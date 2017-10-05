DHA YURT BÜLTENİ-19

Van\'da 4.0 büyüklüğünde deprem



VAN\'ın Tuşba İlçesi\'nde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi\'nin merkez üssünü Tuşba İlçesi\'nin Bağdaşan Mahallesi olarak tespit ettiği deprem, bugün saat 21.46\'da meydana geldi. Yerin 22.92 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9, merkez üssünü Tuşba İlçesi\'ne bağlı Derebey Mahallesi olarak açıkladı.

Haber: VAN, (DHA)

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Yerdeki kadına tekmeli coplu müdahalede bulunan polisler açığa alındı/EK



BAŞSAVCI: \'KÖTÜ MUAMELE SUÇUNDAN\' SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alanya\'da dün sabah saat 07.20\'de Saray Mahallesi Türkmenbaşı caddesindeki bir otel önünde iki polis memurunun yabancı uyruklu bir kadını tekmeleyerek darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla, tepkiler çığ gibi büyüdü. Darp edilen ve ismi gizli tutulan yabancı uyruklu kadının ifadesinin alındığı öğrenilen olayla ilgili Alanya Cumhhuriyet Başsavcısı Yasin Emre imzasıyla yapılan açıklamada, \"03.10.2017 saat 07.20 sıralarında bir kadının iki polis memuru tarafından Alanya İlçesi\'nde darp edildiği olay sebebiyle polis memurları hakkında \'Kötü muamele suçundan\' adli soruşturma baştılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmekte olup kamuoyuna saygı ile duyurulur\" denildi.

Haber: ANTALYA,(DHA)

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Batman\'da atölyede patlama: 2\'i ağır, 11 yaralı (3)



BAŞKANVEKİLİ, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Batman Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ve Başkan Yardımcısı Sabri Aydın, Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen patlamada yaralanan 4’ü itfaiye eri, 11 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkanvekili Aksoy ve beraberindekiler, daha sonra patlamanın meydana geldiği organize sanayi bölgesine giderek buradaki görevlilerden bilgi aldı.



Haber: BATMAN,(DHA)

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Habur\'daki tatbikatta piyade birlikleri ile temsili çıkarma /EK



2\'NCİ ORDU KOMUTANI KORGENERAL TEMEL SİLOPİ\'DE

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Silopi İlçesi\'nde sürdürdüğü tatbikat devam ederken, 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, denetleme yapmak üzere akşam saatlerinde bölgeye geldi. Korgeneral Temel, Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tatbikat alanında incelemede bulunarak, gece yapılan intikali denetledi. Denetleme sırasında, sıkı güvenlik önlemleri alındığı gözlendi. Gece intikaline katılan zırhlı birlikler, temsili tatbikat alanı çevresinde manevra eğitimi yaptı. ZPT, ZMA ile tanklardan oluşan birliklere, intikal ve taktik eğitiminin yanı sıra hava saldırılarına karşı savunma eğitimi verildi. Tatbikata Irak askerleri katıldı. Öte yandan tatbikat alanında çekim yapan basın mensuplarına askerler tarafından çorba ve poğaça ikramı yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Tankların yakın plan görüntüsü

-Tankların hareket etmesi

-Zırhlı araçların geçişleri

-Korgeneralin konvoyunun geçişi

-basın mensupların çorba ikram edilmesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA)

