DHA YURT BÜLTENİ-19

Talabani\'nin cenazesi Süleymaniye\'ye getirildi /EK



TALABANİ\'NİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'nin cenazesi, Süleymaniye\'deki Büyük Cami\'de kılınan cenaze namazının ardından yine kortej eşliğinde evinin yakınında bulunan Debaş bölgesine getirildi. Celal Talabani\'nin cenazesi, Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Irak Kürt bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Başbakan Neçirvan Barzani\'nin de bulunduğu törenle toprağa verildi. Bugün saat 11.00\'de cenazesi Almanya\'dan uçak ile Süleymaniye havalimanına getirilen Celal Talabani\'nin cenazesine binlerce kişinin katıldığı görüldü. Törene gösterilen ilgi nedeniyle cenaze, ancak saat 18.00\'de mezarlığa getirilip defnedilebildi.

MALİKİ\'YE YAKIN TELEVİZYON, BAYRAK NEDENİYLE YAYINI KESTİ

Bu arada Irak eski Başbakanı ve Cumhurbaşkan Yardımcısı Nuri El Maliki\'ye yakın olan El-İtticah televizyonunun, Celal Talabani’nin tabutunun Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağına sarılı olması nedeniyle, tören yayınını yarıda kestiği belirtildi. El-İtticah televizyonunun ekranının altyazısında, \"El-İtticah televizyonu eski Cumhurbaşkanının tabutu Irak bayrağına sarılı olmadığı için yayınının tamamını verememekten dolayı özür diler\" ifadeleri yer aldı. Süleymaniye Havaalanı\'ndaki resmi cenaze törenine, Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Irak Meclis Başkanı Selim Ciburi, Iraklı Şii Lider Ammar El-Hekim ve Irak İçişleri Bakanı Kasım Areci gibi üst düzey Iraklı isimler de katılmıştı.

Haber: DİYARBAKIR,(DHA)

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Ak Parti\'nin Afyonkarahisar\'daki kampı için yoğun güvenlik önlemi (3)

MAHİR ÜNAL: CUMHURBAŞKANIMIZ SAHNEYE TEKRAR DÖNMESİYLE BİRLİKTE HER ŞEYİ ELDEN GEÇİRİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek\'le yaptığı görüşmeye ilişkin, \"Melih beyi Cumhurbaşkanımız çağırmadı. Melih bey kendisine projeleri anlattı. Bir istifa talebi söz konusu değil. Cumhurbaşkanımızın sahneye tekrar dönmesiyle birlikte her şeyi elden geçiriyor. Teşkilatları elden geçiriyor, belediyeleri, hükümeti elden geçiriyor\" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Afyonkarahisar kampında gazetecilere açıklama yaptı. Kameralar karşısına geçmeden önce Ünal, gazeteciler için kurulan çadırda kısa süre sohbet etti. Burada dün akşam saatlerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki görüşmeye açıklık getirdi. Melih Gökçek\'in daha önce Cumhurbaşkanı\'ndan randevu talep ettiğini dile getiren Ünal, \"Melih beyi Cumhurbaşkanımız çağırmadı. Melih bey kendisine projeleri anlattı. Bir istifa talebi söz konusu değil. Ama bizim dört aydan beri ısrarla söylediğimiz bir şey var. Cumhurbaşkanımızın sahneye tekrar dönmesiyle birlikte her şeyi elden geçiriyor. Teşkilatları elden geçiriyor, belediyeleri, hükümeti elden geçiriyor.Yani bütün bu elden geçirmelerin amacı 2019\'a hazırlık. Bu süreçte bizim herhangi bir il başkanına, herhangi bir belediye başkanına herhangi bir kendisi siyasi güvence altında görmesi söz konusu olamaz. Şunların istifası istenecek, bunların istenmeyecek diye bir şey söz konusu olamaz. Yerel yönetimlerin bu konudaki çalışmaları devam ediyor\" dedi.

MAKAMI ALIRKEN SORUN ÇIKARMAYAN BOŞALTIN DENDİĞİNDE

Cumhurbaşkanı\'nın, Ak Parti\'yi bir dava partisi olduğunu daha önce de dile getirdiğini belirten Ünal, şöyle devam etti:\"Cumhurbaşkanımız \'Biz bir ekip ruhu ile hareket ediyoruz. Biz de partinin değeri anlamı üstün ve kıymetlidir\' dedi. Makamı alırken sorun çıkarmayanlar, makamı boşaltın denildiğinde niye sorun çıkarsınlar? Aslında her şey çok açık, bir süreç devam ediyor. Bu süreç içinde herhangi bir şey olduğunda ilk siz duyacaksınız. Melih Gökçek özelinde bu tartışmanın yaşanması doğru değil. Melih bey ile görüşmenin içeriği projeler ve randevudur. Bunun dışına çıkılması söz konusu olmadı.\"

Görüntü Dökümü

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-Mahir Ünal\'ın açıklamaları

Haber: Hasan DEMİRBAŞ/AFYONKARAHİSAR,(DHA)

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Düzce Belediyesi\'nin yeni başkanı seçildi

DÜZCE Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Keleş\'in istifasının ardından toplanan belediye meclisinde Ak Partili üye Dursun Ay, yeni başkan seçildi.

2014\'te Düzce Belediye Başkanı seçildikten sonra yeni aldığı audi makam otomobili ve 9 akrabasını belediyede çalıştırdığı iddiasıyla gündeme gelen Mehmet Keleş, işadamı olan damadı Emre Kurt\'un geçen Ağustos ayında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınmasından sonra geçen hafta görevinden istifa etti. Keleş\'in istifası ardından Ak Partili meclis üyeleri Dursun Ay, Hasan Küçük, Murat Caymaz ve Gönül Asuk, aday adaylığı başvurusunda bulundu. Parti genel merkezi 4 isim arasında Dursun Ay\'ın aday olmasına karar verdi. Bugün olağanüstü toplanan Düzce Belediye Meclisi\'nde seçim yapıldı. 21 Ak Partili üyenin yanında 10 üyesi bulunan MHP, Dursun Ay\'ın karşısına aday çıkarmadı. Yapılan seçimde ilk iki turda gerekli olan 3\'te 2\'lik oy çoğunluğu sağlanamadı. 3\'üncü turda 21 Ak Partili meclis üyesi Dursun Ay\'a oy verirken, MHP\'li 10 üye ise boş oy attı. 3\'üncü tur sonunda Ak Partili Dursun Ay, Düzce Belediye Başkanı seçildi. Belediye Başkanı Dursun Ay, Mehmet Keleş\'in istifası ardından göreve talip olduğuna vurgu yaparak, \"Teşkilatımızda yapılan temayüllerden sonra Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın ve Genel Merkezimizin teveccühü ile aday olduğum Düzce Belediye Başkanlığı\'na meclisimizin yapılan oylaması ile seçildim. Yüce rabbim nasip ederse siz değerli hemşerilerimizin 2019 yerel seçimlerine kadar hizmetinde olacağım. Rabbim bu zor ve kutlu görevde beni ve mesai arkadaşlarımız utandırmasın\" dedi. Tebrikleri kabul eden Başkan Ay, daha sonra Belediye Başkan Vekili Salih Keskinli\'den başkanlık mührünü teslim aldı.

Görüntü dökümü:

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-Oylama

-Seçim sonucunun açıklanması

-Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay\'ın teşekkür konuşması

-Tebriklerin kabülü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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\"Dedem Çanakkale\'de niçin şehit oldu?\"

DİCLE Kalkınma Ajansjı (DİKA) tarafından Mardin\'de düzenlenen Türkiye Coğrafi İşaretler Beşiği Mezopotamya Uluslararası Sempozyumu\'nda konuşan Yerel Ürünler Coğrafi İşaretleri Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Yavuz Tekelioğlu, Trabzon\'daki toprakların Araplar tarafından satın alınmasına tepki göstererek, \"Dedem Çanakkale\'de şehit oldu. Buraya gelmeden önce Trabzon\'a gittim. Trabzon bir arap kenti olmuş. İnsanlar hiç mutlu değil, çok üzüldüm, dedem niçin öldü diye\" dedi.

DİKA ile YÜCİTA tarafından düzenlenen, Türkiye Coğrafi İşaretler Beşiği Yukarı Mezopotamya Uluslararası Sempozyumu\'na AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünemez Çankırı, YÜCİTA Başkanı Yavuz Tekelioğlu, 4 ilde görev yapan vali yardımcıları ve kaymakamlar, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Mardin Ticaret Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, MARSİAD Başkanı ve OSB Başkan Vekili Nasır Duyan, Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, Kızıltepe Ticaret Odası Başkanı Mahmut Dündar, çevre illerin ticaret odaları başkanları, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, yerel potansiyeli harekete geçirerek, buna paralel olarak ticari hareketliliğe ivme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak\'ta farkındalık oluşturacak ürünlerin varlığından sözeden Altındağ, \"Turizm deniz ve tarihten ibaret değildir. Yerel ürünlerin iade-i itibarını sağladık. Bunları ticari potansiyele kavuşturmak ve marka değeri ile katma değerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Siirt\'te 6 ve Mardin\'de 6 ürün marka ürün tescilini almış durumda. Kırsalın, yerel ile yerelin ulusal buluşmasını sağlamak istiyoruz\" dedi. YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekellioğlu da konuşmasında, Trabzon\'daki toprakların Araplar tarafından alınmasına tepki göstererek, \"Dedem Çanakkale\'de şehit oldu. Orada Soğanlıdere Şehitliği\'nde yatıyor. Buraya gelmeden önce Trabzon\'daydım. Trabzon bir Arap kenti olmuş. İnsanlar hiç mutlu değil. Trabzon\'da toprak alan Araplar en az 15 dönüm alıyor. Çok üzüldüm. Dedem niçin öldü diye. Toprağı satmak vatan satılmış gibidir. Öyle anlıyorum. Apartman dairesi satarsınız ama toprak çok özeldir. Bu da ülkelerarasında karşılıklı mütekabiliyet esasına bağlı olursa\" diye konuştu. Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı\'nın kısa konuşmasının ardından, UNESCO Dünya Gıda Kürsüsü Kurucusu ve Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Jean-Louis Rastoin, \"Coğrafi İşaretler: Beslenme ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın temel kaldıraçları\" konulu sunum yaptı. Sempozyumda, \"Beslenme ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın temel kaldıraçları\", \"Küreselleşen dünyada coğrafi işaretler\", \"Coğrafi işaretlerde farkındalık öyküleri\", \"DİKA bölgesinde seçilen ürünlerin tescil süreçleri\", \"DİKA bölgesinde gastronomi\", \"Fransa\'da coğrafi işaret denetimi\", \"Anadolu\'nun geçmişine uzanan lezzet keşfi\", \"Kolektif başarı öyküleri\", \"Arıcılık\", \"Yönetişimde başarılı bir örgütlenme modeli olarak kümelenme stratejileri\" ve \" Türkiye peynirleri\" konuları konuşuldu. İki gün sürecek sempozyumda, yöresel ürünler de sergilendi.

Görüntü Dökümü

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-Sempozyumdan görüntü

-Yapılan konuşmalar

-Sergilenen ürünler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

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Kuyumcudaki hırsızlığın zanlısı tezgahtar çıktı

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki bir kuyumcudan gerçekleşen 1.5 milyon lira değerinde olan ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili işyerinin tezgahtarı 38 yaşındaki M.Ç. (Murat Çiçek), polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçmeler Mahallesi\'nde yer alan Mehdi Yardımcı\'ya ait \'Greenhouse\' adlı kuyumcudan, geçen pazartesi günü hırsızlık meydana geldi. Kuyumcu dükkanı içindeki vitrinlerde bulunan çoğunluğu pırlanta taşlardan oluşan 1.5 milyon değerinde olduğu açıklanan ziynet eşyalarının çalınması ardından polis harekete geçti. İşyerinin arka kapısındaki plastik kepengin tornavidayla açılarak kilitlenmeyen kapıdan içeri girildiği tespit edildi. Güvenlik kameraları çalışmayan kuyumcu dükkanında, parmak izi ve çevredeki MOBESE kameralardan inceleme yapıldı. Yapılan araştırma ve çalışanların sonunda, bir ay önce tezgahtar olarak kuyumcuda işe başlayan 38 yaşındaki M.Ç.\'nin hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Kuyumcuda hiçbir şey olmamış gibi çalışan M.Ç., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete getirildi. M.Ç., sorgusunda suçunu itiraf ederek ziynet eşyalarını sakladığı yeri gösterdi. Polis, çalınan ziynet eşyalarını buldu. Çağrılan bilirkişi heyeti, çoğunluğu pırlanta taşlardan oluşan ziynet eşyalarının piyasa değerinin 1.5 milyon lira olduğunu tespit etti. Ziynet eşyaları tutanakla, kuyumcuya teslim edildi. Poliste işlemleri tamamlanan M.Ç., \"Nitelikli hırsızlık ve güveni sus istimal\" suçlarından adliyeye sevk edildi. M.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliyeden görüntü

- Marmaris Adliyesi\'ne çıkartılan şüpheli M.Ç.\'nin görüntüsü

- Çalınan ziynet eşyalarının fotoğrafı

(Toplam: 53 saniye-64,3 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Merkezefendi Meclisi, antik kent Laodikya\'da toplandı

DENİZLİ Merkezefendi Belediyesi\'nin meclis toplantısı, 7 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Laodikya Antik Kenti\'nde yapıldı.

UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi\'ndeki 7 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip Laodikya Antik Kenti, meclis toplantısına ev sahipliği yaptı. Merkezefendi Belediyesi, Ekim ayının ilk meclis toplantısını antik kentteki kazı merkezinde yaptı. Toplantıda, yapılan ve yapımı planlanan projeler konuşuldu.

1500 YIL SONRA TEKRAR

Kazı merkezindeki meclis toplantısının sona ermesinin ardından, Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ve meclis üyeleri, Laodikya\'nın tarihi caddelerinde gezerek incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Celal Şimşek, meclis üyelerine antik kentin tarihiyle ilgili bilgiler verdi. Tarihi mecliste bir araya gelen meclis üyeleri ve Başkan Subaşıoğlu, sembolik olarak toplantı yaptı. Meclis üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle toplantı sona erdi.

\"TARİH CANLANDIRILDI\"

Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, antik kentin bilinen 7 bin 500 yıllık tarihi geçmişi olduğunu dile getirdi. Laodikya\'da en son 1500 yıl önce meclis toplantısı yapıldığını belirten Prof. Dr. Şimşek, \"Laodikya Denizli\'nin önemli bir değeri. 2.5 aylık bir süre içerisinde, antik kentte bulunan 150 metrelik caddeyi ayağa kaldırdık. Meydandaki restorasyon çalışmalarımız sürüyor. 2015 yılında ortaya çıkardığımız \'su yasası\' oldukça önemli bir bulgu. Dünyada başka bir örneği yok. Milattan önce 250 yılından itibaren meclisin toplandığını ve kararlar aldığını biliyoruz. En son toplantı ise Milattan Sonra 5. yüzyılda yapıldığını biliyoruz. Bu tarihten sonra bölgede gerçekleşen büyük bir depremle burası yıkılmış ve taşınmış. Depremden sonra bu bölgede toplantı yapıldığıyla ilgili elimizde bir veri yok. 1500 yıl sonra burada ilk kez yerel bir belediye, tabiri caizse tarihi canlandırdı\" dedi.

\"LAODİKYA\'YA DESTEK SÜRECEK\"

Başkan Subaşıoğlu ise, Laodikya Antik Kenti\'yle ilgili projeler üretmeye ve tanıtımını sağlamaya devam edeceklerini belirterek, \"1500 yıl sonra Laodikya\'da bir toplantı yapıldı. Merkezefendi ilçesiyle ilgili kararlar alındı. Laodikya içerisinde, sanatsal, spor ve siyasal yapıları bulunduran bir antik kent. Biz Laodikya\'yı açığa çıkarabilmesi, kazıların sürdürülebilmesi için 1 milyon liralık destek sağladık. Bundan sonra da katkılarımız sürecek. Bugün meclis üyeleriyle birlikte hem toplantımızı yaptık, hem de antik kenti yerinde inceledik. Antik kentimiz, ilerleyen süre içerisine daha fazla tanınacak. Kentteki lise öğrencilerini gruplar halinde buraya getirerek burayı gezdireceğiz. En geç 2 ay içerisinde hayata geçireceğimiz proje ile gençler Laodikya\'yı daha iyi tanıyacak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazı Merkezindeki toplantıdan detay

- Meclis üyelerinin antik kenti gezmesi

- Antik kentten detaylar

- Meclis üyelerinin sembolik olarak tarihi mecliste toplantı yapması

- Prof. Dr. Celal Şimşek röp.

- Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Akyaka\'da kitesörf heyecanı başladı

MUĞLA\'nın Ula ilçesi, Akyaka Mahallesi\'nde, Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde düzenlenen WKL Amarok Dünya Kupası, kiteboard şampiyonası 19 ülkeden 36 sporcunun katılımıyla başladı.

İlk gün renkli görüntülere sahne olan yarışmada 5 sporcu elenirken, rüzgarın azalması sebebi ile kadınlar kategorisinde yarışlar gerçekleşmedi. Pazar gününe kadar devam edecek şampiyonanın son gününde gerçekleşecek finallerde dünya çapında sporcular arasında önemli bir rekabet olması bekleniyor. Plus Event ve Race Marketing & Management tarafından Volkswagen Amarok\'un ana sponsorluğunda düzenlenen WKL Amarok Dünya Kupası Akyaka\'da, kiteboard sporunun dünya çapında en önemli sporcuları yarışıyor. Sporseverler, dünya turunun önemli bir durağı olan ve bir Türk sporcusunun da yer aldığı şampiyonayı internet üzerinden canlı olarak izleyebiliyor. Plus Event\'in kurucusu Tarık Köni, bugüne değin yurtdışında ve Türkiye\'de düzenledikleri spor organizasyonlarına WKL Amarok Dünya Kupası Akyaka\'yı da eklemekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Organizasyonun, Akyaka Kite Beach\'in dünyaya tanıtımı açısından da önem taşıdığını belirten Köni, şampiyonayı 5 yıl boyunca Türkiye\'de düzenleyeceklerini, 2018 çalışmalarına şimdiden başladıklarını söyledi. Akyaka\'da düzenlenen WKL Amarok Dünya Kupası Akyaka\'ya destek sağlayanların başında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak geliyor. Şampiyonaya sponsorluk desteği veren kuruluşlar ise Volkswagen Ticari Araç, Corendon Airlines, Çamlıca, YDA Dalaman Airport ve Türk Telekom.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-WKL Amarok Dünya Kupası Akyaka\'dan ilk gün yarışlarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)