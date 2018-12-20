DHA YURT BÜLTENİ-19

Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, kaçtı (1)

MARDİN\'in Mazıdağı ilçesinde Mehmet Salih B., bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Rojda, kayınpederi Eyyüp Andıç ve kayınvalidesi Şadiye Andıç\'ı av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Işıkyaka mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Salih B., kayınpederi Eyyüp Andiç\'ın evinde bilinmeyen nedenle eşi Rojda ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Salih B., av tüfeğiyle evdekilere ateş açıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Mehmet Salih B.\'nin eşi Rojda ile kayınpederi Eyyüp Andıç ve kayınvalidesi Şadiye Andıç\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma kayıplara karışan Mehmet Salih B.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

MAZIDAĞI (Mardin),(DHA)-

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Kilis\'te yakalanan DEAŞ\'lı Prakash: Tövbe ettim

Kilis\'te yakalanarak tutuklanan ve ABD\'nin ölüm listesinde yer alan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash\'ın yargılandığı dava devam etti. Mahkemede savunmasını yapan Prakash, \"DEAŞ’tan ayrıldım, örgütle hiçbir ilgim kalmadı, tövbe ettim\" dedi.

Kilis\'in İnanlı köyü Suriye sınır hattından kaçak yollarla Türkiye\'ye geçmeye çalışırken 24 Ekim 2016 tarihinde sınır devriyeleri tarafından yakalanan Avustralyalı Neil Christopher Prakash, tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi. Prakash, terör örgütüne üye olmak suçu ile yargılandığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya video konferans sistemi ile katıldı.

\'TÖVBE ETTİM\'

Prakash, mahkemede yaptığı Türkçe savunmada, \"Daha önceki ifademi tekrar ediyorum. Ben 2 yıl 2 aydır cezaevindeyim. Ben DEAŞ\'tan ayrılmış biriyim, DEAŞ’la hiçbir ilgim yoktur. Tövbe ettim, neden bu kadar tutuklu olduğumu anlayamadım\" dedi.

Mahkeme heyeti, Prakash’ın Türkiye’ye girmeye çalışırken yanında yakalanan Rumana Bibi ile Fadxiya Ahmed’in adreslerinin tespit edilmesi ve sınır dışı edilip edilmediği bilgisi için Emniyet Müdürlüğü\'ne ve Göç İdaresi\'ne yazı yazılmasına karar verdi. Prakash’ın avukatı Reşat Devran ise duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, \"Duruşmadan önce size söylemiştim, iki tanıdığın dinlenmesi için yazı yazılmıştı. Dosyaya gelmesi gereken evraklar var, onlar gelmemişti. Bu nedenle duruşma 20 Şubat 2019 tarihine ertelendi. Bu tarihe kadar istenilen evraklar gelirse, tanıklar da bulunup dinlenirse, 20 Şubat veya bir sonraki duruşmada karar çıkma ihtimali yüksek. Biz tutukluluğunun devamına karar verildi. Biz yine tutukluluğunun kaldırılması için itiraz edeceğiz\" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kilis adliyesi

- Prakash’ın avukatı Reşat Devran’ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Kendisini \'savcı\' olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

MERSİN\'de bir kişiyi kendisini savcı gibi tanıtarak, bir kadını da evlenme vaadiyle kandırarak dolandıran şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi\'nde şüphe üzerine kimlik sordukları Ş.K. hakkında birden fazla şikayet olduğunu belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin, H.T. isimli bir kişiyi kendisini savcı olarak tanıtıp, 9 bin 200 dolar, evlenme vaadi ile kandırdığı M.K. isimli kadını da 7 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca ikinci el cep telefonu satan bir işyerinden telefon çaldığı iddiasıyla arandığı da belirlendi. Ş.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü\'nün genel görüntüsü

- Müdürlük girişinden görüntüler

- Şüphelinin emniyetten çıkarılması ve polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının emniyetten ayrılması

SÜRE: 01\'20\" BOYUT: 146 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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El çabukluğu ile bilekliği çaldılar

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir kuyucuya müşteri gibi giren iki kadın, denedikleri bilekliklerden birini el çabukluğu ile çaldı. Hırsızlık işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, polis, iki kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Turgutlu-Manisa eski karayolu üzerindeki Koza Parkı yakınındaki bir kuyumcuya, bugün saat 14.30 sıralarında gelen 2 kadın, altın bilekliklere bakmak istedi. Bunun üzerine tezgahtarın çıkardığı bileklikleri deneyen kadınlar, bir süre sonra diğer modelleri de görmek istediklerini söyledi. Çok sayıda bilekliği deneyen iki kadın, istedikleri modeli bulamadıklarını belirtip, kuyumcudan çıktı.

İki kadının ayrılmasından sonra, bilekliklerden birinin eksik olduğu farkeden tezgahtar, işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden müşteri gibi gelen iki kadından birinin bir anlık dalgınlığından faydalanıp, bilekliği ceketinin iç cebine koyduğunu tespit edip, durumu polise bildirdi. Polis, İzmir plakalı bir otomobille olay yerinden ayrıldıkları tespit edilen iki kadını yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

-Hırsızlığın yaşandığı kuyumcunun dışarıdan görüntüsü

-Kuyumcuda inceleme yapan polislerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Cezaevinde kavga: 2 gardiyan yaralandı, 1 gözaltı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde cezaevinde gardiyanlar ile ziyaretçiler arasında kavga çıktı. Olayda 2 gardiyan yaralanırken 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra ilçedeki T Tipi Cezaevi kampüsünde meydana geldi. Cezaevinde bulunan mahkumu ziyarete gelen yakınları ile gardiyanlar arasında kapının geç açıldığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle gardiyanlar Uğur Altay ve Hakkı Galip Yekta mahkum yakınları tarafından dövüldü. Kavga cezaevinde görevli askerlerin müdahalesi ile sonlanırken, yaralanan gardiyanlar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Polis kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulansın gelmesi

- Taşınan yaralı

- Askerlerin güvenlik önlemi alması

- Acil servis önü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Alanya\'da atıklar kıyıya vurdu

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde yağışların ardından dalgaların yükselmesiyle aralarında plastik ve cam şişelerle ayakkabı ve kıyafetlerin bulunduğu çok sayıda atık kıyıya vurdu.

Sabah saatlerinde Oba sahilinde yürüyüş yapanlar çok sayıda atığın kıyıya vurduğunu gördü. Yağışların ardından yükselen dalgalarla kıyıya sürüklenen plastik ve cam şişelerle ayakkabı, giysi ve plastik poşetin de aralarında bulunduğu birçok atık sahili kapladı. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda kıyıya vuran ve deniz kıyısını dolduran atıklar kötü görüntü oluşturdu.

Atıkları gören vatandaşlar durumu Alanya Belediye\'sine bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler kıyıdaki atıkları topladı. Ekipler son günlerde artan yağışların denize dökülen akarsulardaki atıkları ve denizdeki atıkları gelgitle kıyıya vurduğunu belirterek, vatandaşları çevreye atık atmamaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sahilden genel görüntü

- Kıyıya vuran atıklardan görüntü

- Temizlik ekiplerinin sahili temizlemesinden görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Ahmet Misbah Demircan Batman\'da panelde konuştu

İSTANBUL\'un Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Batman\'da düzenlenen \'Yerel seçim yolunda eğitim modeli\' panelinde konuştu.

AK Parti Batman İl Başkanlığı\'nca düzenlenen \'Yerel seçim yolunda eğitim modeli\' paneline katılmak üzere kente gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yerel yönetim deneyimlerini anlattı. Otelde düzenlenen panelde konuşan Başkan Demircan, bölgenin ekonomisinin geliştiğini belirterek, \"Bundan 25 yıl önce insanlar Beyoğlu\'nda insanlar, çöp ve çamuru konuşurdu. Tabi yeni şartların getirdiği zorluklar da var. Büyüyen Türkiye\'ye karşı tehditler de büyüdü. Onun için terör, darbe girişimleri, çevremizde yaşananlar, büyüyen Türkiye\'nin önünde büyümesini engelleyici tehditler olarak duruyor. Bu süreçte birliğimizi beraberliğimizi korumak ve bütün zorlukları aşmak vatan ve millet olarak hepimizin üzerinde en durması gereken en kritik noktadır. Gerçekten iyi gelişmeler var ama yeterli mi? Değil. Türkiye\'nin refahı bambaşka bir yere geldi. Bugün Türkiye, yüksek teknolojiyi konuşuyor. Gündemimizde inovasyon ile gelişmecilik var, bunları konuşuyoruz. Zaten bunlar çözüldüğünde Türkiye\'yi tutabilene aşk olsun\" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, panelin ardından Batman Valisi Hulusi Şahin\'i makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinde de konuşan Demircan, \"Partimiz yerel seçim öncesinde batı ile doğu, kuzey ile güney arasındaki ilişkiyi daha da geliştirmek üzere değişik programlar düzenliyor. Bu açıdan baktığımızda Beyoğlu farklı kimliklerin, farklı dinlerin yoğun olarak yaşadığı bir yerdir. Biz de bu çerçevede Mardin, Batman ve Siirt seçim öncesinde Beyoğlu tecrübesi ile birlikte kazanımlarımızı tecrübelerimiz paylaşmak üzere geldik. Bu arada Batman\'ı çok gelişmiş gördüm. Caddeleri ticaret ve sosyal hayatı çok iyi sevide şehir çok gelişmiş. Türkiye ekonomisini son 15 yılında inanılmaz noktalara getirdi\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Demircan\'ın STK temcileriyle bir araya gelmesi

- AK Parti Batman İl Teşkilatı ziyareti

- Panelden görüntü

- Demircan\'ın paneldeki konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ-BATMAN-DHA

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