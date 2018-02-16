DHA YURT BÜLTENİ-18

TSK: 2 çatışmada 7 asker yaralandı

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerle girilen 2 ayrı çatışmada 7 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek hastanelerde tedaviye alındı. Genelkurmay Başkanlığı\'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada toplam yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz\" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Ambulanstan görüntü

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detaylar

Haber:KİLİS,(DHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın geçiş güzergahındaki müzeler hizmet veremeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Cumartesi günü saat 15.00\'de yapılacak olan Ak Parti Eskişehir İl Kongresine katılması nedeniyle, geçiş güzergahında bulunan müzelerin saat 12.00\'den sonra hizmet veremeyeceği açıklandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda Atatürk Bulvarı\'ndaki müzeler kompleksinin 17 Şubat Cumartesi günü saat 12.00\'den sonra hizmet veremeyeceği belirtilerek şöyle denildi: \"Sayın Cumhurbaşkanı\'nın şehrimize ziyareti nedeniyle Eskişehir Valiliği\'nden tarafımıza ulaştırılan karar doğrultusunda Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Cam Sanatları Müzesi ve Canlı Tarih Sahnesi 17 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 12.00\'den sonra hizmet veremeyecektir.18 Şubat Pazar günü müzelerimiz açık olacaktır.\"

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılanyazılı açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın geçiş güzergahı olan Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi, Gençlik Bulvarı, Mustafa Özel Bulvarı ile Piri Reis Caddesi üzerinde araçların park edilmesine izin verilemeyeceği, bu yerlerin zaman zaman trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Haber:ESKİŞEHİR,(DHA)

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Pompalı tüfeği temizlerken kendini vurdu

Adapazarı\'nda, pompalı tüfeğini temizleyen Hasan Ay (30) kazayla silahın ateş alması sonucu kendini bacağından vurdu. Yaralanan Hasan Ay tedavi altına alındı.

Olay akşam saatlerinde, Adapazarı\'nda bir iş merkezindeki kuaför dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Hasan Ay pompalı tüfeğini temizlerken tüfek bir anda kazayla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Hasan Ay\'ın bacağına isabet etti. İş yerine gelen 112 Acil ekibi Hasan Ay\'a ilk müdahalede bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Hasan Ay tedavi altına alındı. Polis olay yerinde incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin inceleme yapması

-Olay yerinden görüntüler

Haber:ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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Taşın altından bonzai çıktı

Sakarya\'nın Arifiye ilçesinde jandarmanın operasyonunda A.T.\'nin bahçesinde taşın altına gizlenen 49 paket halinde 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler A.T.\'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Ekipler, A.T.\'nin Arifiye Sakarya Mahallesi\'ndeki evine baskın düzenledi. A.T.\'nin bahçesinde bulunan bir taşın altına gizlenen 49 paket halinde 1 kilo 32 gram bonzai ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız tüfek, bir adet muşta ve uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin 570 lira ele geçirildi. A.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Operasyondan görüntü

-Uyuşturucu maddelerin bulunması

Haber:Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya),(DHA)

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Rakip takımların taraftarı, şehitler için bir araya geldi

Türk futbolunun ezeli rakip takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı, Kahramanmaraş\'ta UltrAslan Temsilciliği\'nin \'Zeytin Dalı Harekatı ile vatan savunması şehitleri için düzenlenen mevlitte bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler için Galatasaray\'ın taraftar grubu UltrAslan Kahramanmaraş Temsilciliği mevlit programı düzenledi. Mevlidin okutulduğu Hz. Yunus Camisinin duvarına da \'Zeytin Dalı Harekatı onurumuzdur\' yazılı pankart asıldı.

3 TAKIMIN TARAFTARI BİR ARADA

UltrAslan, mevlide Galatasaraylı taraftarların dışında ligde ezeli rakipleri olan takımların taraftarlarını da davet etti. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı da takımlarının formalarını giyip kaşkollarını takarak Hz. Yunus Caminde Galatasaray taraftarlarıyla bir araya geldi. UltrAslan Kahramanmaraş Temsilcisi Mustafa Karapınar, söz konusu vatan olduğunda renklerin ve rakibin bir önemi olmadığını belirterek, \"Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı kardeşlerimizle şehitlerimiz için okutulan mevlidde bir arada olmaktan çok mutluyuz\" dedi.

\"SÖZ KONUSU VATANSA RENK AYRIMI OLMAZ\"

UltrAslan olarak Zeytin Dalı Harekatı\'nı desteklediklerini ifade eden Karapınar,\" UltrAslan olarak hem Kahramanmaraş\'ta, hem de ülkemizin diğer şehirlerinde bu tür sosyal projelerde öncü olup organizasyonlar düzenliyorduk. Bu defa da söz konusu vatan olunca gerisi teferruat oldu bizim için ve böyle bir organizasyonu düzenledik. Afrin\'de şehit olmuş askerlerimizin nezdinde tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Tabi biz bunu düzenlerken de hiçbir şekilde renk ayrımı yapmadık. Renk ayrımı gözetmeksizin tüm taraftar gruplarını davet ettik. Buraya gelip bizi yalnız bırakmayan herkese de teşekkür ederiz\" diye konuştu. 1907 Ünifeb Kahramanmaraş Yöneticilerinden Furkan Bozdağ da söz konusu vatan olduğu zaman renklerin bir önemi olmadığını ifade ederek, \"Galatasaraylı arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu mevlit programına biz de katılım gösterdik. Arkadaşımızın da söylediği gibi renk ayrımı yok. Burada maksat hep beraber birlikte bir şeyler yapabilmek. Afrin şehitlerimiz ve diğer şehitlerimizin mekanları cennet olsun\" diye konuştu.

Beşiktaşlı Fatih Kayalı da 3 farklı rengin Afrin\'deki Mehmetçikler için bir araya geldiğini kaydederek, şehit olanlara Allah\'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.Camide toplanan taraftarla okunan mevlitte şehitler için ve Afrin\'de terör örgütleriyle mücadele eden Mehmetçik için dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cami duvarına asılı pankart

- Mevlide katılan taraftarlar

- Ezan okunması

- Mustafa Karapınar ile röp.

- Furkan Bozdağ ile röp.

- Hz. Yunus Camisi

- Mevlit okunurken detaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 216 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)