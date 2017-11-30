DHA YURT BÜLTENİ-19

Bir kişiye etek giydirip, kendisini bacağından vurduran suç örgütüne ikinci operasyon

İZMİR\'de, suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ve ailesi hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunan bir kişiye etek giydirip, kendisini bacağından vurması için elindeki silahla tehdit eden V.İ. polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir\'de etek giydirilen bir kişinin kendisini tabancayla bacağından vurduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda, kendisini vuran ve tedavi gördüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden kaçan kişinin T.Z. olduğu belirlendi. T.Z.\'nin havalimanından kendisini karşılayan grupla birlikte ayrıldığını güvenlik kameralarından tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda T.Z. ve 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Erzincan\'dan gelen T.Z.\'yi İzmir\'de iki gün beklettiği, ardından da etek giydirip, Konak\'ın Gültepe Mahallesi\'nde bir futbol sahasına götürdükleri, burada kendi kendini bacağından vurması için zor kullandıkları öne sürüldü. T.Z.\'nin şikayeti üzerine emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında Çakıcı\'nın yeğeninİn de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında aranan ve yaşanan olayda T.Z.\'yi bacağından vurması için elindeki silahla tehdit ettiği belirlenen V.İ. polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Tanınmamak için peruk takan V.İ.\'nin adresinde yapılan aramada sahte kimlik, bir miktar esrar ve tabancaya ait 7 fişek ele geçirildi. Emniyette sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen V.İ. tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10\'a yükseldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Daha önce gözaltına alınanlardan görüntü

- İkinci operasyondan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

============================================

Bakan Yılmaz: Hakkari\'ye 422 milyon liralık eğitim yatırım yapıldı (3)

BAKAN YILMAZ: İLKOKULU 72 KİŞİLİK SINIFTA OKUDUM

Hakkari’deki temaslarının ardından Yüksekova ilçesine geçen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ilçedeki bir liseyi ziyaret etti. Şemsettin Onay Anadolu Lisesi 9/A sınıfında öğrencilerle birlikte sırada oturarak ders dinleyen Bakan Yılmaz, daha sonra Selahattin Eyyubi Kültür Merkezi\'nde okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Yılmaz, ülke olarak eğitimde büyük mesafe kattetiklerini belirterek, \"Kendisiyle barışık, çevresiyle barışık, hayata hazır ve mutlu bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bunu ise ancak eğitimle yapabiliriz.Türkiye’nin bir hedefi vardır, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak. Bunun için mutlaka ekonominin çok iyi bir yere gelmesi lazım. Bu da eğitimle mümkün\" dedi.

İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ

Bakan Yılmaz, ilkokulu 72 kişilik bir sınıfta okuduğunu belirterek, \"Belki benden daha da kabalık sınıfta okuyanlar vardır. Liseyi 70 kişilik sınıfta okudum. Burada 11 tane okulu yıkmak zorunda kaldık, yeni yapılanlar var. 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracağız. Niçin kaldıracağız, kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan biridir. İkili eğitimi kaldıracağız. Eğitimin bir başka temel unsuru da öğretmendir. Bizim dönemimizde 580 bin öğretmen ataması gerçekleşti. Bugün gördüğümüz her 3 öğretmenden 2\'si bizim dönemimizde atanmıştır\" diye konuştu. Yılmaz, Yüksekova’daki temaslarının ardından helikohterle Van’a geçti.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Bakan\'ın çiçekle karşılanması

-Bakan\'ın derse katılması

-Bakan\'ın açıklamaları

Haber:HAKKARİ,(DHA)

==========================================

Bafra Cezaevi\'ne silahlı saldırıya 1 tutuklama



Samsun\'un Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalanırken 1 kişi teslim oldu. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken 2 kişi serbest bırakıldı.

Olay, Samsun\'un Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 28 Kasım Salı günü meydana geldi. Bir kamyonetle cezaevine gelen firari mahkumlar M. D., T. D. ve M. D., cezaevi içerisine doğru tüfek ile rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Açık Cezaevi bölümünde görevli N.E. isimli bir kadın yaralanmıştı. Saldırı olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 2 kişi 19 Mayıs İlçesi\'nde Bafra Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olaya karıştığı iddia edilen bir süre önce açık cezaevinden izine giderek geri dönmeyen firari mahkum M. D., ise jandarmaya teslim oldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan F. D., T.D. ve M. D., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.D. tutuklanarak Bafra T Tipi cezaevine gönderilirken, F.D.,ve T.D. ise serbest bırakıldı.

Haber: Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)

==========================================

Dev emu yumurtaları kuluçkada



ESKİŞEHİR Hayvanat Bahçesi yetkilileri, devekuşundan sonra yeryüzünün en iri kuşu olan emuların kuluçka makinesindeki dev koyu yeşil yumurtalarından çıkacak yavruları heyecanla bekliyor.

Avus­tralya\'ya özgü uçamayan, fiziki görünümleri deve kuşlarına benzeyen emu kuşu dişisinin üç günde bir yuvaya bıraktığı beş dev yumurta kuluçka makinesinde özenle korunuyor. Koyu yeşil dev yumurtalarda büyüyen yavrular 48-56 gün içerisinde dünyaya merhaba diyecekler. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde kendisi gibi Avustralya\'ya özgün Valabiler ile birlikte yaşayan Emular 36-40 kilogram ağırlığında ve ortalama 1 metre 70 santim boyundadır. Sürü halinde yaşayan Emular saatte 7 kilometre hızla uzun yürüyüşler yapabiliyor ve gerekli durumda saatte 50 kilometre hızla koşabiliyorlar. Üreme döneminde olan Eskişehir Hayvanat Bahçesindeki dişi Emuların, yaklaşık 3 günde bir bıraktıkları ortalama 525 gram ağırlığındaki dev yumurtalar, görevliler tarafından daha güvenli bir yol olan kuluçka makinesine yerleştiriliyor. Hayvanat Bahçesi yetkilileri, kuluçka süresi boyunca yumurtaların gerekli ısı ve nem değerlerinde tutulduğunu, ağırlıklarının her gün tartılarak, izlemeye alındığını belirterek, yavruların yumurtadan çıktıklarında yaklaşık yarım kilo ağırlığında ve 25 santimetre boyunda siyah beyaz çizgili olacaklarını söylediler. Eskişehir Hayvanat Bahçesinde bulunan 8 emunun bulundukları alandaki yuvaları özel biçimde yumurtalarının şekli ve koyu yeşil renkte tasarlandı.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Eskişehir Hayvanat Bahçesi\'deki Emu kuşlarının,

-Emu kuşu yumurtalarının,

-Görevlilin dolapta muhafaza edilen yumurtaları kontrol etmesi

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

