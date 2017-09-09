DHA YURT BÜLTENİ-19

Bolu\'da zincirleme kaza: 4 yaralı



BOLU’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 karayolunun Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mustafa Yıldız yönetimindeki 41 KH 250 plakalı otomobil, kavşaktan yola kontrolsüz çıkan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 DC 215 plakalı kamyonete çarptı. Takla atıp karşı şeride geçen otomobil, Abdurrahman Çınar yönetimindeki 14 DM 496 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada takla atan otomobilin sürücüsü Mustafa Yıldız ile yanındaki Fatih Yıldız, Ahmet Yıldız ve Fadime Yıldız yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavşağa kontrolsüz çıktığı iddia edilen, kazanın ardından da kaçtığı belirtilen kamyonet sürücüsü, bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Düğünde maganda dehşeti: 5 yaralı

KONYA\'da bir sokak düğününde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği, 1\'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir sokak düğününde davetliler alanda oynarken, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi rastgele havaya ateş açmak istedi. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar, Mazez Uzdemir (31), Emine Dudu Uzundere (26), Pınar Koçaker (31), Belkız Sebze (37) ve Farikan Darak\'a isabet etti.

Yaralılar, yakınları tarafından özel araçlarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mazez Uzdemir\'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan, çok sayıda boş kovan bulan polis, silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri detay

- Polisin olay yerinde incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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Evinde 11 kilo esrarla yakalandı



KONYA\'da bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 kilo esrar ile bahçeye ekili 17 kök hintkeneviri ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, merkez Meram İlçesi Yaylapınar Kaş Mahallesi\'nde bir evde hintkeneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Akşam saatlerinde eve operasyon düzenleyen ekipler, çatıya gizlenmiş 11 kilo esrar ile bahçeye ekili 17 kök hintkeneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ali B. polisteki ifadesinde, \"Keklik besliyorum. Onlara yem için yetiştiriyorum\" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Polisin bahçedeki hint kenevirleri sökmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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Başbakan Yıldırım, İzmir\'de (8)



KORKUNÇ SABUNCUBELİ, NOSTALJİ OLDU

Başbakan Binali Yıldırım, açılış ve temel atma törenlerinde bulunduğu Selçuk ile Torbalı\'dan sonra Sabuncubeli Tüneli\'ne geçti. Burada Manisa yönünden tünele giren Başbakan Binali Yıldırım\'ı İzmir tarafında Vali Erol Ayyıldız karşıladı. Tünelle ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Sabuncubeli için \'Korkunç\' benzetmesini yapan Evliya Çelebi\'ye atıf yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, \"Manisa İzmir Sabuncubeli\'nden korkunç diye bahsediyordu Evliye Çelebi, bypass ettik. Unutulmaz anın özelliği var. Manisa\'nın kurtuluş günü bitmek üzereyken İzmir Valisi bayrağıyla bizi karşıladı. Her bir tüp 4 bin 70 metre. İki tüp toplam 8 bin 140 metre. Bağlantı yollarıyla 13 bin 200 metre. 500 milyon TL\'ye mal oldu. Yüzde 10 olan eğim, yüzde 1.5\'a indi. 14 virajdan kurtulunmuş oldu. Korkunç benzetmesi nostalji oldu. 2001 yılında başlandı, 2018 yılı Temmuz ayında tamamlanacak. Yaklaşık 40 bin araç geçiyor. Can kaybı, kazalar ortadan kalkacak, yakıt tasarrufu olacak. İki komşu ilin hayaliydi. Manisa\'ya 7 kilometre, İzmir\'e 12 kilometre uzaklıkta. Başladığımız zaman muhalefet dalga geçmişti\" dedi.

Ayrıca Başbakan Binali Yıldırım, çıkışta bekleyen halka da seslenip çalışmaların süreceğini, İzmir\'in kurtuluşunu da erken kutladıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Taylan YILDIRIM - Mustafa OĞUZ - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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Osmaniye\'ye şehit ateşi düştü



BİNGÖL\'ün Adaklı İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan jandarma astsubay 25 yaşındaki Mustafa Sefa Gök\'ün Osmaniye\'deki baba evine ateş düştü.

Şehidin Dervişli Mahallesi\'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi anne Döne Kök\'e verdi. İş nedeniyle Çorum\'da bulunan baba Reha Kök\'e ise telefon ile ulaşılarak oğlunun şehit olduğu bilgisi verildi. Haberi alan baba Reha Kök, eve dönmek için yola çıktı. Fenalaşan anne Kök ve yakınlarına ise hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Kök\'ün yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

EŞİ 8 AYLIK HAMİLE

3 çocuklu ailenin tek oğlu olan şehit astsubay Mustafa Sefa Kök\'ün, 1 yıl önce Yasemin Kök ile dünyaevine girdiği ifade edildi. Eşi Yasemin Kök\'ün 8 aylık hamile olduğu öğrenilen şehidin, 5 yıllık asker olduğu belirtildi. Daha önce Tokat\'ta görev yaptığı ifade edilen şehit astsubay Kök\'ün, yaklaşık 1.5 ay önce Bingöl\'e tayin olduğu bildirildi.

Şehit astsubay Mustafa Sefa Kök\'ün cenazesinin ne zaman ve nereye defnedileceği henüz açıklanmadı.

Görüntü Dökümü

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- Şenidin baba evinin bulunduğu sokak ve evin önündeki amblunslar

- Şehidin baba evinin önünde toplanan yakınları

- Şehidin fenalaşan yakınlarına,hazırda bekletilen sağlık görevlilerinin müdahale etmesi

- Şehidin yakınlarından görüntü

- Sokaktaki ambulans ve dev Türk bayrağından görüntü

- Ambulansların gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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Milyonfest\'in ilk gününde yıldızlar sahne aldı



MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde düzenlenen Milyonfest, yıldızlar geçidine sahne oldu.

Milyon Su Plajı\'nda, 3 gün sürecek olan festivalin ilk gününde Selda Bağcan&Boom Pam, Feridun Düzağaç, Cem Adrian, Niyazi Koyuncu, Deniz Tekin, Ezhel ve Dalgana Bak sahne aldı. \'Çadırını Kap Gel\' sloganıyla düzenlenen festivalde en çok ilgiyi ise Selda Bağcan & Boom Pam, Feridun Düzağaç, Cem Adrian konserleri gördü. Sahneye ilk çıkan Cem Adrian, duygu yüklü parçalarını gençler için söyledi. Ortamda bir aşk havası yaratan sanatçı, 1.5 saat sahnede kaldı.

Daha sonraya sahneye, Selda Bağcan çıktı. Boom Pam\'in de eşlik ettiği sanatçı, \'Yaz Gazeteci Yaz\' parçasını hayranları ile birlikte seslendirdi. Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Bağcan, hareketli parçaları ile ortamı ısıttı. Katılımcıların dakikalarca adını haykırdığı Selda Bağcan, festivalin ilk gününde en çok ilgi gösterilen sanatçısı oldu.

Gecenin finalini ise duygusal parçaların vazgeçilmez ismi Feridun Düzağaç yaptı. Özellikle festivallerin aranan ismi olan sanatçı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı, alkış yağmuru eşliğinde alandan ayrıldı.

Katılımcılara kamp imkanının da sağlandığı festivalde, üç gün boyunca 21 sanatçıyı ağırlanacak.

Görüntü Dökümü

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- Katılımcılarından görüntüler

- Şarkılara eşlik edenlerden görüntü

- Cem Adrian\'ın sahne performansı

- Selda Bağcan\'ın sahne performansı

- Feridun Düzağaç\'ın sahne performansı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim Maşe/Mersin, (DHA)

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Osmaniye\'de kaçtılar, Ceyhan\'da yakalandılar

OSMANİYE\'de uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine polisin durdurmak istediği otomobil, kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu Adana\'nın Ceyhan İlçesi\'nde yakalanan 3 şüphelilinin içerisinde bulunduğu otomobil, ikisi polis otosu, 5 araca çarptı, 10 kişi yaralandı.

Cinayet suçundan hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan K.Ü. (35), uyuşturucu suçundan çok sayıda kaydı bulunan E.Y. (20) ve S.D. (31) isimli kadının otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşan Osmaniye polisi, harekete geçti. Şüphelilerin içerisinde bulunduğu 80 DC 854 plakalı otomobil, Osmaniye- Ceyhan karayolunda durdurulmak istendi. Ancak polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı, ekipler de peşlerine düştü. Kovalamaca sırasında şüpheli araç, 2 otomobil ile 2 polis aracına çarptı. Kazalarda, otomobillerdeki 10 kişi yaralandı.

Osmaniye polisi, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçerek destek istedi. İlçenin giriş ve çıkışlarında önlem alan polis ekiplerini fark eden şüpheliler, D-400 karayoluna ters şeritten girip kaçmaya çalıştı. Trafikte terör estiren 3 kişi, otomobille, bir başka otomobile çarparak durdu. Aracı terk edip kaçmaya çalışan şüpheliler, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Trafiği tehlikeye atan şüphelileri linç etmek isteyen vatandaşları, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız sakinleştirdi.

Gözaltına alınan 3 kişi, Osmaniye polisine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Polisin yakaladığı şahıslardan görüntü

- Araçta yakalanan kadının elleri kelepçelenerek polis aracına alınması

- Şüphelileri linç etmek isteyen vatandaşlar ile polisin tartışması

- İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız\'ın olayları yatiştırması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)