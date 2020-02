DHA YURT BÜLTENİ -18

ALACAK KAVGASINDA SİLAHLAR KONUŞTU: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde para anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Emrah Çetin (27) öldü. Tartışmanın tarafı olan baba ve oğlu ile tesadüfen olay yerinde olan 2 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi Kervanyolu Caddesi üzerindeki kahvenin önünde meydana geldi. Emrah Çetin, iddiaya göre, kendisine borcu olan Mehmet T. (61) ve oğlu Diyar T. (16) ile kahve önünde bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan kavgada pompalı tüfek, tabanca ve bıçak kullanıldı. Silahlı kavgada Emrah Çetin ile Mehmet T., oğlu Diyar T. ve tesadüfen olay yerinde bulunan Engin Oral (35) ile Emrah Kılıçkıran(44) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Emrah Çetin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri, toplumsal müdahale aracı TOMA ve çevik kuvvet polisleriyle birlikte Çetin\'in hayatını kaybettiği hastane çevresinde herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için önlem aldı.

Öte yandan çıkan çatışmada, bazı iş yerlerine mermi isabet ettiği görüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------

- Emrah Çetin\'in fotosu

- Olay yeri görüntü

- Polis ekiplerinin incelemesi

Haber- Kamera: Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

=============

EŞİNİ ÇEKİCİ DEHŞETİNDE KAYBEDEN KADIN: GÖZÜMÜN ÖNÜNDE PARAMPARÇA OLDU

Sakarya\'da, korna basma tartışması yaşadıktan sonra kendisini takip eden çekici sürücüsünün araçla üzerinden geçmesi sonucu feci şekilde ölen Fevzi Mumlu\'nun ölümüne şahit olan eşi, dehşet anlarını anlattı. Sibel Mumlu, \"Çok kaçmaya çalıştık onlardan. Gözümün önünde paramparça oldu eşim, dur diyemedim\" dedi.

Çekici sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında korna basma tartışması ile başlayıp, yaklaşık 5 kilometre kovalamaca ile devam eden olayda çekicinin ezmesi sonucu ölen 38 yaşındaki Fevzi Mumlu\'nun eşi Sibel Mumlu, eşinin gözleri önünde öldüğünü söyledi. Ölen eşiyle 2 yıl önce evlenen Sibel Mumlu, yaşadığı mutlu hayata bu korkunç olayla gölge düştüğünü ifade etti. Olayın eşiyle birlikte sahibi oldukları fırından çıktıkları sırada yol kenarında spin atan çekici grubuna korna basmalarıyla başladığını belirten acılı Sibel Mumlu, çok uğraştıklarını ancak saldırıdan kaçamadıklarını söyledi.

5 kişilik çekici grubunun kendilerini korna basıp selektör yaparak takip ettiğini ifade eden Sibel Mumlu, kovalamaca sonunda araçlarına çarpan çekicinin canice ezdiğini belirtti. Sibel Mumlu eşinin korna çalmasının ardından darp edildiğini ifade ederek, \"Çorbacının oraya yaklaştığımızda bir çekici geri geri geldi. Eşime korna çaldı, çalınca oradaki adamlar koştu. \'Bizim keyfimizi ne bozuyorsunuz\' dediler. Eşim \'Bizi görmezsiniz diye korna çaldım\' dedi. Geldiler hepsi koşup eşimi arabadan çıkardılar. Kapıya sıkıştırdılar, eşimi darp ettiler. \'Yanımda eşim var eşim, sonra görüşürüz\' dedi\" diye konuştu.

Arkalarından çekicinin selektör yaparak geldiğini söyleyen Sibel Mumlu, \"Arkamızdan çekici selektör yaparak hızla geldi. Eşim \'Düz yol burası gaza basayım, başımıza iş almayalım\' dedi. Sağdan soldan bizi sıkıştırmaya çalıştılar, çekici önümüzde kırdı. Eşim manevra yaptı çekicinin arka tarafından bir kere kurtulduk biz. Çekici arabası üstündeki ışıkları yaka yaka selektör yaparak takip ettiler bizi. Biz çok kaçmaya çalıştık, sonra yol kenarında bizi sıkıştırdılar. Bariyerlere doğru ittiler bizi, benim tarafımdan arabamıza vurdular. Eşim arabadan indi, çekici geri geri gelip eşime vurdu. Çekicinin üstüne düştü eşim, can havliyle koşarak önüne doğru gitti durdurmak için. Ama durmadı gözümün önünde ezdi, paramparça oldu, her yeri kırılmıştı\" dedi.

\'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN\'

Sibel Mumlu tutuklanan çekici sürücüsü ve yanındaki 4 kişinin en ağır cezayla cezalandırılmasını isteyerek, şöyle dedi:

\"Bir korna çalmayla insan hayatının bu kadar ucuz olduğunu yaşayınca öğreniyorsun. Jandarmayı aradım anlatmaya çalışıyorum kimse beni dinlemedi. Vaktinde gelmiş olsalardı zaten bu şekilde olmayabilirdi. Hiçbirinin salınmasını istemiyorum, hepsi bu olayda azmettiricidir. Diyecek o kadar çok şey var ki. Kimse canı yanmadıkça bunu anlayamaz. 5 kişilerdi, kendimi zor tutuyorum. Ailemiz zor ayakta duruyor. Eşim gencecikti, Allah kimseye yaşatmasın. 1 Mayıs 2016\'da evlendik. Acısıyla tatlısıyla her şeyimizi beraber yaşıyorduk. Adalete güvenmek istiyorum ama insanlara hak ettiği ceza verilmiyor. Sonra etrafa bırakıyorlar, salıyorlar insanları. Salınmalarını da istemiyorum. Hepsinin içeride kalmasını istiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum.

Görüntü Dökümü:

--------

-Röportaj

-Kadın düğün albümüne bakarken

-Kadının ağlaması

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA)

================

RAHATSIZLANAN YOLCUSUNU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Denizli\'de belediye otobüsü şoförü Faruk Dere, aniden fenalaşıp bayılan erkek yolcusunu güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi.

Dün saat 22.00 sıralarında, Bayramyeri-Meska hattında sefer yapan 20 BL 097 plakalı belediye otobüsündeki bir erkek yolcu aniden fenalaşıp, bayıldı. Diğer yolcular, durumu otobüsün şoförü Faruk Dere\'ye bildirdi. Dere bunun üzerine, güzergahından çıkarak bayılan yolcuyu Denizli Devlet Hastanesi\'ne yetiştirdi. Bayılan yolcu, sağlık görevlilerinin getirdiği tekerdekli sandalyeye nakledilerek tedavisi için acil servise götürüldü.

Rahatsızlanan hastayı hastaneye teslim eden otobüs şoförü Dere, seferine kaldığı yerden devam etti. Otobüs şoförü Dere\'nin bu örnek davranış yolcular tarafından da takdirle karşılandı.

Yaşanan o anları anlatan şoför Dere, \"Bayramyeri\'nden hareket ettikten 5 dakika sonra bir yolcu gelerek arkada birinin rahatsızlandığını söyledi. O anda aklıma Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan\'ın \'Böyle bir durumda yolcuyu, kimseyi riske atmadan hastaneye güvenli bir şekilde yetiştirin\' talimatı geldi. İnsanlık görevimizi yapıp, en güvenli şekilde rahatsızlanan yolcuyu en yakında bulunan Denizli Devlet Hastanesi\'ne ulaştırdım. Yolcuyu getirilen tekerlekli sandalyeye taşıyıp, sağlık görevlilerine teslim ettikten sonra da amirlerimizi arayarak durumu aktardım\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Otobüsün güvenlik kameralarından olay anı görüntüsü

-Hastanede otobüs şoförünün bayılan yolcusunu kucağında tekerlekli sandalyeye taşıması güvenlik kamerası görüntüsü

-Belediye otobüsü şoförü Faruk Dere ile röp.

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

====================

İZMİR\'DE UYUŞTURUCUYA 2 GÖZALTI

İzmir\'in Menderes ilçesinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üst aramasında esrar, tabanca ve uyuşturucu satışından temin ettiği sanılan bir miktar para ele geçirildi.

İzmir İl, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekeli Mahallesi\'ne motosikletle gelen şüphelilerin uyuşturucu satışı yapacağını öğrendi. Mahallede bugün devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, İTOB Organize Sanayi Bölgesi\'ne gelen motosikletteki E.Ç. ve U.A. adlı 2 şüpheliyi kontrol etmek istedi. Ancak şüpheliler, jandarmayı görünce motosikletle kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri, peşine düştüğü şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 166 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 14 mermi, 1 satır, 1 çakı ve esrar satışından elde edildiği sanılan 1895 TL ele geçirdi. Yapılan araştırmada E.Ç.\'nin 4 ayrı suçtan arandığı ayrıca kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendiği kaydedildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardınran ilk olarak E.Ç., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince E.Ç. tutuklandı. Diğer zanlı U.A. da işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------

- Tutuklanan E.Ç.\'den görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, (DHA)

=================

KEŞAN\'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Edirne\'nin Keşan ilçesinde başlayan kar yağışı etkisini arttırıyor.

Keşan\'da hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nce yapılan uyarı sonrası akşam saatlerinde Keşan\'da kuvvetli kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının şiddetini arttırarak devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Şiddetli kar yağışı

-Karda şemsiyeyle gezenler

-Saçak altlarında bekleyenler

-Kar tutan araçların üstü

-Minibüse binenler

-Karda ilerleyen araçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

=============

RUS ASKERİ KARGO GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAN GEÇTİ

Çanakkale Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait \'Dvinitsa-50\' isimli askeri kargo gemisi, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi\'nden bugün saat 14.30\'da Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan Rus Donanması\'na ait \'Dvinitsa-50\' isimli askeri kargo gemisi saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Rus Askeri kargo gemisi, gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.

Askeri kargo gemisine Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Çanakkale Boğazından geçen rus askeri gemisinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

===============

HASTANIN MESANESİNDEN 270 GRAM TAŞ ÇIKARILDI

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde Hasan Demir\'in (72) mesanesinden tek parça halinde 10x10 santimetre boyutunda ve 270 gram ağırlığında taş çıkarıldı.

Yalvaç ilçesinde oturan Hasan Demir, yaklaşık 7 yıldır yaşadığı, sürekli halsizlik ve idrar yapma zorluğu şikayetleriyle SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne başvurdu. Hastanın yapılan tahlillerinde ve tetkiklerinde böbrek fonksiyonlarının bozuk olduğu belirlenirken, çekilen tomografi filminde mesane içinde 10x10 santim boyutlarında mesane taşı olduğu görüldü. Ameliyat önerilen Hasan Demir\'e açıksistolitotomi operasyonu uygulandı. Yaklaşık 45 dakika süren ameliyatın ardından hastanın mesanesinden 270 gram ağırlığında taş çıkarıldı. Hasan Demir, başarılı geçen operasyon sonucunda takibi devam edilmek üzere evine taburcu edildi.

\'10X10 SANTİM BÜYÜKLÜĞÜNDE\'

Operasyonu gerçekleştiren SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı\'ndan Prof. Dr. Alim Koşar, \"Yoğun idrar yapma zorluğu ve halsizlik şikayetleri olan hasta bize geldiğinde yaptığımız muayenede, mesanede dev bir taş olduğunu gözlemledik. Çektiğimiz filmde yaklaşık 10x10 santim büyüklüğünde mesanede bir taş gördük ve ameliyat kararı verdik. Ameliyatın açık cerrahiyle yapılması planlandı. Çıkarılan taş 270 gram ağırlığında, çok büyük bir taştı. Hastanın taşa bağlı olarak böbrek yetmezliği gelişmişti. Ameliyat sonrası böbrek fonksiyonları normale dönen hastamızın genel durumunda düzelme sağlandı\" dedi.

\'50 YAŞ ÜZERİ ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR\'

Mesane taşının mesanedeki sert mineral kütle oluşumu olduğunu anlatan Prof. Dr. Alim Koşar, \"Genellikle böbrek kaynaklı olan mesane taşları, idrarın tam boşaltılamadığı durumlarda meydana gelir. Mesanedeki idrar yoğunlaştığında idrardaki mineraller kristalleşir ve mesane taşları olur. Mesane taşları özellikle 50 yaşın üzerinde ve erkeklerde daha sık görülür. Çocuklarda ve gençlerde ise oluşum nedenleri olarak genellikle doğumsal bir üriner sistem anomalisi gösterilmektedir. 1 santimden küçük taşlar idrarla atılabiliyor ancak daha büyükse operasyon gerekiyor. Son yıllarda geliştirilen teknolojilerle birlikte mesane taşı tanı ve tedavi süreçleri hızlanmıştır. Erken teşhis edildiğinde hastanın tedavi sonrası kısa sürede normal yaşantısına dönmesi mümkündür\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Mesaneden çıkartılan taş

- Prof. Dr. Alim Koşar röportaj

- Detaylar

79.9 MB /// 02.30\"

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

================

ALACAĞI YÜZÜNDEN İFLAS EDİNCE FELÇ OLDU; EVİNİ KAYBETMEK İSTEMİYOR

Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde toptancılık yaparken, açık hesapla verdiği malların karşılığı olan 200 bin lirayı alamayan Mehmet Avcı (65) iflas etti. Alacağı yüzünden yaşadığı sıkıntı nedeniyle vücudunun sağ tarafının felç olduğunu belirten Avcı, evini de kaybetmek üzere olduğunu dile getirip, parasını istediğini söyledi.

İslahiye\'ye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde eşi ve engelli oğluyla birlikte yaşayan Mehmet Avcı, 13 yıl gıda toptancılığı yaparak, geçimini sağladı. Yaklaşık 3 yıl önce esnafa açık hesap ile verdiği malın karşılığı olan 200 bin lirayı alamayan Avcı, iflas etti. Kendi borçlarını ödemek için bankalardan kredi çeken Avcı, bunları ödeyemeyince yaşadığı stres yüzünden felç oldu. Vücudunun sağ tarafının tutmadığını, emekli maaşına da haciz koyulduğunu belirten Mehmet Avcı, eşi Ayşe ve engelli oğlu Adem Avcı ile aylık 200 lirayla geçinmeye çalıştıklarını söyledi. Banka borçları nedeniyle evlerine de haciz koyulduğunu anlatan Avcı, komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalıştıklarını söyledi.

Mehmet Avcı, eskiden iş yeri sahibiyken, iflas ettiğini ve sağlığını da kaybettiğini dile getirerek, \"Mal verdiğim esnafla açık hesap usulü çalışıyordum. Karşılıklı güven ilişkimiz vardı. Son verdiğim malların karşılığı olan 200 bin lirayı alamadım. Şu anda bana 50 kişinin borcu var. Açık hesap olduğu için kanıtlayamıyorum. İşimi, sağlığımı kaybettim. Bana olan borçlarını ödemezlerse evsiz de kalacağım. Biri bize sahip çıksın\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Avcı ailesinin evi

- Mehmet Avcı ile röp

- Ayşe Avcı ile röp

- Adem Avcı ile röp

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:195 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)