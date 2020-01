DHA YURT BÜLTENİ-2 

Van\'da 3 PKK\'lı hava harekatıyla öldürüldü

VAN\'ın Gürpınar İlçesi kırsalında tespit edilen 3 PKK\'lı terörist, düzenlenen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada 3 bölücü terör örgütü mesubunun Hava Kuvvetleri unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen 3 PKK\'lı teröristin, dün il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan 2 teröristin öldürüldüğü operasyonda imha edilen bombalı aracı temin eden ve araca bomba yükleyen teröristler olduğu kaydedildi.

Kulp ve Çermik\'te PKK\'nın gıda deposu ve mühimmatı bulundu

Çkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist sağ yakalandı,1 güvenlik korucusu da yaralandı

DİYARBAKIR\'ın Kulp İlçesi kırsal kesiminde çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist sağ yakalandı,1 güvenlik korucusu da yaralandı. Çermik İlçesi\'nde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 250 kilo amonyum nitrat, ve çok miktarda gıda maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği, Kulp ile Çermik İlçesi\'nin dağlık ve kırsal alanlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek, işbirlikçilerini yakalamak, terör örgütünce kullanılan sığınak ve barınakları tespit etmek üzere 20-21 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılan operasyona ilgili açıklama yaptı. Kulp İlçesi\'nin kırsal kesiminde düzenlenen operasyonda, 2 terörist ölü ele geçirildi, 1 terörist yakalandı ve 1 güvenlik korucusu hafif yaralandı. Diyarbakır Valiliği\'nin açıklamasında şu bilgilere yer verildi: Bu bağlamda; Diyarbakır ili Kulp ilçesi Yaylak Köyü Simetok Mezrası\'nda 20 Ağustos 2017 Pazar günü saat 11.30\'dan itibaren icrasına başlanılan operasyonel faaliyet sonucunda, 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, temas araması neticesinde, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 4 adet el bombası, 300 adet muhtelif fişek, 2 adet şemsiye, çok miktarda yaşam malzemesi (50 kilo patates, 500 kilo un, 50 kilo şeker, 5 kilo salça, 10 kilo domates, 5 kilo soğan, 4 kilo bulaşık deterjanı, 10 paket el sabunu, 2.5 kilo çamaşır deterjanı ele geçirilmiştir. Söz konusu operasyonda bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sağlanan temasın geliştirilmesi sonrasında, 1 terörist sağ olarak yakalanmış, kahraman 1 güvenlik korucusu teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanmayı müteakip, olay bölgesinden helikopterle Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi\'ne sevk edilmiştir.\"

250 KİLO AMONYUM NİTRAT

Valilik açıklamasında, Çermik ilçesi Göktepe ve Aynalı köyleri sınırı içerisinde düzenlenen operasyonda ise el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 250 kilo amonyum nitratın bulunduğuna yer verildi. Açıklamada şöyle devam edildi: Çermik İlçesi Göktepe ve Aynalı köyleri mülki sınırları içerisinde 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü icra edilen temas araması neticesinde tespit edilen 2 ayrı sığınakta; 59 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 59 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet el bombası, 1 adet silah üstü termal kamera, 1 adet M-16 şarjörü, 250 kilo amonyum nitrat, 650 adet pil, 3 adet küçük tüp, çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi (30 adet lavaş, 35 kilo bulgur, 52 kilo tuz, 25 kilo pirinç, 680 kilo şeker, 90 kilo çikolata, 250 paket makarna, 190 kilo siyah zeytin, 160 paket hazır çorba, 50 paket ıslak mendil, 5 adet siyah kemer, 50 çift siyah çorap, 20 adet kaşık, 20 adet çatal, 2 kilo sarma tütün, 5 litre motorin, 1 adet kot pantolon, 2 adet terörist kıyafeti ve muhtelif giyim eşyası, 5 adet çaydanlık, bin 100 adet konserve, 170 litre ayçiçek yağ, 15 adet 2.5 litre coca cola, 60 kilo çay, 65 kilo salça, 5 adet tencere, 70 kilo fasulye, 20 adet toz içecek, 10 adet çakmak gazı, 20 metre demir saç ele geçirilmiştir.\"

Kulp ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılıkları\'nın talimatları doğrultusunda soruşturmaya başlatıldığı, bölge halkının huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

Ayvalık\'ta yanan bölgeye sembolik fidan dikimi



CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, beraberindeki bir grupla, Balıkesir\'in Ayvalık İlçesi\'nde Şeytan Sofrası eteklerindeki Tımarhane Adası sırtlarında bulunan Cennet Koyu\'nda çıkan yangın sonrası zarar gören alanları gezdi. Bölgeye sembolik fidan da diken CHP\'li Akın, ülkenin en büyük doğal tabiat parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkını her zaman yeşil olarak görmek istediklerini belirtip, \"Burası ranta değil doğaya dönsün\" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, CHP İlçe Başkanı Ahmet Toker, CHP\'li Belediye Meclis üyeleri Salman Kayran ve Fahri Güren, Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli ile Ayvalık\'taki yangında zarar gören alanları inceleyen CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, bölgenin ağaçlandırılmasına yönelik taleplerini sembolik şekilde ağaç dikerek gösterdi.

\'BURASI RANTA DEĞİL AĞAÇLANDIRILARAK DOĞAYA DÖNSÜN\'

Cennet gibi bir bölgede olduklarını ifade eden Vekil Akın, \"15 hektardı 20\'ye çıkmış. Şeytan sofrası içindeki yangınla ilgili işin içinde bir şeytanlık olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bakın etrafa cennet gibi bir bölge. Tabiat parkı içinde sanki bilerek yakılmış gibi bir intiba oluştu bizde. Bunu araştırmak bizim görevimiz. Ben de araştırma önergesi verdim fakat tabi önergelerle ilgili değil vicdanla ilgili bir şey bu. Çok zor yetişen ormanlarımız, yeşilliklerimiz inşallah öyle değildir ama bir rant uğruna kurban ediliyor. Ayvalık\'ta her yer ayrı bir güzellik içerisinde. Bu bölgelerde devletimizin, dikim yapacağına, asla ve asla ranta kurban etmeyeceğine inanmak istiyorum. Biz de sonuna kadar bunun takipçisi olacağız. Buradaki bir ranta asla izin vermeyeceğiz. Çünkü yakıp buralara bir şey yapabiliriz anlayışını artık kaldırmamız gerekiyor. Bir daha böyle afetler olmasın çünkü bu doğa kolay kazanılmıyor. Burası ranta değil, ağaçlandırılarak doğaya dönsün\" dedi.

\'TABİAT PARKININ GİRİŞ ÇIKIŞININ KONTROL ALTINA ALINMASININ ZAMAN GELDİ\'

Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise, \"Tabiat parkının ortasında 20 hektar alanı kaybettik. Hem ormandaki doğayı hem de ağaçlarla birlikte burada yaşayan canlılar açısından zayiat verdik. Ciğerimiz yandı ama hızlı rüzgara rağmen orman ve itfaiye ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle çabuk atlatıldı. Ancak burası bir tabiat parkı. Bu yangın da gösterdi ki bundan 11 yıl öncede çok büyük bir yangın çıkmıştı bölgede. Artık buranın girişinin çıkışının kontrol altına alınmasının zamanı geldi ve geçti. Buraların yanmasına bir kundaklama olayı sebep olmuş olabilir. Buraları bizim çok önemli doğal güzelliklerimiz ve koruma altındaki bölgelerimiz. Koruma altında olan bu bölgenin giriş çıkışının da kontrol altında olması, denetleniyor olması gerekli. Tabiat parklarımızı kaldırtmayız, sit alanları derecesini düşürtmeyiz. Buraları yapılaşmaya açmamak için Ayvalık Belediyesi, STK\'lar yaşam savunucuları olarak kararlıyız. Biz buraların teminatıyız. Bakanlık Eylül ve Ekim ayında temizlik, Kasım ayında ağaçlandırma yapacağını açıkladı\" dedi.

SAHADA AĞAÇLANDIRMA İÇİN PROJE ÇALIŞMASI

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğünden Sezgin İşbakan, Edremit Orman İşletme Müdür Vekili Canan Avcu, Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Burhaniye Şefi Atasay Tanrısever ise sahada son incelemeleri yaptı. Drone çekimi yapılan sahada, Orman Bakanlığı\'nın yanan sahalarda hemen ağaçlandırma çalışması yapma yönündeki kararını hatırlatan Orman Müdürlüğü ekipleri, hangi bölgeye hangi ağaçların dikileceğine yönelik projelendirme çalışmasının hemen ardından ağaçlandırmaya başlanacağını kaydetti. Ayrıca saha çalışmalarını bitiren Ayvalık Orman İşletme Şefliği, alanda iki ayrı ekiple damgalama çalışması yaptı. Damgalama çalışması bittikten sonra ihaleye çıkılacağı ya da kesimci bulunup, iş makineleri ile sürüm yapılıp sonbaharda ağaçlandırma çalışmasının tamamlanacağı öğrenildi.

YANGIN İKİ NOKTADA BAŞLAMIŞ OLABİLİR

Yangının iki ayrı noktada başladığı üzerinde durulduğu, bu noktalardan birinin Hakkıbey Yarımadasında bir tepe ile diğerinin Ceylan Sitesi yolu üzeri olduğu belirtildi. Yangında 20 hektar çamlık alan, 40 dönüm ise zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Adalet Kurultayı\'na 10 binden fazla kişi katılacak



ÇANAKKALE Savaşları\'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Eceabat İlçesi\'ne bağlı Kocadere Köyü yakınındaki Kocadere Kamp Alanı, CHP\'nin 26-29 Ağustos arasında yapacağı Adalet Kurultayı için hazırlanıyor. Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 10 binin üzerinde katılım bekledikleri, Adalet Kurultayı için alanda 7 bin kişilik konaklama alanı oluşturacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Maltepe Mitingi\'yle sonuçlanan ve 24 gün süren Adalet Yürüyüşü\'nün ardından bu kez gözler, Adalet Kurultayı\'na çevrildi. 26- 29 Ağustos arasında Çanakkale\'de Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Kocadere Köyü yakınında bulunan Alan Başkanlığı\'na ait Kocadere Kamp Alanı\'nda yapılacak Adalet Kurultayı için CHP\'de çalışmalar sürüyor. Çok sayıda işçi tarafından alan kurultay için düzenlenirken, çalışmaları yerinde incelemek için Kocadere Kamp Alanı\'na gelen CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, beraberinde CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, il, ilçe ve belediye başkanları ile bir toplantı yaptı. Toplantıda, kurultayın sorunsuz şekilde tamamlanması için neler yapılması, ne tür önlemler alınması gerektiği konuları görüşülüp, görev paylaşımı yapıldı.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Milletvekili Muharrem Erkek, beraberindeki partililer ile birlikte işçiler tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı.

KATILIMCILARI EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ

Torun DHA\'ya yaptığı açıklamada, 26-29 Ağustos arasında Kocadere Kamp Alanında Adalet Kurultayını gerçekleştireceklerini söyledi. Bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Torun, \"Şu anda alanın yeme içme, konaklama ve diğer aktivitelerin yapılacağı gerekli düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz. Alan her türlü faaliyetimizi yapmaya müsait. İnanıyorum ki, 26 Ağustos\'a kadar da alanımızı gelecek konuklarımız için hazır hale getireceğiz. Yoğun bir çalışma devam ediyor. İl başkanlarımızdan, ilçe başkanlarımızdan, belediye başkanlarımızdan destek alıyoruz. Görüş ve önerilerini alıyoruz. Bu alanda gelen katılımcıları en iyi şekilde, hiçbir sorun olmadan ağırlamak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız sürüyor\" dedi.

\"HAFIZA SOKAĞI OLACAK\"

Adalet Kurultayı\'na 10 binin üzerinde bir katılım beklediklerini ifade eden Torun, \"Katılımcılar gün içerisinde panellere katılacak. Günde iki konu işleyeceğiz. Aynı süre içerisinde değişik alanlarda çalıştaylarımız olacak. Türkiye\'de yaşanan adaletsizlikleri masaya yatıracağımız çalıştaylar yapılacak. Bir de Hafıza Sokağımız olacak. Burada Türkiye\'de uzun süre gündemi işgal etmiş ve hala adaletin yerini bulmadığı belli konuları resim ve o günü ifade eden panolarla anlatacağız. Bir Adalet Sokağı oluşturacağız. Türkiye\'deki adaletsizliğe dikkat çekmek için farklı etkinliklerimiz de olacak. Burada 4 günü dolu dolu geçireceğiz. Her anlamda gelen katılımcılar Türkiye\'de yaşanılan bu süreci ifade edecek, daha iyi anlayacaklar. Buradan bir adalet talebimizi tekrar Türkiye\'ye ve dünyaya iletmiş olacağız\" diye konuştu.

7 BİN KİŞİLİK BİR KONAKLAMA ALANI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da 4 gün boyunca kamp alanında konaklayacağını ve panellere katılacağını belirten Torun, \"İlk gün şehitlik ziyaretimiz olacak. Burada 7 bin kişilik bir konaklama alanı oluşturacağız. Gelen konuklarımızı ağırlayacağız. Ama günübirlik gelen konuklarımızda olacak\" dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ise, \"Dünya siyasi tarihine geçen 24 günlük Adalet Yürüyüşümüz ve Maltepe Mitingimiz başlangıçtı. Adalet mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Çünkü adalete çok ihtiyacımız olduğu bir süreçteyiz. 26 Ağustos günü sabah saat 09.00\'da başlayacak Adalet Kurultayımız 29 Ağustos akşamı saat 17.00\'de tamamlanacak. Dört gün boyunca bu tarihi alanda bilim, siyaset, hukuk insanlarıyla, toplumun her kesiminden sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle paneller, çalıştaylar, sözlü anlatımlar olacak. Bu topraklar Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin ön sözünün yazıldığı topraklar. Onun için bu tarihi alanda Adalet Kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Çünkü devletin temeli adalettir. Türkiye Cumhuriyetini kuran kadrolar Çanakkale cephesinden başlayarak Kuva-i Milliye ve daha sonra TBMM\'yi kuran kadrolardır. Bu topraklardan bütün dünyaya barış ve adalet mesajlarımızı ileteceğiz\" diye konuştu.

(ÖZEL) Arı kovanıyla astım ve bronşit tedavisi

SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde arıcılık yapan 62 yaşındaki Azimet Kutlu yurt dışında yaygın olarak kullanılan alternatif tıp uygulaması \'apiterapi\'nin benzeri olan arı havası sistemi ile hastalara şifa oluyor. Kutlu, maske yardımı ile arı kovanından hava vererek, astım, bronşit ve sinüzit gibi rahatsızlıkları bulunanları rahatlatıyor.

Sivas\'ın Suşehri ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası 62 yaşındaki Azimet Kutlu, ilçeye 23 kilometre uzaklıkta bulunan Şarköy\'de 1980 yılından beri arıcılık işi ile uğraşıyor. Kutlu, kendisine ait 230 kovan arıdan hem bal alıyor hem de alternatif tıpta kullanılan \'apiterapi\'yi ücretsiz olarak uyguluyor. Uygulama astım, bronşit, sinüzit, alerji gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin kovana takılan aparat sayesinde bal, polen ve propolis karışımının bulunduğu havayı teneffüs etmelerine dayanıyor. Arı yetiştiricisi Azimet Kutlu arıların bir çok faydası olduğunu, bunlardan birisinin de astım, bronşit gibi hastalıkların tedavisi olduğunu ileri sürdü. Bir ayda uygulanan 3-4 terapi ile bu hastalıkların geçtiğini ileri süren Kutlu, bu tedavi için hiçbir ücret talep etmediğini ifade etti.

ASTIMA, BRONŞİTE İYİ GELİYOR

Arı yetiştiricisi Kutlu, astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalarının seansları düzenli şekilde yapmaları halinde bu hastalıktan kurtulduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

\"Bu arıların çok güzel bir özelliği var. Astım, bronşit, nefes darlığı gibi hastalıklarının en güzel ilacı bu kovanın içindeki arının kokusu. Arı kovanının üstünde iki tane delik var. Bu oksijen maskesinin hortumunu bu iki delikten birine takıyoruz. Hasta bu maskeyi takarak kovanın içindeki havayı içine çekiyor. Yarım saat bu şekilde bekliyor. Bir ayda üç dört defa yaptıktan sonra astım, bronşiti tamamen gider.\"

\'BEN DE ŞİFA BULDUM\'

Kendisinin de astım rahatsızlığı bulunduğu ve bu yöntem ile iyileştiğini iddia eden Kutlu, \"Bu Allah\'ın verdiği doğal bir ilaç. Bu tedaviden ben de fayda gördüm. Bu arının havasını aldıktan sonra bu hastalığı benden sildi. İlaç bile kullanmadım. Buraya bazı hastalar geliyor ve faydasını görüyor ama bir çok kimse bunu bilmiyor. Arı kovanındaki kokunun nefes darlığına, astıma, bronşite faydası olduğunu kimse bilmiyor. Sadece hasta olanlar değil, buraya herkes gelebilir. Bu arıların verdiği bir şifa. Ben bunun için para almıyorum. Gelenlere çay, bal ikram ediyorum, ondan da para almıyorum\" dedi. Kutlu, şimdilik sadece kendisini tanıyan ve bu yöntemi uyguladığını bilen kişilerin tavsiyesi üzerine gelenler olduğunu söyledi.

Sinüzit rahatsızlığı bulunan ve bu yöntemi denemek için Kutlu\'nun evine gelen Sıtkı Erdem de arı kovanı havası soluduktan sonra başındaki sinüzitte büyük oranda iyileşme olduğunu ve rahatladığını ifade etti.

(ÖZEL) Ölüm kavşağına viyadük çare olmadı

Erzurum- Artvin karayolunun 62\'nci kilometresindeki Aksukapı Kavşağı\'nda son 10 yılda yaklaşık 50 kişi hayatını kaybederken 300\'den fazla kişi ise yaralandı. Son olarak Aksu Mahallesi\'nde meydana gelen kazada ise 17 kilometrelik rampada freni boşalarak yan yatan TIR\'ın neden olduğu kazada yol kenarında bekleyen Sedanur (17) ve Burcu Güler (12) kardeşlerin hayatlarını kaybetmesine neden oldu. Ölüm kavşağı olarak anılan yolun sonuna CHP eski Milletvekili Ensar Öğüt\'ün TBMM\'ye soru önergesi sunması ile yapılan viyadükte kazalara çare olmadı. Yetkililer, viyadüğün ramba bitimindeki noktaya yapıldığı için eğim rampadan aşağı inişti özellikle ağır tonajlı kamyon ve otobüs gibi araçların frenlerinin patlayarak korkunç kazaların önüne geçemediğini bildirdi.



Kayseri\'de uyuşturucu can aldı

KAYSERİ’de 21 yaşında Utku Çolpan, iddiaya göre aldığı yüksek dozda uyuşturucu madde nedeniyle öldü.

Merkez Melikgazi İlçesi Küçükali Mahallesi Beştepeler Mesire alanında iddiaya göre dün gece yüksek dozda uyuşturucu kullanan işsiz Utku Çolpan yaşamını yitirdi. Mesire alanına gelen vatandaşlar tarafında cesedi ağaçların altında kayalık alanda bulunan Çolpan \'ın yanıbaşında uyuşturucu içiminde kullanılan aluminyum folyo bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Utku Çolpan\'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Acılı anne 5 yıldır kızı ve damadını öldürenin bulunmasını bekliyor



MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'nde 41 yaşındaki Sibel Akkoç ile 44 yaşındaki Sabri Akkoç çiftinin evlerinde boğazları kesilerek öldürülmesinden 4.5 yıl geçmesine karşın sır perdesi hala kaldırılmadı. Anne Saadet Gediz, kızı ve damadının ölümünden sorumlu olan kişinin bulunmasını istedi.

Şehzadeler İlçesi\'nin kırsal kesimdeki Hamzabeyli Mahallesi\'nde oturan 44 yaşındaki Sabri Akkoç ve eşi Sibel Akkoç, 19 Şubat 2012 tarihinde evlerinde kanlar içinde hareketsiz bulundu. Evin penceresinde bulunan parmak izinden yola çıkan jandarma ekipleri, olay günü bir fabrikanın güvenlik kamerasından Hamzabeyli\'ye girip çıktığı belirlenen yüzü poşuyla kapalı bir kişinin eşkalini belirmek için çalışma başlattı. Mahallede oturan çok sayıda kişinin parmak izi alındı. Ancak, geçen yaklaşık 5 yıla rağmen Akkoç çifti cinayetinin üzerindeki sır perdesi aralanmadı. Geçen süre içerisinde 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında cinayetle yakından ilgilenen savcı Mehmet Kaya görevden uzaklaştırılırken, dosyayı araştıran Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cihan Salı ise, FETÖ soruşturması kapsamında görevden ihraç edildi.

\"1 KİŞİ HAPİSTE\"

Öldürülen Sibel Akkoç\'un annesi Saadet Gediz, 4.5 yılda, cinayet şüpheli veya şüphelilerinin bulunmasını beklediklerini belirterek, \"Herkesin katilleri bulundu. Benim çocuğumun katil veya katilleri halen bulunamadı. Yeter artık. Kim yaptıysa bulunsun çeksin cezasını\" diye konuştu. Acılı anne Gediz, 6 Ekim 2016 tarihinde bir kişinin cinayet zanlısı olabileceği şüphesi üzerine savcılık talimatıyla tutuklandığını belirterek, \"6 Ekim 2016 tarihinde E.C. diye bir kişinin katil olma ihtimali üzerine savcılığın verdiği tutuklama kararı ile cezaevine gönderildiğini öğrendik. Ama bu kişi ifadesinde halen daha \'Ben yapmadım\' diyormuş. Yani kesin bir şey yok ortada. İki kişinin cinayetini kim üstlenir?\" dedi.

\"TBMM\'NİN KAPISI ÖNÜNDE YATACAĞIM\"

Geçen yıl oğlu Osman Gediz aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı\'na bir e-mail gönderdiklerini ancak kendilerine herhangibir dönüş olmadığını dile getiren anne Saadet Gediz, şöşye konuştu: \"Bu dayanılacak bir acı değil. Yaşanan FETÖ olaylarından dolayı dosyaya bakan hakim görevden alındı, jandarma görevden alındı, hakimler değişti. Her yeni gelen hakim \'dosyayı inceliyorum gereğini yapacağız\' diyor. Dosyayı bilen kalmadı. Artık katilin bulanacağına dair ümidim kalmadı. Katillerin bulunması için TBMM\'nin kapısının önünde yatacağım artık.\"

\"RAHMETLİ KIZIMIN İSMİNİ TORUNUMA VERDİK\"

Saadet Gediz, 3 kız ve 1 erkek çocuk sahibi olduğunu ve eşini de cinayetten 4 ay sonra kaybettiğini söyledi. Gediz, öldürülen kızı Sibel\'in ismini 2 yaşındaki kız toruna verdiklerini dile getirdi. Kızı için 70 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrendiğini de ifade eden Gediz, \"Kızımın ismini torunuma verdik. 2 yaşındaki torunum yaşama azmim oldu. Ayrıca ölen kızımın ruhuna hatim okumak için 70 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrendim\" diye konuştu. Acılı anne Gediz son olarak, her gün gözünün pencere ve kapıda olduğunu ve kızının katillerinin bulunmasıyla ilgili olarak mutlu bir haber geleceğini beklediğini ifade ederek, \"Çocuğumun suçu neymiş ve neden öldürdüklerini öğrenmek istiyorum. Ölmeden bunu öğrenmek istiyorum\" dedi.

Marmaris plajları yine dopdolu



MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde tatillerini sürdüren yerli ve yabancı turistler, yakıcı güneşin tadını çıkardı. Kent merkezindeki mavi bayraklı sahillerde turistler renkli görüntüler sergiledi.

Bu hafta başından itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesine karşın, güneş ve denizden yararlanmak isteyenler yine Marmaris plajlarını doldurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk Caddesi\'nden turistik İçmeler Mahallesi\'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlara akın eden vatandaşlar anın keyfini çıkardı. Bazıları denize çektikleri şezlong ve sandalyelerde oturarak gelen esintiyle serinlemeye çalışırken kimileri şemsiye altında kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Tatilciler, sahil yolundaki ağaçlık alanlarda dinlenerek hem piknik yaptı hem de denizde yüzdü. Bazı otellerin plajlarında denizin içine yerleştirilen salıncak ve çeşitli oyuncaklar ile eğlenen turistler bol bol fotoğraf çekildi. Tatilciler jetski, muz, can simidi ve deniz paraşütü ile unutamayacakları heyecanlar yaşadı. Denizin eğlencesini en çok çocuklar çıkardı. Aileleri ile sabahın erken saatlerinde plajları dolduran çocuklar, gün boyu yakar top, frizbi ve voleybol oynadı. Nevşehir\'den tatile gelen Atilla Karahan, \"Yılda bir defa tatil yapıyoruz. Marmaris tatilin doğru adresi oldu. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkartıyorum\" dedi.

Kardeşini öldüren sanığa bu kez indirimsiz ceza



BURSA\'da, 3 yıl önce uyuşturucu yüzünden tartıştığı kardeşi 17 yaşındaki Hasan Çotur\'u bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 26 yaşındaki Gökhan Çotur hakkındaki karar, duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katılmadığı için Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yapılan yargılamaya katılan Bakanlık avukatı, sanığa indirim uygulanmamasını talep etti. Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, “Olaydan bir gün önce kendisini bonzai içmemesi için uyarmıştım. Hatta \'İçersen seni döverim\' demiştim. Ama onu öldürmedimö diyen Hasan Çotur’u ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Bursa\'da, 2014 yılında merkez Osmangazi İlçesi Küçük Balıklı Mevkisi\'nde meydana gelen olayda Hasan Çotur, iddiaya göre uyuşturucu yüzünden tartıştığı ağabeyi Gökhan Çotur tarafından 1\'i kalbinden 3\'ü de sırtından olmak üzere 4 bıçak darbesiyle öldürüldü. Cinayetin ardından yakalanan Gökhan Çotur tutuklandı ve hakkında Bursa 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, \'Yakın akrabayı öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yapılan yargılama sonunda mahkeme, Çotur\'u iyi hal indiriminden yararlandırarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katılmadığı için kararı bozarak, dosyayı mahkemeye geri gönderdi.

YİNE \'SUÇSUZUM\' DEDİ

Bursa 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim önüne çıkan Gökhan Çotur, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak şunları söyledi: \"Bana iftira atıldı. Olaydan bir gün önce eve gelen kardeşimin bonzai içtiğini anladım. Onu uyararak, ‘Bir daha içersen seni döverim’ dedim. O da, ‘Peki ağabey’ dedi. Bir daha da hiçbir tartışmamız olmadı. Ertesi gün kardeşim öldürülmüş. Polis beni cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Bana iftira atılıyor. Benim olayla hiçbir ilgim yok. Olay günü annem, babam ve kardeşim ile birlikte kahvaltı ettik. Kahvaltıdan sonra kardeşime sigara almak için birlikte markete gittik. Daha sonra da ondan ayrılarak eve geldim. Polis de bir saat sonra beni cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Benim kardeşimden uyuşturucu için para istemem söz konusu değildir. Ben zaten çalışıyorum, param var. Benim ne kardeşim ile ne de anne babam ile bir sıkıntım yok. Suçsuzum, beraatımı istiyorum.

Duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, daha önce iyi hal indirimi ile ömürboyu hapis cezası verilen sanığa indirim uygulanmamasını talep etti. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, bu kez sanığa indirim uygulamayarak ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası verdi.

Manavgat\'ta trafik kazası, 1 yaralı

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Sorgun Bulvarı\'ndaki kaza dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Ara yoldan Sorgun Bulvarı\'na dönen Serdari Kurt\'un kullandığı 07 LNH 17 plakalı otomobil, otogar yönüne gitmekte olan Ekrem Dalmış idaresindeki 07 LNB 55 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Ekrem Dalmış\'ın kullandığı otomobildeki 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Adı açıklanmayan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Araç sürücülerinin yara almadan kurtulduğu kaza, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

