. Alay Vefa Yürüyüşü güzergahında yürüdü. Bir süre elindeki çorba ve hoşaf bardağını yudumlayarak yürüyen Kılıçdaroğlu\'na, kurmayları ile birlikte çok sayıda partili de eşlik etti. Çanakkale Savaşları sırasında Yarbay Mustafa Kemal\'in, düşman çıkarmasını haber alınca, 57. Alayı Conkbayırı\'na gönderdiği ve \'Size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum\' sözleriyle tarihe geçen 25 Nisan 1915 sabahı, Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin adalet ve şehitlere saygı için gerçekleştirdiği yürüyüşüyle adeta yeniden yaşandı. Kılıçdaroğlu\'nun 6 kilometrelik Conkbayırı yürüyüşüne çok sayıda Jandarma Özel Harekâtçı ile komando eşlik edip, güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de yürüyüşte yer aldı. Beyaz bir gömlek ve siyah bir kumaş pantolon giyip spor ayakkabı ve spor bir mont ile yürüyen Kılıçdaroğlu, 6 kilometrelik mesafeyi 1 saatte kat ederek, Conkbayırı\'na ulaştı. Burada bulunan Atatürk Anıtı\'na, üzerinde \'Adalet\' yazılı bir çelenk bırakan Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulundu. Bu sırada bir vatandaş, Kılıçdaroğlu\'na savaş yıllarında askerlere öğün olarak verilen \'Tayın\' ikram etti.

\"HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi: \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk onlara, \'Ben size taarruz etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum\' dedi ve 57\'nci alay bu topraklarda son buldu. Hayatını bu topraklar için verdiler. Bayrakları için verdiler. Anneleri, babaları, çocukları, torunları ve bu ülkenin geleceği için verdiler. \'Gömelim gel seni desem tarihe sığmazsın\' diyen Çanakkale Destanı, bir anlamda burada yatanların destanıdır. Bütün Türkiye\'nin destanıdır. Onları rahmetle anıyoruz. Onlar bize güzel bir Türkiye\'yi emanet ettiler. Çanakkale Destanı, Çanakkale\'nin geçilmez olduğunu bize anlattı ve bir başka destanı yazdı. O destan Kurtuluş Savaşı destanıdır. 26 Ağustos\'ta Büyük Taarruz başladı ve 30 Ağustos\'ta Türkiye bağımsızlığını bir anlamda düşmanlarını denize dökerek kazandı. Tarihimizi iyi bilmeliyiz. Eğer bize güzel bir Türkiye bıraktılarsa, bu güzel Türkiye de hepimiz adalet içinde yaşamalıyız. Bu güzel Türkiye\'de hepimiz birlikte yaşamalıyız ve bu güzel Türkiye\'de hepimiz huzur içinde yaşamalıyız. Adalet Kurultayımızın teması da budur. Mehmetçiklerimizi andık. Komutanlarımızı andık. Onların yaşadıkları, savaştıkları topraklarda, sabah yine onların kalktığı saatlerde kalktık. Onların içtiği çorbaları içtik. Onların içtiği hoşafları içerek buralara geldik. Biz bu ülkede hep birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Onlar hayatlarını verdiler. Bizler çocuklarımıza güzel bir Türkiye\'yi vermeliyiz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Benimle beraber yürüyüşe katılan bu arkadaşlarıma, hayatını veren erine, komutanına şükran borçluyuz. Onları her zaman, her ortamda, her yerde saygıyla, minnetle, şükranla anacağız. Allah rahmet eylesin diyoruz.\"

Görüntü Dökümü

-----------------------:

-Kemal Kılıçdaroğlu\'nun çorba ve hoşaf alması ve içmesinden görüntü,

-Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Conkbayırı\'na yürüyüşünden görüntü,

-Özel Harekatçılar ve komandoların eşlik etmesinden görüntüler,

-Conkbayırı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk koymasından görüntü,

-Kemal Kılıçdaroğlu\'nun açıklamasından görüntü.

Haber: Burak GEZEN- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

======================================================

2)YERLİ TURİSTTEN SAKIZ VE MİDİLLİ\'YE A YOĞUN İLGİ

İZMİR\'in Çeşme ve Balıkesir\'in Ayvalık ilçelerinden feribotla yola çıkan 1200\'er kişilik yerli turist kafileleri, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Yunanistan\'ın Midilli ve Sakız adalarına gitti.Kurban Bayramı tatili için İzmir, Muğla ve Aydın gibi Ege\'nin tatil beldelerine gidenlerin yanı sıra komşuyu seçenler de oldu. Bodrum\'dan İstanköy, Leros, Simi, Rodos ve Kilimli adasına gidenlerin yanı sıra İzmir\'in Çeşme İlçesi\'nden de Yunanistan\'ın bir diğer gözde adası Sakız\'ı tercih edenler göze çaptı. Son olarak sabah 1200 kişilik yerli turist kafilesi, Çeşme\'den feribotla bayram tatilini geçirmek üzere Sakız Adası\'na hareket etti. Tatilcilerden, Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü\'nün lisanslı milli sporcusu, evli ve bir çocuk annesi Nağme Burguç (33), komşuda katılacağı bir turnuvayı da hatırlatarak \"Bu bayram tatili benim için her zamankinden farklı olacak. Çünkü hem Sakız maratonunu koşup ülkeme madalya kazandıracağım hem de tatil yapacağım\" dedi. Yurt dışından Sakız Adasına tatile giden Özlem Şahin ise \"Bayramlarda artık kazalar olmasın diyoruz. En büyük dileğimiz acısız üzüntüsüz bir bayram geçirmek. Bu kez de tatil için Yunanistan\'ın Sakız Adasını tercih ettik. Ege kıyılarımız gerçekten çok güzel. Bayramın bir bölümünü adada, bir bölümünü İzmir Urla\'da geçireceğim. Herkese bol barış ve sağlık dolu bayramlar diliyorum\" dedi.

MİDDİLLİ\'DE TÜRKLERİN TERCİHİ ARASINDA YER ALDI

Ayvalık\'tan ise 3 ayrı firmayla 1200 kişilik yerli turist tarifesi de komşunun yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinde Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturuldu. Vatandaşlar, Gümrük kapısı açılınca gemilerine binerek Midilli\'nin yolunu tuttu. Ayvalık-Midilli Adası arasında yolcu taşımacılığı yapan şirket sahipleri, ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Nağme Burguç ve Özlem Şahin röp.

- Yaşar Anter anons

- Feribota binenler sabah kuyrukta bekleyenler

(Haber- Kamera: Yaşar ANTER / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

=====================================================

3)EV HANIMLARI AEROBİKLE STRESTEN KURTULDU

MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'ndeki ev hanımları, günün stresinden ve doğum sonrası yaşadıkları kilolardan kurtulmak için ilçe halk eğitim müdürlüğü bünyesinde açılan aerobik kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Kurs öğretmeni Aslı Goşan, yaklaşık 2 ay süren kurusu tamamlayan ev hanımlarının en az 10, en fazla 14 kilo verdiğini belirterek mutluluğu yakaladıklarını söyledi. Evin stresinden kurtulmak, spor yaparken eğlenmek ve kilo kaybetmek isteyen ev hanımları, Şehzadeler İlçe Halk Eğitim Merkezi\'nin bünyesindeki Aerobik Kursu\'na yoğun ilgi göstermeye başladı. Ev işlerinden sıkılan ev hanımları, kurs öğretmeni Aslı Goşan eşliğinde aerobik, step, plates, zumba ve oryantal dansı yaparak bir taraftan stres atarak bir taraftan da kilo vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Yaz sezonu sebebiyle 2 seans kurs açtıklarını ve 25 ev hanımının kurslara katıldığını dile getiren kurs öğretmeni Aslı Goşan, kursların başka bir amacının ise sosyalleşmek olduğunu dile getirdi. Kursu bitiren bir ev hanımının en fazla 14 kilo verdiğini dile getiren Goşan, \"Kurslarımıza katılan kadınlarımızın öncelikle kilo, beden ölçülerini alıyorum. Sonra her ay ne kadar ilerleme kaydettiğini görmek üzere ölçülere devam ediyorum. Kursumuza gelen bir kadın en az 14 kilo kaybı yaşıyor. Kursiyerlerime sürekli olarak \'İlk başladığınız ile şimdiki durumunuz nasıl\' diye soruyorum. Bazıları \'sırt ağrım vardı. Kursa başladıktan sonra sırt ağrılarım gitti\' diyor. Bacakları ağrıyanların, şikayetleri azaldı. Nefesi düzene giren oldu. Özellikle ev hanımlarımız normal hayatlarında vücutlarını nasıl kullanmalarını gerektiğini nasıl sağlıklı hareket etmeleri gerektiğini bilmiyorlar. Kurs sayesinde ev hanımlarımıza bunu öğretiyoruz. Tansiyon, şeker ve kolesterol hastası olanların düzene girdiğini gözlüyoruz. Sağlık üzerine olumlu sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim\" diye konuştu. Kurs öğretmeni Goşan, kursa 15 ile 70 arasında ev hanımlarının katıldığını ifade ederek, Eylül ayında seans sayısını 4\'e yükselteceklerini ve 100 kadının katılacağını ifade etti.

EV HANIMLARI KURSTAN MEMNUN

Eşinin işi sebebiyle ülkeye 2 yıl önce gelen İranlı Fatma Zare, kursa katılarak yeni arkadaşlar edindiğini ve kilo vermeye başladığını belirterek, \"Kursa başlamamın sebebi spor yaparak zayıflamak. Ayrıca dans yapıyorum ve yeni arkadaşlar tanıyorum. 1.5 aylık zaman içerisinde 5 kilo verdim. Bu da beni çok mutlu etti\" diye konuştu.

İki ay önce kursa katılan ev hanımı İlknur Çapan (31) ise, kursa doğum sonrası kilolarından kurtulmak için geldiğini belirterek, \"Sporla sıkılaşacağıma inandığım için kursa katıldım. Kurs sayesinde nefes alışım düzene girdi. İşlerimi daha hızlı şekilde yapmaya başladım. Kilolarımdan kurtulmaya başladım. 2.5 kilo verdim. Çevremdeki insanlar kilo verdiğimi söylüyorlar. Ayrıca ev stresinden de uzak duruyorum. Bir taraftan spor yaparken, arkadaşlarımızla sohbet ederek evdeki sıkıntıları atıyoruz\" dedi.

Ev hanımı 32 yaşındaki Işıl Özdil ise ikinci doğum sonrasında yaşadığı kilolardan kurtulmak için kursa katıldığını ifade ederek, \"Doğum sonrası kilolarımdan kurtulmak ve evin içindeki stresimi atmak için kursa katıldım. Çok faydasını gördüm. Kursa katıldığımı günden bu zamana kadar 5 kilo verdim. Sağlık açısından kursun faydasını çok gördüm\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Ev hanımlarının kursta öğretmen eşliğinde aerobik, plates yaparken görüntü

- Öğretmen Aslı Goşan\'ın açıklaması

- Kursiyerlerden İranlı Fatma Zare, İlknur Çapan ile Işıl Özdil\'in açıklamaları

- Kurs sonrası detaylar

- Genel ve Detay görüntü



( Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

=======================================================

4)ARDAHAN\'DA BAL FESTİVALİ COŞKUSU

Ardahan Belediyesi, tarafından bu yıl 16\'ncısı düzenlenen \'lusal Kültür ve Bal Festivali\' yurt içinden ve dışından gelenlerin katılımı ile coşkulu biçimde kutlandı. Çamlıbel Ormanlarında yerel ses sanatçıları sahne aldı, feastivale katılanlar ise halay çekti. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, \"Kafkas Arı arkının gen merkezi olan Ardahan\'da yaklaşık 300 çiçekten almış olduğu polen ile karışmış balın Coğrafi işaret patenti alınması hem üretici hem de tüketici için çok önemlidir\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Belediye Başkanı Faruk kösoy\'un konuşmaları

-Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödül töreni

-Ses Sanatçılarının türkü ve şiirleri-

-Vatandaşların halay görüntüleri

( Haber-Kamera -Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

3 DK, 100 MB

========================================================

5)KURBANLIK SORAN ÇOK, ALAN YOK

Kurban Bayramına sayılı günler kala Oltu Canlı Hayvan Pazarında kurbanlık satışları henüz başlamadı. Kurbanlıklarını satmak için pazara getiren yetiştiriceler, \"Soran çok ama alan yok\" diye piyasayı özetliyorlar. Erzurum\'un Oltu ilçesinde küçükbaş hayvanlar 1-2 bin, büyükbaş hayvanlar ise 4 bin liradan başlıyor. \'Şahin\' isimli 740 kilo ağırlığındaki kurbanlık boğa 12,5 TL\'lik fiyatıyla pazarda büyük ilgi topluyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Pazardan genel

- Pazardan detaylar

- Hayvan tüccarlarıyla röp

(Haber- kamera: Murat AYDIN / OLTU(ERZURUM), (DHA)

5 DK / 1,09 MB



=========================================================

6)KISMEN ÇÖKEN EVİN 20 METREKARELİK ODASINDA 6 KİŞİ YAŞIYOR

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde işsiz olan 47 yaşındaki Murat Keskinler, eşi 3 çocuğu ve kayınvalidesi ile bir odasının çatısı çöken bir odasının da çökme tehlikesi bulunan gecekondunun 20 metrekarelik odasında yaşam mücadelesi veriyor. Keskinler, ölüm tehlikesine karşın gidecek yerleri olmadığı için evde yaşamak zorunda bulunduklarını belirterek, yardım çağrısında bulundu.Çorlu\'nun Hıdırağa Mahallesi Sarıtaş Sokak üzerinde bulunan bir odasının çatısı çöken, diğer odanın da çatısı çökmek üzere bulunan tek katlı gecekonduda 6 kişilik Keskinler ailesi yaşam mücadelesi veriyor. Çorlu\'da çeşitli fabrikalarda işçi olarak çalışan ve son 1 yıldır da işsiz olan Murat Keskinler, tehlike yaratan evde eşi Fehime, çocukları ilkokul öğrencisi Sülbiye (7), ortaokul öğrencisi Emirhan(11), konuşma bozukluğu nedeniyle özel rehabilitasyon merkezine giden Halil İbrahim(4) ve kayınvalidesi Gülümser Özmen ile birlikte yaşıyor.

Çökmeler nedeniyle evinde 20 metrekarelik tek odasında yaşamak zorunda kalan aileye mahalle sakinleri destek oluyor. Yazın havaların iyi olması nedeniyle idare ettiklerini söyleyen Murat Keskinler, kışın kar ve dondurucu soğuk havalarda ne yapacaklarını bilmediklerini anlattı. Kayınvalidesi Gülümser Özmen\'in kızları Sülbiye ile bir süreliğine Edirne\'deki yakınlarının yanına gitmek zorunda kaldığını belirten baba Keskinler, \"Evin bir tarafı çöktü, diğer odanın çatısı da çökme tehlikesi var. Üç çocuk eşim ben birde kayınvalidem 6 kişi aynı odada kalıyoruz. Her an çatı üzerimize çökecek diye korku içindeyiz. Yağmur yağdığı zaman içerisi su oluyor. Bu şekilde mağduruz. Herhangi yapacak bir şey var ise yardım istiyoruz. Çocuklar okula başlayacaklar. Evin çökmesinde korktuğum için çocukları yalnız bırakamıyorum. İş arıyorum bulursam da çalışmak istiyorum\" dedi.

GECE OLMASINI İSTEMİYORUZ

Evlerinin yıkılmasından dolayı altında kalmaktan korkuttuklarını belirten Fehime Keskinler, \"Ev yıkılıyor, altında kalabiliriz. Korku içindeyiz. Yardım istiyoruz, gidecek bir yerimiz yok. Gece olmasını hiç istemiyorum. Bu odada 6 kişi yaşıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Evin dışından görüntü

-Çatısı çöken odadan görüntü

-Çatısının çökme tehlikesi olan odadan görüntü

-Murat Keskinler ile röp.

-Fehime Keskinler ile röp.

-Çocuklardan yakın detay

-Evin içinden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) -

=========================================================

7)FUARDA MUĞLA RÜZGARI

İZMİR Enternasyonal Fuarı\'nda, bu yıl onur konuğu ili olan Muğla\'nın standı büyük ilgi görürken, Muğla\'dan gelen 30 kişilik halk oyunları ekibi performanslarıyla büyüledi.Bu yıl 86\'ncısı düzenlenen İEF\'ye onur konuğu il olarak katılan Muğla\'nın, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan standları fuar ziyaretçilerince ilgiyle karşılanıyor. Girişinde, Muğla\'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, doğa sporları yapılabilecek bölgelerinin tanıtıldığı standların, fuarın başladığı günden bu yana bir an olsun boş kalmadığı gözlendi. Standlarda, Muğla\'da doğan veya yaşayan sanatçı ve yazarların fotoğrafları asılarak, hayat öyküleri üzerine kısa bilgilendirmeler yapıldı. Ünlü Muğla evlerinin gerçeğini aratmayan plastik maketi ve Muğla Yörük Obaları Derneği tarafından getirilen \'kıl çadır\' ise, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ayrıca, bölgede 300 yıllık bir gelenek olan bakır işlemeciliği zanaatından bazı ürünler ile Muğla ve ilçelerinin eski görünümünü yansıtan fotoğraflar da sergilendi. Karya Kralı Mausolos\'a ait Mausoleion mezarı, Köyceğiz Meydanı\'nda yer alan Knidos Aslanı, Milas ilçesinde yer alan Euromos Antik Kenti ve Lahit mezarların maketleri ise beğeniyle karşılandı.Muğla Büyükşehir Belediye Konservatuarı bünyesindeki 30 kişilik halk oyunları ekibinin dansları ise izleyenleri büyüledi. Ziyaretçiler, Kafkas, Roman ve Muğla Zeybeği oyunlarını oynayan ekibin bol bol fotoğraflarını çekip videoya aldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı eğitmeni 29 yaşındaki Şükrü Vural Karabağ, \"Hepsi 18 yaş altı olan 30 kişilik bir ekiple 86\'ncı İzmir Enternasyonal Fuarı\'ndayız. İzmirlilerin dans ekibimize ilgisi gerçekten çok güzel. Henüz yeni kurulmuş bir ekibiz, ileride ulusal ve uluslurarası yarışmalara da katılacağız. Zaten kendi kültürümüz, örfümüz, adetlerimiz olduğu için herkes tarafından çok sıcak karşılanıyor. Herkese iyi eğlenceler diliyorum.\" diyerek duygularını dile getirdi.



Görüntü Dökümü

--------------------------

- Halk oyunları ekibinden görüntü

- Standları gezen vatandaşlardan görüntü

- Muğla bakırcılığı örneklerinden görüntü

- Muğla evinin maketinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)