DHA YURT BÜLTENİ-19

Konya\'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Buzul Dağları bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'in memleketi Konya\'nın Akören İlçesi\'ndeki baba evine ateş düştü.

Yüksekova\'nın Buzul Dağları bölgesinde PKK\'lılarla çıkan çatışmada 4 asker yaralandı, Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'de şehit düştü. Acı haber memleketi Konya\'nın Akören İlçesi\'nde oturan .annesi Emine ve babası Ahmet Özcengiz\'e askeri yetkililer tarafından verildi.

EKİM AYINDA MEMLEKETİNE İZNE GELECEKMİŞ

3 yıllık evli şehit Özcengiz\'in eşi Esra ve 1.5 yaşındaki kızı Hira Nur\'ın Hakkari\'de yaşadığı belirtildi. Şehit Özcengiz\'in en son Ramazan ayı içinde ailesinin yanına geldiğini ve annesi Emine Özcengiz ile son yaptıkları telefon görüşmesinde de 1 Ekim\'de memleketine yıllık izine geleceğini söylediği öğrenildi.

\"ASKER SEVMEK HER KADININ HARCI DEĞİLDİR\"

Eşi EsrÖzcengiz\'in sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında askeri postal resminin üzerine \'Asker sevmek her kadının harcı değildir. Çünkü her kadın ölüme nefesi kadar yakın olan adamı sevmeye ceseret edemez...\' ve \'askerden daha cesur biri varsa o da askere aşık kadındır!!!\' mesajlarının yazması dikkat çekti.

Çanakkale Açık Cezaevi\'ndeki yangın korkuttu

ÇANAKKALE Açık Cezaevi\'nin Tekstil Atölyesi\'nin çatısında yapılan mebran kaplama işlemleri sırasında, bir kıvılcımın neden olduğu yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, cezaevi önüne akın eden mahkum yakınları yetkililerden bilgi almak için seferber oldu.

Yangın, bugün saat 19.30 sıralarında, Çanakkale Açık Cezaevi\'nde bulunan tekstil atölyesinin çatısındaki onarım işlemi sırasında çıktı. Yangına, çatıya mebran kaplama işlemi yapıldığı sırada çıkan bir kıvılcımın sebep olduğu belirtildi. Paniğe neden olan yangına Çanakkale Belediyesi, Lapseki Belediyesi, Kepez Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait arazözler ile AFAD ekipleri müdahale etti. Bir saat içinde kontrol altına alınarak söndürülen yangında, tekstil atölyesinin çatısı büyük zarar gördü.

MAHKUM YAKINLARI CEZAEVİ ÖNÜNE AKIN ETTİ

Yangını haber alan mahkum yakınları cezaevi önüne akın etti. Cezaevi içinde isyan olduğu dedikodusu üzerine mahkum yakınlarının sağlığından endişe eden çok sayıda vatandaş, bilgi alabilmek için cezaevi önündeki polislerle kısa süreli gerginlik yaşadı. Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bekir Alanoğlu, cezaevi kapısına gelerek, mahkum yakınlarına yangının çıkış nedenini anlatıp, can kaybı olmadığını söyledi. Müdür Alanoğlu\'nun sözleri ile ikna olmayan vatandaşlar içerideki mahkum yakınları ile telefonla görüşme konusunda ısrarcı oldu. Bunun üzerine içerideki mahkumlardan bazıları kapıda bekleyen yakınlarını arayıp, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, \"Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumumuza ait atölye binalarının çatısında yapılmakta olan onarım sırasında, çatıda bir yangın meydana gelmiş olup yangın, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ve kurum personelimizin yardımıyla kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmayıp, bir miktar maddi zararımız bulunmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama daha sonra yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur\" ifadelerine yer verdi.

İtfaiye ekipleri, kontrol altına alınan cezaevindeki yangını soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kontrolden çıkan otomobil dükkana girdi

ANTALYA\'da, Ramazan Güral idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dükkana girdi. Maddi hasara yol açan kaza nedeniyle korku yaşayan işyeri sahibi Sevim Şahin uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı\'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Ramazan Güral yönetimindeki 16 E 2066 plakalı otomobil Yener Ulusoy Bulvarı\'ndan Şarampol Kavşağı istikametine seyrederken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil kaldırımdaki elektrik trafosuna çarptıktan sonra cep telefonu satışı yapan işyerine girerek durdu. Kazada sürücü Ramazan Güral ile otomobildeki iki arkadaşı yara almadan kurtuldu. İş yeri sahibi Sevim Şahin ise kazanın etkisiyle korku yaşadı. Maddi hasara yol açan kazadan yara almadan kurtulan Sevim Şahin, uzun süre gözyaşı döktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, otomobilin LPG\'li olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin ifadesine başvurduğu Güral, \"Alt geçide girerken bir anda savruldum, sağa girdim. Araba kaydı\" dedi. Görgü tanıklarından Mehmet Ekinci ise sürücünün bir anda paniklediğini belirterek, \"Alt geçide girmek istedi sonra sağa döndü. Ancak araç kontrolden çıktı. Önce elektrik trafosuna çarptı ardından dükkana girdi. Elektrik trafosu hızını kesti\" dedi. İncelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla işyerinden çıkarılarak otoparka çekildi.

Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE’de otomobil ve TIR\'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde - Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, Abitter Türk’ün kullandığı 42 ESV 29 plakalı otomobil ile Orhan Küçükçerçi yönetimindeki 01 AFH 06 Plakalı TIR, çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Ihsan Doğan (20), Ayşe Doğan (55), Havana Doğan (48) ve Hulya Dazkırli (39) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Hulya Dazkırli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Arızalanan otomobile ardı ardına çarptılar: 3 yaralı

İZMİT\'te arızalanarak yol kenarında duran otomobile arkadan gelen araçlar ardı ardına çarptı. 6 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 20.15 sıralarında, D-100 Karayolu Şirintepe mevkinde meydana geldi. Arızalanarak yol kenarında duran otomobile arkadan gelen araçlar ardı ardına çarptı. 6 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İzmit istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kaldı. Araçların yolun kenarına çekilmesinin ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 7 yaralı

ADANA\'da yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Kozan Yolu Hakkıbaylıbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kozan-Adana arası yolcu taşımacılığı yapan Levent Olgun yönetimindeki 01 RL 299 plakalı minibüs, plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, minibüs şoförü ve 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

