DHA YURT BÜLTENİ-19

Şarkışla\'da pompalı tüfekle dehşet saçtı: 5 ölü (geniş haber)



SİVAS\'ın Şarkışla ilçesinde bir eve ve bakkal dükkanına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Olay saat 20.00 sıralarında Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy\'de yaşandı. Köyde yaşayan Fırat Yurdakul, önce aralarında husumet bulunan Esen ailesinin yaşadığı evi av tüfeği ile bastı. Saldırgan evde bulunan İbrahim Esen ile eşi Cennet ve oğlu Tarık Esen\'e (50) ateş açarak öldürdü. Olay yerinden uzaklaşan saldırgan Yurdakul, daha sonra köydeki bakkal dükkanına yöneldi. Yurdakul, burada dükkan sahibi Celal Koray ile oğlu Taylan Koray\'a da av tüfeği ile ateş açtı. Baba-oğul olay yerinde yaşamını yitirirken zanlı Yurdakul\'un bakkal sahibi Celal Koray\'ın otomobiliyle kaçtı.

Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede evde bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Evlerinde saldırıya uğrayan İbrahim Esen, eşi Cennet ve oğulları Tarık Esen\'in cesetleri ilk inceleme sonrası Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bakkal dükkanında öldürülen Celal Koray ve oğlu Taylan Koray\'ın cesetlerinin de olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma öldürdüğü bakkal dükkanı sahibi Celal Koray\'ın otomobilini alan Yurdakul\'un Kahramanmaraş istikametine gittiği belirlendi. Jandarma ekipleri saldırganın yakalanması için operasyon başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze aracı

-Morg görüntüsü

-Cenazelerin morga alınması

-Genel ve detaylar

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-Hastane morgu

-Olay yerinden görüntüler

-Dükkanın görüntleri ve ekiplerin çalışması

-Ölen baba, eşi ve oğlunun fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER / ŞARKIŞLA(Sivas),(DHA)

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Şarkışla\'da pompalı tüfekle dehşet saçtı: 5 ölü (ek)

ZANLI YAKALANDI

Sivas\'ın Şarkışla İlçesi\'nde bir ev ile bakkal dükkanına düzenlenen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği olayın zanlısı Fırat Yurdakul, polis tarafından Kahramanmaraş\'ta yakalandı.

Haber: SİVAS,(DHA)

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Palet deposunda yangın

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ikinci el palet deposunda yangın çıktı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fark ettiği yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu üzerinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Türkel Çevre yolu kenarındaki Murat Yazıcı\'ya ait ikinci el palet deposundaki alevleri fark etti. Alevlerin göründüğü yere yakınlaşan ekipler, paletlerin yandığını tespit edince durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. 10 dönümlük alanda bulunan paletlere sıçrayan alevleri söndürmek için büyük çaba sarf eden ekipler, yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Yangın bir saatlik çalışma sonucunda söndürüldü, depoda bulunan binlerce palet ise küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ:

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Alevlerin görüntüleri

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

Emniyet ekipleri

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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