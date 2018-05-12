DHA YURT BÜLTENİ-19

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Denizli\'nin Bozkurt ilçesinde konuştu (4)

DENİZLİ\'DE MİTİNG YAPTI

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Denizli\'de, kent turu attıktan sonra miting alanına geldi. Muharrem İnce konuşmasına \"Tamam mı gari, yetti mi gari\" sözleriyle başladı. 16 yıldır milletvekili olduğunu, sayısız miting yaptığını, toplantı yaptığını söyleyen İnce, \"Denizli\'de şehir içinde gördüğüm, bu alanda gördüğüm coşkuyu hiçbir alanda görmedim. Rahmetli Ecevit\'in aynı 77\'deki rüzgarını görüyoruz, diyorlar\" dedi.

\"BİRBİRİYLE ÇELİŞEN İKİ AÇIKLAMA VAR\"

Konuşmasında, ülkede birbiriyle çelişen iki açıklama yapıldığını söyleyerek devam eden Muharrem İnce, \"Türkiye\'de istikrar var, ekonomiyi düzeltiyoruz diyorlar. Nasıl yalan konuştuklarını anlatacağım. Bir istikrar var diyor, sonra \'Türkiye\'nin beka sorunu var\' diyor. İstikrar olan yerde gelecek sorunu olur mu? İstikrar varsa refah vardır. Gelecek beka sorunu olmaz\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"Ey CHP köprü yaptın mı\" sözünü de hatırlatan Muharrem İnce, \"Ben sana sorayım mı? Sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Peki bir soru daha sorayım, Tekel yaptın mı? Sen Tüpraş yaptın mı? Petkim yaptın mı? Yav sen sattıklarının hesabını ver, onları kim yaptı, sen mi yaptın? O satılanları ucuza kapatanlara sesleniyorum; 24\'ünde bu devletin başına Muharrem İnce geliyor\" diye konuştu.

SAĞCI SOLCU YOK

Ülkede artık sağcı solcu olmayacağını söyleyen İnci, \"O defteri kapatıyoruz. Bitti o iş. Artık sağcı solcu değil, bir büyük uzlaşma, şemsiye, birlik, dirlik olacak. Ne onun adı? Cumhuriyet. Çocuklarımız, geleceğimiz, derdimiz bu. 70\'li yıllarda rahmetli Ecevit\'in sloganı vardı. \'Toprak işleyenin su kullananın\' derdi. Aramızda çiftçiler var. Size bir soru, tapular büfenin içinde mi bankada mı? Tarlalar ipotekli yav. Tapular bankada duruyor demek ki tapular gitmiş elden. Su kullananın diyorlar su da birliklerin. Allah\'ın izniyle topraklarınız da sizin olacak suyunuz da sizin olacak\" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bakın manifesto açıklıyor. Bana diyorlar ki sen ne zamana açıklayacaksın? Ben bu ülkeye yönetmeye adayım, manifesto demek gelecek bildirgesi demektir. 16 senedir memleketin canına okumuşsun, 16 senedir senin elini tutan mı var, neden yapmadın? Onu ancak ben söylerim, sen söyleyemezsin. Benimkisi gelecek bildirgesi olur, seninki iflas belgesi olur. AVM ekonomisi çökmüştür. Devlet, şirket, vatandaş borç altındadır. Refah dönemine geçeceğiz. Huzur dönemine gececeğiz. Onların en büyük çılgın projesi İstanbul\'u ikiye bölüp hafriyat çıkarmak olabilir, benim projem huzur olacak. İnşaat yapmak ufak iştir. Hakkari\'de İzmir Marşı\'yla Türk bayraklarıyla miting yaptık. Rize\'de miting yaptık, Antalya\'ya geçtik, gönül köprüsü kurduk. 81 milyona, AK Partili kardeşlerim size de sesleniyorum. Size de huzur gelecek, ayrı gayrı yok. İntikam almak yok, hakaret yok, gelecek tasarımı var.\"

\"TÜRKİYE\'NİN GELECEĞİ KADIN VE GENÇLERDE\"

\"Türkiye\'nin geleceği kadınlar ve gençlerdir\' diyerek sözlerini sürdürün Muharrem İnce, \"16 yıl sonra diyor ki \'Bana oy verin memleketi kurtarayım.\' İşin özetini söyleyeyim; memleketi bu hale düşürenler, memleketi bu durumdan kurtaramazlar. Çıkartın telefonları şöyle herkes canlı yayına geçsin şimdi. Bakın dünyada böyle bir yöntem yok. Bu Muharrem İnce ve arkadaşlarının fikri. Ama sosyal medyayı çıldırttınız yani. Hazır mı canlı yayın yapıyor muyuz? Hadi hep birlikte\" dedi.

\"HER EVE İŞ, HER AİLEYE E\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a eleştirilerini sürdüren Muharrem İnce, \"Sayın Erdağan \'çıraklık dönemin\' dedi, sonra \'kalfalık\' dedi sonra \'ustalık\' dedi, ben Denizli\'den son dönemini söylüyorum, emeklilik dönemi. Emekli cumhurbaşkanlarının maaşı bayağı iyi, geçim sıkıntısı çekmez, merak etmeyin. Metal yorgunluğu var diyor ya, bence metal paslanması var. İşletme körlüğü var, bu iş bitmiş, insanlar bu işten sıkılmış artık. Türkiye bütün kurumlarını tek bir adama teslim etmiş. Memleketin geleceği bir kişinin emrinde. Böyle bir yapı sağlıklı değildir. Tek adam gibi düşünmeyen herkes teröristtir. Benim size projem şu; her eve iş her aileye ev. Bunu birlikte başaracağız, bundan kimsenin kuşkusu olmasın\" diye konuştu.

DENİZLİ POLİTİKALARINI ANLATTI

Konuşmasına, \"Şimdi Denizli\'ye gelelim, Hazır giyime geleyim\" diyerek devam eden İnce, \"Türkiye olarak rekabet edeceğimiz, en fazla ihracatımızın olduğu sektör tekstil. Bunu korumamız lazım. Yeniden üretim ekonomisine dönmek için hazır giyeme, tekstile teşvik vermemiz lazım. Dış politikamız doğru olmazsa tekstili çözemeyiz. Önce başı dik, tutarlı bir dış politika, ey Almanya diye bağıran cumhurbaşkanı değil. Uçağı sen düşürdün ben düşürdüm yarışına girersen, Denizli\'deki tekstil bundan etkilenir. Üretim nerede yapılıyorsa teşviği oradan vereceğiz. Tasarıma, markalaşmaya önem vereceğiz. Avrupa ve Rusya\'da dükkan tutmaları için kira yardımında bulunacağız, onların uzmanlaşması tanınan bir firma olmaları için Türkiye\'de üç tane tasarım ve moda akademisi açacağız. Bunlardan birisini Denizli\'ye açacağız. Girişimcinin nitelikli eleman sağlaması için üniversite-sanayi işbirliğini geliştireceğiz. Dış politikanın gereksiz gerginliklerine son vereceğiz. Ayrıca KOBİ\'lerin Eximbank kredilerine daha kolay ulaşmalarını sağlayacağız. Ekonomi iyi mi gidiyor kötü mü gidiyor? Bir takım rakamlar var \'iyi gidiyor\' diyor. Ekonomi iyi gidiyorsa dolar neden yukarı gidiyor. Nisan ayında bir aylık enflasyon 1.87. cari açık 53 milyar dolar. Hastada tansiyon tavan yapmış, kolesterol fırlamış, yakında kalp krizi kapıda. Nasıl kandırıyorlar sizi? 2013, 14, 15, 16 bu yıllarda büyüme 2 ile 4 arasında gezmiş. Ne olmuş da 2017\'de, 7.4 büyüme oldu. Doping yaptılar. Doping zararlıdır, yan etkisi vardır. Ayağa kalkamayacak hastaya doping verirseniz ciğerlerine zarar verirsiniz, beygire bile doping yaparsanız yarışı iptal ederler. Türkiye\'de inşaata yüklenerek doping yaptılar. Zararını çekeceğiz, ki başladık. Yan etkisi yükselen dövizdir, bozulan mali dengedir, bunların hepsi kapıdadır. Ekonomiyi diploması olan biri rahatlıkla anlayabilir. Diploman varsa anlarsın, illa ekonomi diploması olması şart değil. Ekonomiyi halk dilinde anlatayım. Maaşı aldın, bordroyu alacaksın, televizyonun altına koyacaksın. Maaşı aldığın gün. Markete git yarım kilo peynir, zeytin, bir ekmek, çay al, tuz al, şeker al, onun da fişini al. Onu da o maaş bordrosunun yanına koy. Bir sene sonra yine borduyu al yine markete git koy fişini. İkisine yan yana maaş ne kadar artmış peynir, şeker ne kadar artmış. Eğer maaş fazla artmışsa işler iyidir. Eğer peynir artmışsa batıyoruz demektir. Hangisi daha fazla artıyor, peynir\" dedi.

\"NEDEN OYUMU SANA VEREYİMİN\" CEVABINI VERDİ

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Muharrem İnce oyumu neden sana vereyim diyenlere de nedenini söyleyiyim. Bir; ekonomiyi düzeltmek için önce yargıyı düzeltmemiz lazım. Yargı düzelmeden ekonomi düzelmez. Ne yaparsan yap düzelmez. Önce çay toplamayan bir yargı, bağımsız yargı. Bağımsız ve adil bir yargı düzeni kuracağız. O yargı gerekirse beni, gerekirse Erdoğan\'ı yargılayacak. Neden korkuyoruz ki ? Neden korkalım ben neden korkayım? İki; bunu kurduktan sonra yabancı yatırımcı Türkiye\'ye güven duyacak. Üçüncüsü; liyakat esas olacak. Merkez Bankası\'na, ekonomiyle ilgili diğer kuruluşlara bir bürokrat atarken CHP\'li mi diye bakmayacağız, likayata bakacağız. Dördüncüsü; ideolojik saplantılara bağlı kalmayacağız. Bir diğeri üretim ekonomisi kuracağız. İsraf değil insaf diyeceğiz. Neden parti rozetimi çıkardım, oraya da geleyim. Muharrem İnce aday olduğu zaman neden altı oku çıkardı? Altı ok benim canım ciğerim. Türkiye\'nin yüzde yüzü CHP\'li değil. Tek olan şey hepimizindir. Atatürk tek kurtarıcımız, tektir. Vatan tek. Bayrak tek. Hepimizindir. Cumhurbaşkanı tek, o da hepimizindir. Partili cumhurbaşkanı olmaz, bu doğru değil. Allah\'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğum zaman kısa sürede adil bir yargı düzeni kuracağız. Belli bir süre sonra parti genel başkanlarını Çankaya Köşkü\'nde toplayıp Türkiye\'nin sorunlarını parti başkanlarıyla birlikte konuşacağım, tarafsız cumhurbaşkanı olacağım.\"

Türkiye\'de meydanlarda neyi konuşacağını da anlatan İnce, \"İnsanoğlu kendi kol gücünden hayvanların gücünden yaralandıktan sonra suyun gücünden yararlanmaya başladı. Sonra buharı keşfetti. Sonra elektriği keşfetti. Dijitali keşfetti, sonra endüstri 4.0 dedi. Nesnelerin iletişimi. Herkese sesleniyorum, eğer bunu kavrayamazsan 100 yıl fakir kalacaksın. Bir fizik öğretmeni olarak, AK Parti\'ye oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Sizin çocuklarınız, CHP\'linin çocukları kadar değerlidir. Ben çocuklarınızı iyi yetiştirmek istiyorum\" dedi.

ÖĞRENCİLERE BURS VAADİ

Hükümetin emeklilere biner TL maaş vaadini hatırlatan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, \"Emeklilere biner lira ödemeye karar verdi, teşekkür ediyorum. Biz önermiştik. Bir öğretmen cumhurbaşkanı olarak gençlere üniversite öğrencilerine sözüm 19 Mayısta gençlik bursu, 29 Ekim\'de Cumhuriyet bursu. Karşılıksız. Burs olarak verilecektir Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Yetmez. Pamukkale\'ye giriş kaç para, 35 TL mi? Türkiye Cumhuriyeti\'nde Allah\'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğum zaman, öğrenci kimliği gösteren herkes bütün müzelere serbest girecek. Eğer 81 milyonluk ülke gençlerine sınavı parayla yapıyorsa yazıklar olsun. Sınav ücretlerini kaldıracağız. Ah ah bir şey daha söyleyeyim. En önemlisi şu anda 10 bin dolayında bilgisayar mühendisi var. En kısa sürede bunu on katına çıkartacağız, bu ülkeyi böyle kalkındıracağız\" diye konuştu.

\"SİZDEN BİR AVUÇ PİRİNÇ İSTİYORUM SİZE BİR KAZAN PİLAV YAPAYIM\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a eleştirilerini sürdüren Muharrem İnce, \"Tek dertleri beni indirmek\' diyor. Vallahi değil billahi değil. Benim davam bu ülkenin gençleri. Bu ülkenin çocukları. Onların işsiz kalmasına dayanamıyorum. Benim derdim doları indirmek, benzini, mazotu indirmek. Ha onların inmesi için senin de inmen gerekiyor mu, e o zaman in be kardeşim. Meydan meydana gezdin, dünya beşten büyük dedin. E Türkiye de tekten büyük. Cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracağız. Neden kaldıracağız. Cumhurbaşkanı kimseyi kızdırmayacak. Peki oylarımız ne olacak ? Burada avukat arkadaşlarımız var mı? Türkiye\'deki avukatlara sesleniyorum. Cübbelerinizi araçlarınızın içinde tutun. Ola ki gerekebilir. Binlerce avukatla, onlarla birlikte YSK\'ya gideceğiz, hiç merak etmeyin. Benim sizlerden Türkiye\'de barışı gerçekleştirebilmemiz için, ekonomik büyümeyi gerçekleştirmemiz için, adil bir paylaşımı gerçekleştirmek için istediğim küçücük bir şey. Sizden bir avuç pirinç istiyorum size bir kazan pilav yapayım\" dedi.

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitingin ardından Denizli\'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konuşmadan görüntü.

- Vatandaşlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Ramazan ÇETİN, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / DENİZLİ (DHA)

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Bozcaada\'da binlerce kişi maratona katıldı

ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 8’incisi düzenlenen New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu binlerce sporseverin katılımı ile gerçekleştirildi. Maraton, Türkiye\'nin dört bir yanından gelen amatör ve profesyonel sporcuların yarışına sahne oldu. Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz da Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına gençlerin projelerine destek için koştu.

Bozcaada’nın eğlenceli ve bir o kadar da zorlu parkurunda gerçekleşen koşuda, Yarı Maraton 20K ve 10K olmak üzere iki parkur koşuldu. Toplu ısınma hareketleri ardından saat 11.00’de verilen start ile yarı maraton koşusu, 11.30’da verilen start ile de 10K koşusu başladı. Bozcaada Cumhuriyet Meydanı’ndan start alan koşu aynı meydanda sona erdi.

20 kilometre koşulan Yarı Maraton\'un, erkekler kategorisinde genel klasman birincisi 1:12:50\'lik derecesi ile Üzeyir Söylemez olurken, ikinci koşuyu Kefyalew Deja Buruse 1.14.52 sürede tamamladı. Üçüncülüğü ise 1.15.41 süre ile Hasan Turgut elde etti.

Yarı Maraton kadınlar kategorisinde ise genel klasmanda 1.32.23\'lük dereceyle Duygu Turgut Boyan birinciliği, 1.35.23\'lük dereceyle Büşra Gelmez ikinciliği, 1.37.17\'lik dereceyle Halime Karakoyun üçüncülüğü elde etti.

Erkekler 10K koşusunda, Argachew Assefa 33.50\'lik derecesiyle birinci, Yüksel Gültekin 34.59 derecesiyle ikinci, Kudret Arabacı da 35.23 ile üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Nursel Karataş 39.34\'lük derecesiyle birinci, Dina Atak 40.03\'lük derecesiyle ikinci, Benhür Öncel de 44.46 ile üçüncü oldu.

10K koşusunda 65 yaş üstünde birinciliği Makbule Karabıyık (78) elde etti.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri, Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından takdim etti.

Öte yandan, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına gençlerin projelerine destek için koştu. Başkan Yılmaz, \"Bu sene etkinliğe ben de koşarak destek vermek istedim. Gençlerin projelerine destek vermek ve yardımcı olmak adına ve onların projelerini bir nebze de olsa ekonomik açıdan rahatlatmak adına kendim koşarak bağış kampanyasına katıldım. Etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık 20 senedir hiç spor yapmıyorum. Bu koşuyu inanın bitirebileceğimi düşünmüyordum. Ama ben hayatta çıktığım hiçbir yoldan geri dönmedim. Lütfen gençlerimiz de dönmesin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Koşudan genel ve detay görüntü.

-Hakan Can Yılmaz ile röp.

-Ödül töreninden görüntü.

Haber-Kamera: Serkan İLİK / BOZCAADA(Çanakkale), (DHA)

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Çatak ve Muradiye\'de festival coşkusu

VAN\'ın Çatak ve Muradiye ilçelerinde 2 gün sürecek festivaller başladı. Çatak\'ta Kanispi Ceviz, Bal, Alabalık ve Doğa, Muradiye ilçesinde de Bendimahi Balık Göçü Festivali düzenlendi. Çatak ilçesine gelenler rafting, Kanisipi Şelalesi\'nde mehteran takımı ve Hacivat Karagöz gösterilerini; Muradiye\'deki festivale katılanlar da dünyada sadece Van Gölü\'nde yaşayan inci kefalinin her yıl üremek için sürüler halinde nehirlere uçarcasına yaptığı göçü izledi.

Çatak\'ta 9\'uncu Kanispi Ceviz, Bal, Alabalık ve Doğa Festivali düzenlendi. Çatak\'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kanispi Şelalesi\'nin bulunduğu bölgede yapılan festivale, Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer katıldı. Festival renkli görüntülere sahne olurken, halk oyunları, Hacivat Karagöz ve kukla gösterisi yapıldı. Festivalde konuşan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, vatandaşların yıllarca yalnızlaştırıldığını söyleyerek, \"Göreve başlar başlamaz, yıllarca yalnızlaştırılan, devlet ile arası açtırılan vatandaşların umudu olduk. Bize bir adım gelene biz on adım gittik. Özellikle belediyelerden umudunu kesen ve halkın kapısı olduğunu unutan insanlara kucak açıp devletimizin sıcaklığı, sabrı ve hoşgörüsü ile yaklaşarak tüm vatandaşlarımızla bir araya geldik. Daha önceki yönetimler tarafından yarım yamalak yapılan gündelik işlerin çok ötesine geçip kalıcı eserler bırakmak için kolları sıvadık. Tarihi köprülerinden eşsiz güzellikteki şelalelerine, ilçe merkezinde kesişen derelerinden tertemiz doğasına, insanlarımızın misafirperverliğinden samimiyetine, kırmızı benekli alabalığından organik balına kadar birçok güzellik ile cenneti andıran ilçemizin terörle değil, içinde barındırmış olduğu bu güzellikleri ile tanınması ve Van\'ın görülmeye değer en güzel ilçelerinden biri olduğunun bilinmesini istiyoruz.\" dedi.

Yapılan konuşmalarının ardından düzenlenen kurumlar arası rafting yarışmasının startı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül tarafından verildi. Yarışmada dereceye girenlere festivalin ikinci günü Kıraç konserinden sonra ödülleri verilecek.

İNCİ KEFALİNİN GÖÇÜNÜ İZLEDİLER

Muradiye ilçesinde ise 1\'inci İnci Kefali Festivali düzenlendi. Yağmurlu havaya rağmen büyük ilgi gören festivale Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel ve vatandaşlar katıldı.

Muradiye\'deki festivale gelenler sağanak altında, dünyada sadece Van Gölü\'nde yaşayan inci kefalinin her yıl üremek için sürüler halinde nehirlere uçarcasına yaptığı göçü izledi. Keyifli anların yaşandığı festival alanına gelen vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekip stres attı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yücel, inci kefalini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini, festivali de bu amaçla düzenlediklerini söyledi. En büyük şansızlıklarını ise yağmurlu hava olduğunu belirten Yücel, \"Buna rağmen Van kent merkezinden yüzlerce ziyaretçi geldi. Bu da bizi mutlu etti. Önümüzdeki yılar daha kapsamılı bir festival yapmayı planlıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İnci kefalinin su altı görüntüleri

-Bendimahi Çayından genel görüntü

-Drone ile genel görüntüler

-Uçan inci kefalinden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşlar ile ropörtaj

-Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel ile ropörtaj

Detaylar

Orhan AŞAN-Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK-MURADİYE (Van), (DHA)-

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Özhaseki: İmar barışından gelen para, deprem için belediyelere kredi olacak (2)

TEMEL ATTI, TAPU BELGESİ VERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ziya Gökalp Mahallesi\'nde yapımı tamamlanan binaların anahtar teslim törenine katıldı.

Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Anahtar Teslim Törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, \"Ziyagökalp Mahallesi’nde 1,5 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Sağ olsun başkanımız bu süre içinde bitirme sözü vermişti ve evlerin yapımını tamamlamış. Rabbim, ev sahiplerine evlerinde huzurlu bir şekilde oturmalarını nasip etsin. Bu vesileyle ülke genelinde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Burada olduğu gibi dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın evlerini yapmak için yola çıktıklarında sıfır faizli TL olarak para desteği sağlayacağız. Bu düşüncelerle değerli Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’ı kutluyor, güzel işlerin devam etmesini diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından tapu belgelerini temsili olarak Bakan Özhaseki hak sahiplerine verdi.

Bakan Özhaseki ardından Melikgazi Belediyesinin Kazım Karabekir Mahallesi\'nde 3\'üncü etap 27 dükkan ve 372 konutluk kentsel dönüşüm projelerinin temel atma törenine katıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜNÜ:

- Salondan görüntü

- Konuşmadan görüntü

Kayseri - DHA

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