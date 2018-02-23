DHA YURT BÜLTENİ-19

PÖH\'ler Bitlis\'ten Afrin\'e uğurlandı



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak için Bitlis’ten Polis Özel Harekat (PÖH) ekibi yola çıktı.

Bitlis Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde, Afrin\'de görevlendirilecek Özel Harekat polisleri için uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Bitlis Vali Yardımcıları Murat Kütük, Tolga Polat, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Müftüsü Faysal Geylani, Özel Harekat polisleri ve aileleri katıldı.Slogan ve dualar eşliğinde polislere moral verilirken, Afrin’e giden PÖH’ler için dua edilip kurban kesildi. PÖH’ler otobüslerle Afrin’e gitmek üzere harekat etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Afrin\'e giden Özel Harekat polislerinden detaylar

-Polisler için kurban kesilmesi

-Dua edilmesi

-Afrin\'e giden polislerin boyunlarına, ayyıldızlı kaşkol takılması

-Törene katılanlar ve silah arkadaşları ile vedalaşmaları

-Ezan okunması

-Araçların hareket etmesi

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS,(DHA)

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Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda yangın



ADANA\'nın Kozan ilçesindeki Jandarma Komutanlığı\'nın çamaşırhanesinde çıkan yangında 8 asker, duman etkilendi. Hastanede tedavi altına alınan askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangın, akşam saatlerinde Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı\'nın çamaşırhanesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden çamaşır makinesinin alev alması sonucu başlayan yangın, askerler tarafından söndürüldü. Yangın sırasında çamaşırhanenin yan tarafında bulunan yatakhanedeki askerler tahliye edilirken, dumandan etkilenen 8 asker ise çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ambulansların hastaneye gelişi

- Askerlerin ambulanstan inişi

- Askerlerin ayakta hastaneye girişi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KORKUSUZ / KOZAN(Adana),(DHA)

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AFRİN\'DE TERÖR ÖRGÜTLERİNE SİLAH VE TERÖRİST TAŞIYAN 30-40 ARAÇLIK KONVOY VURULDU

AFRİN\'de bölgeye terörist ve silah taşıyan PKK/PYD\'ye ait 30-40 araçlık konvoy, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) bağlı kara ateş destek vasıtaları ile başarılı bir şekilde vuruldu. Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait konvoyun imha edilmesi ile ilgili görüntüleri resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından paylaştı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi:

\"PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur. Harekât esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konvoyun vurulma anı

Haber: ANKARA,(DHA)

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