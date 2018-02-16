DHA YURT BÜLTENİ-19

ŞEHİT MUSA VURUŞKAN Z KÜTÜPHANESİ AÇILDI

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde, Şehit Musa Vuruşkan’ın adının verildiği Z Kütüphane, düzenlenen törenle açıldı.

Şırnak\'ın Küpeli Dağı Görmeç Bölgesi\'nde geçen yıl teröristlerin saldırısında şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan’ın adının verildiği Gölbaşı Fen Lisesi’ndeki z kütüphanenin açılışına; şehidin anne Hüsne ve babası Mehmet Vuruşkan, Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Bekir Gaznevi, İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Ağcakoyunlu, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Uçan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, daire amirleri, okul müdürleri ,öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, şehitleri rahmet ve minnetle anarak, şöyle dedi:

\"Bugün zenginleştirilmiş kütüphane olarak da adlandırılan z kütüphanenin Fen Lisesindeki ayağını açmak için bir aradayız. Burada kıymetli misafirlerimiz var. Şehidimiz Musa Vuruşkan’ın ailesi ile beraberiz. Geçtiğimiz günlerde ailemizi ziyaret ettiğimizde şehidimizin askeri okullar sınavını kazanmak için geceleri de olsa kardeşlerinin yardımıyla ders çalışıp askeri okulu kazandığını öğrenmiştik. Bizim için bir kütüphaneyi böyle dişiyle tırnağıyla okuyarak vazife alan şehidimizin adıyla açmak ayrı bir onur. İnşallah ismini daha büyük eğitim, sağlık ve sosyal kurumlarda da yaşatma fırsatı ve mutluluğu olur. Fen Lisesi, kuruluşundan 2 sene sonra bu noktaya gelmiş. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi vatandaşın eğitime karşı duyarlı olması\" dedi.

Konuşmaların kütüphanenin açılışı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy’un konuşması

- Açılış kurdelesinin kesimi

- Şehit Musa Vuruşkan’ın annesinin teşekkür etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

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Bakan Kaya: Algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor (3)

REYHANLI\'DA ŞEHİT AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kilis\'teki temaslarının ardından Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine geçti. Hatay Valisi Erdal Ata ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kaya, roketli saldırılarda şehit olan Fatma Avlar, Rıfat Sinirli ve Ahmet Şanverdi\'nin aileleriyle bir araya geldi. Ailelere başsağlığı dileyen, acılarını paylaşan Kaya, onlardan isteklerini sordu. Görüşmeden sonra basın açıklaması yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yabancı medya kuruluşlarını eleştirerek şöyle konuştu:

\"17 yaşında, hain terör örgütü PKK\'nın attığı roketlerle uykusunda şehit düşen Fatma kızımızın ailesiyle bir araya geldik. Masum ölümlerinden bahseden Batı medyası, herkes buraya gelsin, Fatma\'nın ailesiyle görüşsün. Sivil ölümlerine neden olan varsa PKK\'dır. Fatma kızımız 17 yaşında, geleceğe dair hayalleri olan kızımızdı. Üniversiteyi İzmir\'de okumak istiyordu. Masum sivilleri hedef alan PKK\'yı görmeleri için yabancı medyanın burada olması lazım. Bizim askerimiz, ordumuz sivilleri asla hedef almamıştır, almayacaktır. Mehmetçiğimiz, kadınları, çocukları, masumları hedef almayacak. Medeniyet değerlerimizde de böyle bir durum yoktur. Tek bir sivilin bile zarar görmemesi için kahraman ordumuz büyük gayret göstermektedir. Her zaman şehitlerimizin ailelerine hizmete etmeye devam edeceğiz. Böyle onurlu bir görevde olduğum için Allah\'a hamdediyorum. Onlara hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Ailelerimizi şehitlerimizin emaneti olarak görüyoruz. Onlara layık bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Kaya\'nın gelişi

- Bakanın karşılanması

- Bakanın şehit aileleriyle bir araya gelmesi

- Bakanın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM, Murat SOLAK, Mehmet YİRUN, Ferhat DERVİŞOĞLU-HATAY (DHA)

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TERÖR ÖRGÜTÜ PKK\'NIN BÖLGE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

TERÖR örgütü PKK\'ya yönelik Mardin\'de düzenlenen operasyonda, birinin sözde bölge sorumlusu olduğu toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, alınan ihbarlar doğrultusunda Ömeryan olarak bilinen Nusaybin, Midyat ve Ömerli üçgenindeki kırsalda PKK\'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. İnsansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada sözde Ömeryan bölge sorumlusu Ferhat kod adlı PKK\'lı Yakup Salğın, Demhat kod adlı PKK\'lı Hozan Akdoğan ve Tekoşer kod adlı PKK\'lı Adem Yüksel etkisiz hale getirildi.

Operasyon kapsamında tespit edilen 3 sığınakta da teröristlere ait mühimmat, örgütsel kitap, not defterleri giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

Haber: MARDİN, (DHA)

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YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN ÇOCUĞA MOTOSİKLET ÇARPTI

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Sinan Efe Yılmaz (10) yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesinde meydana geldi. Uğur Ü.\'nün idaresindeki 67 TV 294 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Sinan Efe Yılmaz\'a çarptı. Kaldırıma savrulan küçük çocuk ve yerde sürüklenen motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Motosiklet sürücüsünün de hafif yaralandığı kazada iki yaralı kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaraların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerası

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Kazaya karışan motosiklet

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Bursa\'da derede kadın cesedi bulundu (2)

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bursa\'da bugün Gökdere\'de bulunan cesedin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası\'nda evrak memuru olarak çalışan 1 çocuk annesi Nuray Vatansever\'e (32) ait olduğu belirlendi. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Vatansever\'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Otopside, Nuray Vatansever\'in vücudunda herhangi bir darp, ateşli silah ve kesici alet izi tespit edilmedi. Bu sabah erken saatlerde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Vatansever\'in ölümü ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Hayat dolu bir kişiliğe sahip olduğu belirtilen Nuray Vatansever\'in ölümü ailesi kadar çalışma arkadaşlarını da yasa boğdu.

Haber: Halil ÖZÇOBAN / Bursa / Merkez (DHA)