DHA YURT BÜLTENİ-19 

Yılbaşı öncesi Tekirdağ\'da asayiş uygulaması



TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi 550 polisin katılımıyla, il genelinde asayiş uygulaması yaptı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM, narkotik, asayiş ve trafik ekipleri, yılbaşı öncesinde il genelinde 550 polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yaptı. Önceden belirlenen noktalarda şüpheli araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcular üzerinde kimlik kontrolü, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Polis bazı sürücülere trafik cezası keserken, üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Uygulama, gece geç saatlere kadar sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uygulamaya katılan ekipler

-Durdurulan araçlarda arama yapılması

-Uygulamaya giren vatandaşlar ve sürücüler

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Halk Eğitim Merkezi\'nden çıkışta tabancayla vuruldu



ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi\'nden çıkışta silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Kıran (19), ağır yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Camikebir Mahallesi\'nde meydana geldi. Halk Eğitim Merkezi\'nde açılan KPSS kursundan çıkan Ramazan Kıran\'a, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Kıran, göğsüne ve kalçasına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kıran, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Ramazan Kıran\'ın bir süre önce tanımadığı kişilerce takip edildiği yönünde polise başvurduğu belirtildi.

Bu arada, Kıran\'ın saldırının ardından Halk Eğitim Merkezi\'ne girip yardım istediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sokakta inceleme yapan ekip

- Halk Eğitim Merkezi

- Vurulan gencin binaya girmesi güvenlik kamerası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Bingöl’de huzur ve güven uygulaması



BİNGÖL’de yılbaşı öncesi 423 güvenlik görevlisinin katılımıyla huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Kentte yılbaşı öncesi, 12 sabit noktada toplam 423 personelin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında şüpheli şahısların kimlik kontrolü yapıldı, durdurulan araçlar didik didik arandı. Şehirlararası yolcu otobüsleri denetlendi.

Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Vali Ali Mantı, Emniyet Müdürü Metin Akay ve Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim de kontrol noktalarında polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yusuf Coşkun ve İl Valisi Ali Mantı, Ekinyolu jandarma güvenlik noktasında durdurulan bir otobüsteki öğrencilere baklava ikram etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uygulamadan detaylar,

-Vali ve Kalkınma Bakan Yardımcısının asayiş noktasına gelişi,

-Polis ve jandarmalara baklava ikram edilmesi,

-Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ve Vali Ali Mantı\'nın açıklamaları

-Yoldaki vatandaşlara baklava ikramı,

-Otobüsün içindeki öğrencilere baklava ikramı,

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)