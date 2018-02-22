DHA YURT BÜLTENİ-19

Samsun\'dan PÖH timi, \'Zeytin Dalı Harekatı\' için uğurlandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) biriminde görevli 44 kişilik tim, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için Afrin\'e gitmek üzere dualarla yola çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılacak 44 kişilik PÖH timi, görev yaptıkları Samsun\'dan dualarla uğurlandı. Polis Özel Harekat önünde düzenlenen uğurlama törenine Vali Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, askeri erkan, özel harekat polisleri, vatandaşlar ve polis aileleri katıldı. Düzenlenen törende konuşan Vali Osman Kaymak, polislere başarılar diledi. Duygusal anlarında yaşandığı törende dualar edildi ve kurban kesildi. 44 kişilik tim mensubu daha sonra silah arkadaşları ve aileleriyle vedalaşıp, hellaleşti. Tören otobüslerle timin Afrin\'e uğurlanmasının ardından sona erdi.

Görüntü dökümü

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-Detaylar

-Ailelerden detay

-Vali Osman Kaymak\'ın konuşması

-Duaların edilmesi

(Süre: 01.20 dk) - (Boyut:151 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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PÖH\'ler Ağrı\'dan Afrin\'e uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak için Ağrı\'dan iki tim Polis Özel Harekat (PÖH) ekibi yola çıktı.

Ağrı Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde, Afrin\'de görevlendirilecek 48 kişiden oluşan iki tim için uğurlama töreni düzenlendi. Törenine Ağrı Vali Vekili Ejder Demir, Ağrı İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar sloganlar ve dualar eşliğinde polislere moral verdi. Şube önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından, ekip için daha sonra dualar edilip kurban kesildi. 48 kişiden oluşan ekip, Özel Harekat Şubesi önünden yola çıkan otobüslerle Afrin\'e gitmek üzere hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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- Pöh timinin yemin töreni

- Özel Harekat Şubesi önündeki vatandaşlar

- Pöh timini uğurlama

- Konvoy görüntüsü

04,12 DK/ 567 MB

Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA)

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\'Mavi Balina\' oyunu Bursa\'da can aldı/EK

\'OĞLUM MAVİ BALİNA OYUNU YÜZÜNDEN İNTİHAR GİRİŞİMDE BULUNDU\'

Bursa\'da iddiaya göre \'Mavi Balina\' oyunu oynadıktan sonra halı sahada kendini asarak yaşamını yitiren arkadaşı Ahmet P.\'nin ölümüne tanık olan Batuhan K.\'nın da olayın etkisiyle geçirdiği sinir krizi sonucu kendisini bir TIR\'ın önüne attığı ortaya çıktı. Batuhan K.\'nın TIR sürücüsünün dikkati sayesinde kazadan hafif yaralı kurtulduğu belirtildi. Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören Batuhan K.\'nın annesi andığı Mücahide K., sosyal paylaşım sitesinde oğlunun da \'Mavi Balina\' oyunundan etkilenerek intihar girişiminde bulunduğu belirtti. Mücahide K., anne ve babaları uyarmak amacıyla Twitter\'dan yaptığı ve altında oğlu Batuhan K.\'nın hastanede yatarken çekilmiş fotoğrafı bulunan paylaşımında, \"Anne babalar lütfen çocuklarınızı kontrol edin oğlum Mavi Balina oyunu yüzünden intihar girişiminde bulundu ve bu halde\" ifadesini yazdı. Bu arada Batuhan K.nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber:BURSA,(DHA)