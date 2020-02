DHA YURT BÜLTENİ-18

Eşini, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü (4)

TUTUKLANDI

Gaziantep\'in Nizip ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse ve kayınvalidesi Gülsüm Köse\'yi öldüren Eyyüp Y., İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki ifadesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemleri tamamlanan Eyyüp Y., güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Eyyüp Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------------

- Jandarma aracının gelişi

- Zanlının jandarma aracından indirilmesi

- Zanlının adliye arka kapısından götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

======================================

Soma maden faciası davasına devam edildi (3)

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen Soma maden faciası davasının 22\'nci duruşmasının ikinci oturumunda savunmasını yapan İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, kazanın öngörüldüğü ve önlem alınmadığına yönelik iddialara yanıt vererek, \"Ben bu iddialara kabul etmiyorum. Neden kazanın olabileceği, önlemlerin alınmadığı bir madende çalışmak isteyeyim ki. Kesinlikle \'Kazanın geleceğini biliyorduk ve önlem alınmıyordu\' gibi bir şey söz konusu olamaz. Hala kazanın neden kaynakladığına yönelik bir sonuç yok. Benim kazayı öngördüğüm gibi bir durum da yok. Ayrıca 2009 yılından kazanın olduğu güne kadar benim görevim belliydi. Hiçbir değişiklik de olmadı. Sadece kağıt üzerinde işletme müdür yardımcısı olarak görünüyordum. Ancak fiili olarak çalışıyordum. Sürekli de üretimle ilgilendim. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum\" diye konuştu.

ERTELENDİ

Adalı\'nın ifadesini ardından mahkeme heyeti duruşmayı, 21 Haziran Perşembe gününe erteledi. Yarın görülecek 22\'inci duruşmanın 3\'üncü oturumunda tutuklu sanıklardan maden mühendisi Ertan Aksoy savunmasını yapacak. Ayrıca Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Can Gürkan da ek savunma yapacak.

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

==================================

Bozdağ: Her gösterge, birinci turda, işin bittiğini gösteriyor

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Şimdi birileri cumhurbaşkanı seçimini kaybetti. Çünkü her gösterge, birinci turda, Allah\'ın izniyle işin bittiğini gösteriyorö dedi.

Memleketi Yozgat’ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, partisinin Sarıkaya ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen açık hava mitingine katıldı. Burada partililerine seslenen Bozdağ, Cumhurbaşkanının arkasında güçlü bir parlamento olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyoruz. Eğer güçlü bir Türkiye istiyorsak, hükümetimiz güçlü olmalı. Güçlü hükümet için de parlamento çoğunluğu mutlaka bulunmalı. Eğer parlamento çoğunluğu yoksa bir hükümetin arkasında, o hükümet güçlü hükümet olamaz. Cumhurbaşkanımızın arkasında güçlü bir parlamento çoğunluğunu hep beraber koymamız gerekiyor. Şimdi birileri, cumhurbaşkanı seçimini kaybetti. Çünkü her gösterge birinci turda Allah\'ın izniyle işin bittiğini gösteriyor. Ayın 24\'ü saat 22.00’de herkesin Türkiye\'nin yeni cumhurbaşkanını öğreneceğini biliyor. Onunun için ‘Tayyip Beyin, cumhurbaşkanlığına, engel olamadık ama parlamentodaki çoğunluğu elde etmesine engel olalım’ diyorlar. Büyük bir gayretin içindeler. Tamam olsunlar; bir şey demiyoruz ama Hedeflerini çok iyi bir şekilde biliyoruz. Niçin, cumhurbaşkanını zayıflatmak için elini ayağını bağlamak için, etkisiz hale getirmek için Türkiye\'ye hizmetini engellemek için.ö

‘CHP TÜRKÜ DEĞİŞTİRDİ’

HDP’nin barajı geçmesi için, FETÖ ve CHP’nin kampanya başlattığını öne süren Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“HDP\'ye oy kampanyası başlattılar. Bir yandan FETÖ\'cüler bir yandan CHP\'liler şimdi türkülerini değiştirdi. ‘Eğer HDP barajı geçmezse bu vekillerin büyük bir kısmını AK Parti kazanacak, öyleyse AK Parti kazanacağına PKK\'nın uzantısı HDP kazansın’ diyorlar. Ne yapalım; her CHP\'li aile evinden bir oy HDP\'ye versin kampanyası yapıyorlar. Bir de utanmadan ‘biz Atatürk\'ün partisiyiz’ diyorlar. Atatürk hayatta olsaydı, İnönü hayatta olsaydı, PKK sever ve terör örgütünün uzantısı HDP\'yi parlamentoya sokmak için kampanya yapan bu CHP yöneticilerini, ileri gelenlerini CHP\'nin kapısına koyar mıydı? ‘Yeri gelince Atatürk\'ün askerleriyiz’ diyorlar. Siz CHP\'yi APO\'nun askeri yapmak üzere uygun adım marş götürüyorsunuz. Atatürk bunları kapıdan kor muydu? Ben şimdi Sarıkaya\'da CHP\'ye oy vermiş, bütün CHP\'li kardeşlerime soruyorum. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun, Atatürk hayatta olsaydı PKK\'nın listesini belirlediği ve PKK\'nın siyasi uzantısı olan HDP barajı geçsin diye oy ister miydi? İnönü oy ister miydi? CHP’li olanlar Atatürk\'ün izinden gidenler bunu yapar mıydı? Ama şimdi, yapıyorlar. AK Patiler bu PKK\'lılardan bu millet, bu devlet için daha mı tehlikeli insanlar... Milleti için, devleti için daha mı tehlikeli insanlar. Milleti için devleti için her şeyi göze alanlar, bu millet daha ileri gitsin, devlet daha ileri gitsin diye çalışanlar, daha kötü insanlar mı?ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

_Bozdağ\'ın konuşması

_Detaylar

Harun GÖKÇEOĞLU/SARIKAYA, (Yozgat), (DHA)

========================================

Eskişehir\'de kaza: Aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralı (2)

KAZADA ÖLENLER İNEGÖL\'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Eskişehir\'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazelerinin yarın Bursa\'nın İnegöl ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. Ölenlerin, Erzurum\'daki bir yakının cenazesinden Bursa\'ya dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Bursa Barosu Başkan Yardımcı Atila Atik, 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücü avukat Mustafa Canpolat\'ı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde ziyaret etti. Atik, Mustafa Canpolat\'ın durumunun ağır olduğunu, yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğünü belirterek gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

\"Bu sabah saat 06.30 sıralarında meslektaşımız avukat Mustafa Canpolat\'ın kullandığı araçla dönerlerken Sivrihisar yakınlarında bir trafik kazası geçiriyorlar. Ne yazık ki kaza sonucunda aynı araçta bulunan meslektaşımızın annesi Ayşe Canpolat, babası Erdal Canpolat, amcası Dursun Canpolat, yengesi Hatice İkbal Canpolat ve yeğeni Merve Canpolat vefat ediyorlar. Diğer yeğeni Tuğba Canpolat ile meslektaşımız Mustafa Canpolat yaralanıyor. Meslektaşımız şu anda yoğun bakımda, ameliyattan çıktı. Akciğerlerinden ciddi bir zarar olduğu söyleniyor, yoğun bakımda uyutuluyor. Umarız en yakın sürede sağlığına kavuşur. Vefat edenler için de başsağlığı diliyoruz.\"

Yakınları, Canpolat ailesini Erzurum\'un Horasan ilçesinde vefat eden bir yakının cenazesine katıldıktan sonra Bursa\'ya gelirken Eskişehir yakınlarında kaza geçirdiklerini belirtti. Ölen 5 kişinin cenazelerinin yarın Bursa\'nın İnegöl ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Bursa Barosu Başkan Yardımcı Atila Atik\'in konuşması,

-Hastane morgunun dışından çekilen görüntüsü,

-Hastane acil servisin dışından,

-Yaralı avukatın, ölen anne ve babasıyla çekilmiş fotoğrafı,

-Avukatın ölen annesiyle birlikte,

-Yaralı avukatın tek fotoğrafı,

-Yaralı avukatın ölen babasıyla,

-Yaralı avukatın tek çekilmiş fotoğraf

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN - ESKİŞEHİR/DHA

============================================

Bakan Ağbal: 16 yıldır benim vatandaşımın cebi doldu

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, \"16 yıldır benim vatandaşımın cebi doldu. Ev sahibi oldu, araba sahibi oldu, iş aş sahibi oldu ve artık cebindeki paraya güvenir oldu\" dedi.

Bakan Ağbal Niğde’de iş adamları ve sanayicilerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Ağbal, \"Kredi eskiden özel sektöre verilirdi ama pahalı verilirdi. Son 17 yıldır Türkiye ekonomisi ortalama yüzde 6 büyüyor. Ne yaptınız 16 yıldır? 16 yıldır benim vatandaşımın cebi doldu. Ev sahibi oldu, araba sahibi oldu, iş aş sahibi oldu ve artık cebindeki paraya güvenir oldu. 2000’lerin başında İngiltere’de televizyonlarda Türk parasını gösterip dalga geçerlerdi. Türkiye’nin rekabet gücü bu dönemde arttı. Bu alanda ciddi bir kazanım sağladık. Devlet bütçesi hiçbir zaman olmadığı kadar bugün daha güçlü noktaya geldi\" dedi.

TARİHİ BİR SEÇİM

24 Haziran’da çok öneli bir seçime gidileceğini ifade eden Ağbal şöyle devam etti:

\"Cumhurbaşkanı için oy kullanacağız. Yeni sistemle daha güçlü bir şekilde oluşacak olan parlamento için oy kullanacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişini yapacağız. Tarihi bir seçim. Türkiye’yi ileriye mi götüreceğiz? Geriye mi götüreceğiz bu kadar önemli bir seçimin arifesindeyiz. Seçimde yarış olur, projeler, vaatler yarışır ama seçimi kazanmak adına günde 10,100 yalanın sıralandığı bir seçim yaşamadık. Ne pahasına olursa olsun gözünü karartmış ahlak ve erdemi bırakmış iktidara gelmeye çalışan veya Türkiye’yi geri götürme notası dışında hiçbir vizyonu olmayan bir siyasi anlayışla birileri burada bir seçim yarışını götürmeye çalışıyor.\"

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Bakan Ağbal\'ın salona girmesi

- İşadamlarının masasına gelmesi

- Detay görüntüler

- Bakan Ağbal\'ın konuşması

Süre: 05\'17\" Boyut: 344 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

===============================================