DHA YURT BÜLTENİ-18

74 YAŞINDAKİ FELÇLİ FEVZİ EROL\'UN YAŞADIĞI İMZA SIKINTISI

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki Merkez PTT şubesine işlem yaptırmak için gelen felçli 74 yaşındaki Fevzi Erol\'un iddiaya göre, sadece bir imza atmak için yaşadığı sıkıntı görenleri üzdü. Çevredeki vatandaşların cep telefonuyla çektiği ve sosyal medyadan paylaştığı o görüntülerde, Erol\'un yaşadığı zor anlar yer aldı.

Turgutlu ilçesindeki Merkez PTT şubesine işlem yaptırmak için gelen felçli Fevzi Erol\'un, iddiaya göre, sadece bir imza atmak için yaşadığı sıkıntı ve taşınması sırasında ortaya çıkan görüntüler eleştirildi. Erol\'un güçlükle PTT şubesine götürüldüğü o anlar, vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan o anlardaki yaşananlar ise üzüntü yarattı.

PTT Merkez Şube Müdürü İbrahim Pekbilgili, \"Bizim görevliye kredi çekeceklerini söylemişler. Görevlimiz kredi almak isteyenin gelmesi gerektiğini söylemiş ve engelli olduğunu ifade etmemişler. Eğer engelli olduğu söylenseydi kolaylık sağlanırdı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Fevzi Erol\'un PTT\'ye engelli aracıyla taşınma görüntüleri

Haber: Doğan ÇİZMECİ Kamera: TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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SAMSUN’DA 1919 METRELİK DEV TÜRK BAYRAĞI DALGALANDI

SAMSUN’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 99’uncu yıl kutlama etkinlikleri kapsamında 1919 metrelik dev Türk bayrağı ile birlikte ‘Bayrak Yürüyüşü’ yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği yürüyüşte, 1919 metrelik dev Türk bayrağı açıldı. Atakum İlçesi Ömürevleri mevkii Çobanlı İskelesi önünden başlayan yürüyüş, Mimar Sinan Mahallesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi önünde son buldu. Yürüyüşe Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, izciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlik havai fişek gösterileri, dans gösterileri ve mini konserle son buldu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Bando takımının geçişi

- Vali Osman Kaymak ve beraberindekilerin Türk bayrağını tutarak yürümeleri

-İzcilerin Türk bayrağı ile yürümeleri

-Vatandaşların Türk bayrağı ile yürümesi

(SÜRE: 02.19 DK.)-(BOYUT: 261 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA

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PORSUK ÇAYI\'NDA \'GENÇLİK KUPASI\' KANO YARIŞLARI

ESKİŞEHİR\'de, Porsuk Çayı\'nda düzenlenen Gençlik Kupası Kano Yarışları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Yarışlarda kanosundan düşen bir sporcu görevliler tarafından tekneye alındı.

19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen \'Gençlik Kupası Kano Yarışları\' Porsuk Çayı\'nda yapıldı. Yarışmaya Eskişehir Büyükşehir, Bursa Büyükşehir, Sakarya Büyükşehir, Tuzla Deniz Yıldızı ve Adapazarı Belediyesi spor kulüplerinden toplam 54 sporcu katıldı. Porsuk Çayı\'nda kıyasıya mücadelelerin verildiği yarışlar vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Yarışlara katılan bir sporcu bitiş yerine yakın dengesini kaybederek kanosundan düştü. Sporcu, bir süre Porsuk Çayı\'nda yüzdükten sonra arkasından gelen görevliler tarafından tekneye alındı.

Yarışmada bayanlarda Bursa Büyükşehir Spor Kulübü 1\'inci, Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü 2\'nci, Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü de 3\'üncü oldu. Erkeklerde ise Eskişehir Büyükşehir 1\'inciliği, Bursa Büyükşehir 2\'inciliği, Sakarya Büyükşehir de 3\'üncülüğü kazandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen verdi.

Görüntü Dökümü

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-Kano yarışlarından,

-Devrilen kanoda suya düşen sporcunun,

-Sporcunun görevliler tarafından tekneye alınması,

-Ödül töreninden çekilen görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

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ÇORUM\'DA TOPRAK KAYMASI: 2 YARALI



ÇORUM’da, yağmur drenaj kanalı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi yaralandı.

Olay, Çorum’un Kunduzhan Mahallesi Meydan Cami yakınlarında meydana geldi. Özel bir şirket tarafından kazı çalışmaları sırasında toprak kayması yaşandı. Üç metre derinliğindeki çukurda çalışma yapan işçilerden Şuayip Özbaş ve Selman Gümüş toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Acı içerisinde kurtarılmayı bekleyen işçiler sağlık ekipleri, İtfaiye ve vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları yerden kazma ve kürek kullanılarak kurtarıldı.

Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan iki işçinin de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Ayakları bellerine kadar toprak altında kalan işçiler

-Kazma kürek kurtarma çalışması

-Acı içinde kıvranan işçi

-Kurtarılan işçilerin sedye ile çukurdan çıkarılması

-Detaylar

(SÜRE: 6 Dk) - (BOYUT: 170 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Halk otobüsü bariyere çarptı: 4 yaralı

KÜTAHYA\'da özel halk otobüsü, araç alt geçitte bariyerlere çarptı. Kazada 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Azerbaycan araç alt geçidinde meydana geldi. Burhan Ak yönetimindeki 43 H 0153 plakalı özel halk otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucunda bariyerle çarptı. Kazada otobüste bulunan yolculardan 2\'si çocuk olan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza yerine gelen polis ekipleri, bazı kadın ve yaşlı yolcuların eşyalarını taşıdı. Halk otobüsü şoförü Burhan Ak da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan halk otobüsünün,

-Yaralıların ambulansa götürülmesi,

-Polislerin yolcuların eşyalarını taşıması

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA



