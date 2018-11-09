DHA YURT BÜLTENİ 19

SINIRDA MÜHİMMAT PATLADI, YARALI ASKERLER VAR (2)

** YARALILAR, HAKKARİ VE YÜKSEKOVA\'DAKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Hakkari\'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyündeki Süngü Tepe üs bölgesindeki karakolda arızalı mühimmatın patlaması sonucu yaralanan askerler, patlama bölgesinde helikopterle Yüksekova ve Hakkari\'ye getirildi.

Yaralı askerler, helikopterde indirildikten sonra hazır bekleyen ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamada, yaralı asker sayısı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Helikopterden görüntü

-Amblanslar siren çalarak hastaneye gelişi

-Hastane önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri

-Yaralılar ambulanstan indirilirken uzaktan çekilmiş

SÜRE:2 DK 13 SN // BOYUT:249 MB

HAKKARİ (DHA)

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DERECİK\'TEN PKK HEDEFLERİNE YOĞUN TOP ATIŞI



Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARI\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Hudut Alayından, Irak sınırındaki terör örgütü PKK hedefleri yoğun top atışına tutuldu.

Derecik\'teki 34\'üncü Hudut Alay Komutanlığı tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan çalışmalarla terör örgütü PKK\'nın Irak\'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan hedefleri belirlendi. Hudut Alay Komutanlığından, PKK\'nın Hakurk bölgesindeki hedeflerine yoğun top atışı yapıldı. Atışların yaklaşık 15 dakika sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Top atışından görüntüler

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BURSA\'DA 13 KIRSAL KALKINMA PROJESİNE 9,4 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü tarafından, IPARD II 3\'üncü Başvuru Çağrı Dönemi\'nde, toplam yatırım tutarı 17,7 milyon lira olan 13 kırsal kalkınma projesi için 9,4 milyon lira hibe desteği verilecek.

TKDK Bursa İl Koordinatörlüğü tarafından uygulanan IPARD II 3\'üncü Başvuru Çağrı Dönemi\'nde hak kazanan projeler için koordinatörlüğün konferans salonunda gerçekleştirilen tören ile sözleşmeler imzalandı. Toplamda 13 proje için sözleşme imzalanırken, projelerin tamamlanmasıyla Bursa\'ya ilk etapta 17,7 milyon TL\'lik yatırım, yaklaşık 9,4 milyon TL hibe desteği sağlanacak. İlerleyen dönemlerde etap etap sözleşmeler imzalanmaya devam edilecektir. Projeler; 2 yenilenebilir enerji yatırımı, 1 mantar yetiştiriciliği, 2 kırsal turizm yatırımı, 3 zanaatkârlık ve katma değerli ürünler yatırımı, 5 kırmızı et üretim işletmeler yatırımı olarak dağıldı.

Törene, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Zafer Işık da katıldı. TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, kırsal kalkınma programlarının uygulanması amacıyla 2013\'ten beri 82 milyon liralık hibe dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bursa\'da 17 ilçede 207 milyon liralık yatırım gerçekleştiğini belirten Berksun, \"2016 yılı sonunda tamamlanan IPARD programından sonra IPARD II programına 2017\'de başladık. Kırsal kalkınma, çok sektörlü bir programdır. IPARD programı, bu sektörlerin büyük bir kısmına cevap verebilmektedir\" dedi. Berksun, \"Bursa\'da bugün 2\'nci çağrının 3\'üncü başvuru sözleşme programında, 13 projeyle sözleşme imzalayacağız. Bu projeler arasında, iki yenilenebilir enerji yatırımı, bir mantar yetiştiriciliği ki mantar yetiştiriciliği Bursa\'da ilk defa hayat bulan bir proje, iki kırsal turizm yatırımı, üç zanaatkârlık ve katma değerli ürünler yani zeytin ve zeytinyağı tesisleri, beş kırmızı et üretim tesisi olmak üzere 13 projeyle sözleşme imzalayacağız. Bu projelerin yatırım büyüklüğü 17,7 milyon lira. Bunlara 9,4 milyon lira hibe desteği sağlayacağız\" açıklamasında bulundu.

Daha sonra başvuru sahipleri, sözleşmeleri imzaladı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantı salonundan görüntüler

-TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun konuşması

-Sözleşme imzalanırken

-Detaylar

Süre: 2.35 Boyut: 289 MB

Haber/Kamera: Mehmet İNAN- BURSA (DHA)

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BARAJ YAMACINDA MAHSUR KALAN GENÇ, JANDARMA TARAFINDAN KURTARILDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden Hocaköy barajı inşaatındaki yamaçta mahsur kalan genç, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yürüyüşe yapmak için İnegöl\'ün Hocaköy mahallesinde inşaatı devam eden Hocaköy İçme Suyu barajına gelen Yılmaz İ.(34) barajın yamaçlarına çıktı. İnegöl\'ü yukardan seyretmek için yamacı tırmanan genç, aşağıya inemeyince yakınlarını arayarak yardım istedi. Arkadaşları da yamaca tırmanamayınca durum İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Yamaç ve dağlık alanlarda eğitim alan Jandarma ekipleri, genci kısa sürede kurtardılar. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

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- Jandarma ekiplerinin genci kurtarması (Vatandaş kamerası )

SÜRE: 1 dakkia 30 saniye BOYUT: 131 MB

Yavuz YILMAZ/İNEGOL,BURSA,(DHA)-

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Lüleburgaz\'da alışveriş merkezinde yangın (2)

AVM\'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir alışveriş merkezinin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Lüleburgaz itfaiyesi ve polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelere başladı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

KIRKLARELİ (DHA)

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Yedek lastikten 4 kilo 659 gram eroin çıktı (2)

TUTUKLANDILAR

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu\'nun Suşehri ilçesi girişinde yaptıkları yol kontrol uygulamasında Edip K. yönetimindeki 16 NOK 65 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde arama yapan polisler bagaj kısmındaki yedek lastik içerisinde koli bandına sarılı 9 paket içerisinde 4 kilo 659 gram eroin ele geçirdi. Polis, sürücü Edip K. ile araçta bulunan Hikmet B.\'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Edip K. ile Hikmet B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edip K. ile Hikmet B., Giresun\'un Şebinkarahisar ilçesi K-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Ele geçirilen eroinin değerinin 700 bin TL olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

-Zanlıların adliyeden çıkarılışı

-Genel Detay

Haber-Kamera: Bülent TATLI / SİVAS (DHA)

(184 MB)

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