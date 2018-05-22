DHA YURT BÜLTENİ-19

IRAK\'IN KUZEYİNDE ÇATIŞMA: 2 ŞEHİT, 2 YARALI

IRAK\'ın kuzeyinde yürütülen askeri operasyon sırasında bölücü terör örgütleri mensupları ile çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada Irak\'ın kuzeyinde sürdürülen operasyon kapsamında Silahlı Kuvvetler ile Bölücü Terör Örgütü mensupları arasında çatışma çıktı. çatışmada 2 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Genelkurmay\'dan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

\"21 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.\"

Haber: ANKARA, (DHA)

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Işık: Mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık şehitlerin canı sayesinde bu topraklarda hür ve özgür yaşadığımızı belirterek, \"Zeytin Dalı Operasyonumuzu bölgede PKK, PYD, YPG bir terör devleti kurmasın diye yapıldı. Bu mücadeleyi sonuna kadar da sürdürmeye kararlıyız\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit\'te bir restoranda şehit yakınları ile gazi ve aileleri onuruna verilen iftara katıldı. Şehitlerin birer kutup yıldızı olduğunu söyleyen Işık, \"Kutup yıldızları okyanusta, denizde sefer halindeyken özellikle yönünü kaybetmemesi için en önemli işaretlerdir. Bizler de şehitlerimiz sayesinde istikametimizi hiç bir zaman kaybetmiyoruz ve kaybetmeyeceğiz. Gazilerimiz bizim gözbebeğimiz ve baş tacımızdır. Onların kanı sayesinde şehitlerimizin canı sayesinde bu topraklarda hür ve özgür yaşıyoruz. Bundan dolayı da her bir şehit ailemize ve gazimize şükran borçluyuz. Ama şehitlerimizi kavli olarak rahmet ve şükranla anarken ülkemizi muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma idealine ve bu ülkeye yan bakanların gözünü çıkartacak güce erişmeye ve bu ülke için kötü emeller besleyenlerin emellerini kursağında bırakmaya çalışmakta şehitlerimize karşı en büyük görevimizdir. Bu şuurla çalışıyoruz\" dedi.

\'BÖLGEMİZDE PEK ÇOK SENARYOYU HAYATA GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR\'

Türkiye\'nin artık eski Türkiye olmadığını belirten Fikri Işık, \"Bölgemizde pek çok senaryo hayata geçirilmeye çalışıyor. Yanı başımızda bir terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye sadece protesto eden başka hiçbir şey yapmayan ülke değil. Ülkemizin milli güvenliği, ulusal çıkarları mesele olunca gerektiğinde sınır ötesi operasyonu da yapabilen bir ülkeyiz Allah\'a şükür. Fırat Kalkanı\'nı bölgemizde bir terör devleti oluşmasın diye yaptık. En son Zeytin Dalı Operasyonumuzu bölgede PKK, PYD, YPG bir terör devleti kurmasın diye yapıldı. Bunları yaparken de içeride terörle amansızca mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar da sürdürmeye kararlıyız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Işık\'ın şehit yakınlarıyla sohbet etmesi

-Bakan Işık\'ın konuşması

HABER:ERGÜN AYAZ-KAMERA:DİNÇER AKBİR-İZMİT-DHA

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Artvin\'de otomobil dereye uçtu: 3 kayıp

ARTVİN\'de, kontrolden çıkarak Şavşat deresine uçan otomobildeki 3 kişi akıntıyla sürüklenerek kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde Artvin-Şavşat karayolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Artvin\'den Şavşat\'a giden otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Şavşat deresine uçtu. Olayda otomobil ile birlikte sürüklenen Kerim Çiftçi (44), Selim Aksakal (65) ve Dursun Gül (80) kayboldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve Deniz Polisi\'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Bölgede kayıp otomobil ve içindeki 3 kişi için arama çalışması başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri detayı

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA

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TIR’ın sileceğine dolanan yılanı görünce polisten yardım istedi



KARABÜK’te, seyir halindeki TIR’ın sileceğine dolanan yılanı gören sürücü şok yaşadı. Sürücünün selektör yapıp durdurduğu polis aracından inen polis yılanı silecekten alıp yol kenarına attı.

Karabük’ten Ankara istikametine giden TIR’ın sileceğine dolanan 1 metre uzunluğundaki yılanı fark eden sürücü, bir süre yoluna devam etti. Daha sonra Hamzalar mevkiinde seyir halinde olan trafik polisi aracının durması için selektör yaptı. Durdurduğu aracından inen polis, zarar vermeden yılanı dolandığı silecekten eliyle alıp yol kenarındaki otluk alana attı. Polise teşekkür eden sürücü güzergahına devam etti. Trafik polisinin yılanı eliyle alması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cep telefonu görüntüsü)

Polisin yılanı silecekten alıp yolun kenarına atması

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Lojman giriş kapısına sıkışan yılanı itfaiye kurtardı

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, Devlet Demir Yolları lojmanların giriş kapısının arkasına sıkışan yılan, itfaye ekipleri tarafından kurtarılarak, kırsal bölgeye bırakıldı.

Nusaybin\'in Yeşilkent Mahallesi, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Devlet Demir Yolları lojmanlarında oturan vatandaşlar, binanın giriş kapısının çerçevesinin arkasına sıkışan siyah yılanı görünce itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşeşir Belediyesi tarafından Nusaybin bölgesindeki itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kapının arasına sıkışan yılanı özel ekipmanlarla çıkararak, plastik bir bidona koydu. İtfaiye ekipleri daha sonra yılanı ilçe merkezinden 5 kilometre uzaklıktaki Beylik Köyü kırsalına bıraktı. Lojman sakinleri yılandan kurtulmanın sevincini yaşarken, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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- Kapı arasına sıkışan yılanın çıkarılma çalışmaları

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Çıkarılan yılanın doğaya bırakılması

Haber:Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),(DHA) -

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Kaymakam, FETÖ\'den gözaltında

TRABZON\'un Araklı İlçe Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordinesinde yürüttüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Araklı İlçe Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan\'ı gözaltına aldı. TEM Şubesinde sorgusu süren Kaymakam Şıvgın\'ın makamı ve konutunda arama yapıldığı öğrenildi.

TRABZON (DHA)

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Uşak CHP\'de sıralama değişti



UŞAK\'ta Cumhuriyet Halk Partisi\'ni (CHP) milletvekili sıralaması değişti. Bugün akşam saatlerine kadar 3 kişilik milletvekili sıralamasında üçüncü görünen mevcut milletvekili Özkan Yalım, tekrar birinci sıraya alınırken, İsmet Akın ikinci ve Ali Karaoba da üçüncü sırada yer aldı.

CHP\'nin resmi web sitesinde bu akşam saatlerinde yayınlanan 27\'inci Dönem Milletvekili Seçimi aday listesinde üçüncü sıra olarak görünen mevcut milletvekili Özkan Yalım yeniden Uşak\'ta CHP\'nin birinci sırasına yerini aldı. İsmet Akın ikinci, Ali Karaoba ise üçüncü sırada yer aldı.

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

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