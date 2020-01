DHA YURT BÜLTENİ-19

Adana\'da karakol yakınında patlama (1)



Adana\'da merkez Seyhan ilçesinde bulunan Hürriyet Polis Karakolu\'nun yakınında şiddetli bir phatlama meydana geldi. Şehrin birçok kesiminde duyulan patlamanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi\'nde bulunan Hürriyet Polis Karakolu\'nun yakınında saat 19.10 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Polis merkezinin çok yakınında meydana gelen ve kentin birçok bölgesinden duyulan şiddetli patlama, korku ve endişe yarattı. Patlamanın heman ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bakan Kaya: CHP yönetimi Aldan hakkında disiplin soruşturması açmalı/EK

Adana\'da 15 Temmuz şehitleri ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç\'un ailesini ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, daha sonra Sevgi Evleri\'nde barınan çocuklarla buluştu. Halı sahada maç yapan çocuklarla bir süre yakından ilgilenen Bakan Kaya, kaleye geçen bir çocuğa penaltı attı. Renkli anların yaşandığı ziyarette Bakan Kaya, çocuklarla anı fotoğrafı da çektirdi

\'BOŞANMA ORANLARINDA DÜŞÜŞ VAR\'

Adana ziyareti kapsamında HiltonSA Oteli\'nde düzenlenen \'Adana İl Değerlendirme Toplantısı\'na katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlık olarak koruyucu ve önleyici hizmetlere ağırlık verdiklerini söyledi. Aile Eğitimi Programı\'nın da başarıyla sürdüğünü anlatan Bakan Kaya, \"Bu kapsamda eğitim çalışmalarımız sürüyor, eğitici sayılarımız artıyor. Boşanma oranlarında son 6 yılın en düşük rakamlarını yakaladık. Aile bütünlüğünün korunması açısından da bu çok sevindirici. Aile bütünlüğünü koruyacak çalışmalarla bu düşüşün istikrarlı şekilde sürmesini umuyoruz\" dedi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için de çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Kaya, \"Kadınlarımızı şiddetten korumaya ve güçlendirmeye yönelik Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri\'nin sayısı son 1 yılda yüzde 40 arttı, 49 olan sayıyı 68\'e çıkarttık. İnşallah 81 ilimizde bu merkezler açılmış olacak\" diye konuştu.

İkizleri ayıran alkollü otomobil sürücüsüne 6 yıl 3 ay hapis cezası

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, alkollü kullandığı otomobiliyle kaza yapıp, birlikte gezmeye çıktığı Doğukan Can Tanışan\'ın ölümüne, ikizi Batuhan Tanışan ve Oğuzhan Önel\'in yaralanmasına neden olan Türk asıllı Alman vatandaşı 30 yaşındaki Ali Osman Kunduz\'a, bilinçli taksir ile ölüme ve yaralamaya neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

3 Temmuz 2017 gecesi, Bodrum\'dan Turgutreis yönüne giden 30 yaşındaki Ali Osman Kunduz, yönetimindeki \'STA LI 64\' Almanya plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil savrularak takla atıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, otomobildeki 18 yaşındaki Doğukan Can Tanışan öldü, kendisi gibi Bodrum Mesleki Turgutreis ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi olan ve Göztepe Bodrum Futbol Okulu\'nda top koşturan ikizi Batuhan Tanışan ile arkadaşları 16 yaşındaki Oğuzhan Önel ve sürücü Ali Osman Kunduz yaralandı. 2.17 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Kunduz tutuklandı. Kunduz, hakkında \'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek\' suçundan Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Osman Kunduz, avukatı Mehmet Güner, kazada ölen Doğukan Can Tanışan\'ın annesi Hanım Tanışan ve babası Muzaffer Tanışan, kazayı hafif yaralı atlatan Oğuzhan Önel, Tanışan Ailesi\'nin avukatı Savaş Çiçek ve Bodrum Göztepespor Kulübü yöneticisi Emrah Çatak ve kulüp antrenörleri katıldı. Duruşmada sanık Kunduz\'un avukatı Mehmet Güner, olay mahallinde tekrar keşif yapılmasını istediklerini belirtip, Adli Tıp Kurumu, Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Komisyonu, İTÜ ya da Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlardan seçilecek uzmanlardan rapor alınmasını talep etti. Güner\'in talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.Son sözü sorulan sanık Ali Osman Kunduz ise \"Olay tarihinde, ailemle birlikte herşey dahil bir otele tatil yapmak amacıyla gelmiştim. Bodrum\'da bu tarz birçok otel var ve birçok kişi tatile geliyor. Bu otellerde ücretsiz içki servisi de yapılıyor. Bildiğim kadarıyla insanlar alkol kullanıyor ve daha sonra trafiğe çıkıyorlar. Benim kusurum alkollü olarak aracın direksiyonuna geçmemdir. Hatasız kul olmaz. Çok üzgünüm. Adaletli bir karar verilmesini ve tahliyemi talep ediyorum\" dedi. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Ali Osman Kunduz\'a, taksire dayalı kusurunun yoğunluğu dikkate alınıp, önce 5 yıl hapis cezası verildi. Ardından bilinçil taksir nedeniyle bu cezasını yarı oranında artırıp 7 yıl 6 aya çıkarıldı. Ardından da duruşmalardaki iyi hali dikkate alınıp ceza 6 yıl 3 ay hapse indirildi. Kunduz\'un ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu. Duruşma sonrasında açıklama yapan acılı anne Hanım Tanışan, mahkeme heyetinin adaletli bir karar verdiğini belirtip, teşekkür etti. Kazada yaralanan Batuhan Tanışan\'ın avukatı Savaş Çiçek de mahkemenin adil ve doğru bir karar verdiğini söyledi. Sanık Ali Osman Kunduz\'un avukatı Mehmet Güner ise \"Bugün bilinçli taksir hükümleri uygulanmak suretiyle sanık Ali Osman\'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yasal süreçleri sürdüreceğiz ve yasal haklarımızı mutlaka kullanacağız. Verilen karar her ne kadar acılı ailenin acılarını dindirmeye yetmeyecekse de öbür tarafta da sanığın olaydaki kusur derecesi dikkate alındığında onun da mağduriyetine neden olmuştur. Bu olay her iki ailenin de üzülmesine neden olmuştur\" dedi.

Yılbaşı öncesinde sahte içki kaçakçılarına büyük darbe

İzmir\'in Torbalı ilçesinde, yılbaşı kutlamaları öncesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 5 ton sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı\'da sahte içki üretmek amacıyla bir depo kiralandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, depoyu kiralayan M.K.K.\'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik depoya bugün gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli türlerde 5 ton sahte içki, farklı boyutlarda 100 bin boş şişe ve bu şişelere ait 50 bin kapak, 10 bin sahte bandrol, 1 milyon etiket ve içki üretiminde kullanılan 20 tank ele geçirildi. Yılbaşı kutlamaları öncesinde kaçakçılara büyük darbenin vurulduğu operasyonda, M.K.K. gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, M.K.K. ile bağlantılı olan kişileri bulmak için çalışma başlattı.

