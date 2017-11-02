DHA YURT BÜLTENİ-19

CHP\'li Kaya: Gazi İrfan Bayar, yargısız infaza isyan ederek intihar etti

CHP Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya, Kastamonu\'da tabanca ile kendini vurarak canına kıyan 35 yaşındaki Gazi İrfan Bayar\'ın, müfettişlerin hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması başlatması üzerine yaşamına son verdiğini iddia etti.

Gazi İrfan Bayar, geçen 27 Ekim\'de işçi statüsünde çalıştığı Katamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bahçesinde, 37 KD 171 plakalı otomobilinin içinde tabanca ile kendisini vurarak yaşamına son verdi. CHP Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya, evli ve 2 çocuk babası Bayar\'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ardından parti binasında basın toplantısı düzenleyen Kaya, Jandarma Uzman Çavuş İrfan Bayar\'ın, 1997 yılında Kuzey Irak\'ta gazi olduktan sonra Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde işçi olarak çalışmaya başladığını, 2011 yılında oğlu Efe\'yi kentte özel bir koleje kayıt ettirmek istediğini, ancak okulun, kontenjan dolu olduğu gerekçesiyle kabul etmediğini söyledi. Devreye giren İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün, Gazi İrfan Bayar\'ın oğlu Efe\'yi cemaatin kolejine kaydettirdiğini söyleyen Kaya, şöyle konuştu:

\"İrfan Bayar, 2 hafta önce yapılan FETÖ soruşturması kapsamında, Ankara\'ya ifadeye çağrılıyor. Kendisini sorgulayan müfettişe, \'O okula oğlumu devletimin kontenjanından gönderdim. Benim FETÖ\'ye üyeliğim, irtibatım ve iltisakım yok\' diyerek kendini savunuyor. Bu olaydan sonra, \'Devletim beni vatan hainleriyle nasıl aynı kefeye koyabilir?\' diyerek bunalıma giriyor. Ve 27 Ekim\'de çalıştığı kurumun bahçesinde, arabasının içinde ruhsatlı silahıyla intihar ediyor. İrfan Bayar; 12 yaşındaki oğlu Efe\'yi, 9 yaşındaki kızı Şevval Eylül\'ü ve tüm sevdiklerini ardında bırakarak, yargısız infaza isyan ederek intihar ediyor.\"

\"İrfan Bayar\'ın katili kim?\" diye soran Kaya, şöyle devam etti: \"FETÖ\'nün okullar, üniversiteler, yurtlar açmasına izin verenler mi? Teşvik edenler mi? Parsel parsel arsa verenler mi? Efe\'yi FETÖ\'nün okuluna kaydettirenler mi? İnsanları FETÖ\'nün kucağına itenler mi? Katil kim? Hepsi mi? Biz, gerçek sorumlulardan hesap sormaya söz veriyoruz. FETÖ\'yü devletin kılcal damarlarına kadar yerleştirenlerden, çocuklarımızı FETÖ\'nün yurtlarına, okullarına mahkum edenlerden hesap soracağız. Biz Efe\'ye de, Şevval Eylül\'e de sahip çıkacağız. Çocuklardan intikam alan, \'Ağaç kabuğu yesinler\' diyen anlayışı mahkum edeceğiz. Tarihin çöplüğüne gömeceğiz. FETÖ\'nün okulları, yurtları, üniversiteleri için parsel parsel arsa verenler, istifa ederek kurtulamayacaklar. AKP, bugüne kadar ne gazilere ne de şehitlere sahip çıktı. Dini, siyasete alet ettikleri gibi, şehit ve gazilerimizin üzerinden de siyaset yapmaya devam ediyor. Bu yüzdendir ki şehitler arasında da ayrım yaptı.\"

Görüntü dökümü:

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-Yıldırım Kaya açıklama

Süre: (04:36) Boyut: (189 MB)

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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Gebze\'de öldürülen Elif, Karabük\'te toprağa verildi

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, geçen yılın ekim ayında kaybolduktan sonra bir daha haber alınmayan ancak cinayete kurban gittiği belirlenen 31 yaşındaki Elif Arslan\'ın cenazesi, memleketi Karabük\'te toprağa verildi.

Gebze\'de oturan Elif Arslan, geçen yıl ekim ayında kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Gözaltına alınan olayın şüphelisi S.S., Arslan\'ı öldürdüğünü itiraf etti. S.S., tutuklanırken, Elif Arslan\'ın çalıların arasına attığı cesedi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Arslan için memleketi Karabük merkeze bağlı Saitler Köyü Çiğdemler Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Elif Arslan\'ın babası Abidin, ağabeyleri Ayhan ve Murat Arslan büyük üzüntü yaşadı. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Arslan\'ın, duvak örtülen tabutu daha sonra eve götürüldü. Burada kızının tabutuna sarılıp öpen anne Şerife Arslan, \"Yavrum ben seni böyle mi gelin edecektim. Ben sana nasıl dayanacağım yavrum. Çeyizin sandıklarında yavrum. Bu muydu senin çeyizin\" diyerek gözyaşı döktü.

Elif Arslan’ın cenazesi, evinin önünde helallik alınmasının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kılınan cenaze namazı

-Tabutun taşınması

-Anne Şerife Arslan\'ın tabuta sarılıp ağlaması

Süre:(03.57) Boyutu:(126 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Demre\'de 76 kaçak yakalandı

ANTALYA\'nın Demre İlçesi\'nde yasa dışı yollarla İtalya\'ya kaçmak için tekneyle yola çıkan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Somali, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 76 kaçak, denizde yakalandı.

Demre Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah gelen ihbar üzerine Kapaklı- Üçağız mahalleleri arasında arama yaptı. Bir sonuç alınamayınca Sahil Güvenlik Kekova Bot Komutanlığı ve Demre Emniyet Müdürlüğü\'nden yardım istendi. Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri denizde arama tarama çalışması başlattı. Kekova\'nın yaklaşık 30 kilometre açıklarında saat 10.00 sıralarında Rus bayraklı \'BEFA\' adlı 25 metrelik tekne durdurularak arandı. Aramada teknede bir grup kaçak olduğu görüldü. Tekne Sahil Güvenlik botları eşliğinde Üçağız Limanı açıklarına getirildi. Burada bir süre bekletilen kaçaklar Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Demre Jandarma Komutanlığı ekiplerince başka tekneye aktarılarak, iki grup halinde karaya çıkarıldı. Kaçaklar buradan otobüslerle Demre\'ye götürülerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Toplam 76 kaçakla birlikte yat kaptanı ve 3 organizatör de yakalandı. Ukraynalı olduklarını söyleyen 4 şüpheli İstanbul\'dan getirdikleri kaçakları İtalya\'ya götüreceklerini söyledi. BEFA adlı teknenin 2 gündür Kekova bölgesinde olduğu ve takip altında olduğu kaydedildi. Demre Spor Salonu\'na getirilen mültecilerin 34\'ünün Somali, 29\'unun Afganistan, 8\'inin Pakistan ve 5\'inin Suriye uyruklu olduğu belirlendi. 1\'i bebek 11 çocuk, 27 kadın ve 38 erkek olmak üzere 76 kaçaktan Suriyeli olan 5\'i kampa, geri kalanlarının ise ifadelerinin ardından Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tekneden detay

- Sahil Güvenlik Botu

- Teknedeki mülteciler,

- Başka bir tekne ile karaya yolculukları

- Limana çıkışları,

- Limanda tekneden iniş,

- Otobüslere yürüme, biniş,

- Gözaltına alınan 4 Ukraynalı şüpheli

- Otobüslerin hareketi

131 MB // 4.07\"

Haber- Kamera: Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA)

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Lösemiye dikkat çekmek için maskeli etkinlik



AYDIN\'da üniversitelilerden oluşan bir grup, lösemi hastalarına dikkat çekmek için maskeli etkinlik düzenledi.

Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden oluşan \'Maskesiz Gülücükler Topluluğu\', lösemi hastalarına dikkat çekmek için Kent Meydanı\'nda etkinlik düzenledi. 200 üniversite öğrencisinin katılımıyla yapılan etkinliğe, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Saat 17.00\'de buluşan öğrenciler, 30 dakika boyunca maske taktı, vatandaşlara da maske dağıtarak ne yapmak istediklerini anlattı. Topluluk Başkanı Psikoloji 3 Sınıf öğrencisi Nur Seda Kızıltaş, \"Lösemili hastalara karşı dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Biz insanlardan lösemili hastalara karşı biraz daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Bugün de burada maske takarak dikkat çekmek istedik. Maske takarak ve maskeyi çıkardıktan sonra durumu fark et diyoruz. 200 civarında üniversite öğrencisi katıldı. Hepimiz farklı bölümlerden buradayız. Hepsi de bu konu için çok duyarlı davranıyorlar. Bu etkinlik 4 yıldan beri yapılıyor. Ancak ilk kez bu kadar kalabalıkla yapıldığını söyleyebilirim\" dedi. Etkinlik sonrası topluluk, meydanı terk etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Öğrencilerin maske takarak dikkat çekme eyleminden görüntü

- Nur Seda Kızıltaş\'ın konuşması

- Öğrencilerden kısa görüşler

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Europamundo Vacaciones yıl sonu toplantısı Bodrum\'da

DÜNYANIN en büyük tur operatörlerinden Europamundo Vacaciones, bu yıl ki sezon sonu toplantısını Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde gerçekleştiriyor.

Ace Travel Turizm ve Seyahat Acentası misafirliğinde gerçekleştirilecen toplantıya; Europamundo Vacaciones yöneticileri, Ace Travel Turizm ve Seyahat Acentası yöneticileri ve Europamundo Vacaciones\'in Avrupa\'da çalıştığı tüm ortak acentalar ile Türkiye\'de çalıştığı outgoing partnerleri katıldı. Toplantıda Europamundo Vacaciones olarak kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdikleri turlar ile ilgili bilgiler verildi.

Her yıl başka bir ülkede yapılan toplantı için bu yıl Türkiye\'yi seçmelerinin ülkedeki turizmcilere büyük bir moral etkisi yapmak ve gelecek sezon için doping etkisi yaratmak olduğunu belirten Europamundo Vacaciones Ceo\'su Luis Garcia Cordon, \"Türkiye\'nin turizm potansiyelinin yüksek olduğuna inanıyoruz. Gelecek seneden itibaren turlarımızı Ege bölgesinden başlatacağız. Bu toplantımıza da Amerika\'nın en büyük tur operatörleri katılıyor. Ege bölgesinde yeni turlarımızı tanıtım amacı ile bu toplantıyı düzenledik. Yaklaşık 45 ülkeden tur operatörleri katılıyor. Türkiye bizim için çok önemli bir destinasyon. Gelecek sene için çok pozitif düşünüyoruz. Özellikle Güney Amerika\'dan gelen misafirlierimiz için ege turları düzenlemeyi planlıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Toplantıdan görüntü

- Luis Garcia Cordon ile röp.

- Sayed Abdal Ghany ile röp.

Haber- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)