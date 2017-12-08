DHA YURT BÜLTENİ-19

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Kula\'da

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Manisa\'nın Kula ilçesinde hayırsever işadamı Hüseyin Akhan tarafından yaptırılan Kula Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Camii\'n temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Yılmaz, camiin temeli atılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, \"Camiler sadece ibadet yeri değildir, aynı zamanda bir kültür merkezi, sohbet halkalarının oluştuğu, ilin sorunlarının tartışabildiğin bir yer. Aynı zamanda kimileri düğünlerini de yapar. Ayrıca 15 Temmuz göstermiştir ki, milleti birlik ve beraberliğe çağrılabilecek yerlerdir. Bu ezanlar okunduğu sürece, bu bayrak dalgalandığı sürece biz inanıyoruz ki bu topraklarda ilelebet bağımsız ve hür olarak yaşayacağız.\" diye konuştu. Milli eğitim bakanı İsmet Yılmaz, Kula Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Camii\'n temel atma törenine katılmak için Manisa\'nın Kula ilçesine geldi. Törende konuşan Yılmaz, imam hatip liseleri hakkında eleştiri yapanlara yönelik olarak, \"Bazılarının ülkenin her yerini imam hatiple doldurdunuz sözü kesinlikle doğru bir tabir değildir. İmam hatip lisesine giden öğrenci sayısının oranı yüzde 12, meslek liselerine giden öğrenci sayısı oranı yüzde 43, meslek liseleri daha fazla. Hiç böyle \'Ülkeyi imam hatiple doldurdunuz\' denir mi? Biz vatandaşımız ne diyorsa onu yapıyoruz. Millet ne istiyorsa onu biz yapmakla mükellefiz. Niye eleştiriyorlar; milletin dediği yerine gelmesin diye. Önleyici propaganda. Hayır, biz vatandaş ne derse onu yapacağız. Bu devletin sahibi vatandaş, bu toprağın sahibi vatandaş\" dedi. Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Nasıl ki fen liselerine laboratuvar, meslek liselerine atölye gerekiyorsa, imam hatip lisesine de cami gerekli. Bu camii öğrencilere eğitimi pratik olarak uygulaması için. Aynı zamanda vatandaşa hizmet verecek.\" Türkiye\'nin bugününün dünden çok daha iyi olduğunu dile getiren Yılmaz, camiin yapılmasında emeği geçen Hayırsever Hüseyin Akhan\'nı teşekkür etti. Müşerref Akhan Yerleşkesi açıldı. Bakan Yılmaz, temel atma töreninin ardından Celal Bayar Üniversitesi, Kula Belediyesi ve hayırsever işadamı Hüseyin Akhan tarafından tadilatı yaptırılarak eğitime kazandırılan, Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu Müşerref Akhan Yerleşkesi\'nin açılışına katıldı. Yılmaz burada yaptığı konuşmada, \"2018 için üniversitelere 27 milyar 766 milyon lira kaynak ayırdık. Bugün 176 üniversitede 7 milyona yakın öğrenci var. 2002\'de bu öğrenci sayısı 1 milyon 650 bindi. 150 binin üzerinde akademisyenimiz var. 2002\'de her 100 öğrenciden 14\'ü üniversiteye gidebilirken, şimdi 42\'si gidebiliyor. Yükseköğretimde yatay büyüme sağladık, bundan sonra nitelik ve kalite bakımında dikey büyümeyi gerçekleştiriyoruz.\" dedi. Programa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Kula Kaymakam Osman Güven, CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, hayırsever iş adamı Hüseyin Akhan Siyasi parti temsilcileri Sivil toplum kuruluş başkanları vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Açılış Kurdelesinin kesilmesinin ardından Kula sofrasında düzenlenen yemeğe katılan Bakan Yılmaz, Ahmetli ilçesine gitmek üzere Kula\'dan ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakanın karşılanmasından görüntü

- Bakanın konuşmasından görüntü

- Temel atma töreninden görüntü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)

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Karabük Üniversitesi\'nde \'Kudüs\' protestosu



KARABÜK Üniversitesi\'nde akademisyen ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 2 bin kişi, ABD\'nin, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını, düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.

Karabük Üniversitesi rektörlük binası önünden başlayan yürüyüşe, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık 2 bin kişi, \'Müminler İslam\'a karşı durana, biraz öfkelenip kafayı taksa esir mi olur Mescid-i Aksa\' yazılı pankartı açarak, tekbirler eşliğinde yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen kalabalık, \'Trump şaşırma sabrımızı taşırma\', \'Kudüs bizimdir, bizim kalacak\' sloganları attı. Kampus içerisindeki caminin önünde son bulan yürüyüş sonrası kalabalık, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı\'nı okudu. Daha sonra Kur\'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Burada konuşan Rektör Prof. Dr. Refik Polat, \"Kudüs, yalnızca Filistinlilerin değil, hepimizin öz vatanıdır. ABD\'nin aldığı bu kararı protesto ediyor, ABD ve İsrail\'i bu karar ve uygulamalarından dolayı telin ediyorum. Tüm dünyaya sesleniyoruz. Kudüs Filistin\'in başkenti ve insanlığın ortak mirasıdır. Unutmayalım ki; gecenin en koyu karanlığında güneş doğar\" dedi.

İSRAİL VE ABD BAYRAKLARI YAKILDI

Sivil toplum örgütleri de Kemal Güneş Caddesi\'nde toplanarak basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Karabük Temsilcisi Aziz Gündoğdu, ABD ve İsrail\'in kanlı ortaklığı ve işgal planlarının devam ettiğini belirterek, \"Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan askeri görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan bayrağı görmek istemiyoruz. Siyonist kukla Trump, kısa sürede nasıl bir yanlışın içinde olduğunun farkına varacaktır. Tüm İslam ülkeleri, ABD ve İsrail\'le bir şekilde ilişkide bulunan tüm hükümetler, izledikleri politikaları gözden geçirmek zorunda kalacaklardır. Kudüs bizim onurumuzdur ve iffetimizdir. Biz Allah\'a ve ahiret gününe inanıyoruz. Roma ve Bizans\'ın akıbeti ne olduysa, Amerika ve İsrail\'in akıbeti de o olacaktır\" dedi. Basın açıklamasının ardından \'Kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD\' sloganı atıp tekbirler getirildi. Protestoda, İsrail ve ABD bayrakları yakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Anadolu Gençlik Derneği Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu\'nun konuşması

-Slogan atılması, İsrail ve ABD bayraklarının yakılması

-Kampüste yürüyüş

-İstiklal Marşı\'nın okunması, Dua edilmesi, Kudüs şiiri okunması

-Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat\'ın konuşması

Süre:(04.24) Boyutu:(140 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Müşterilerin gözü önünde başına dayadığı silahı ateşledi



KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, kahvehane işleten 56 yaşındaki Şevket Şevke müşterilerinin gözü önünde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Hastaneye kaldırılan Şevket Şevke ameliyata alındı.

Olay akşam saatlerinde, Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi\'nde bulunan kahvehanede meydana geldi. Kahvehaneyi işleten Şevket Şevke müşterilerinin gözü önünde ruhsatsız tabancasını başına dayayarak ateşledi. Şevket Şevke kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şevket Şevke ameliyata alındı. Şevket Şevke\'nin ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kahvehanenin içeriden ve dışarıdan görüntüsü

-Polisin olay yerinde inceleme yapması

Haber: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)