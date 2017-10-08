DHA YURT BÜLTENİ-19

TEM\'de koyunlara çarpan 6 araçta hasar oluştu



DÜZCE\'nin Kaynaşlı İlçesi’nde otlarken TEM otoyoluna fırlayan 4 koyun, peş peşe 6 otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Merada otlayan koyun sürüsünden 4\'ü, aniden yola fırladı. Bu sırada Ankara’dan İstanbul yönüne giden 6 otomobil, peş peşe koyunlara çarptı. Koyunlar telef olurken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Telef olan koyunlar, Karayolları ekipleri tarafından yol kenarına alındı. Trafik ekipleri de kazadan yara almadan kurtulan sürücülere kaza tutanağı tutulması konusunda yardım etti.

Sürücüler, hayvanların yola çıkmaması için önlem alınması gerektiğini belirterek tepti gösterdi. Koyunların kulak küpelerinden kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-----------------------------

-Telef olan koyunlar

-Kaza yapan araçlar

-Telef olan koyunların toplanırken görüntüsü

-Kaza yapan araç sürücüleri ile röp ve detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

==============================

Körfez\'de servis midibüsü TIR\'a çarpıp devrildi: 29 yaralı (2)- yeniden

KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, fabrika işçilerini taşıyan midibüsün D-100 Karayolu\'na girmeye çalışan TIR\'a çarpması sonucu 29 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında D-100 karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Gebze yönüne giden fabrika işçilerini taşıyan Fatih Aktaş yönetimindeki 41 P 8562 plakalı midibüs, D-100 karayoluna girmeye çalışan Lütfü Yaman yönetimindeki 34 ZP 7229 plakalı TIR\'ın dorsesine çarparak devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, yaralılalırn yardımına yoldan geçen diğer sürücüler ile çevredeki vatandaşlar koştu.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Midibüsten çıkarılarak yola yatırılan yaralılara 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Kazada sıkışan midibüs sürücüsü Fatih Aktaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Polis, yaralılara yardımcı olmak isteyen vatandaşları olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı. Kazada yaralanan 29 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

- Yaralılara müdahale edilmesi

- itfaiyenin kurtarma çalışmaları

- olay yerinde toplananlar

- araçlardan görüntü, aracın kaldırılması

Haber-Kamera: Faruk KIYAK-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

=====================================

Diyarbakır’da EYP\'li saldırı: 2 korucu şehit, 1 korucu yaralı



DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi kırsalında PKK\'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 korucu şehit oldu, 1 korucu yaralandı.

Silvan İlçesi Dağcılar Köyü yakınlarında askeri birliklerle birlikte operasyona çıkan güvenlik korucularının geçişi sırasında PKKlı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, güvenlik korucuları İhsan Gür ve Cevat Bilgiç şehit oldu, M.B. ise yaralandı. Yaralı korucu ile şehit korucuların cenazeleri, askeri helikopterle bölgeden alınarak Diyarbakır\'a getirildi. Tedaviye alınan güvenlik korucusu M.B.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Patlamanın ardından sevk edilen takviye birlikler ile bölgede geniş çaplı operasyonların sürdüğü belirtildi.

Haber: Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

================================

Diyarbakır\'da EYP\'li saldırı: 2 korucu şehit, 1 korucu yaralı (2)

VALİLİK\'TEN AÇIKLAMA YAPILDI

Diyarbakır Valiliği, Silvan İlçesi\'ne bağlı Dağcılar Köyü\'nde PKK\'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya bir güvenlik korucusunun temas etmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 korucunun şehit olduğunu, bir korucunun yaralandığını duyurdu.

Diyarbakır Valiliği şu açıklamayı yaptı: \"Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında Diyarbakır İli Silvan İlçesi Dağcılar Köyü mülki sınırları mücavirinde, Jandarma Komando Timleri ile birlikte operasyon icra etmekte olan Güvenlik Korucusu Timinde görevli İhsan GÜR’ün 07 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 23.15 sıralarında teröristlerce döşenen Mayın/EYP’ye temas etmesi sonucunda; Onbaşılar Köyü nüfusuna kayıtlı İhsan GÜR ve Cevat BİLGİÇ isimli 2 kahraman Güvenlik Korucusu olay yerinde şehit olmuş, Murat BARTEV isimli 1 kahraman Güvenlik Korucusu ise vücudunun muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman Güvenlik Korucularımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralı Güvenlik Korucumuza acil şifalar dileriz. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"



Haber: Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

=================================

Bodrum\'da yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde, yol kenarında başlayıp makilik alana sıçrayan ve çevredeki villaları da tehdit eden yangın, kontrol altına alındı. Yaklaşık 22 hektarlık alan alevlerden zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Haber: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

==================================