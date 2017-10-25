DHA YURT BÜLTENİ-19

Sel sularına kapılan 3 asker böyle kurtarıldı

Tekirdağ\'ın Saray İlçesi\'ndeki Galata Köprüsü\'nde, sel sularına kapılıp devrilen askeri personel taşıyıcı araçtaki bir asker, ağaca sarılarak kurtuldu. Kayıp askeri arama çalışmalarına ise hava karardığı için ara verildi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, AFAD ve polis ekiplerinin suyun içindekileri kurtardıkları görüldü. Sıkıca sarıldığı ağaç sayesinde hayatta kalan asker de botla giden AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp askeri arama çalışmalarına ise hava karardığı için ara verildi.

Görüntü Dökümü

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-Ağaca sarılan askerin görüntüsü

- Sel suları ortasında bekleyen 2 askerin görüntüsü

-3 askerin ekipler tarafından botla kurtarılması

-detaylar

Haber: TEKİRDAĞ (DHA)

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Bakan Özlü: Van\'ın potansiyelini keşfetmemiz lazım(2)

BAKAN ÖZLÜ:VAN\'A, VANLILAR SAHİP ÇIKMALI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İş Geliştirme Merkezi\'ni de (İŞ-GEM) de ziyaret etti. Bakan Özlü, burada yapılan çalışmalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Bakan Özlü, daha sonra bir otelde düzenlenen Güç Birliği Platformu toplantısına katıldı.Toplantının moderatörlüğünü yapan Van Milletvekili Beşir Atalay, Van’da yapılan hizmet ve yapılacak olan projeleri anlattı. Bakan Özlü, 2017 yılı içerisinde Türkiye\'de yaklaşık 6,7 milyar TL kredi kullanıldığını, bundan Van\'ın da istifade ettiğini söyledi. Bakan Özlü,\"Esnafımıza yönelik KOSGEB desteklerimiz devam edecek. Bundan sonra da yaklaşık 1 ile 5 milyar arasında destek vereceğiz. Ben şahsen hibelere karşıyım. Neden derseniz. Hibe yerine esnafımıza geri ödenmek şartıyla kredi desteği verelim daha iyi olur. Çünkü o zaman işler de daha başarılı yürüyor. Aslında bizler hibe vermemekle de iyi yapmış oluyoruz. Türkiye genelinde 800 civarında Sanayi siteleri var. Bunlardan 135 tanesi şehir içinde. Bu eski yapıların bir an önce şehir içinden şehir dışına makul bir yere taşınıp yeniden modernize edilmesi gerekir. Modernize edilen bu sanayi sitelerimiz güneş enerjisinden de ucuz fiyatta faydalansın istiyoruz. Bununla ilgili esnafımıza yüzde bir faizli krediler vereceğiz. Van\'da ne kadar sanayi sitesi varsa, oturup konuşalım. Uygun bir yere taşınsın ve yeniden modern yapılar yapılsın. Bizler ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Şehin tam göbeğinde sanayi sitesi olmaz. Ben Düzceliyim. Benim memleketimde de aynı durum yaşanıyor. İran ile ortak organize sanayi bölgesi gündeme geldi. Biz bununla ilgili bir müştaşrımızı İran\'a gönderdik. Ancak İran tarafında sıkıntı var. Van\'da, Avrupa standatarında bir potansiyel var. Benim sizden isteğim, buradaki markaların tescillenmesi. Mesela Van\'ın otlu peynirini gelin tescillendirelim. Artık dünyada şehirlar yarışıyor. Gerçekten siz Van\'lıların girişimi daha çok olursa Van kalkınır. Devlet zaten buraya yatırım yapıyor. Önemli olan sizlerin şehrinize sahip çıkması. Van, coğrafi konum itibariyle çok güzel bir yerde. Sizler, diğer şehirlerle yarışıp Van\'ı dünyaya tanıtabilirsiniz.Van\'ı büyütecek olan sizlersiniz\" dedi

VAN ARTIK TERÖRLE ANILMIYOR

Van Valisi Murat Zorluoğlu ise Van’ın Doğu’nun incisi bir il oludğunu dile getirerek, Van’ın artık terörle değil , güzel hizmetlerle anıldığını söyledi. Vali Zorluoğlu şöyle konuştu:

\"Hükümetimizin ve devletimizin terörle mücadelesi neticesinde bugün Van şehri artık terörle anılmıyor. Vatadaşlarımızın ve halkımızın günlük yaşamında terörün etkisinin minimize edildiğini memnuniyetle görüyoruz. İçişleri Bakanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda da hükümetimizin terörle mücadesindeki kararlılığının artarak devam ettiği ve bu şehirlerde, köylerde, mahallelerde, dağlarda bir tek terörist kalmayıncaya kadar mücadelenin etkili bir şekilde devam edeceğini hümetimizin bir talimatı olarak bizlere ilettiler. Van\'da terörle mücadelede önemli neticeler alındı. Van dinamik bir kent. Gündüz ve gece sokakları cıvıl cıvıl olan bir kent. Bu yıl şu ana kadar İran\'dan ilimizi ziyaret eden turist sayısı 400 bin civarındadır. Ülkemizin değişik yerlerinde de ziyaretçiler ilimize geliyor. Terörün minimize edilmesi yatırımlara da zemin hazırladı. İlimizin ekonomisinin öncelikle olarak hayvancılık tarım ve turizme dayanmakla birlikte gelişen bir sanayi de var. Organize sanayi bölgemizde şu an 100\'ün üzerinde firma üretim yapıyor. Ama, Van için bunun yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Hükümetin Van’ın da aralarında bulunduğ cazibe merkezleri programıyla yeni yatırımların OSB\'de yükseleceğini hep birlikte göreceğiz.\" Belediye alanında yaptıkları alt yapı çalışmalarına da değinen Vali ve Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, \"Atık su arıtma tesisi projesini hazırladık. 80 milyon liralık büyük bir proje. Önümüzdeki ay Van Gölü\'nü kirlilikten kurtaracak ve kente 50 yıl hizmet verecek yeni bir arıtma tesisinin ihalesini yapacağız ve iki yıl içinde tamamlamayı amaçlıyoruz. Van\'da katı atık çöplerin modern şekilde bertaraf edildiği bir tesis yok. Bu yıl bitmeden bununla ilgili yeni projemizi başlatacağız. Çöpü rehabilite edeceğiz ve enerji elde ederek belediyeye ilaveten kaynak sağlayacağız.\"dedi. Toplantıda söz alan Van\'daki sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de, Van\'ın daha iyi bir yere gelmesi için neler yapılması gerektiğini ve kentteki sorunlarla ilgili görüşlerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü\'nün İşgem\'i ziyareti

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü\'nün İşgem\'de toplu fotoğraf çekimi

- Bakan Özlü\'nün İŞGEM yerleşkesinde bulunan iş yerlerini gezmesi

- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu\'nun Güçbirliği Platformu toplantısında konuşması

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü\'nün Güçbirliği Platformu Toplantısında konuşması

Haber: VAN,(DHA)

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Kaynarca\'da ev ve iş yerlerini su bastı

Sakarya\'nın Kaynarca İlçesi\'nde yağmurla birlikte Seyran Deresi\'nin taşması sonucu tarım arazileri sel suları altında kaldı, bazı ev işyerlerini su bastı.

Kaynarca\'da öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle Seyran Deresi taştı. Derenin çevresinde bulunan tarım alanları göle döndü. Park halindeki 4 araç sel sularının içerisinde kaldı, 4 ev ve 15 iş işyerini su bastı. Kaynarca Belediyesi yağmur nedeniyle meteorolojinin hava tahminlerini anonslarla duyurarak, vatandaşları uyardı. Kaynarca Belediyesi, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi, itfaiye ve belediye ekipleri vatandaşlara ve esnafa yardımcı oldu, baskınların yaşandığı ev ve işyerlerinde tahliyeler yapıldı. Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel sel nedeniyle ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mahsur kalan bir çocuğun kucakta taşınması

-Taşan dereden görüntü

-Sularla kaplı alanlar

Haber: Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), (DHA)

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Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 5 kişi, kovalamacayla yakalandı

BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3’ü kadın, 5 kişilik şebeke, lüks otomobille kaçmak isterken, kovalamacayla yakalandı. Kovalamaca sırasında şüphellierin araçtan attığı çantadan, tamamına yakını sahte, 500 kadar altın çıktı.

Kuyumcular Çarşısı\'nda bugün bir kuyumcuya giren 3’ü kadın, 5 kişi, çantalarındaki altınları bozdurmak istedi. Kuyumcu, altınların büyük bir bölümünün sahte olduğunu fark edince, dolandırıcılar işyerinden çıkıp, 01 YL 102 plakalı lüks otomobile binerek kaçtı. Kuyumcunun ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphellierin otomobilini Mimar Sinan Bulvarı\'nda tespit etti. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler, trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Ahmet Türkel Çevre Yolu\'na giren şüphellier, siyah bir çantayı, otomobilden dışarı attı. Bir süre sonra otomobil, kaldırıma çarpınca lastiği patladı. Şüpheliler, araçtan inip bu kez de yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç sürücüsü 35 yaşındaki Nurullah Ü., 30 yaşındaki Reşat I., 35 yaşındaki Medine Ü., 26 yaşındaki Nasiha I. ve 54 yaşındaki Fikriye I. yakalanak gözaltına alındı. Polis otosuna bindirilen şüphelilerden Fikriye I. fenalaştı. Fikriye I., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalesinin ardından Fikriye I. ve diğer 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin yola attığı çantada yapılan incelemede ise tamamına yakını sahte olan 500’e yakın altın ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kovalamaca ve yakalanma anı

-Altınların görüntüsü

-Fenalaşan kadının görüntüsü

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu



SİVAS\'ta 33 yaşındaki Selçuk Ardıç, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Yenişehir Mahallesi\'ndeki Erdem Apartmanı\'nda meydana geldi. Apartman sakinleri, Selçuk Ardıç\'ın yalnız yaşadığı daireden kötü kokular geldiğini belirleyip, kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca komşuları Ardıç\'ın yakınlarına haber verdi. Gelen eniştesi Serdar Arslan, çilingir yardımıyla girdiği evde, Selçuk Ardıç\'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemenin ardından Ardıç\'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Cenazenin evden çıkarılışı

-Ölen kişinin fotosu

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

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\'Cep faresi\' lakaplı hırsızlık zanlısı kameradan yakalandı

AYDIN\'ın İncirliova İlçesinde bir gecede biri kuyumcu olmak üzere beş işyerinden hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarınca belirlenen 18 yaşındaki T.A. (Taner Narman) polis tarafından yakalandı. \'Cep faresi\' lakabıyla bilinen T.A.\'nın poliste 90 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Acarlar Mahallesi\'nde dün (salı) gece traktör galerisi, yem bayisi, saman satışı yapılan dükkan, Tarım Kredi Kooperatifi ve kuyumcudan hırsızlık yapıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının T.A. olduğunu belirledi. T.A., Cumhuriyet Mahallesi\'nde polisin dikkati sonucu caddede gezerken yakalandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLEDİ

Hırsızlık yaptığı yerlerden ikisinde güvenlik kameralarınca görüntülenen T.A.\'nın önce yem bayisine girip, kasadaki bozuk paraları aldığı, ardından bir traktör galerisine girip, kasada bulunan bozuk parayı aldığı belirlendi. Daha sonra Tarım Kredi Kooperatifi\'nin kapısını açarak içeri giren T.A.\'nın kasada bulduğu yaklaşık 1000 TL\'yi aldığı, saman satışı yapılan dükkandan da yine bozuk paraları aldıktan sonra, kuyumcudan yaklaşık 15 bin TL\'lik mücevher çaldığı saptındı. T.A.\'nın kuyumcuya girmeden önce, girişte bulunan iki güvenlik kamerasını etkisiz hale getirdiği, kapının demirlerini elindeki levyeyle açıp içeri girdiği 10 dakikada küpe, bilezik ve altın olmak üzere ziynet eşyalarını çaldığı anlaşıldı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek olan \'Cep faresi\' labakıyla bilinen T.N.\'nın, aralarında iki polis memuru ve bir komiserin de bulunduğu yaralama suçlarına karıştığı; hırsızlık, yağma ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından 90 ayrı suç dosyası bulunduğu belirtildi. T.A.\'nın üzerinden bir miktar bonzai, bir miktar, esrar ve hırsızlık suçunda kullanılan levye ile tornavida bulunduğu, çalıntı para ve altınlara ise ulaşılmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tarım Kredi ve Kuyumcudan güvenlik kamerası görüntüleri

- T.A.\'nın fotoğrafı

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)



