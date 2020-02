DHA YURT BÜLTENİ-18

Bakan Pakdemirli: 2023 hedefimiz dünyadaki her insan için bir fidan dikmek

BOLU\'da \'Fidan dik orman olsun yaşanacak yurt olsun\' etkinliğine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, \"1946\'dan 2002\'ye kadar dikilen fidandan daha fazlasını, son 16 yılda 4,5 milyar adet olarak diktik. 2023 hedefimiz ise dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikmek ve bir fidan sahibi yapmak\" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, \'Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurt olsun\' sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Bolu\'ya geldi. Bakan Pakdemirli ilk olarak Vali Ahmet Ümit\'i makamında ziyaret etti. Daha sonra kent meydanındaki kampanya alanına geçildi. Bakan Pakdemirli, burada Orman Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde aynı anda başlatılan kampanyayı başlattı. Törende konuşma yapan Pakdemirli, Türkiye\'de son 16 yılda 4,5 milyar fidan dikildiğini belirterek, \"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her öğrenciye bir fidan kampanyasını Kasım ayında başladık. Her öğrencimiz için bugün Türkiye üzerinde bir fidanımız var. Bolu kapsamında aşağı yukarı 500 binin üzerinde fidan dikmiş olduk, bu kampanya vasıtasıyla. Ülke olarak da orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Toplam olarak tüm Cumhuriyet tarihinde 1946\'dan 2002\'ye kadar dikilen fidandan daha fazlasını, son 16 yılda 4,5 milyar adet olarak diktik. 2023 hedefimiz ise dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikmek ve bir fidan sahibi yapmak. İnşallah bu amaca da hızlı adımlarla ilerliyor olacağız\" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından meydanda bulunan kent sakinlerine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve kurum müdürleri ile fidan dağıttı. Daha sonra gazetecilere çay ikram eden Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-

Çiçeklerine toprak götürürken kamyonun altında kaldı

ANTALYA’da oturan Sadık Özkaynak (60), evindeki çiçeklerine motosikletle toprak götürürken aynı yönde seyreden kum yüklü kamyonun altında feci şekilde can verdi.

Kaza, Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi Batı Çevre Yolu üzerinde saat 16.00’da meydana geldi. Sadık Özkaynak, 07 FJ 786 plakalı motosiklete evindeki çiçek saksılarında kullanmak üzere bir torba torf yükleyerek Duraliler Kavşağı’ndan Kepezüstü’ne doğru seyre geçti. Özkaynak, F.B.’nin (30) kullandığı ve aynı yönde seyreden 07 MVR 02 plakalı kamyonun sağ tarafından altına girdi. Kamyonun sağ iki tekeri Özkaynak’ın başının üzerinden geçti. Özkaynak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak kazayla ilgili inceleme yaptı. Nöbetçi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özkaynak’ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Diğer yandan görgü tanıkları kamyon şoförünün motosiklet sürücüsünü kör nokta nedeniyle göremeyip sıkıştırdığını ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini öne sürdü.

Muş\'ta karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kalan 40 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Muş\'ta dün gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı, fırtına, tipi ve buzlanma nedeni ile ilerleyemeyen merkeze bağlı Çatak rampasında 15 araçta mahsur kaldı. Sürücülerin yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen Özel İdare ekipleri, karla kaplı yolları açarak mahsur kalan 40 kişiye ulaştı. Ekiplerin yolları açmasına rağmen buzlanma ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarına zincir takmak zorunda kaldı. Vatandaşların da yardımı ile iteklenen araçlar Çatak rampasını güçlükle aştı.

Varto\'dan Üçsırt köyüne misafir olarak geldiklerini belirten vatandaşlardan Ayhan Karataş, \"2-3 saattir yoldayız. İş makinesi geldi bizim yolumuzu açıyor. Varto\'dan buraya misafir geldim. Çok fazla kar yağdığı için dünden beri buradayız. Zincir takmamıza rağmen ilerleyemedik. Allah razı olsun iş makinesinin gelmesiyle gidiyoruz\" diye konuştu.

5 saattir yolda olduklarını ve ekiplerin yolu açtığını ifade eden Burhan Yayalaz ise \"Ekip geldi yolu açtı ama yol buz olduğu için bir türlü rampayı çıkamıyoruz. Kar ve tipi yolu kapattı. Ekiplerin yolu açmasına rağmen buz nedeni ile araba çıkmıyor\" dedi.

İl Özel İdaresi Operatör şefi Tolga Akaydın da, vatandaşların mahsur kaldığı bilgisini almaları üzerine bölgeye geldiklerini söyledi. Akaydın, vatandaşların kolay ulaşım sağlamaları için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini aktardı.

Kahta’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta- Siverek yolunun 4\'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre; Cabir Çakır yönetimindeki 34 GNK 07 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Osman Bozan yönetimindeki 02 AP 011 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil sürücülerinin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada otomobillerde bulunan Fazilet Çakır (16) ile Mehmet Bozan (38) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Avcı muhtar, geyiklere \'Gel kızım, gel oğlum\' diye seslendi

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde muhtar Zeki Ekren, avlanmaya çıktığı ormanlık alanda rastladığı geyiklere önce \"Gel kızım, gel\", ardından \"Gel oğlum, gel gel\" diye seslendi. Ekren, bu anları cep telefonu kamerasından görüntüledi.

İnegöl\'ün kırsal Saadet Mahallesi\'nde arkadaşlarıyla ormanlık alanda avlanmaya çıkan mahalle muhtarı Zeki Ekren, kendilerine bakan geyiklere seslendi. Cep telefonunu çıkarıp kayda giren muhtar Ekren, geyiklere önce \"Gel kızım, gel\" diye seslendi. Bir arkadaşının \"Kız mı o?\" sorusu üzerine muhtar Ekren, \"Gel oğlum, gel gel. Ne yapıyorsun orada? Hayır, durup duruyorsun, seni vurmayız biz kızım, oğlum\" diyerek iletişim kurmaya çalıştı. O anlar ise kameraya yansıdı.

\'Nasreddin Hoca\' hasta çocuklara hediye dağıttı

KOCAELİ Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Cemal Kaplan, Nasreddin Hoca kılığına bürünerek kanser hastası çocukları hastanede ziyaret ederek, hediye dağıttı.

7 yıldır farklı kostümlerle çocuklara hediye dağıtan Cemal Kaplan, bu yıl da Nasreddin Hoca kostümü giyerek kanser hastası çocuklara hediye dağıttı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi\'nde tedavi gören çocukları tek tek ziyaret eden Cemal Kaplan, kanser hastası çocuklara oyuncak hediye etti.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Cemal Kaplan, \"Bu sene yedincisini yapıyoruz bunun. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak böyle bir girişimde bulunduk. Amacımız hem çocuklarımızı sevindirmek, hem de onlarla beraber hoş vakit geçirmek. Bugün de Kocaeli Üniversitesi Çocuk Servisi\'ni ziyaret ettik. Onlarla beraber güzel vakit geçirdik. Buradan yine kentin içerisindeki bazı minik çocuklara da uğrayıp onların da yeni yılını Nasreddin Hoca olarak kutlayacağız. Onlarla beraber olmak, onlarla o anı yaşamak çok farklıydı. Allah hepsine acil şifalar versin. Gerçekten hayat dolu çocuklar. İnşallah tez vakitte sağlıklı bir şekilde buradan çıkarlar. Yeni yılda en büyük temennimiz onların sağlıklı bir şekilde buradan çıkması. İçeride duygulanmamak mümkün değil\" dedi.

