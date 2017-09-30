DHA YURT BÜLTENİ-19

Özgecan\'ın katiline, cinsel tacizden 22 yıl, 6 ay hapis cezası

MERSİN’in Tarsus İlçesi’nde öldürülen Özgecan Aslan davasında, cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan 21 yaşındaki Fatih Gökçe hakkında, 24 yıl hapis cezası verilen ve yargıtay tarafından bozulan cinsel taciz suçlamasına yerel mahkeme bu kez 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Tarsus 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden hakim karşısına çıkan sanık Fatih Gökçe, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Adana ve Mersin baro başkanları ve bağlı avukatlar, aile adına Özgecan Aslan’ın amcası Yaşasın Aslan ve CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı\'nın da katıldığı duruşmada, savcının mütalaasının okumasının ardından mahkeme heyeti tek tek davaya müdahil olan avukatları dinledi. Gökçe hakkında verdiği cinsel saldırı suçuna yönelik kararında direnerek 15 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanık hakkında suçun toplu taşıma aracında geçmesi nedeniyle daha önce verilen ceza arttırımına ilişkin Yargıtay\'ın bozma kararına ise uydu. Cinsel saldırının, maktulün baygın ya da ölü haldeyken işlenmesi nedeniyle de mahkeme heyeti cezayı arttırarak 22 yıl, 6 ay olarak belirledi.

AMCA ASLAN\'DAN TOPLU TAŞIMA KARARINA TEPKİ

Duruşmanın ardından açıklama yapan amca Yaşasın Aslan, \'\'Bir vatandaş olarak anladığım, toplu taşıma araçlarında sapıklara gün doğdu. Bu manşet olsun. Bu tarihi bir karardır. Nasıl bir önlem alınacak. Bundan sonra eğer kanunlar yetersizse meclis toplu taşıma araçlarını da bu konuya dahil etsin. Ona göre önlem alınsın. Değilse sapıklara gün doğdu. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu karar bizi kısmen memnun edecek. Takdir edersiniz ki artık suçu işleyenler ne kadar ceza alacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu karardan sonra toplu taşıma aracında sapıksal saldırıda bulunduklarında ne kadar ceza alacaklarını bilecekler. Çünkü İndirimi var\'\' dedi.

Görüntü Dökümü

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- Tarsus Adliyesi tabelasından görüntü

- Adliye bahçesinde önlem alan polislerden görüntü

- Adliye önünde ellerinde dövizlerle açıklama yapan kadın örgütleri temsilcilerinden görüntü

- Kadınların slogan atması

- Ailenin avukatı Sevim Küçük’ün açıklaması

- Özgecan Aslan’ın amcası Yaşasın Aslan’ın açıklaması

- CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın açıklaması

SÜRE: 05\'43\" BOYUT: 182 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)

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Rize\'de sel ve heyelanda mahsur kalanlara ulaşıldı (4)

82 YAŞINDAKİ KADIN, ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Rize\'nin Çayeli İlçesi\'nde meydana gelen sel felatetinde mahsur kalanların kurtarılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye, askeri helikopter sevk edildi. Gürpınar Köyü\'nde mahsur kalan 82 yaşındaki bir kadın, sedyeyle uygun bir noktaya getirildikten sonra helikopter vinci yardımıyla bölgeden kurtarıldı. TSK, kurtarma anı ve helikopterde görevli bir astsubayın yaşlı kadınla ilgilenirken çekilen görüntülerini resmi web sitesi üzerinden yayınladı.

Görüntü Dökümü

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-kadının kurtarılmasından fotoğraf

Haber: RİZE,(DHA)

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Bandırma\'da 3 kişi, başlarından vurularak öldürüldü (2)



BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde 2\'si park halindeki otomobilin içerisinde, biri de yanında, 3 kişi, başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Bandırma İlçesi Ayyıldız Mahallesi Çöplük yolunda bugün akşam saatlerinde, bir çevre sakini, park halinde, kapıları açık 16 JFR 46 plakalı otomobili fark edip yanına gitti. Otomobilin yanında bir kişiyi yerde, 2 kişiyi de içerisinde kanlar içerisinde gören kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, başlarından vurulduğu belirlenen 3 kişinin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Yapılan incelemede, cesetlerin 45 yaşındaki Sinan Demir, 30 yaşındaki İlhan Küçükşahin ve 19 yaşındaki Özgür Güven\'e ait olduğu belirlendi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bandırma Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

AİLELERİ TEŞHİS ETTİ

Bursa\'nın Gemlik İlçesi nüfusuna kayıtlı olan Sinan Demir, Osmangazi İlçesi nüfusuna kayıtlı Özgür Güven ile Bandırma nüfusuna kayıtlı olan İlhan Küçükşahin’in cesetleri, aileleri tarafından da teşhis edildi. Polis ve jandarma ekipleri, bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameralarıyla MOBESE kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik güçleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cesetlerin tabut ile morga getirilmesi

-Taşınması

-Morg içinden görüntü

-Detaylar

SÜRE: 51 saniye BOYUT: 52 MB

Haber: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/Bandırma,(BALIKESİR),(DHA)

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Sinop’ta orman yangını



SİNOP\'un Karakum mevkisinde çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan kül oldu.

Karakum Mevkiinde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. 2 dönümlük orman arazisinin ise kül olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)

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Bakan Çavuşoğlu\'ndan Barzani\'ye sert tepki /EK

ANTALYA İSTANBUL\'UN ALTERNATİFİ OLACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antalya’da Kepez Belediyesi\'nin Dokuma Park içinde açtığı Anadolu Oyuncak Müzesi\'nin açılışına katıldı. Bakanların yanı sıra Ak Parti milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç, Atay Uslu, Mustafa Köse, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya protokolü, çocuklar ve aileleri açılışa katıldı.

Açılış öncesi konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özel bir tesisi açtıklarını kaydetti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü için övgü dolu sözler söyleyen Çavuşoğlu, klasik belediyecilik dışında Tütüncü\'nün belediyeciliğin nasıl olması gerektiğini Türkiye\'ye gösterdiğini kaydetti. Çavuşoğlu, \"Antalya\'yı vizyon şehir yapmak istiyoruz. Antalya\'yı klasik yatırımlar dışında spor, sanat ve bilimde öncü yapmak istiyoruz. Antalya\'da teknoloji şehri kuruyoruz. İstanbul\'a alternatif bir şehir kuruyoruz. Antalya dışında İstanbul\'a alternatif bir şehir olmaz. İstanbul\'un yükünü ancak Antalya paylaşabilir\" dedi.

MEKSİKA\'YA İLK ULAŞAN KIZILAY OLDU

Çavuşoğlu, Türkiye\'ye 15 Temmuz\'u yaşatanlardan hesap soracaklarını belirterek, FETÖ liderinin iadesi konusunda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını vurguladı. Çavuşoğlu, \"Türkiye emin adımlarla hedefine ulaşıyor. Ülke ekonomisi yüzde 6\'dan fazla büyüdü. Türkiye zorlukların üstesinden geliyor. Türkiye mazlumun yanındadır. Meksika\'da yaşanan depremin ardından oraya ilk ulaşan bizim Kızılay oldu. Bu insani özelliğimizi kaybetmeden, hedeflerimize ulaşıyoruz. Türkiye\'yi büyütmek ve dünyada önemli bir aktör yapmak için gece gündüz çalışıyoruz\" dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de çocukların geleceği için güzel bir tesisin açılışına tanıklık ettiğini söyledi. Kepez\'deki çalışmaları takip ettiğini anlatan Gül, Başkan Tütüncü\'yü tebrik etti.

ANTALYASPOR\'UN İLKLERİ DE YER ALIYOR

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Oyuncak Müzesi\'nin oyuncak tarihine bir bakış olduğunu söyledi. Müzenin Türkiye\'nin 6\'ncı oyuncak müzesi olduğunu anlatan Tütüncü, bu müzenin karşılaştırmalı bir tarih sunduğunu aktardı. Müzenin daha önce Dokuma Fabrikası\'nda çalışanların çocuklarının kreşi olduğunu hatırlatan Tütüncü, Antalyaspor\'un birçok ürününün burada olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından iki bakan ve beraberindekiler, müzeyi gezdi.

TÜRKİYE\'NİN 6\'NCI OYUNCAK MÜZESİ

Türkiye\'nin 6\'ncı oyuncak müzesi olan Anadolu Oyuncak Müzesi, Dokuma Park için 4 bin metrekare alanda kuruldu. 8 bin oyuncağın yer aldığı müzede atölyeler de yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Protokolün görüntüsü

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun konuşması

Protokolün kurdela kesimi

Protokol üyelerinin oyuncak müzesini gezmesi

453 MB /// 04.03

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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2 kadından birini öldürüp, diğerini yaraladı, evi ateşe verip kaçtı (3)



1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tokat\'ın Turhal İlçesi\'ndeki evlerinde Dursuniye Tunç\'un bıçaklanarak öldürüldüğü, Gülcihan Köçer\'in de yaralandığı olayla ilgili İ.D. adlı kişi gözaltına alındı. Olayın yaşandığı sıralarda bölgeden koşarak uzaklaştığı tespit edilen İ.D.\'nin suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından, yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Haber: TOKAT,(DHA)

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Ayı saldırısında yaralandı

ERZİNCAN’da kuşburnu toplarken ayının saldırısına uğrayan 65 yaşındaki Hüseyin Avni Deligöz, hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Kemah İlçesi\'ne 16 kilometre uzaklıktaki Koçkar Köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde çiftçilik yapan 3 çocuk babası Hüseyin Avni Deligöz, kış hazırlığı için kuşburnu toplarken, ağacın altında yatan ayının saldırısına uğradı. Bir süreli mücadelenin ardından ayının pençelerinden kurtulan Deligöz\'ün yardımına, yakınındaki köylüler yetişti. Köylüler tarafından Kemah Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Deligöz, ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan Delgöz’ün el ve bacağına 30 dikiş atıldı. Kuşburnu toplarken bir anda ayıyla karşı karşıya kaldığını belirten Hüseyin Avni Deligöz, \"Kış aylarında yemek için kuşburnu toplamak istedim. Bir anda ayı ile karşı karşıya geldim. Ne yapacağımı şaşırdım. Ayı saldırı ve elimi ısırdı. Tekme attım ve bacağıma saldırdı. Pantolonumun paçasını kopardıktan sonra beni bıraktı. Ayı aşağı doğru yuvarlandı, ben de yukarı çıktım. Yakında köylülerimiz vardı onlar Kemah’taki hastaneye götürdü, oradan da buraya geldim. Yaşadığıma inanamıyorumö dedi. Köyün çevresinde zaman zaman ayıların görüldüğünü ifade eden Hüseyin Avn Deligöz; “Ayılar meyve ağaçlarına, bostanlara zarar verirdi, ama insanlara saldırmazdı\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Avni Deligöz

-Delgöz\'in açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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Muradiye ve İpekyolu\'nda asfalt çalışmaları sürüyor



VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından, İpekyolu ve Muradiye ilçelerinde yürütülen asfalt çalışmaları sona gelindi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki toprak yolları sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda bazı mahalleler ilk kez asfaltla tanıştı. Muradiye İlçesi\'ne bağlı 11 mahellede, yürütülen yol asfaltlama çalışması tamamlandı. İlçede şu ana kadar yapılan asfaltlama çalışmalarında 61 kilometreye sıcak asfalt, 22 kilometresine ise, sathi kaplama olmak üzere 83 kilometrelik yol asfaltlandı.Yapılan çalışmaların toplam maliyeti ise, 25 milyon 500 bin TL\'ye mal olduğu açıklandı. 20 yıl aradan sonra ilk kez mahelleleri\'ndeki yolun asfaltlandığını söyleyen Muradiye Yalımdüz Mahalle Muhtarı Ahmet Demir, \"1997 yılından yollarımız asfaltlandı. O da çok kaliteli bir asfalt değildi. Yollarımız çok kötüydü. Bizler de Büyükşehir Belediyesi\'ne başvurumuzu yaptık. Çalışmalara başladılar. 120 hane ve 750 civarında nüfusa sahip olan mahallemiz, 20 yıl aradan sonra asfaltlı yollara kavuşuyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz\" dedi. Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk defa mahalle yollarının sıcak asfalt buluştuğunu söyleyen Muradiye ilçesi Karahan Mahalle Muhtarı Süleyman Taş ise, “Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar ilk defa buralarda asfalt çalışmaları yapılıyor. Sayın Valimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalardan çok memnunuz. Çok güzel işler yapılıyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Asfaltlanan yol

-çalışmalardan görüntü

-vatandaşlarla röportaj

-genel ve detay

Haber: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)