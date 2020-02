DHA YURT BÜLTENİ-18

Erdoğan: Bana icazeti Pensilvanya değil halkım verdi



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran öncesi Malatya\'da düzenlediği mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi eleştirdi. AK Parti\'nin kuruluşu için Pensilvanya\'dan icazet aldığını iddia eden Muharrem İnce\'yi eleştiren Erdoğan, \"İspat edemezsen \'namertsin\' dedim, hala ispat edemedi. Niye yalan söylüyorsun? Genel başkanın yalancı diye sen de yalancı olmaya mecbur musun? Sayın İnce, bana icazeti Pensilvanya değil halkım verdi\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakla geldiği Malatya\'da, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle kent merkezindeki miting alanına ilerlerken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Miting alanında güvenlik önlemleri eşliğinde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yağmur yağışına rağmen tezahüratlarda bulunanları selamladı. Miting boyunca 2 bin güvenlik gücünün görev aldığı miting çevresinde havadan da polis helikopteri uçuş yaptı. Mitinge katılanlar, Türk bayrağı ve Ak Parti flamaları salladı.

Bir saat gecikmeli olarak miting alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamanında geldiklerini ancak havaalanından miting alanına kadar sevgi gösterisi nedeniyle geciktiklerini anlattı. Yolda gelirken \'Malatyaspor ortak payda\' şeklinde pankart gördüğünü anlatan Erdoğan, \"Malatyaspor\'a ne yaptıysa yine AK Parti yaptı. Malatya stadını biz yaptık ve Malatyaspor\'da hakkını veriyor\" dedi.

\'ONLAR LAF ÜRETİR, BİZ İCRAAT\'

Konuşmasının başında AK Parti iktidarlarında Malatya\'ya yapılan hizmetleri anlatan Erdoğan, \"Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi her alanda 3,5 kat büyüttük. 20 yıl öncesinin Malatya\'sını düşünüyorum. Nerede o Malatya nerede bugünkü Malatya. Altyapısı üst yapısıyla bugün bambaşka Malatya var. 2023 hedeflerimize ulaşarak, ülkemizi 2 kat daha büyütmeye talibiz. Hizmet siyaseti yaptık yapacağız. Millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Bugüne kadar bu anlayışla çalıştık 24 Haziran\'da da yeniden hizmet için, yatırım için, proje için destek istiyoruz. Malatya\'ya 16 yılda birçok hizmet ve yatırım yaptık. CHP bu yatırımları yaptı mı buraya? CHP\'de laf var o kadar. Biz yaparız, onlar laf üretir biz icraat üretiriz. Onlar laf üretir, biz icraat. İşte CHP bu, AK Parti bu\" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU\'NA SSK ELEŞTİRİSİ

Konuşmasında kente yapılan sağlık tesislerini görüntülerle anlatan Erdoğan, Malatya\'yı sağlık turizminin en önemli merkezlerinden birisi yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Erdoğan, bu sırada şehir hastaneleri görüntülerinin yerine eski SSG hastanelerinin gösterilmesini isteyerek, \"Bay Kemal\'in SSK Genel Müdürü olduğu zamanki görüntüleri vermeniz lazım\" dedi. Bunun üzerine ekrana yansıtılan görüntüleri izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu da Bay Kemal\'in Genel Başkan olduğu zamanki hastanelerin hali\" dedi. Erdoğan, bu sırada görüntülerde genel müdür olarak SSK hastanelerinin 10 yıl önce daha iyi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu\'nu, \" \'10 yıl önce daha iyiydi, şimdi benim genel müdürlüğümde daha kötü oldu.\' diyor. Zavallı, zavallı. Şikayet makamında değil şikayetleri düzeltme makamındasın Bay Kemal\" sözleriyle eleştirdi.

\'CHP ZİHNİYETİNİ MİLLETİMİZ İYİ HATIRLIYOR\'

Konuşmasında CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

\"Türkiye\'ye hizmet etmek, projeler hayata geçirme şansına öyle her fani sahip olmaz. Bazıları bu fırsatı yakalar, kimi beceriksizliğinden, kimi kifayetsizliğinden, kimi ahlaksızlığından batırır gider. Tıpkı CHP\'nin başındaki zat gibi. SSK\'ya Genel Müdür yaptılar, batırdı gitti. İstanbul\'u bu partiden nasıl teslim aldığımızı biliyorsunuz. Neydi çöp dağları. Ümraniye\'de çöp dağları patladı 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kim vardı CHP. CHP zihniyetinin bu ülkede ne zaman iş başına gelse kriz, yolsuzluk, yoksulluk, yokluk, gerilim ile yerle yeksan ettiğini milletimiz çok iyi biliyor. Bu ülkede dikili ağacı olmadığı için şimdi çıkmış bizim eserlerimize çamur atıyor ya da sahip çıkmaya çalışıyor. Çıkmış şimdi İstanbul\'da 3\'üncü havalimanına ne gerek var diyor. Dünya nefesini tutmuş takip ediyor ama o \'ne gerek var\' diyor. Ülke başarısını küçültmeye çalışıyor. Kanal İstanbul\'a, şehir hastanelerine, bölünmüş yollara, tünellere, havalimanlarına ne gerek var diyorlar. CHP\'nin başındaki zat 2001 yılında uçak inmeyen, yolcusu olmayan havalimanı diyerek Sabiha Gökçen Havalimanı\'nı eleştiriyordu. O zaman o havalimanına uçak inmiyordu doğru ama biz geldik Sabiha Gökçen yetmez oldu. Sabiha Gökçen\'i büyüttük şimdi yeni pist, terminal binaları yapıyoruz. Ey Kemal iş bilenin kılıç kuşananındır. Bunların birde cumhurbaşkanı adayı var o da genel başkanıyla yarışıyor. Neymiş köprü yapmak kolaymış, 4\'üncü boğaz köprüsünü de o yaparmış. İlk köprüde Demirel\'in, 2\'inci köprüde Özal\'ın 3\'üncü köprüde de benim karşıma dikildiniz. Senin partinin ömrü boğazda dizili köprülerin inşasını engellemeye çalışmakla geçti.\"

\'SEN YÖNETİLENSİN, BİZ YÖNETEN\'

Seçim bildirgelerini baştan sona teknoloji, sanayi, bilim ile donattıklarını CHP\'nin bildirgesinde ise bunların geçiştirildiğini anlatan Erdoğan, CHP adayı İnce\'ye yönelik eleştirilerini şöyle sıraladı:

\"Mesela savunma sanayinden bahsetmemişler. Senin fizik öğretmeni olman bu işleri halletmeye yetmez. Birileri kulaklarına üflüyor, çıkıp meydanlarda esip yağıyorlar ama arkası boş. 193 ülkeye otomotiv sektörü ihracat yapıyor ama bunların haberi yok. Son 12 yılın ihracat şampiyonu otomotiv sektörü ama haberi yok. Bugün 60 bin istihdamı ile yüzde 88 kapasite kullanım olanağı ve 124 tasarım merkez ile gurur verici otomotiv sektörüne sahip olduğumuzu bilmiyorlar. Çünkü tembeller, parti içi kavga, hizip çekişmesinden zaman bulamadıkları için boş boş konuşuyorlar. Bu vesile ile kendilerini yerli otomobil konusunda bilgilendirmiş olalım. Tesla otomobil var ya onun patronu ziyaretime geldi. Bu konuları onunla konuştuk. Şimdi diyor ki Erdoğan 20 yıl geriden geliyor. Muharrem Efendi bizim hayatımız bu işleri yönetmekle geçti, sen yönetilensin biz yöneten.\"

\'BANA İCAZETİ HALKIM VERDİ\'

Erdoğan, konuşmasının son bölümünde Muharrem İnce\'nin AK Parti\'nin kuruluşunda Pensilvanya\'dan icazet aldığı yönünde iddiada bulunduğunu ve kendisinin de ispatlamasını istediğini hatırlattı. İnce hakkında hemen dava açtığını dile getiren Erdoğan, şöyle dedi:

\"Bu Muharrem İnce diyor ki ben AK Parti\'yi Pensilvanya\'dan icazet alarak kurmuşum. Dedim ki Sayın İnce, şimdi sen bu iddianı ispat edemezsen namertsin dedim, hala ispat edemedi. En sonunda dün bir yazarın kitabından bir cümle almış o yazar da cevap veriyor ve iddianın kendisine ait olmadığını soyut ifade olduğunu söylüyor. E be İnce, şimdi sen bu iddianı ispatlamadığına göre, davayı açtım, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Niye yalan söylüyorsun? Çok saygın bir annesi var, öyle zannediyorum ki annesi de bu yalandan hasta olur. Niye yalan söylüyorsun. Genel başkanın yalancı diye sen de yalancı olmaya mecbur musun? Hadi bakalım ispat et. Şimdi davayı açtım, ben neden icazet alacağım. Hayatım siyasetin içerisinde geçti dolayısıyla yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım beraberce konuştuk kararımızı verdik cezaevinden çıktıktan sonra partimizi kurduk. Partimizi kurduktan 16 ay sonra siz bizi iktidar yaptınız. Sayın İnce bana icazeti Pensilvanya değil halkım verdi. Ama onlar bu işten anlamaz. Onlar halk ifadesini partilerinin tabelasında kullanırlar. Halk nedir bilmezler. Yalan, iftira, dün söylediğini bugün inkar etmeyi, milletle kavgayı bilirler, başka bir işe de yaramazlar.\"

Başbakan Yıldırım: Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın (3)

BAŞBAKAN YILDIRIM: TÜRKİYE\'Yİ 16 YILDA 3,5 KAT BÜYÜTTÜK

Başbakan Binali Yıldırım, Giresun\'daki programının ardından kara yoluyla Ordu\'ya geldi. Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz tarafından Büyükşehir Belediyesi önünde çiçeklerle karşılanan Başbakan Yıldırım, ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'na geçti. Burada, Kocaeli\'de 29 Temmuz 2017 tarihinde AK Parti kongresinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından nişan yüzükleri takılan Sevda Çakmaz ve Seyfi Kesik çifti, Başbakan Yıldırım\'ı düğünlerine davet ederek, nikahlarını kıymaları ricasında bulundu.

Başbakan Yıldırım, ardından kendisini bekleyen vatandaşlara hitap ederek 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Orduluların başından beri AK Parti\'ye sahip çıktığını belirten Başbakan Yıldırım, \"Sizler başından beri AK Parti\'ye sahip çıktınız, Cumhurbaşkanımıza sahip çıktınız, bizlere sahip çıktınız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 67 ile \'Recep Tayyip Erdoğan\' dediniz. Milletin hakkını hukukunu koruduk. 15 Temmuz\'da Ordu, meydanlardaydı. Ordunun içindeki asker kılığına girmiş alçaklar demokrasiyi yıkmak isterken, milletin adamını öldürmek isterken, sivil vatandaşlarımızın üzerine ateş ederken, sizler meydanlara indiniz, alçaklara hak ettikleri cevabı verdiniz. Allah sizden razı olsun\" dedi.

\'ÜLKEMİZLE GURUR DUYALIM\'

Bir yandan darbecilerle mücadele ederken diğer taraftan da Türkiye\'yi kalkındırmaya, Ordu\'yu daha büyütmeye devam ettiklerini vurgulayan Başbakan Yıldırım, \"Projelerimizi durduracaklarını söyleyenler var ya, onların hayal bile edemediklerini biz gerçeğe dönüştürerek bugünlere geldik. 16 yılda Türkiye’yi tam 3,5 kat büyüttük. Ordu dahil her ilimize üniversite getirdik. İhracatta rekor üstüne rekor kırdık. Türkiye\'nin itibarını daha yükseklere çıkardık. Dünyanın en büyük projelerinin 6 tanesini yapan ülkenin adı Türkiye\'dir. Ülkemizle gurur duyalım. Teröre ağır darbe vurduk. Bütün bu başarılar sizlerin verdiği destekle oldu\" diye konuştu.

24 Haziran seçimlerinin önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, \"AK Parti olarak yıkım siyaseti değil, eser siyaseti yaptık. Ordu\'ya üniversite açtık mı? 40 yıllık hayal Ordu-Giresun Havalimanı\'nı denizin üzerine yaptık mı? Avrupa\'nın deniz üzerine yapılan ilk havalimanı. Bugün havalimanımıza 1 milyon 200 bin kadar yıllık yolcu geliyor. Bir zamanlar, \'Bu havalimanını yapacağız\' derken bizimle alay ettiler. AK Parti söz verdi mi yapar, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bizim diğerlerinden farkımız bu\" dedi.

19 EYLÜL STADYUMU MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Ordu\'ya yeni stadyum kazandırdıklarını, mevcut 19 Eylül Stadyumu\'nu yıkıp burayı \'millet bahçesi\' yapacaklarını, 16 yıldır canla başla çalıştıklarını belirten Başbakan Yıldırım, \"Daha yapacak çok işimiz var. Ülkemizin gücüne güç katacağız. 24 Haziran\'da Türkiye\'yi şaha kaldırmak için sandık başına gidiyor muyuz? Cumhurbaşkanımızı, AK Parti\'yi güçlü bir şekilde seçmeye hazır mısınız?\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, mitingin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ı makamında ziyaret etti. Yıldırım, daha sonra iftar programına katılmak üzere, kara yoluyla Ünye ilçesine gitti.

Abdulhamit Gül: Türkiye\'nin büyümesini istemeyenler, başarıya ulaşamayacak

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, birilerinin Türkiye\'nin büyümesini ve gelişmesini istemediğini belirterek, \"Türkiye\'nin büyümesini istemeyenler, asla başarıya ulaşamayacaklar\" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep\'te Büyükşehir Belediyesi tarafından 110 engelliye akülü ve tekerlekli sandalye, beyaz baston ve konuşan saat dağıtım törenine katıldı. Talat Özkarslı Spor Salonu\'nda düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in de katıldığı törende konuşan Bakan Gül, istikrarı kalıcı hale getirerek, Türkiye\'yi, ekonomide en büyük 10 ülkesi arasına koyacaklarını belirtti. Gezi eylemlerini örnek verip, Türkiye\'nin büyümesini ve gelişmesini istemeyenler olduğuna dikkat çeken Bakan Gül, şöyle konuştu:

\"İstikrar kalıcı hale gelince, Türkiye, dünyadaki ilk 10 ülkesi arasına girecek ekonomide. 25 bin dolar kişi başı milli gelire ulaştıracağız. Hem Gaziantep\'imize hem ülkemize çok büyük yatırımlar yaptık. 30 milyarın üzerinde Gaziantep\'imize yatırımlar yaptık. Bu hizmetleri devam ettirmek istiyoruz. Elbette daha yapacak çok şeyimiz var. \'Her şeyi bitirdik, her şeyi yaptık\' demiyoruz ama çok önemli işler yaptık, bundan sonra da önemli işler yapmaya kararlıyız. O yüzden sizlerin vereceği destekle inşallah güçlü hükümet, güçlü Meclis\'te Türkiye geleceğe daha güvenle bakacak. Yapmak zordur, yıkmak kolaydır değerli arkadaşlar. Akif\'in dediği gibi \'Süleymaniye Camii\'ni yapmak için bir Sinan lazım, bir Süleyman lazım ama yıkmak için oradaki 2 işçiyi alsan, bir kazma, bir kürek o güzelim eseri yıkabilirsiniz.\' Şimdi Recep Tayyip Erdoğan \'Ben yaptım, daha güzelini yapmak için geliyorum\' diyor, diğerleri toplanmış kazma kürekle \'Hangi iş yapıldıysa biz yıkmaya geliyoruz\' diyor ama bu millet inşallah daha güçlü bir şekilde, aydınlık bir şekilde yapmak için tercihini ortaya koyacaktır. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı yapılırken birileri çıktı \'yaptırmayız\' dediler. Şimdi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda uçaklarımız inecek üçüncü havalimanına. Türkiye\'nin büyümesini, gelişmesini birileri istemiyor. Türkiye\'nin büyümesini istemeyenler, asla başarıya ulaşamayacaklar.\"

Bakan Gül, konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte engellilere medikal malzemelerini verdi.

Antalya\'da bisikletli tacizci yakalandı



ANTALYA\'da elektrikli bisikletle kadınlar ve kız öğrencilerin yanına yaklaşıp cinsel organını gösterdiği öne sürülen gösteren şüphelinin, aşçılık yapan M.Ü. (38) olduğu belirlendi. M.Ü., polis tarafından evinde yakalandı.

Olay, geçen hafta Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 ve 79 sokaklar üzerinde meydana geldi. Sabah ve akşam saatlerinde ortaya çıkan elektrikli bisiklet kullanan şüpheli, mahallelinin kabusu oldu. İyi giyimli ve kırmızı beyaz elektrikli bisikletle mahalle arasında cinsel organını teşhir ederek gezen şüphelinin son hedefi, parkta oturan liseli 2 kız oldu. Öğrenciler durumu öğretmenlerine, ardından veliler aracılığıyla polise bildirdi. Mahallede denetimlerini artıran polis, şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu.

EVİNDE YAKALANDI

Polis, kamera görüntülerinden şüphelinin M.Ü. olduğunu belirledi. Yine teşhirden 5 suç kaydı olduğu tespit edilen M.Ü., Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşma Bürosu ekipleri tarafından saat 15.30 sıralarında Etiler Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Evli ve bir kız çocuğu babası M.Ü., gözaltına alınarak Ahlak Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüphelinin elektrikli bisikletine de el konuldu.

AKŞENER: \'VALLAHİ, BİLLAHİ ÖYLE KANUNLAR ÇIKARACAĞIM Kİ ELLERİ YANACAK\'

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Çanakkale\'nin ardından geldiği Edirne\'nin Uzunköprü ilçesinde kadınlar ve çocuklara yönelik taciz ve tecavüzlerle ilgili çok sert açıklamada bulunarak, \"Şimdi kadınların sokaklarda rahat rahat gezebileceği, tacize, tecavüze uğramayacağı, şiddete uğramayacağı bir Türkiye\'yi birlikte tanzim edeceğiz. Hele o çocuklara biri bir el uzatsın. Vallahi, billahi öyle kanunlar çıkacağım ki o eller yanacak\" dedi.

KADINLAR TÜLBENT HEDİYE ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Çanakkale mitinginin ardından Edirne\'nin Uzunköprü ilçesine geldi. Adalet Meydanı\'ndaki mitinge alanına seçim otobüsüyle gelen Akşener, yoğun ilgi ve ellerinde \'Ana Türk hoşgeldin\', \'Yanaşarak değil çalışarak iktidara\', \'Hoşgeldin Meral Abla\' yazılı pankartlarla karşılandı. Kürsüye çıktığında çok sayıda kadının uzattığı tülbentleri toplayan Akşener, YSK\'nın kamu görevinden zamanında istifa etmediği gerekçesiyle İYİ Parti Edirne birinci sıra milletvekilliği adaylığını veto ettiği Prof. Dr. Mehmet Akalın\'ı sahneye davet etti. Milletvekili seçilemeyecek olan Akalın\'ı Cumhurbaşkanı olması halinde ekibine alacağını söyledi.

\'4-5 SAAT içinde 10 BİN İMZAYI VERDİNİZ\'

Konuşmasında 4 saat içerisinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplandığını kaydeden Akşener, \"Bugün burada büyük bir neşeyle olacaktık. Fakat sizin hemşeriniz, benim kardeşim, aynı zamanda Dramalı hemşerim, Dramalı Mehmet Hoca’nın adaylığını YSK reddetti. Yuhalamayacağız gereğini yapacağız. 24’ünde Uzunköprü gereğini yapacak. Mehmet Akalın hırsızlık yapmadı, beklide ondan gitmiştir. Yolsuzluk yapmadı, kimsenin malına, namusuna göz dikmedi ve Dramalı bir ailenin oğlu, burada yaşamış, alnının teriyle hayatını kazanan çok önemli bir bilim adamı. Benim hemşerim, sizin de hemşeriniz. Dolayısıyla önce benim partimi kurdurmamaya çalıştılar, açtık, sonra seçime sokmamaya çalıştılar açtık, sonra imzayla yola çıktık, milletimize güvendik, milletim beni göstermediği takdirde aday falan olmuyorum dedim ve imza için yola çıktık. Vatandaşımızı milletimizi tehdit ettiler ama Allah bin kere razı olsun 4-5 saat içinde 100 bin imzayı verdiniz. Şimdi muhteremlere sesleniyorum, sizin zulmünüz bana geçmez. Sizin şeditliğiniz bana sökmez. Korkunun ecele faydası yok, gideceksiniz, 24’ünde gideceksiniz. Zulüm ile abad olan nerede görülmüş ama marur olma Erdoğan senden büyük millet var, senden büyük Allah var. Bu kibir abidelerini 24’ünde evlerine göndermek bizim için borçtur, bunu da birlikte yerine getireceğiz. Şimdi Mehmet Akalın’ın milletvekilliğini yediler de ne oldu? Allah’ın izniyle benimle beraber köşkte olacak kendisi ve bu ülkeyi yönetecek insanlardan birisi olacak. Siz de onun hatırına ve bu hemşeri ablanız kız kardeşinize oy vereceksiniz\" dedi.

\'SARAY\'DA DEĞİL, ÇANKAYA\'DA OTURACAĞIM\'

Cumhurbaşkanı olması halinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde oturmayacağını kaydeden Akşener, \"Meclis\'te de Cumhurbaşkanlığı da alacağız. Saraya maraya gitmiyoruz. Atatürk’ün kurduğu, Cumhuriyet’in kuruluşunun yapıldığı Çankaya Köşkü’nde oturacağız. Bu yemeni ve tülbent devrimi diyorum ya ben, Çankaya’da müze kuracağım diyorum ya ben, FETÖ okullarından damat çemkirmiş. Diyor ki, çok şaşırdım diyor, tülbent devrimi yapacakmış çılgın proje yok diyor. Evet çılgın proje yok, çılgın proje hırsızlık demek, yandaş müteahhidin cebini doldurmak demek. Ama bu ülkede 10 milyon işsiz var bunların yüzde 26’sı genç işsizler, hepsi iş bulmak için buradan göç ediyorlar. Peki buraya fabrika yapıldı mı? Peki kadınlar da işsiz. Bunların yüzde 36’sı da işsiz. Demek ki Trakya cezalıymış. Trakya da bu muhteremi 24’ünde cezalandıracak inşallah. Ekonomin içine tükürdün, tarımın içine tükürdün ve sanayinin içine tükürdün, dış politikanın içine tükürdün ve hala eğer 24’ünde kazanırsa \'şunları yapacağım\' diyor. Hadi oradan, 16 yılda yapamamışsın şimdi mi yapacaksın ?\" diye konuştu.

\'İLK İŞ ŞEKER FABRİKALARINI GERİ ALACAĞIM\'

Özelleştirme kapsamında satılan şeker fabrikalarına değinen Akşener, seçilmesi halinde ilk işinin bu fabrikaları geri almak olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

\"70 milyar dolarlık özelleştirme yaptı bu ağabeyler. 450 milyar dolarlık borç var. 2 trilyon dolarlık vergi topladılar. 16 yılda habire Atatürk’ün yaptırdığı fabrikalar satıldı. SEKA satıldı, Tekel satıldı, şeker fabrikaları satıldı. Şeker fabrikaları yalnız Amerika’dan Tillerson diye birisi geldi, 3 buçuk saat birlikte konuştular. Sonunda Alpullu başta olmak üzere Cargill’nin istediği üzerine gitti. 14 şeker fabrikası gitti. Buradan bu şeker fabrikalarını satın alanları uyarıyorum, elinize sürmeyin sakın, Cumhurbaşkanı olduğum gün ilk iş bunları iptal ederek milletimize geri vermek olacak. Gelirken habire pirinç, çeltik tarlaları gördüm. Ne oldu pirinç? Gitti, indirdiler vergiyi yüzde 5’e. Halbuki Trakya pirinci Türkiye pirincinin yüzde 50’sini karşılıyor idi. Ne oldu? Dışarıdan pirinç getirdiler. O pirinci bakın yandaşlar getirdi. Zengin edilmek üzere ortaya çıkmış yandaşlar. Bütün bunları yeniden tanzim edeceğiz. 5 yılda Türkiye gıda ithalatını kesmiş, ihracata yönelen bir ülke olacak.\"

İŞSİZLERE 500 LİRA VATANDAŞLIK MAAŞI

Adalet Meydanı\'nda vaatlerini sıralayan İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, işsiz olanlara iş bulana kadar aylık 500 liralık maaş vereceklerini vaat ederek, \"Genç işsizlere diyorum ki size ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğim şayet iş veremezsek. İş buluncaya kadar ananızın babanızın karşısında ezilmemeniz için size 500 lira aylık vatandaşlık maaşı vereceğim. Bugün damat sormuş kaynağı nereden bulacağım diye. O lüks arabalar var ya, bakan biniyor, yardımcısı biniyor, oğlu biniyor, kızı biniyor. Sülalesi o arabaların içinde. Hani Mehmet Şimşek’e sorulmuştu da demişti fındık fıstık parası, ahanda işte o fındık parasını alıyorum. Bunlara diyeceğim ki, ‘inin arabalardan’ ve o parayla gençlere 500 lira maaş vereceğim aylık vatandaşlık maaşı.\" dedi.

16 YILLIK İKTİDAR, 11 YILLIK SIRBİSTAN\'DAN ET İTHAL EDİYOR

Çifgtçilerin sorunları ve hayvancılığa da değinen Akşener, \"Bizim yapacağımız iş çiftçiyle tarlayı barıştırmak. Yanlış tarım politikası burada hayvancılığı götürdü. Ama üzülmeyin diyorlar. Sırbistan’dan et ithalatı var. 16 yıllık iktidar 11 yıllık Sırbistan Cumhuriyeti’nden et ithal ediyor. Ondan sonra utanmadan Aliye Begoviç için ağlıyorlar. Fransa’dan et ithalatı var bir de. Var mı ? Yok mu belli değil? Tarım Bakanı’nın dediğine göre ne üdüğü belirsiz hayvanlar var ya, meğersem oradan deli danalı kıyma alıyormuş. Böyle bir durumda tarıma bu gözle bakan, tarlayla çiftçiyi yan yana getirebilir mi? Getiremez\" diye konuştu.

\'ERDOĞAN YORGUN ŞOFÖR\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştiren Meral Akşener, \"Sen 16 yılda 81 müteahhidi zengin ettin ben de 81 milyonu zengin edeceğim. Eğer sanayiyi, üretime, ekonominin merkezine üretimi koymazsak Türkiye’nin hali haraptır. Bugüne kadar bir tane fabrika yapmadılar. Ancak yolun sonuna geldiler. Şimdi sayın Erdoğan ve arkadaşları yorgun bir şoför. Türkiye de bir otobüs, otobüsün içinde sizler korkuyla bekleşiyoruz. Çünkü şoför hem yorgun hem geveze. Her konuştuğunda bir şey oluyor. Türkiye bir şey kaybediyor. Ama bu defa vatandaş bunu geriye çevirecek. Çok da korkuyorlar benden. Adalet olmadan ekonomi olmaz, eğitim olmaz, zenginlik olmaz. Zengin okul fakir okul, iyi öğretmen kötü öğretmen diye eğitimi bölerseniz o eğitimden hayır çıkmaz. Sayın Erdoğan\'ı ben muhasebe yüksekokulu biliyorum. Bir ara eğitimci olduğunu zannettik çünkü sabah kalktı TEOG’u kaldırdı. Zavallı Eğitim Bakanı taksi durağında çay içerken öğrendi. Sonuç itibariyle her konuda bilgili bizim AK Parti Genel Başkanı. Son olarak ekonomist olduğunu öğrendik. Meğer ekonomistmiş. Şimdi ekonomistse ve Türkiye bu haldeyse Allah\'ım bizi koru. Adalete gelince önce FETÖ adalet oldu şu anda Erdoğan adalet var\" dedi.

TECAVÜZ VE ŞİDDETE YENİ KANUN

Konuşmasının son bölümünde kadınların sokakta rahat gezebilecekleri bir Türkiye tanzim edeceklerini iddia ederek, \"Şimdi kadınların sokaklarda rahat rahat gezebileceği, tacize, tecavüze uğramayacağı, şiddete uğramayacağı bir Türkiye\'yi birlikte tanzim edeceğiz. Hele o çocuklara biri bir el uzatsın. Vallahi, billahi öyle kanunlar çıkacağım ki o eller yanacak\" ifadelerini kullandı. Akşener, mitingin ardından Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesine geçti.

Kılıçdaroğlu Güney Köyü\'nde yaşayan Özge-Osman Biçer kardeşleri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum\'da iş insanları ve partililerle bir araya geldiği program sonrası Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde okuyan, tüm eğitim masraflarını karşıladığı ve \'manevi kızım\' dediği Özge Biçer\'i merkeze bağlı Güney Köyü\'nde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Kılıçdaroğlu, iki yıldır burs desteği sağladığı Özge Biçer ve ailesiyle sohbet etti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, programlarını gerçekleştirmek üzere karayoluyla Amasya\'ya hareket etti.

ŞEHİT TAZİYESİNDE TANIŞTIK

Geçen yıl babalarını kaybeden Özge ve Osman Biçer kardeşler, Kılıçdaroğlu\'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Sayın başkanımızla iki yıl önce köyümüzden bir şehit vermiştik, onun taziyesine geldiğinde tanışmıştık. Bugün de ziyaretimize geldi. Beraber sohbet ettik. Sağolsun bizimle ilgileniyor. Burs desteği sağlıyor bize. Lise son sınıftayım. Hedefim ilahiyat fakültesine gitmek\" diye konuştu.

