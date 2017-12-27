DHA YURT BÜLTENİ-19

Binada yangın paniği: 1 kişi yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi



KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, binada kat arasında bulunan depoda çıkan yangında alevler çatıya sıçradı. Binadakiler korku içerisinde dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, vücudunda hafif yanıklar oluşan 1 kişi ile dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

Saat 23.30 sıralarında, Körfez Kuzey Mahallesi Eriş Sokak\'ta 3 katlı 6 daireli binanın kat arasında bulunan depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bina boşluğundan yükselerek çatıya sıçradı. Dumanları fark edenler itfaiyeden yardım istedi. Binada yaşayanlar endişe içerisinde dışarı çıkmaya çalıştı. Vücudunda hafif yanıklar oluşan 1 kişi ile dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerine gelen 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu.

Körfez, Derince ve İzmit\'ten gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binanın elektrik ve doğalgaz bağlantıları kesilirken, yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın doğalgaz tesisatının da alevlerden etkilendiği görüldü. Yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Binadan görüntüler

- Söndürme çalışmaları

- Bina sakinleri ve çevrede toplananlardan görüntü

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

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Bursa İl Emniyet Müdürü Ak: Uyuşturucu Avrupa\'da üretiliyor, bize geliyor



BURSA\'da polisin düzenlediği asayiş uygulamasına katılan İl Emniyet Müdürü Osman Ak, vatandaşlarla sohbet ederken uyuşturucu uyarısı yaptı. Ak, uyuşturucu üretiminin Hollanda ile Belçika\'da olduğunu belirterek, \"İşte bunlar demokrasinin beşiği olan ülkeler. Oralarda üretiliyor, Avrupa\'da üretiliyor, bize geliyor. Niye geliyor, ne işi var Türkiye\'de niye orada yakalanmıyor? Bizi böyle zehirlemek istiyorlar, böyle yıkmak istiyorlar.\" dedi.

Bursa\'nın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 30 mahallede, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve trafik ekiplerinin de bulunduğu bin 100 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Uygulamada çok sayıda araç kontrol edilirken vatandaşların üst araması yapıldı. Özel harekat polisleri zırhlı araçlarla çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Daha önceden uyuşturucu probleminin yoğun olduğu Hacivat Mahallesi\'ne gelen İl Emniyet Müdürü Osman Ak, uygulamayı teftiş ederek vatandaşları dinledi. Çocuklarla sohbet eden Ak, onlara anahtarlık hediye ett. birlikte fotoğraf çektirdi.

\"UYUŞTURUCUYA SAVAŞ AÇTIK\"

Kahvehanelerde vatandaşlarla sohbet eden Ak, uyuşturucu uyarısında bulunarak, \"Bu mikropları pislikleri temizleyeceğiz. Buna hep beraber savaş açtık. Tabi biz polis olarak tek başına bunun üstesinden gelemeyiz. Sizlerinde desteğiyle bu noktaya geleceğiz. Çok güzel noktalara geldik ama bu yeterli değil. Kökünü kazıyacağız, hep beraber bu mikrobu kazıyacağız. Artık bunu Türkiye\'nin gündeminden düşüreceğiz. Terörü nasıl belli bir noktaya getirdiysek, bunu da öyle yapacağız.\" dedi.

\"UYUŞTURUCU AVRUPA\'DA ÜRETİLİYOR, BİZE GELİYOR\"

Uyuşturucu ve uyarıcı hapların üretim merkezinin Hollanda ile Belçika olduğu ifade eden Emniyet Müdürü Ak, \"İşte bunlar demokrasinin beşiği olan ülkeler. Oralarda üretiliyor, Avrupa\'da üretiliyor, bize geliyor. Niye geliyor, ne işi var Türkiye\'de niye orada yakalanmıyor? Bizi böyle zehirlemek istiyorlar, böyle yıkmak istiyorlar, gençlerimizi zehirleyip toplumdan uzaklaştırmak istiyorlar. Bu bölücülüğün bir başka çeşidi onun için ben terörden daha tehlikeli diyorum. Bunun gereğini yapacağız.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uygulamadan görüntüler

-İl Emniyet Müdürü Osman Ak\'ın gelişi ve mahalleyi gezişi

-Osman Ak\'ın çocuklarla ilgilenmesi

-Çocukların motorlara binmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)