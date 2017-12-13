DHA YURT BÜLTENİ-19

Fırat Kalkanı ile Cerablus’ta hayat normale döndü/EK

KARKAMIŞ SINIRINDA TEKNOLOJİK KORUMA

Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ terör örgütünden arındırılan Cerablus’a sınır komşusu olan Karkamış’taki Köprübatı Hudut Karakolu\'nda sınır denetimleri son teknoloji araçlarla yapılıyor. Karakoldan hem Cerablus, hem de terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD kontrolündeki Ziyaret Köyü sınır hattı kontrol ediliyor. Karakolda \'Kobra2\' olarak bilinen 12 tonluk taktik tekerlekli zırhlı keşif aracı ve tamamı yerli üretim olan \'Serçe\' ismindeki insansız hava aracı ile denetimler yapılıyor. \'Kobra 2\'de bulunan son teknoloji radar ve elektro optik gözetleme sistemi ile sınır hattından kuş uçurtulmuyor. Gözetleme sistemiyle 12 kilometreden yaya, 20 kilometreden hafif araç, 25 kilometreden alçak irtifadaki hava aracı, 35 kilometreden tank, 40 kilometre mesafeden ise araç konvoyu tespit edilebiliyor. Araç kendi içindeki güvenlik sistemleri ile de içindeki askerleri tam korunaklı olarak koruyabiliyor. \'Serçe\' de kendine has özellikleri ile diğer İHA’lardan ayrılıyor. Tamamı yerli olarak ASELSAN tarafından üretilen \'Serçe\' tam otonom olarak hareket etme kabiliyeti ve gece görüş özelliği ile sınır hattını gece ve gündüz gözetleme imkanı sağlıyor. Yedekleme sistemi bulunan \'Serçe, herhangi bir motorunun arıza yapması halinde bile uçmaya devam ediyor. Karakolda görevli askerlerin sevkiyatında kullanılan \'Kirpi\'nin roket saldırılarına karşı güvenliğini sağlayan ağ sistemi de kullanılmaya başlandı. 5 dakikada takılıp sökülebilen ağ sistemi ile roketlere karşı koruma sağlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Karkamış Sınır Kapısı

- Cerublus polisinin karşılama mangası

- Gaziantep Vali Yardımcısının konuşması

- Cerablus hastanesi

- Hastanedeki Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı

- Hastanede tedavi olan Suriyeliler

- Cerablus\'ta ki yetimhane

- Yetimhanede oyun oynayan çocuklar

- Yetimhanede eğitim gören çocuklar

- Suriye bayrağı

- Cerablus\'ta ki ilk okul

- Bi öğrencinin şarkı söylemesi

- Öğrencilerin eğitim alması

- Sokaktaki öğrenciler

- Ceraplus polisinni şüpheli yakalama tatbikatı

- Köprübatı Hudut Karakolu

- Karakoldaki araçlar

- Serçe ismi verilen insansız hava aracının uçması

- PYD kontrolündeki bölge

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 437 MB, 225 MB

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ-Kamera: Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,(DHA)

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Bakan Tüfenkci: Esnaf, sosyal dayanışmanın ve yardımlaşmanın muhafızıdır

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \"Esnaf ve sanatkarlarımız, geleneğiyle, ahlakıyla, disipliniyle, en önemlisi de dayanışmasıyla medeniyetimizin gelişmesinde ve ileri taşınmasında hayati bir rol oynamaktadır. Esnaf, sosyal dayanışmanın, kardeşliğin ve yardımlaşmanın muhafızıdır\" dedi.

Bugün uçakla öğle saatlerinde Erzurum\'a gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, havalimanında Vali Seyfettin Azizoğlu, Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Sekmen ve daire müdürleri tarafından karşılandı. Bakan Tüfenkci, önce merkez Yakutiye ilçesindeki bir dügün salonunda düzenlenen Esnaf ve Sanatkarlar Bilgilendirme Toplantısı\'na katıldı. Bakan Tüfenkci burada yaptığı konuşmada, esnafın sosyal dayanışmanın muhafızı olduğunu belirterek, \"Esnaf ve sanatkarlarımız; geleneğiyle, ahlakıyla, disipliniyle, en önemlisi de dayanışmasıyla medeniyetimizin gelişmesinde ve ileri taşınmasında hayati bir rol oynamaktadır. Esnaf, sosyal dayanışmanın, kardeşliğin, yardımlaşmanın muhafızıdır. 15 Temmuz’da vatan hainlerine karşı gece sabaha kadar mücadele eden esnafımız, 16 Temmuz’da dükkânının kapılarını açtı. Milli iradenin ve milletinin yanında oldu. Gece demokrasi nöbeti tuttu, meydanlarına sahip çıktı, gündüz ekmek teknesinin başında oldu. Esnafımızın, tüccarımızın, milletimizin sağduyusuyla ülkemizde ekonomik faaliyetler hiçbir kesintiye uğramadı\" diye konuştu.

ESNAFA VERİLEN DESTEK VE KREDİLERİ ANLATTI

2002 yılından beri esnaf için verilen destek ve kredilerden bahseden Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu: \"Esnaf ve sanatkarlarımızın hem yuvalarının bacası tütsün, hem de ekmek kapıları açık kalsın diye sağlanan kredi ve destek sistemimiz şimdiye dek görülmemiş boyutlara ulaşmıştır. 2002’de yıllık yüzde 47’nin üzerinde olan esnaf kredilerinin oranını, yüzde 4’lere, 5’lere indirdik. Sübvansiyon oranını yüzde 20’den, yüzde 50-100’e çıkardık. 2002’de sadece 5 bin TL olan bu kredinin üst limitini 200 bin TL’ye yükselttik. Kasım ayı itibariyle esnaf ve sanatkârımıza TESKOMB aracılığıyla ya da Halk Bankası\'ndan sağlanan destek miktarımız 23 milyar TL’yi aştı. Bu kredilerden yararlanan esnaf sayısı bugün 450 bin’e yaklaştı. Yine esnaf ve sanatkârımıza Halk Bankası aracılığı ile faizsiz krediler sağladık. Terörden etkilenen esnafımıza sağlanan kredilerden tutun, on binlerce esnaf ve sanatkârımızın faydalandığı 30 bin TL’lik krediye, ustalık, esnaf ve sanatkârlara verilen kredilerden, geleneksel mesleklerde faaliyet gösteren esnafımıza sağlanan krediye, KOSGEB’in 50 bin TL’lik kredisinden, genç girişimci esnaf ve sanatkârımıza sunulan kredilere kadar, birçok faizsiz krediyi esnaf ve sanatkârlarımızın yararına sunduk. Esnaf ve sanatkârlar ile kefillerinin borçlarını yeniden yapılandırdık. 2011, 2014 ve 2016 yıllarında esnaf ve sanatkârların borçları üç kere yeniden yapılandırıldı. 31 Temmuz 2017 tarihinden önce kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkârlara 29 Eylül 2017\'ye kadar başvurmaları hâlinde yeniden yapılandırmadan faydalanma imkânı tanındı. Esnaf ve Sanatkârlar için Bilgi Sistemi Oluşturduk. 2005 yılında çıkarılan Kanun ile Türkiye’deki tüm esnaf ve sanatkârların sicil ve oda kayıtları tek bir veri tabanında toplandı. Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) çok daha hızlı ve sorunsuz bir altyapıyla hizmet sunmaya başladı.\" Bakan Tüfenkci, bakanlık ve hükümet olarak, 1.7 milyon esnaf ve sanatkârın rekabet gücünü artırmak için uzman kadrolarla en yeni teknolojiler ve bilimsel araştırmalardan faydalanarak strateji ve politikalar geliştirdiklerini söyledi.

VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK ALANLARINDAKİ ÇALIŞMALARDAN BAHSETTİ

Şehir şehir gezerek bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ifade eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bu toplantılarımız münasebetiyle sizlerin duyarlılıklarını sorunlarını biliyor ve onların üzerinde çalışıyoruz. Vergi ve sosyal güvenlik de bu çalışma alanlarımızdandır. Bu kapsamda şimdiye kadar bu alanlarda yaptığımız çalışmalardan bazıları şöyledir: 29 yaşını doldurmamış genç esnaf ve sanatkârlarımız için, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 75 bin liraya kadar olan kısmını, gelir vergisinden istisna tuttuk. Ticari araç yenilemede bir sefere mahsus ulaştırma sektöründeki esnafımızdan ÖTV almadık. Basit usule tabi vergi mükelleflerinin ticari kazançlarının yıllık 8 bin Türk lirasına kadar olan kısmını gelir vergisinden müstesna hale getirdik. Esnaf ve sanatkârları da kapsayan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisini tamamen kaldırdık. Böylece esnaf ve sanatkârların emekli maaşlarında yüzde10 artış gerçekleşti. Vergisini düzenli ödeyen esnaf ve sanatkârlara 5 puanlık indirim sağladık. Hâlihazırda gerçek usulde vergilendirilen mükellef, hiçbir şeklide basit usulden yararlanamazken, mevzuat değişikliğiyle gerçek usulden basit usule geçiş imkânı getirdik. Geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslekleri vergiden muaf tuttuk. Sicil affı uygulamasını hayata geçirdik. Taşınır rehni imkânı getirildi. Mesleki eğitim sistemini iyileştirmeye yönelik düzenleme yaptık. Perakende sektörünü düzenleyen ve esnaf ve sanatkârlarımız lehine birçok yenilik getiren Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu çıkarak esnaf ve sanatkârımızı büyük firmalara karşı koruyucu tedbirler aldık. Esnaf ve sanatkârlarımızın çalıştığı alanları sektör sektör, meslek meslek ele almak, sektörleri analiz ederek ihtiyaçları belirlemek ve çözüm önerileri geliştirilmek amacıyla üniversitelerimizle beraber Esnaf ve Sanatkâr Sektör Analizleri Projesi\'ni hayata geçirdik.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gümrük Bakanının havaalanında karşılanması

-Esnaf Sanatkarlar odası toplantısına katılması

-Toplantoya katılan protokol ve esnaftan detay

-Bülent Tüfenkçinin konuşması

-Ak parti binasında Bakan Bülent Tüfenkçinin konuşması

SÜRE: 09.19 BOYUT: 554 MB

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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Aliağa\'da cezaevinde yangın

İzmir\'in Aliağa ilçesinde bulunan Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'ndeki kapalı cezaevinde kalan bir mahkumun koğuştaki yatağını yakarak çıkardığı yangın söndürüldü, 20 infaz koruma memuru dumandan etkilendi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'ndeki İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi\'nde kalan tutuklu ve hükümlülerden Fırat M., henüz bilinmeyen nedenle kaldığı koğuştaki yatağı tutuşturarak yangın çıkardı. Kampüsteki itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verilirken, yangına ilk olarak infaz koruma memurları müdahale etti. Ardından gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında koğuş kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 20 infaz koruma memuru ise Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında, diğer mahkumların haftalık telefon görüşmelerini yaptıkları için koğuşta bulunmadıkları belirtildi. Fırat M.\'nin geçen 3 Kasım\'da da kaldığı 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi\'ndeki koğuşunda yangın çıkardığı, bu nedenle İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi\'ne nakledildiği öğrenildi. Cezaevindeki yangınla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Fırat M\'nin ise doktor raporu doğrultusunda müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Haber:İZMİR,(DHA)

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Otopark kavgasında lokanta işletmecisi silahla yaralandı

Sivas\'ta araç parkı anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada lokanta işletmecisi Mahmut G. ağır yaralandı.

Olay saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 38 yaşındaki Mutlu Y. aracını cadde üzerinde bir lokantanın önüne park etti. Bu sırada Mutlu Y.\'nin yanına gelen lokanta işletmecisi 31 yaşındaki Mahmut G. aracını oraya park etmemesi konusunda uyardı. İkili arasında bu nedenle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Mutlu Y. yanında bulunan tabancasını çekerek Mahmut G.\'ye 5 el ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Mahmut G. olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Ağır yaralanan Mahmut G. buradaki ilk müdahale sonrası Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Mahmut G.\'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Mutlu Y. ise kısa sürede polis ekiplerince Mevlana Mahallesi\'nde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polislerin çalışması

-Hastaneden görüntüler

-Yaralının götürülüşü

(120 mb)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)