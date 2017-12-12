DHA YURT BÜLTENİ-19

Göynük\'te heyelanda 5 ev hasar gördü



Bolu\'nun Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu köyünde meydana gelen heyelanda, 1 ev kullanılamaz hale gelirken, 4 evde ise büyük çapta hasar oluştu.

Göynük Himmetoğlu köyünde kar sularının erimesi sonucu dün gece toprak kayması meydana geldi. Heyelan, bölgede yeni yapılan bir termik santralin üretim alanının yakınında bulunan köydeki, kamulaştırılmamış alanda oldu. Heyelanda, Sadık Kaya\'ya ait tek katlı ev yan yatarak kullanılamaz hale geldi. Köyde bulunan 4 evde de büyük çapta oluştu. Evlerde oturanların kısa sürede dışarı çıkması nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Göynük Kaymakamlığı ve AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemede evlere oturanların tahliye edilmesine karar verildi. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri de elektrik bağlantısı kopan köye farklı hatlardan enerji sağlamak için çalışma yaptı. Köyün içerisindeki yollarda da toprak kaymaları oldu. Köyün bulunduğu zeminde ufak çaplı kaymalar devam ederken, hafif hasar gören evlerin sahipleri, eşyalarını taşıdı. Köyde oturan Erol Aydın, \"Dün gece saat 23.00 sıralarında ufak bir çatlak başladı. Daha sonra enerji kesintisi oldu. Daha sonra SEDAŞ ekipleri gelerek köyde önlem aldı. Hatlar kesildi. 20 saat falan enerjisiz kaldık. Yeni yeni elektrikler gelmeye başlıyor. Evler büyük zarar gördü. Yıkılan evin sahibi eşyalarını bile alamadan evi boşalttı. Girilmesi tehlikeli olan evler var. Heyelan önce yavaş yavaş olduğu için evler boşaltılmıştı. O yüzden herhangi bir can kaybı yaşanmadı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zarar gören evlerden görüntüler

-Ev sahiplerinin eşyalarını taşıması

-Röportajlar

-Detaylar

Süre: (02.59) Boyut: (335 MB)

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK(Bolu),(DHA)

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Eşi ve oğlunu kaynar su ile haşladı



Karaman\'da Zeynel D. (37), akşam yemeğini hazırlamadığını iddia ettiği eşi Emine Ayşe D. (35) ile o oğlu Süleyman D.nin (17) üzerine sıcak su döktü. Bacaklarında yanıklar oluşan anne- oğul hastaneye kaldırılırken, Zeynel D. gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi 151 numaralı sokakta meydana geldi. Bir yemek fabrikasında işçi olarak çalışan Zeynel D., akşam yemeğini yapmadığını öne sürdüğü Emine Ayşe D. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Zeynel D., sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki sıcak suyu eşi ve odada bulunan oğlu Süleyman\'ın üzerine döktü. Bacaklarında yanıklar oluşan Emine Ayşe D. ile sol bacağı yanan Süleyman D., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Zeynel D. de evde sobanın yanında otururken polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kadından detay

- Kadının ambulansa alınması

- Şüphelinin gözaltına alınması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)

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Yılmaz: AB, Türkiye ile ilişkileri hak ettiği hızda ilerletemiyor



Bingöl\'de AB projesi kapsamında 5.26 milyon Euro\'ya yapımı tamamlanan İş Geliştirme Merkezi\'nin (İŞGEM) açılışında konuşan Ak Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, \"Avrupa Birliği, kendi içinde yaşadığı problemlerden dolayı, Türkiye ile ilişkilerini hak ettiği hızda ilerletemiyor\" dedi.

Bingöl\'de Avrupa Birliği-Türkiye mali işbirliği çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'nın uyguladığı Rekabetçi Sektörler Programı\'ndan yararlanmak amacıyla Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Bakanlığa sunulan proje kapsamında yapılan İş Geliştirme Merkezi\'nin açılış töreni, bugün akşam saatlerinde yapıldı. Törene, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Milletvekili Enver Fehmioğlu, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Sağkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas ile kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Cevdet Yılmaz, proje hakkında detaylı bilgi vererek, \"Öncelikle bu proje, AB destekli bir projedir. Eş finansman ile bir kısmını kendi milli bütçemizden veriyoruz. Önemli bir kısmını da Avrupa Birliği\'nden hibe almış bulunmaktayız. Bu açıdan AB\'ye, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız\'a teşekkür ediyoruz. Türkiye, AB\'ne tam üyelik müzakereleri yapan bir ülke. Maalesef, çok uzun zamandır bu müzakereleri yapıyoruz. Neredeyse nesiller boyu süren bir müzakere sürecinden bahsediyoruz. Türkiye\'nin Avrupa\'ya, Avrupa\'nın Türkiye\'ye katacağı çok şey var. Buna yürekten inanıyoruz. Türkiye, esas itibariyle de Avrupa\'nın bir parçası olan ülkedir. Bizim stratejik hedeflerimizden biri de, AB\'ye tam üyeliktir. Hükümetimiz, bu konuda kararlı bir şekilde üzerine düşeni de yapıyor. Ama maalesef, Avrupa Birliği, kendi içinde yaşadığı problemlerden dolayı, Türkiye ile ilişkilerini hak ettiği hızda ilerletemiyor. Bunun önümüzdeki dönemlerde aşılmasını ümit ediyoruz\" dedi. Yaşananlara rağmen Türkiye- AB ilişkilerini derinleştirmek durumunda olduklarını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi: \"Bir taraftan gümrük birliğimizi güncelleyerek, diğer taraftan vatandaşların önündeki vize engelini kaldırarak, bir diğer taraftan mülteci meselesi ve diğer alanlarda Türkiye- Avrupa ilişkilerini derinleştirmek durumundayız. Olumlu bir gündem ile bu ilişkileri geliştirmek durumundayız. Maalesef, Avrupa\'daki bazı ülkeler ve yönetimler, kendi iç siyasetlerine Türkiye\'yi malzeme yapmaya çalışıyorlar. Özellikle bazı seçimlerden öne hiç de doğru olmayan, Türkiye- AB ilişkilerine de yakışmayan tavırlar içine gidiyorlar. Onların da bu tavırlarından vazgeçmelerini ümit ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlıklı bir şekilde bu ilişkilerin geliştiğini görürüz. Bütün bu mali çalışmalar, bizi tam üyelik sürecine hazırlamaya yönelik çalışmalardır. Bu çalışmaların amacı, bir taraftan Avrupa ile ülkemiz arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak, bir taraftan da ülkemizde bölgele arasındaki gelişmişlik fakını azaltmaktır. Bu iki temel hedefe bu pograma hizmet ediyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda Avrupa ile aramızdaki fakı azalttık. 2002 yılında AB\'de kişi başı geliri 100 kabul edersek, Türkiye\'de 37 idi. Satın alma gücüne göre söylüyorum, bugün gelinen noktada bunu 62\'ye çıkardık. 15 yılda, 37\'den 62\'ye yükseldik. Bu 25 puanlık bir iyileşme demektir. Türkiye, Avrupa ile arasını kapatma yolunda önemli bir yere gelmiş durumda. Daha da çalışmamız lazım.\" Yılmaz\'ın konuşmasının ardından İŞGEM projesi için temsili kurdele kesildi. Program, Yılmaz\'ın proje kapsamında hazırlanan atölyeleri gezmesinin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-İŞGEM\'den detaylar,

-Cevdet Yılmaz\'ın gelişi

-İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

-Salondan detaylar

-Yılmaz\'ın konuşması

-Yılmazîn atölyeleri gezmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)

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Tabancayla intihar etti



Kayseri\'de, bunalıma girdiği iddia edilen Mustafa Ö., tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, merkez Kocasinan ilçesi Çankaya Caddesi Çankaya İşhanının 1\'inci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen kitapçı Mustafa Ö., tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. Silah duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Mustafa Ö.\'nün cansız bedeni ile karşılaştı. Mustafa Ö.\'nün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Genel detay

1 Dakika 28 Saniye /90 MB

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)

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Şanlıurfa\'da 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa\'da polis tarafından yapılan aramada, TIR ile minibüsün özel bölmelerine gizlenmiş 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 sürücü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu\'nda oluşturulan uygulama noktasında plakası ve sürücüleri açıklanmayan TIR ile minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, TIR\'ın tankerine ve minibüsün özel bölmelerine gizlenmiş 55 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, iki sürücüyü gözaltına aldı. Şüpheliler mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Minibüste yapılan aramada ele geçirilen sigara

-TIR\'ın tankerinde yapılan aramada ele geçirilen sigara

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)