DHA YURT BÜLTENİ-19

VİRANŞEHİR\'DE TEFECİ OPERASYONU: 15 GÖZALTI

ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Mali Büro Amirliği ekipleri, belirlenen 20 edrese ve işyerlerine operasyon düzenledi. Baskın yapılan ev ve iş yerlerinde 1 piyade tüfeği, bin 575 fişek, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca çok sayıda çek, senet, alacak verecek defteri ve tapu belgesi ele geçirildi. polis ele geçirilen malzemelere el koyarak adreslerinden gözaltına alınan 15 kişi sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Polisin ev ve iş yerlerine baskın düzenlemesi

- Özel harekat polislerin önlem alması

- Ele geçirilen silah, senet, ve tapu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 17 MB

================

RESTORAN AÇILIŞINDA SOKAKTA 19 METRELİK KEBAP PİŞİRDİLERD

ÇORUM\'da restoran açılışı nedeniyle sokak ortasında 19 metre uzunluğundaki Adana kebabı pişirilip, dağıtıldı. Vatandaşlar, mangalda pişirilen kebaptan tatmak için sıraya girdi.

Buharaevler Mahallesi\'nde 5 işletmeci tarafından açılan restoran için tören düzenlendi. İşletme, açılış öncesi kentin plaka koduna ithafen 19 metre uzunluğunda kebap pişirileceğini ve ücretsiz ikramda bulunulacağını duyurdu. Açılış günü, 10 usta tarafından 25 kilogram et kullanılarak 19 metre uzunluğunda Adana kebabı hazırlandı. Yaklaşık 2 saatte hazırlanan kebabın yapım aşamaları vatandaşlar tarafından da takip edildi. Hazırlanan kebap daha sonra sokak ortasına kurulan mangalların üzerine konuldu, pişirme işlemine başlandı. Çevrede oturan bazı kişilerin, sokak ortasında pişirilen kebaptan çıkan yoğun dumandan rahatsız olup, evlerinin pencerlerini kapattığı gözlendi. Çok sayıda vatandaş ise mangalda pişen kebaptan tatmak için sıraya girdi. Yoğun ilgi gören kebap, 15 dakikada tüketildi.

30 yıllık kebap ustası Salih Oral, \"Bugün açılış için 19 metre uzunluğunda kebap yapalım istedik. Etlerimizin tamamını Adana\'dan getirdik. 300 kişilik bir malzeme kullandık. Gerçek Adana lezzetini Çorum\'a getirdik\" dedi.

Açılış törenine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Müftüsü Ahmet Akın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal\'ın yanı sıra davetliler katıldı, işletmeye hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kurdele kesimi- Dua

-19 metrelik kebap

-Pişirilmesi

-Kuyruktaki vatandaşlar

-Kebap ustası Salih Oral açıklama

Detaylar

(SÜRE: 3 DK ) ) (BOYUT 375 MB) / Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

================

KEMER\'DE \'SUALTI HEYKEL MÜZESİ\' OLUŞTURULDU

DENİZ Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla Antalya\'nın Kemer ilçesinde \'Sualtı Heykel Müzesi\' oluşturdu. Bölgede sualtını keşfetmek isteyenler için 12 metre derinliğe 3,5 metre yüksekliğinde, 3 ton ağırlığında Poseidon heykelinin yanı sıra 26 heykel batırıldı.

DTO Antalya Şubesi tarafından Kemer\'de sualtı turizmine katkı sağlamak amacıyla Kiriş ve Kalınburun mevkileri arasında \'Sualtı Heykel Müzesi\' oluşturuldu. Sualtı müzesi için hazırlanan 3,5 metre yüksekliğinde ve 3 ton ağırlığında Poseidon heykeli, bahçe teması içeren çim biçen ve sulayan kadın heykellerinin yanı sıra çeşitli temaların işlendiği 26 heykel batırıldı.

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin yaptığı açıklamasında, Kemer\'de yeni bir sualtı müzesi oluşturduklarını söyledi. Kemer\'in sualtı turizmine katkı sağlamak yapılan heykelleri batırdıklarını kaydeden Başkan Çetin, \"Kemer, Discovery dalış türü açısından özel bir yer oldu. Sualtını keşfetmek isteyen ve bugüne kadar hiç dalmamış olan dalışseverler 12 metre derinlikteki bu heykelleri hem görmüş olacak hem de dalışa ön hazırlık yapmış olacaklar. Discovery dalışı en çok tercih edilen dalışlar arasında. Kemer bölgesinde yaklaşık 40 bin kişi bu ürünü satın alırken, uzman dalışlar ile bu rakam 60 binleri buluyor\" dedi.

13 DALIŞ NOKTASI

Kemer\'in deniz turizmi açısından çok özel bir bölge olduğunu dile getiren Ahmet Çetin, \"Kemer\'de 13 dalış noktası bulunuyor. Bu dalış noktaları arasında Üç Adalar gibi bir cennet var. Ayrıca hikayesi olan Paris batığı var. Kiriş ve Kalınburun mevkilerinde de dalışa özel yerler mevcut. Yılda yaklaşık 60 bin kişi Kemer\'de Discovery ve uzman dalışı satın alıyor. Deniz turizminin bütün öğeleri katma değer açısından oldukça yüksek. Amacımız sualtı müzelerini artırmak\" diye konuştu.

YÜZBAŞI MUSTAFA ERTUĞRUL TEMALI SUALTI MÜZESİ

Ahmet Çetin, bölge açısından bakıldığında dalış turizminin öncüsü Kaş\'ta yılda yaklaşık 85 bin kişinin dalış yaptığını kaydetti. Kemer\'deki dalış potansiyelini de en az bu seviyelere çıkarmayı hedeflediklerine değinen Çetin, \"Bu amaçla Kemer\'de hikayesi olan Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul temalı bir sualtı heykel müzesi hazırlığı içindeyiz. Bu çalışma tamamlandığında heykelleri batıracağız\" dedi.

DİSCOVERY DALIŞI NEDİR?

Discovery dalışı, keşif dalışı şeklinde tabir edilen bir tanıtım dalışıdır. Dalış brövesi olmayan kişilerin bir eğitmen eşliğinde sığ denizde yaptıkları tüplü dalış tipi olarak tabir edilmektedir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

- Dalışa giden turistler ve yattan görüntüler

- Dalmaya hazırlanan turistler , detaylar

- Dalan ve daldıktan sonra görüşlerini açıklayan turistler

- Dalış hocalarının görüşleri

- “Sualtı heykel Müzesiö görüntüleri...

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: ANTALYA, (DHA)

===============

MISIR HASADI SIRASINDA OLUŞAN OBRUK BİÇERDÖVERİ YUTACAKTI

KONYA\'nın Karapınar ilçesinde biçerdöverle mısır hasadı yapıldığı sırada, tarlada yaklaşık 2 metre çapında 8 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğa saplanan biçerdöver ise vinç yardımıyla çıkartıldı. Şans eseri can kaybı yaşanmadı.

İrili ufaklı 100\'ün üzerinde obruğun bulunduğu Karapınar\'da, yeni bir obruk oluştu. Yeraltı sularının çekilmesiyle oluşan obruk, yerleşim yerlerinin yanı sıra ekili alanları da tehdit ediyor. Bugüne kadar çok sayıda tarlada işçilerin çalıştığı sırada oluşan obruk, bu kez biçerdöverle mısır hasadı yapıldığı sırada gerçekleşti. Bünyamin Alişan, yönetimindeki biçerdöverle ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Karakuyu mevkiinde Ömer İvriz\'e ait 14 dekarlık mısır tarlasında hasat yaptığı sırada, aracın ön sağ lastiği o anda oluşan obruğa saplandı. Alişan, biçerdöverden atlayıp uzaklaştı. Obruk oluşumunun devam etmemesi üzerine biçerdöverdeki 4 tonluk mısır kamyona aktarılarak biçerdöverin ağırlığı hafifletildi. Ardından çağrılan vinçle biçerdöver saplandığı yerden çıkartıldı.

Yaklaşık 3 saat çalışma sonucu biçerdöveri saplandığı obruktan çıkardıklarını belirten Bünyamin Alişan, yaşadıklarını anlattı. Sabah saatlerinde hasat yapmaya başladığını ve bir saatlik çalışmanın ardından biçerdöver kullanırken aniden obruk oluştuğunu belirten Alişan, şunları söyledi:

\"Mısır hasadı yaparken aniden tarla çöktü. Panikleyip, korktum. Çünkü bölgemizde oluşan obrukların çapı ve derinleri 50 ila 100 metreyi buluyor. Hemen biçerdöverden inip uzaklaştım. Şans eseri 2 metre çapında metre derinliğinde obruk oluştu. Ön sağ lastik obruğun içinde kaldı. Sonra vinçle çıkardık. Yıllardır bu işi yapıyorum ve ilk kez böyle bir şey başıma geldi. Allah\'tan can kaybı yaşanmadı. Ama mutlaka bunun için önlem alınması gerekir. Artık tarlalarda da çalışamayacağız.\"

Tarla sahibi Ömer İvriz de, biçerdöverin hasat yapması izlerken obruğun oluştuğunu belirterek, \"Biçerdöverin lastiği aniden çukura düştü. Oluşan manzara karşısında hayrete düştüm ve o an büyük korku yaşadık. Biçerdöver sürücüsüne, \'Atla kaç diye \' bağırdım. O da hemen aracı terk etti ve uzaklaştık. Bölgede sürekli obruk oluşuyor. Can kaybı olmamasına seviniyoruz. Ama önlem alınması gerekir. Belki büyük çaplı olsa hepimizi içine düşebilirdik. Can kaybı yaşanabilirdi.\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

- Obruga saplanan biçerdöverden detay

- Biçerdöverdeki yükün boşaltılması

- Vinçle çekilmesi

- Röportajlar

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA)

=====================================================