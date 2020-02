DHA YURT BÜLTENİ 18

BATMAN ŞEHİDİ ASTSUBAY ÖMER YİĞİT ULUS TOPRAĞA VERİLDİ

BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesinde şehit olan Astsubay Ömer Yiğit Ulus\'un cenaze töreninde acılı baba Yücel Ulus, \"Dimdik duracağım, hainleri, şerefsizleri sevindirmeyeceğim\" dedi.

BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Astsubay Ömer Yiğit Ulus\'un cenazesi, İzmir Çiğli\'deki 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'na uçakla getirildi. Buradan da askeri helikoptere alınan şehit askerin cenazesi, memleketi Bergama\'ya götürüldü. Bergama\'da cenaze aracına alınan şehit Ömer Yiğit Ulus\'un Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla son kez baba evinin bulunduğu kırsal Hamzalı Süleymaniye Mahallesi\'ne getirildi. Burada şehit asker için Türk bayrakları asılı olana baba evinini önünden son kez helallik alındı. Bu sırada oğullarını şehit veren anne Şükran Ulus (53) ve baba Yücel Ulus (54) ile yine astsubay olan kardeşi Çağrı Ulus, yakınları ve mahalle halkıyla helallik verdikleri şehit asker için dua etti. Bu sırada ağlayan yakınlarının aksine şehit ağabeyi gibi astsubay olan Çağrı Ulus, \"Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim\" dedi. 6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçen ve bekar olan şehidin cenazesi daha sonra tören için ilçe merkezine götürüldü. Cenaze, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Kurşunlu Camii önüne konulan musalla taşına bırakıldı. Meydanda Baba Yücel Ulus, anne Şükran Ulus ve kardeşi Astsubay Çağrı Ulus ile yakınları taziye dileklerini kabul etti. Acılı aileyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Kani Beko, Kamil Okyay Sındır, Murat Bakan, Mehmet Ali Çelebi, Bedri Sertel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ile siyasetçiler kamu yöneticileri ve askerler yalnız bırakmadı.

TABUTUN BAŞINDA DİMDİK BEKLEDİLER

Namaz öncesinde ve sırasında baba Yücel Ulus ile şehidin kardeşi Çağrı Ulus, tabutun başında bekledi. Acılı babayı kendi acısını yüreğine gömen oğlu Çağrı Ulus teselli etti. Bu sırada şehit babası \"Dimdik duracağım, hainleri, şerefsizleri sevindirmeyeceğim\" dedi. İkindi namazını kılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem şehit babasına hem de şehidin kardeşine sarılıp, baş sağlığı diledi. Bu sırada Süleyman Soylu\'nun omzuna başını koyan şehit babası Yücel Ulus, gözyaşı döktü ve oğlu ile şehit silah arkadaşlarının intikamının alınmasını istedi. Bakan Süleyman Soylu da şehitlerin intikamının alınacağını ifade etti.

İKİ BAKAN TABUTA OMUZ VERDİ

İkindi vakti kılınan namazın ardından bakanlar Süleyman Soylu ile Bekir Pakdemirli, şehit askerini Türk bayrağına sarılı tabutuna omuz verdi ve top arabasına kadar taşıdı. Şehit askerin cenazesi, tören yürüyüşünden sonra ilçe mezarlığındaki şehitliğe gömüldü. Bu sırada toplanana binlerce vatandaşta terörü lanetledi, protesto etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şehit askerin cenazesinin baba evine getirilmesinden görüntü.

- Dua edilmesinden görüntü.

- Şehit askerin cenazesinden görüntü.

- Namazdan görüntü.

- Tabutun taşınmasından görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

Taylan YILDIRIM - Cevdet ŞEN- Mücahit BEKTAŞ- Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)

=================

BATMAN\'DA TERÖRÜ PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

BATMAN\'ın Gercüş ilçesi kırsalında askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin şehit edilmesi üzerine Batmanlılar bugün terörü protesto yürüyüşü düzenledi. Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlar, \"Kardeşliğimizi bitiremeyeceksiniz\", \"Bayrak inmez, ezan susmaz\", \"Vatan sana canım feda\" sloganları attı.

Gercüş kırsalında dün meydana gelen patlamada şehit olan bir astsubay ile 7 uzman çavuşun cenezaleri memleketlerinde toprağa verilirken, Batman\'lılar bugün saat 16.00\'da teröre lanet yürüyüşü düzenledi. Batman Düşünce ve İnanç Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş kortejinin önünde AK Parti İl Başkanı Murat Güneştekin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Sason İlçesi Belediye Başkanı Cuma Uçar, Yücebağ Belediye Başkanı Atilla Çetinkaya ve Batman Emniyet Müdürü Ali Akkaplan yer aldı.

Batman Park AVM önünden, Atatürk parkına kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yapan vatandaşlar, \"Kardeşliğimizi bitiremeyeceksiniz\", \"Bayrak inmez, ezan susmaz\", \"Vatan sana canım feda\" sloganları attı. Düşünce ve İnanç Platformu sözcüsü Mehmet Ergin, \"Dün 8 şehit verdik, 8 can, 8 evlat, 8 ana, 8 kardeş, 8 baba. Kim ne derse desin, dün, 8 yarım kalmış hikayeye, 8 yiğit verdik\" diye başladığı konuşmasında devam ile şöyle dedi:

\"Barıştan yana olmadığını, çözüm sürecini baltalayarak ortaya koyan taşeron örgüt PKK, bölgemizin ve ülkemizin istikrarını bozmaya devam etmektedir. Yıllardır bölge halkına uzun yıllar unutamayacakları eziyetler çektirmiş, özellikle hendek, çukur eylemleriyle birlikte evlerini, barklarını başlarına yıkmış, pek çok il ve ilçemizi yaşanmaz hale getirmiştir. PKK terör örgütü, bölgemize yapılan yatırımları baltalamaya devam etmektedir. Bölgemize yapılan baraj, yol, okul, hastane gibi birçok yatırımın önünü kesmeye çalışan taşeron örgüt, dün yol güvenliği sağlamakla görevli gencecik askerlerimizi şehit ederek korku ve endişe yaymaya çalışmaktadır. Ancak, küresel şeytanlar ve yerli işbirlikçileri bilmelidir ki, her terör eyleminden sonra bu ülkenin fedakâr ve feraset sahibi vatandaşları daha çok kenetlenecek, birlik ve beraberliğini biraz daha pekiştirecektir. Bizler Türküyle, Kürdüyle 81 milyon vatansever olarak bu hain senaryonun farkındayız. Biliyoruz ki, Türkiye\'nin istikrarına yönelik hesaplar aslında İslam âlemini köleleştirmeye yöneliktir. 15 Temmuz darbesini mahkûm eden halkımız, her türlü terör ve fitne girişimlerini de başarısız kılmaya muktedirdir. Bu vatan hepimizin, bu bölge hepimizin, bu şehir hepimizin her şeyden önce bu kardeşlik hepimizindir. Bütün terör örgütlerini, onların kalleşçe saldırılarını bir kere daha lanetliyor; terör olaylarında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah\'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.\"

Yapılan konuşmanın ardından kalabalık grup, sessiz bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-Yürüyüş başlaması

-Yürüyüş boyunca sloganların atılması

-Yapılan konuşma

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

=======================

MARDİN\'DE PKK/KCK OPERASYONU: 13 GÖZALTI

MARDİN merkez ve ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında merkez Artuklu, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat ilçeleri ve köylerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Örgüt içerisinde faaliyetlerde bulunarak örgüte milis, işbirlikçi faaliyetlerinde bulundukları, PKK/KCK adına iş birlikçi olarak faaliyet yürüten, terör örgütünün propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katıldıkları iddiasıyla 13 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin adreslerindeki aramada da, örgütsel doküman ve örgüt ideolojisini sembolize eden eşyalar ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

-Operasyon görüntüsü

-Operasyona çıkan güvenlik güçleri

-Evlerde yapılan aramalar

-Ruhsatsız silahın yakalanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)-

============

CEYLANPINAR\'DA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde husumetli 2 aile fertleri arasında mera tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1\'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Saraççeşme Mahallesi\'nde meydana geldi. Husumetli olan Caymaz ve Kılıç aileleri arasında mera arazisi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tüfekle ateş açtı. İhbarla gelen jandarmanın sonlandırdığı kavgada yaralanan 4 kişi, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Salih Caymaz, ilk müdahale sonrası Şanlıurfa\'ya sevk edildi.

Yeni bir olay yaşanmaması için husumetli ailelerin oturduğu mahallede jandarma, yaralıların tedavi gördüğü hastanede ise polis zırhlı araçlarla önlem aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Hastane çevresinde alınan güvenlik önlemleri

- Acil önünde bekleyen kalabalık

- Polisin vatandaşları dağıtması

- Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 188 MB

=====================

KONYA\'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 50 KİLO PATLAYICI BULUNDU



KONYA\'nın Cihanbeyli ilçesinde, belediye işçileri yol çalışması için kazı yaptıkları sırada toprağa gömülü çuvallar içinde patlayıcı madde buldu. 2 yıl önce gömülmüş olabileceği üzerinde durulan C4 tipi patlayıcının, yaklaşık 50 kilo olduğu öğrenildi.

Cihanbeyli Belediyesi işçileri, Damlakuyu Mahallesi\'nde Ankara karayoluna yaklaşık 50 metre ileride yol çalışması için kazı yaptığı sırada toprağa gömülü çuvallar içinde patlayıcı madde buldu. Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Jandarma yaptığı ilk incelemede fitil ve fünyelerinde bulunduğu paketlenmiş patlayıcı maddenin C4 tipi ve 2 yıl önce gömülmüş olabileceği üzerinde durdu. Patlayıcının yaklaşık 50 kilo olduğu öğrenildi. Patlayıcı madde ve fünyeler, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kazı yapılan alandan detaylar

KONYA, (DHA)-

========================

VAN\'DA YAPILAN MODERN \'HAYVAN BAKIM EVİ\' HİZMETE AÇILDI

VAN\'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen \'Hayvan Bakım Evi\' düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Hayvan Bakım Evin\'de çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için eğitimler verileceğini belirterek, \"10 bin metrekare alan üzerinde kurulan Hayvan Bakım Evi\'nde toplam 31 personel görev yapıyor\" dedi.

2017 yılında yapımına başlanan ve 2018 yılının Şubat ayından itibaren hizmet vermeye başlayan Merkez İpekyolu ilçesi yalım Erez Mahallesi\'ndeki \'Hayvan Bakım Evi\'nin açılışı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başvan Vekili Murat Zorluoğlu,İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandışın katıldığı törenle hizmete açıldı. Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, yaşlı, engelli ve yavru köpek bölümlerinin bulunduğu hayvan bakım evinde 224 sokak hayvanı barınırken, Doğu ve Güney Doğu\'da bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, 15 aydır kayyum olarak atandığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hükümetin desteğiyle bir takım projeler hayata geçirdiğini,bu projelerden bir tanesinin de hayvan barınağının olduğunu söyledi.

\'DOĞU VE GÜNEY DOĞU\'DA BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP\'

Vali Zorluoğlu, hizmete açılan hayvan bakım evinin Doğu ve Güney Doğu\'da bir ilk olma özelliği taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

\"Bu tesisin yapımına 2015 yılında başlandı. Ancak 2017 yılında şehrimizde artan hayvan popülasyonu nedeniyle ihtiyaca cevap verebilmek adına bazı düzenlemeler yaptık. Mevcut binaya ek binalar (3 kalıcı padok) yapmak suretiyle kapasite artırımına gittik. Tesise tıbbı ve medikal malzemeler de alınarak modernizasyonu yeniden yapıldı.Toplamda 10 bin metrekare alan üzerine kurulu, 3 bin 550 metrekare kapalı alana sahip merkezimizde, 4 veteriner hekim, 2 ameliyat personeli, 6 hayvan toplama personeli, 10 hayvan bakıcısı, 3 şoför, 3 bekçi, 1 bahçıvan, 2 büro görevlisi olmak üzere toplamda 31 personel istihdam edildi. Kedi ve köpek karantina bölümlerinin de olduğu merkezimiz 74\'ü kedi, 150\'si köpek olmak üzere toplamda 224 sokak hayvanı barındırılabilmektedir.Tesisimiz, tıbbi cihaz ve personelleriyle modern bir hayvan hastanesi statüsünde hizmet verecek.Bu hizmet sayesinde Van`ın Caddeleri\'nde ve sokaklarında sahipsiz, bakıma muhtaç, yaşlı ve hastalıklı sokak hayvanları görevlilerimiz tarafından toplanarak, barınağımızda koruma altına alınacak. Veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi edildikten sonra 3-5 gün süreyle kontrol altında tutulup, tekrar alındıkları bölgede doğal ortama bırakılacaklar. Hasta, yaşlı ve güçten düşmüş sakat olan sokak hayvanlarımız ise barınağımızda sürekli tutulacak.\"

\'2 BİN 283 SOKAK HAYVANI TEDAVİ EDİLDİ\'

Hayvan Bakım Evi ile ilgili 2018 yılının Şubat ayı itibariyle gerek vatandaşlar tarafından, gerekse basın yoluyla yapılan ihbarlar sonucu 2 bin 283 hayvanın merkeze getirilerek tedavilerinin yapıldığını anlatan Zorluoğlu,\" Bunun yanı sıra , 850 hayvanın kısırlaştırma, küpeleme, çip ve aşıları da ayrıca yapılmıştır. Tedavi edilerek sağlıklarına kavuşturulan 44 hayvan ise, hayvanseverler tarafından sahiplendirilmiştir.Tesisimizde koruma altında olan hayvanları sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızı da buraya davet ediyorum. Gelip bu hayvanları alarak sahiplenebilirler. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz de çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayabilmek için özel programlarda düzenleyeceğiz. Bu muhteşem hizmetin yanı sıra, Büyükşehir Belediyemizin sokak hayvanlarına verdiği önem gereği kent merkezine yeni 19 adet hayvan beslenme odağı kuruldu. Toplam 60 adet sokakta bugüne kadar sokak hayvanları için toplam 21 ton mama kullanıldı. Ben bu projede görev alan, bize destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, hayvansever dostlarımıza teşekkür ederim. Tesisimiz Van\'ımıza hayırlı uğurlu olsun\"diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Zorluoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, Hayvan Bakım Evi\'nin açılış kurdelesini kesti. Yetkililer, daha sonra bakım evinin içini gezip, bakım evindeki ameliyat ve yoğun bakım ünitesi cihazlarıyla ilgili bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Hayvan Bakım Evi\'den genel ve detaylar

-Hayvan Bakım Evin\'deki köpeklerden genel ve detaylar

-Kediler

-Kedilerle oynayan vatandaşlar

-Vali Murat Zorluoğlu\'nuin tören alanına gelişi

-Saygı duruşu ve istiklal marşıınn okunması

-Vali Zorluoğlu\'nun konuşması

-Barınaktaki kediler

-Vali Zorluoğlu\'nun konuşması

-Açılış

-Vali ve beraberindekilerin Hayvan Bakım Evi\'nin içini gezmesi

-Bakım evi içindeki cihazlar

BOYUT:562 MB

SÜRE:5 DK 1 SN

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

============================