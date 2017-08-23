DHA YURT BÜLTENİ-19

Zonguldak, 1 saatlik sağanak yağmura teslim (2)

HEYELAN RİSKİ NEDENİYLE 5 EV BOŞALTILDI

Zonguldak\'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çınartepe Mahallesi\'nde meydana gelen heyelanda yüksek gerilim hattının bulunduğu elektrik direği kaydı. Elektrik firması yetkilileri yüksek gerilim hattındaki enerjiyi kesti. Bölgede heyelan riski taşıyan 5 ev tahliye edildi. Evlerde yaşayan toplam 32 kişinin bir kısmı Zonguldak Belediyesi\'ne ait otobüsle geçici olarak kent merkezindeki öğrenci yurduna, bir kısmı da yakınlarının yanına gönderildi. Mahalle sakinleri, TOKİ\'nin yaptığı inşaat nedeniyle evlerinde heyelan riskinin oluştuğunu ifade ederek tepki gösterdi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Karagöz, aileleri sakinleştirmeye çalışarak güvenlikleri için geçici olarak tahsis edilen yurt yada yakınlarında kalmaları gerektiğini söyledi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

KOZLU\'DA SU SEVİYESİ YÜKSELEN DERE, KÖPRÜ YIKTI

Kozlu İlçesi\'ne bağlı Esen Köyü Ilıksu Mahallesi\'nde su seviyesi yükselen dere, karşı taraftaki restorana girişi sağlayan yaya köprüsünü yıktı. Restorandakiler köprü yıkılınca arka taraftaki ormanlık alandan evlerine gitti. Derenin taşma riskine karşı aynı mahallede yaşayanlar evlerini boşalttı. Araçları olmayan 4 kişilik bir aile, Kozlu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından alınarak yakınlarının evine bırakıldı.

EREĞLİ\'DE ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Ereğli İlçesi Müftü Mahallesi Suat Başol Sokak\'ta tıkanan rögar kapakları nedeniyle park halindeki 4 araç sular altında kaldı. Çevredekiler, 3 aracın sahibine ulaşıp araçları sudan çıkartmayı başardı. Bir araç ise tamamen suyun altında kaldı. Evlerinin önü suyla dolan vatandaşlar, Ereğli Belediyesi ekiplerinin vidanjör ile suyu boşaltmasını bekledi.

Görüntü Dökümü:

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-5 ailenin boşaltılması

-Ailelerin TOKİ\'ye tepkisi

-Aileler ile röp.

-Gökhan Karagöz\'ün ailelerle konuşması

-Ailelerin otobüse bindirilmeleri

-Yıkılan köprü

-Su seviyesi yükselen dere

Süre: (6.28) Boyut: (206 MB)

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-Suda kalan araç

-Araç sahibi ile röportaj

-Araçların içinde ki suyun akması

Süre: (4.23) Boyut: (134 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN-Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,(DHA)

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Pompalı tüfekle vurulan iki kardeşin cesedi tarlada bulundu

AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle vurulmuş halde iki erkek cesedi bulundu. Polisin yaptığı incelemede cesetlerin Erhan Erdem (26) ve Ercan Erdem (28) kardeşlere ait olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Muammer Aksoy Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan iki kişiyi gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 2 kişinin de ölmüş olduğunu belirledi. Polis yaptığı incelemede cesetlerin Erhan Erdem ve Ercan Erdem kardeşlere ait olduğunu saptadı. Olay yeri yakınlarında yapılan araştırmada terkedilmiş halde 35 TAY 59 plakalı bir otomobil bulunarak incelemeye alındı. Erdem kardeşlerin cesetleri savcının incelemesinin ardından otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.

Ölen kardeşlerin yakınları olay yerine geldiklerinde büyük üzüntü yaşarken, çevik kuvvet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan polis, Erdem kardeşleri öldüren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Erhan Erdem ve Ercan Erdem kardeşlerin cesetlerinden görüntü

- Ölen şahısların yakınlarından görüntü

- Savcının incelemelerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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Otomobil su kanalına düştü: 5 yaralı

İZMİT\'te, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, D-605 Karayolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Orhan Korkmaz idaresindeki 35 HR 206 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön levhalarına çarptıktan sonra su kanalına düştü. Otomobil sürücüsü Orhan Korkmaz ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan 5 kişiye ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ve Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçtan görüntü

-Ambulans içerisindeki yaralıdan görüntü

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Ergün AYAZ / İZMİT(Kocaeli), (DHA)