DHA YURT  BÜLTENİ-19

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AK Parti Milletvekili Ceylan'dan aracının durdurulmasına tepki (2)   ÇORUM VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA Çorum Valiliği'nden AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın aracının durdurulması ile ilgili yazılı açıklama yapıldı

19 Eylül 2017 00:50

AK Parti Milletvekili Ceylan\'dan aracının durdurulmasına tepki (2)
 
ÇORUM VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Çorum Valiliği\'nden AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan\'ın aracının durdurulması ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"18 Eylül 2017 Pazartesi günü 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış töreni ilimiz merkez İsmail Kakaç İlkokulunda yapılmıştır. Törene ilimiz  milletvekilleri ile birlikte kalabalık bir misafir topluluğu iştirak etmiştir. Misafirlerimiz tören alanına okulun yan kapısından alınmıştır. Kapı önündeki boş alan düzeltilerek stabilize malzeme serilmiş ve misafir araçları için park haline getirilmiştir. Haber görüntülerinden de anlaşılacağı üzere burası boş bir alan olup herhangi bir cadde ve sokak bulunmaması nedeniyle geçiş üstünlüğünden bahsetmek mümkün değildir. Alanda park düzenini korumakla görevli trafik polislerimizden birisi Sayın Milletvekilimizi fark edemediğinden gösterdiği saygı eksikliğinden dolayı Sayın Milletvekilimizce sitemlerde bulunulmuş olup konu bundan ibarettir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

Haber: Denizli Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) 

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Sahte vali ile özel kalem müdürü tutuklandı

ELAZIĞ\'da kendilerini vali ve özel kalem müdürü olarak tanıtarak, halkı dolandırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı.

Elazığ\'da kendilerini vali ve özel kalem müdürü olarak tanıtıp 2 kişi, yardım kampanyası adı altında iki engelli vatandaşa alınacak tekerlekli sandalye için 6 bin liralık bağış talebinde bulundu. Durumdan şüphelenen vatandaşlar polise haber veredi. Polisin yaptığı soruşturmada kendini vali olarak tanıtan kişi İstanbul\'da, özel kalem müdürü olarak tanıtan kişi ise Ankara\'da yakalanarak, Elazığ\'a getirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. 


Haber: ELAZIĞ, (DHA)

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Tarlaya yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
 
DENİZLİ\'nin Çameli İlçesi\'nde, tarlaya yıldırım düşmesi sonucu 74 yaşındaki Fahrettin Gök hayatını kaybederken, 62 yaşındaki Mehmet Sönmez ise yaralandı.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında Gürsu Mahallesi Buhu Gediği Mevkii\'ndeki bir tarlada meydana geldi. Tarlada çalışan Fahrettin Gök ve Mehmet Sönmez\'in bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Gök ve Sönmez\'in yere yığıldığını gören çevredekiler yaralıları kendi imkanlarıyla Çameli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Fahrettin Gök yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mehmet Sönmez\'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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4 katlı binadan atladı, ağır yaralandı

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, 24 yaşındaki Kadir S. (Kadir Saygın) çıktığı 4 katlı binanın çatısından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Herkesin gözü önünde 20 metre yükseklikten atlayarak yaralanan Kadir S., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Altıntop Mahallesi Eflatun Sokak\'taki 4 katlı bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Kadir S.\'yi gören çevredekiler durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların aşağı inmesi yönündeki telkinlere aldırmayan Kadir S. yaklaşık 20 metre yükseklikten atlayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Kadir S.\'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Kadir S.\'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Çatıdaki Kadir. S.\'den görüntü
- Çevredeki kalabalıktan görüntü
- Aşağı atlayan gence ilk müdahalenin yapılmasından görüntü 
- Ambulansla hastaneye kaldırılmasından görüntü
- Genel ve detay görüntü

Habera-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)


 

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