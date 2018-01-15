DHA YURT BÜLTENİ-19

Annesinden para isteyen genç dayısı tarafından bıçaklandı

Bursa\'da annesini para isteyerek rahatsız ettiği öne sürülen Selçuk Ö. (29), dayısı Ahmet Y. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre , Selçuk Ö. sabah saatlerinde annesinin evine giderek parasının olmadığını ve kendisine para vermesini söyledi. Bu sırada evde bulunan dayıları Selçuk Ö.\'nün hemen evden çıkmasını istedi. Evden ayrılmayan Selçuk Ö. ile dayısı Ahmet Y.(56) arasında kavga çıktı. Ahmet Y., mutfaktan aldığı bıçakla yeğeni Selçuk Ö.\'yü karnından yaraladı. Ağır yaralanan Selçuk Ö. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İşsiz olduğu belirtilen Selçuk Ö.\'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Ahmet Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Ekiplerin inceleme yapması

SÜRE: 0.45 saniye BOYUT: 140 Mb

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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Otomobil, çekiciye çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa\'da, hasta ziyaretine giden otomobilin yol kenarında duran çekiciye çarpması sonucu aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolundaki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Suruç\'tan Şanlıurfa\'ya hasta ziyaretine gidenleri taşıyan Cengiz Cengizer\'in kullandığı 42 BTY 60 plakalı otomobil, daha önce maddi hasarlı kazaya karışan 34 JA 5256 plakalı otomobili yükleyerek yol kenarında duran ve sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 N 0249 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu yaralıları, otomobilden çıkarıp ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürüp tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan araçlar

- Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

- Yaralıları ambulansa taşınması

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

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Market sahibini öldüren şüpheli ile arkadaşları yakalandı

Eskişehir\'de market sahibi Ayhan Köle\'yi (33) işyeri içerisinde tabancayla öldüren, Savaş Köral\'ı (28) da yaralayan cezaevi firarisi Sözgün Y. (56) ile olayda kendisine yardım ettikleri öne sürülen 3 arkadaşı yakalandı.

Olay, geçen 6 Ocak\'ta Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokak\'ta meydana geldi. İddialara göre Sözgün Y., market sahibi Ayhan Köle ile yanında bulunan Savaş Köral\'a işyeri içersinde tabancayla ateş etti. Saldırgan kaçarken market sahibi Ayhan Köle olay yerinde öldü, yaralanan Savaş Köral ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden olayın şüphelisinin cezaevi firarisi olan Sözgün Y. olduğunu belirledi. Ekipler, Sözgün Y. ile birlikte olaydan önce market çevresine keşifte bulunan ve cinayet zanlısını otomobille olay yerine getirip, olaydan sonra da kaçmasına yardımcı oldukları öne sürülen Yaşar A. (32), Mustafa P. (19) ve Nurullah Oğuzhan E.\'yi (19) Eskişehir\'de gözaltına aldı. Ekipler, cinayet zanlısı Sözgün Y.\'yi de İzmir\'in Çiğli ilçesinde olayda kullandığı 9 mm. çapındaki tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Sözgün Y. ile arkadaşları Yaşar A., Mustafa P. ve Nurullah Oğuzhan E. yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cinayet zanlısı Sözgün Y.\'nin polisler tarafından adliyeye getirilmesi,

-Olaya karışan cinayet zanlısının 3 arkadaşının adliyeye getirilmesi.

-Olay yerinden çekilen arşiv görüntü ve ölenin sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)