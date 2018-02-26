DHA YURT BÜLTENİ-18

Otomobile çarpıp kaçtı, lastiği değiştirirken yakalandı: 1 ölü; 5 yaralı



ADIYAMAN\'ın Besni ilçesinde Hatice Karababa, otomobiliyle giderken önünde ilerleyen otomobile çarpıp, kaçtı. Önde ilerleyen otomobilin kontrolden çıkıp devrilmesiyle içerisinde bulunan 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaçan sürücü Karababa ise olay yerinden 500 metre uzaklıkta aracının lastiğini değiştirirken jandarma tarafından yakalandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni- Gaziantep karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Besni yönüne ilerleyen Hatice Karababa yönetimindeki 02 AY 793 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Talip Demir\'in kullandığı 34 BFN 06 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Demir\'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp devrildi. Karababa aracıyla kaçarken, çarptığı otomobilin sürücüsü Talip Demir ile yanında bulunan Sevgi Demir, Osman Demir, Nazife Güneş, Neriman Diş ve Meliç İskender yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Neriman Diş\'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diş\'in cesedi otopsi için morga, yaralılar ise ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası bölgede çalışma yapan jandarma, kaçan sürücü Karababa\'yı olay yerinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta aracının lastiğini değiştirirken yakalayıp, gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Sürücü Talip Demir’in kazayı anlatması

- Sağlık görevlilerinin yaralılara müdahalesi

- Kazada hayatını kaybeden Neriman Diş’in cansız bedeni

- Jandarmanın kaza yerinde tedbir alması

- Kaza yapan araç

- Güvenlik şeridi çekilmesi

- Yaralıların Besni Devlet Hastanesine getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

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Ombudsman Malkoç: 28 Şubat darbecilerine gereken ders zamanında verilseydi, 15 Temmuzlar olmayacaktı (GÖRÜNTÜLÜ HABER)

Ombudsman Şeref Malkoç Uludağ Üniversitesi\'nde 28 Şubat\'a dair söyleşiye katıldı. Malkoç burada yaptığı açıklamada, \"Eğer 28 Şubat darbecilerine gereken ders zamanında verilseydi, 15 Temmuzların olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü her hukuksuzluğun hesabı zamanında sorulmazsa bir sonrakine zemin hazırlar\" dedi.

Kamu Baş Denetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç Uludağ Üniversitesi\'nde düzenlenen \'Türkiye Tarihine Kara Leke; 28 Şubat\' programına katıldı. Program öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Malkoç, \"Tarihimizde darbeler yoğun olarak yaşanmıştır. Bunlardan bir tanesi 28 Şubat\'tır. 28 Şubat\'ta, milletin helal oylarıyla dönemin Refah Partisi, yine milletten aldığı oylarla meclise girmiş olan Doğru Yol Partisi ile koalisyon kurmuştur. Bunu beğenmeyen, milletin verdiği oyları ve tercihleri önemsemeyen Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin içerisindeki bir takım cuntacı, iktidarı devirmeye kalkmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kendileri batı çalışma grupları oluşturup, tankları yürütmüşler, milleti ve milletvekillerini tehdit etmişlerdir. Tank yürütenlere neden yürüttüklerini sordular. Onlar, \'demokrasiye balans ayarı verilmesi için yürütüldüğü söylendi\' dediler. Bizim bildiğimiz, demokrasiye balans ayarı ancak sandıkta verilir.\" dedi.

\"28 ŞUBAT VE 15 TEMMUZ\'UN SANIKLARI TÜRK YARGISI ÖNÜNDE HESAP VERİYOR\"

Konuşmasının devamında Malkoç en yakın tarihte yaşanan 15 Temmuz\'a kadar Türkiye\'de pek çok darbe yaşandığına dikkat çekti. Malkoç, \"Bu darbelerden önemli bir kısmının sanıkları mahkeme huzurunda yargılanmaktadırlar. Bu Türkiye demokrasi tarihi açısından son derece önemlidir. 28 Şubat ve 15 Temmuz\'un sanıkları bugün Türk yargısı önünde hesap veriyorlar. Bu gelecek açısından umut verici bir olaydır. O yüzden darbeye teşebbüs etmek isteyen cuntacıları, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde gruplaşma yapmak isteyenleri veya bunlara destek olacakları hevesini bu yargılamalar kursağında bırakacaktır.\" şeklinde konuştu.

\"15 TEMMUZ\'DA TÜRKİYE DARBECİLERE HADDİNİ BİLDİRMİŞTİR\"

28 Şubat sürecinde milyonlarca üniversite öğrencisinin eğitim hayatlarından olduğunu belirten Malkoç, \"En çok mağdur olanlar kız çocuklarımızdır. Başörtüsü yüzünden bir kısmı okuyamamıştır. Bir kısmı okullarından ayrılmıştır. Gariban, fakir, fukaranın çocukları perişan olmuştur. Bazıları ruh hastası olmuştur. Aileler bunalıma girmiştir. Darbeler her yönüyle kötü ve felaket olaylardır. Çok şükür, 15 Temmuz\'da Türkiye darbecilere haddini bildirmiştir. Bugünün gençleri 28 Şubat\'ı hatırlamazlar, bir kısmı o günlerde doğmuştur. Ama 15 Temmuz\'u çok kolay hatırlarlar. Tankların önlerine çıkmışlardır. Demokrasiyi, insan haklarını Cumhurbaşkanımızın önderliğinde korumuş ve kurtarmışlardır. Eğer 28 Şubat darbecilerine gereken ders zamanında verilseydi, 15 Temmuzların olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü her hukuksuzluğun hesabı zamanında sorulmazsa bir sonrakine zemin hazırlar.\" dedi.

\"28 ŞUBATIN 1\'İNCİ DERECE MAĞDURU TÜRK MİLLETİDİR\"

Açıklamasının ardından panelin açılışında öğrencilere seslenen Malkoç, \"28 Şubat\'ın 1 derece mağduru Türk milletidir Türk milletinin içerisinde en önemli mağdur kız çocuklarıdır. Çünkü başörtüsü yüzünden yüz binlerce kızımızın okuma hayali, üniversiteyi bitirme hayali, avukat olma, doktor olma, mühendis olma hayali ellerinden alınmış, yuvaları yıkılmıştır. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen milletimiz sağduyu ile hareket etmiş, demokrasiye sahip çıkmış, insan haklarını önemsemiş, sabretmiş ve sandık önüne geldiğinde cevabını vermiştir. Bundan sonra işimiz daha kolaydır. Şüpheniz olmasın. Darbe teşebbüsleri olmayacak mı? Cuntacıları olmayacak mı? Bu art niyetliler ve kötü niyetliler olmayacak mı? Tabii ki olacak. Ama artık çok şükür onların karşısında yürekli, imanlı, hukuku bilen, demokrasiye sahip çıkan sizin gibi üniversiteli gençler olacaktır.\" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (HD)

-Salondan detaylar

-Şeref Malkoç röportaj

-Şeref Malkoç salon konuşması

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü (2)

OKULLAR BİR GÜN TATİLDİ

Edirne\'de aniden bastıran yoğun kar yağışının ardından Edirne Valiliği, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilik duyurusunda \"İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 27/02/2018 tarihinde izinli sayılacaktır\" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Edirne (DHA)

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