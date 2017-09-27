DHA YURT BÜLTENİ-19

Mesut Barzani: Referandumda yeni bir sürece geçildi



IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık referandumunun ardından ilk kez açıklama yaptı. Barzani, referandumda yeni bir sürece geçildiğini belirterek, \"Irak hükümeti Kürtleri tehdit etmeyi bırakmalıdır\" dedi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, dün yapılan bağımsızlık referandumunun ardından görüntülü bir mesaj yayımladı. Mesajında, referandum başarısı ile bütün dünyaya Kürt halkının bağımsızlık talebini ilettiği için halkına teşekkür ettiğini belirten Barzani, \"Tüm şehitlerimizin ruhları şad oldu. İraderimiz kırılmadı ve bundan sonra yeni bir süreç başlamıştır. Irak hükümeti 2005 yılında kabul edilen anayasayı işletmedi. Bundan dolayı Kürdistan halkı yeni bir yolu benimsedi ve 25 Eylül\'de bağımsızlık istediğini gösterdi. Biz yeni bir Irak\'a olur dedik ama onlar eskinin anlayışını tekrar etti. Kürdistan halkının iradesine saygı gösterin. Büyük facialarla ortaya çıkan yollarda ısrar etme ve devam etme doğru değildir\" dedi.

\"TÜRKİYE İLE İRAN\'IN DOSTLOKLARINI GÖRDÜK\"

Konuşmasında Irak Başbakanı Haydar Abadi ile diğer Iraklı yetkililere seslenerek diyaloğa hazır olduğunu belirten Barzani,\"Referandum sınırların çizilmesi için değildir. Biz diyaloga hazırız. Biz komşularımızla hiçbir sorun yaşamak istemiyoruz. Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çüzümüne yardımcı olmalarını istiyoruz. Kimyasal saldırılarla halkımız vurulduğunda, Türkiye ile İran\'ın dostluklarını gördük. Uluslararası topluma da sesleniyorum. Biz terörle savaşta en önde savaştık, milyonlarca insana kucak açtık. Siyasi taraflara bu konuda siyasal çekişmeleri bir kenara bırakarak yurtseverlik bilinciyle referanduma yaklaşsınlar. Tüm gençlere de referandum sonuçları açıklandığında sevinçlerini medeni yollarla yaşasınlar. Referandum bir suç değil ve uluslararası sözleşmelere aykırı değildir. Önümüzde parlak bir ufuk açılmıştır. Uluslararası koalisyonun bir parçası olarak DEAŞ\'a karşı savaşacağız. Tehdidi bırakın, gelin dost iki komşu olalım\" ifadelerini kullandı. Referandumun hiçbir uluslararası yasaya aykırı olmadığını savunan Barzani, sözlerini şöyle tamamladı: \"Anayasa ihlal edildiğinden dolayı, kendi kaderimizi tayin etme hakkına sahibiz. Kimse bize sitemde bulunmasın. Irak\'a, komşular ve uluslararası topluma özel bir mesajım; ciddi ve sakin bir şekilde yaşananları ele almalarını talep ediyorum. Başarısız bir deneyim sürdürmenin anlamı yok. Irak hükümetine çağrım; yaptırım ve cezalandırma yerine, diyaloga başlayalım. Her iki taraf için de en iyi yol diyalogdur. Hükümetler arası siyasi ihtilaflar, halk arasında gerginliğe yol açmamalı. Komşu ülkeler çözüm için yardımcı olmalıdırlar. İran ve Türkiye\'nin kimsayal saldırı ve büyük göç zamanında sergilediği tutumu takdirle karşılıyoruz. Son 25 yıldır kimseye tehdit olmadığımızı kantladık, herkesle barış seçeneğini seçtik. Teröre karşı savaşta uluslararası koalisyonun önemli bir tarafı olarak kalmaya devam edeceğiz. Kürdistan Bölgesi\'nde yaşayan mülteciler, evlerine dönene kadar güvende olacaklar. Kürdistan halkına, verdiği kurbanlara karşı cezalandırılma tehdidiyle yanıt verilmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Kürdistan halkı olarak, bugün her zamankinden daha fazla birliğe ihtiyacımız var. Bütün ihtilafları bir tarafa bırakarak, birlik olmalıyız. Referandumda yeni bir sürece geçildi. Irak hükumeti halkı tehdit etmeyi bırakmalıdır.\"

Haber: Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/ERBİL, (DHA)

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CHP\'li Biçer, İlahiyatçı Şenocak\'a kadın pantolonu ve cımbız gönderdi



CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, \"Kadınlar pantolon giymesin, kaşlarını aldırmasın\" diyen İlahiyatçı İhsan Şenocak\'a kargoyla kadın pantolonu ve cımbız gönderdi. Şenocak\'ın açıklamalarına tepki gösteren Biçer, suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, geçen günlerde bir camide verdiği vaazda kadınların pantolon giymesi ve kaş aldırmasıyla ilgili sözleri çok tartışılan ilahiyatçı İhsan Şenocak\'a tepki gösterdi. CHP\'li Biçer; İhsan Şenocak\'ın, \"Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanmıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın o halde üniversiteye giderken, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak\" ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Şenocak hakkında \'Nefret ve ayrımcılık\', \'Hakaret\', \'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\' ve \'Anayasayı ihlal\' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

KARGOYLA ŞENOCAK\'A KADIN PANTOLONU VE CIMBIZ GÖNDERDİ

Suç duyurusunun yanı sıra İhsan Şenocak\'a kargoyla kadın pantolonu ve cımbız da gönderen Biçer, \"Kızlarımız kot pantolon giyince yüreği parçalanan, ama el kadar çocuklara tecavüz edilince sesi çıkmayan din istismarcısının toplumu karanlığa sürüklemesine ve Şenocakgillerin zihniyetinin kız çocuklarımızın geleceğini karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Neden Aladağ\'da tarikat yurtlarında ölen çocuklar için kürsüye çıkıp vaaz vermedi? Çocuklarımızı okutmak, onların geleceğine destek olmak her annenin ve babanın görevi olmakla beraber, biz siyasilerin de ayrıca görevi ve sorumluluğu altında. Ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve kültürel durumu gözönünde bulundurduğumuzda, özellikle kız çocuklarımızın eğitim oranında ciddi bir sayısal azlığın sözkonusu olduğu yadsınamaz bir gerçek. Kız çocuğu pantolon giyince içi parçalanan Şenocak\'a bir pantolon ve bir cımbız gönderdim. İçi parçalanmasın. Kendisi giysin, içi rahatlasın\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Biçer\'in gönderdiği pantolon ve cımbız

-paketlenmiş halleri

-Biçer\'in fotoğrafı

Haber: Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)



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Tekirdağ\'da sağanak yağış hayatı felç etti

TEKİRDAĞ\'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kent genelinde akşam saatlerinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış sürücü ve yayalara da zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için üst geçit altı, bina saçakları ve otobüs duraklarına sığındı. Yağış nedeniyle trafik akışında da aksamalar olurken, Değirmenaltı Mahallesi\'nde biriken sular nedeniyle bazı araçlar köprü altlarında mahsur kaldı. Caddelerde mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri koştu. Su birikintilerinin yoğun olduğu bazı caddeler trafiğe kapatıldı. Kent genelinde yağış nedeniyle maddi hasarlı kazalarda meydana geldi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli araç kullanması konusunda uyardı. AFAD ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan yazılı açıklamada yağışların süreceği bildirilerek, \"Yağışların il genelinde aralıklarla kuvvetli 21-50 kilogram olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sular altında kalan caddeler

-Yağışta güçlükle ilerleyen araçlar

-Önlem alan trafik ekipleri

-Saçak altına sığınan vatandaşlar

-Çöken yol

-Detay gör.

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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5 gündür haber alınamıyordu, yatağında ölü bulundu

SİVAS\'ta kendisinden 5 gündür haber alınamayan 47 yaşındaki Salih Ağpolat evinde ölü bulundu.

Olay saat 17.30 sıralarında Alibaba Mahallesi 18\'nci sokakta meydana geldi. Üç katlı evin son katında yalnız yaşayan Salih Ağpolat\'tan 5 gündür haber alamayan aynı binanın ikinci katında oturan annesi Gülhanım Ağpolat oğluna bakmak için üst kata çıktığında evden kötü bir kokunun geldiğini fark etti. Bunun üzerinde anne Ağpolat diğer oğlu Yunis Ağpolat\'ı arayarak eve çağırdı. Eve gelen ağabey kapıyı açamayınca polis ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ekipleri Salih Ağpolat’ı yatağında hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ağpolat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışması sonrası Ağpolat’ın cesedi komşuların yardımıyla evden çıkarılarak Sivas Belediyesi\'ne ait cenaze aracına konuldu. Daha sonra otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Bekar olan Salih Ağpolat’ın sağlık sorunları bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Cenazenin götürülüşü

-Ölen kişinin fotosu

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)