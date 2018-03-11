DHA YURT BÜLTENİ-18

İnşaatın 5\'inci katından düşen işçi öldü

KARABÜK\'te, çalıştığı inşaatın 5\'inci katından düşen 55 yaşındaki Recep Coşkun, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Kıranlar Sokak\'taki 5 katlı inşaatta meydana geldi. Son katta kalıpları söken Recep Coşkun, dengesini kaybedince, 5\'inci kattan düştü. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibi Recep Coşkun\'un öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Recep Coşkun\'un cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri

-Polisin incelemeleri

-Recep Coşkun\'un resmi

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

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Bandırma\'da yoğun sis deniz ulaşımını etkiledi

BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde öğleden sonra yoğun sis nedeniyle İDO’nun Bandırma-İstanbul seferleri iptal edildi. İptal kararının seferden yarım saat önce alınması nedeniyle feribota binen araçlar indirilirken, birçok vatandaş duruma tepki gösterdi.

Balıkesir\'in Bandırma ilçesinde saat 15.00 sıralarında etkisi arttıran sism özellikle ulaşım aksamalara neden oldu. Sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Bandırma-İstanbul (Yenikapı) saat 18.30 feribot seferi ile saat 19.00 İstanbul –Bostancı- Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İptal kararının hareket saatinden 30 dakika önce alınması nedeniyle Adnan Menderes feribotuna binen bazı araçlar indirildi. Cep telefonuna iptal mesajı gelmediği için iptal kararından habersiz terminale gelen yolcular şaşkına döndü. Tepki gösteren yolcular biletlerini iade ettiler, bazı yolcular otobüs firmalarına yöneldi. Cep telefonuna uyarı mesajı gelmediğini belirten bir kadın yolcu, \"Bu olur mu? Ona göre plan yapmıştım. Çok uzaktan geldim. Millet uzaya giderken bu olur mu?ö diye tepki gösterdi.

Yoğun sis nedeniyle balıkçı tekneleri de denize açılamadı, açıkta olan bazı balıkçı tekneleri Erdek’in Karşıyaka ve Tatlısu köyleri sahiline sığındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- siste zor görülen feribot

- terminal

- cep telefonlarına mesaj gelmeyen Ahmet Koç ve bir kadın röp.

- kadın telefonuna bakıyor ve mesajın gelmediğini görüyor

- detay

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)

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İzmir\'de silahlı kavga: 6 yaralı

İZMİR\'in Konak ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında 2. Kadriye Mahallesi 681 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki grup birbirine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, her iki gruptan Ferayi V. (14), Meral V. (10), Fadime D. (38), Metin D. (23) ve Şerafettin D. (13) ile kavga sırasında yoldan geçmekte olan Erkan P. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, olayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Malatya\'da itfaiyeciler alevlerle \'Afrin\' yazdı



MALATYA\'da Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı\'nda görevli itfaiyeciler ateşle \'Afrin\' yazarak \'\'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi.

Sivas Caddesi üzerinde bulunan İtfaiye Daire Başkanlığı\'nda görevli itfaiyeciler, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amaçlı ay- yıldız çizerek, yanıcı bezlerle \'Afrin\' yazdı. Akşam saatlerinde Afrin yazısından çıkan alevlerin belirgin oluşu dikkatleri üzerine çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alevlerden görüntü

- Afrin yazısından detay

Haber: Taha AYHAN- Kamera: MALATYA-DHA

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