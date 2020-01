DHA YURT BÜLTENİ-19

Rize’de heyelanda kapısı toprakla kapanan eve pencereden giriliyor/EK

HEYELAN ANI KAMERADA

Rize\'de aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli yağışlar heyelanlara yol açmaya devam ediyor. Merkeze bağlı Veliköy Köy yolu üzerinde bir kamyonetin geçişinin hemen ardından yamaçtan kayan toprak kütlesi yolu ulaşıma kapattı. Vatandaşların panik yaşadığı heyelan anı görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Heyelan anı görüntüleri

Haber: Muhammet KAÇAR/RİZE,(DHA)

============================================

Elazığ’da feci kaza: 11 yaralı

ELAZIĞ\'ın Karakoçan İlçesi yakınlarında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Karakoçan İlçesi\'ne bağlı Yeniköy mevkiinde, bugün akşam saatlerinde İzmir\'den gelerek Bitlis\'in Tatvan İlçesi\'ne gitmekte olan Burhan Akdeniz yönetimindeki 35 FN 907 plakalı araç, karşı yönden gelen Sabri Kaya\'nın kullandığı 35 U 2634 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında her iki araç kullanılmaz hale gelirken, araçlarda bulunan ve aralarında çocukların da bulunduğu toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevkiden ambulanslarla Elazığ ve Karakoçan\'daki çeşitli hastanelere sevkedilerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Çarpışan arabalar

-Yoldaki araba parçalarının toplanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)

=============================================

İzmir\'in göbeğinde yaşam mücadelesi/EK

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BU DRAMA SESSİZ KALMADI

İzmir\'de kirasını ödeyemedikleri için evden çıkartılan ve Konak Meydanı\'nda yaşam mücadelesi veren Derya Bulut, zihinsel engelli eşi Ecevit Bulut ve 4 çocuğunun yaşadığı drama İzmir Büyükşehir Belediyesi sessiz kalmadı. Bulut ailesi belediye tarafından bu geceyi geçirmek için bir otele yerleştirildi. Bulut ailesine Büyükşehir\'in yanısıra Konak Belediyesi ile Konak Kaymakamlığı\'nın yardım edeceği öğrenildi.

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)



===========================================

Çocuklar ölmesin diye pedal çeviriyor

LÖSEMİ hastaları için kan bağışı yapılmasına dikkat çekmek amacıyla Adana\'dan İstanbul\'a pedal çeviren 39 yaşındaki Kemal Yücel, Adapazarı\'na ulaştı.

Adana\'da yaşayan Kemal Yücel, 4 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu beyin tümöründen kaybedince hayatını çocuklara adadı. Kemal Yücel, lösemi hastası çocukları kurtarmak için kan bağışı yapılmasına dikkat çekmek amacıyla \'Her Pedal Bir Umut\' projesini başlattı. Adana\'dan 17 Eylül\'de tek başına bisikletle yola çıkan Kemal Yücel, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Marmara\'daki illere bisikletle ulaşarak vatandaşları kan vermeye davet etti. Bin 800 kilometre yol kat ederek Adapazarı\'na ulaşan Kemal Yücel, burada Sakarya Bisikletsevenler Grubu üyeleri tarafından il sınırında karşılandı. Çocukların ölmemesi için yola çıktığını ifade eden Kemal Yücel, \"Her pedal bir umut olsun diyerek 17 Eylül\'de Adana\'dan yollara düştüm. Amacım lösemi hastası çocuklara umut ışığı olabilmesi için kök hücre bağışı ve kan bağışı yapabilmek. Rota üzerindeki şehirleri tek tek gezerek buralarda kök hücre bağışı kampanyaları yapıyoruz. Kök hücre bağışı konusunda toplumsal duyarlılığın artmasını istiyorum. Yapılan her kök hücre bağışı lösemi hastası çocuklar için bir umut olacaktır. İlik nakli olan çocuklarımız da hayata tutunacaktır. Ben çocukların ölmemesi için yollardayım. Çocuklar yaşamlarına devam etsinler, okullarına gitsinler. Çünkü tura çıktığımdan bu yana bazı şehirlerde ailelerin bazı telaşlarını görüyorum. Çocukları için okul alışverişi yapıyorlar. Sonra hastanedeki çocukları düşündüm. Normal yaşamlarında olan insanlar çocuklarının eğitim telaşındayken, hastanedeki yoğun bakımda evlatlarını yaşatabilme telaşındalar. Bu çocuklar ilik bağışıyla, kan bağışıyla yaşama tutunacaklar. Ben evlat acısı yaşadım, dayanılmaz bir acı. İstiyorum ki hiçbir çocuk artık ölmesin. Yaşama devam etsin\" dedi. Kemal Yücel tur boyunca 17 ili gezeceğini, 10 Ekim\'de İstanbul Kadıköy\'de projenin tamamlanacağını belirterek, şöyle konuştu: \"Yolda farklı yaşam öykülerine de rastladım. Bunlardan iki tanesi beni ciddi anlamda etkiledi. Kayseri girişinde meyve satan esnaf bir babaya rastladım. Neden bisiklet kullandığımı anlattım. Mehmet amcanın gözleri yaşardı. \'Keşke senin gibi biri 20 yıl önce olsaydı, belki benim şimdi karım hayattaydı\' dedi. Eşini lösemiden kaybetmiş, kan kanserinden. Hacıbektaş ziyaretimde de benzer bir durumla karşılaştım. Yoldan geçen vatandaş durdurdu. Ne yaptığımı sordu, amacımı anlattım, hıçkırarak ağlamaya başladı. O da 3 gün önce çocuğunu kaybetmiş. \'Çocuğumu ziyarete gidiyorum, ilik bulsaydık o da yaşayacaktı\' dedi. Ben o çocukların da yaşamasını isterdim. Çeşitli illerde ilik nakli bekleyen çocuklarımızın yaşama tutunabilmesi için seferber olmamız gerekiyor. Tüm güzel yürekli insanların kan bağışı kampanyası yapmasını rica ediyorum. Bana göre kahramanlık bir çocuğun hayatını kurtarandır\"

Görüntü Dökümü

------------------------

-Bisikletlilerin geçişi

-Ropörtaj

-Detaylar

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

==============================================

Kahramanmaraş\'ta uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ\'ta uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, \'Torbacı\' diye bilinen sokak satıcılarına yönelik bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda kent merkezinde uyuşturucu satan Hasan Ç. ve Ahmet K. gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerle birlikte satışa hazır 42 paket halinde 126 gram esrar, 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Şüphelilerin hastaneden çıkarılışı

- Polis otosuna bindirilmeleri

- Polis otosunun gidişi

- Hastane önü

- Ele geçirilen uyuşturucu



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 68 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

===============================================

Atık kağıtlar arasından sigara çıktı

KAHRAMANMARAŞ\'ta, polisin düzenlediği operasyonda TIR\'lardaki atık kağıtların arasından 20 bin 500 paket kaçak sigara çıktı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece sat 23.00 sıralarında Pazarcık\'tan Kahramanmaraş\'a gelen 4 TIR ve 1 otomobili şüphe üzerine takibe aldı. Ekipler bir süre sonra TIR\'ları ve otomobili durdurarak arama yaptı. Atık kağıt yüklü TIR\'larda ve otomobilde arama yapan ekipler, 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3\'ü tutuklandı, 2\'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- TIR\'ın kapaklarının açılması

- Sigaraların dışarıya atılması

- Otomobildeki sigaralar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 117 MB

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)