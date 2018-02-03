DHA YURT BÜLTENİ-18

İmam intihar için çatıya çıktı, izleyenler ise internette canlı yayın yaptı

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde cami imamı 43 yaşındaki M.A. (Mesut Akdağ), boşanma davası açan eşinin çalıştığı özel hastanenin çatısında intihara kalkıştı. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonuç verince M.A., çatıdan indi. O anları izleyen bazı vatandaşlar ise, cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında, Saraylar Mahallesi\'ndeki özel bir hastanenin çatısında meydana geldi. İmam M.A., bir süredir ayrı yaşadığı eşinin boşanma davası açtığını öğrenince, çalıştığı hastaneye gitti. Hastanede temizlik işçisi olan eşinin tekrar barışma teklifini kabul etmemesi üzerine öfke krizine giren M.A., son kata gidip, çatıya çıktı. Çatıya çıkan M.A.\'yı görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. M.A.\'yı önce hastanenin başhekimi ve doktorlar ikna etmeye çalıştı. Doktorlar yaklaşık 30 dakika uğraştı, ancak başarılı olamadı. Polis ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olayı izleyen bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarından görüntü çekerek sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Polis canlı yayın yapanları uyardı. Polisler ve doktorlar tarafından bir süre sonra ikna edilen M.A., ardından çatıdan indirildi. M.A. daha sonra emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Çatıdaki M.A.\'dan görüntü

- Doktorların ve polislerin ikna etmeye çalışması

- İzleyenlerden ve canlı yayın yapanlardan görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde korkutan yangın (2)

15 KİŞİ ÇEVREDEKİ DİĞER HASTANELERE KALDIRILDI

Bursa\'daki Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi\'nin eksi 2\'nci katında bulunan MR odasında çıkan yangın nedeniyle dumandan ve alevler ile etkileşime giren bazı kimyasallardan yayılan kokudan etkilenen 15 kişi çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane kapısındaki kalabalık

- Hastaneden çıkarılan hastalar

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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Şehit eşini 4 aylık kızı ile uğurladı (2)

\"PYD’YE TERÖRİST DİYEMEYENLER VAR\"

Mersin\' in Anamur ilçesinde bulunan Kalkınma Bakan Lütfi Elvan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin’de başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini dile getirerek, halen PYD’ye terörist diyemeyenlerin olduğunu söyledi.

Anamur’daki şehit törenine katılan Bakan Elvan, daha sonra şehit sözleşmeli er Halil İbrahim Şık’ın babası ile bir araya geldi. Elvan, şehidin babası Bekir Şık\'ın, söz konusu vatan olduğu zaman teröristlerle sonuna kadar mücadeleye hazır olduklarını söylediğini belirterek, \"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ilerlemeye devam ediyor, kahramanca mücadele veriyorlar. Hem PKK terör örgütüne hem PYD\'ye hem de DEAŞ\'a yönelik mücadelemiz kararlı bir şekilde sürüyor. TSK ve ÖSO, Afrin\'de terör örgütlerine karşı gerçekten destan yazıyor\" dedi.PYD/PKK’nın terör örgütü olduğunu ancak ana muhalefet partisinin bunu bir türlü kabul etmediğini ifade eden Elvan, içlerinden bazı isimlerin PYD’nin terör örgütü olduğuna dair bilgilerinin olmadığını söyleyecek kadar ileri gittiğini dile getirdi.

Bugün 80 milyonun terörle mücadele etmek için Afrin’e gitmek istediğini kaydeden Elvan, \"ÖSO’na terörist derken PYD’nin terör örgütü olduğuna dair istihbari bir bilgimiz yok diyor. Milletimiz neyin ne olduğunu biliyor. Ana muhalefet maalesef milletle birlikte hareket etmiyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Elvan’ın açıklaması

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

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Adliyeye sevk edilen 13 uyuşturucu şüphelisinden 9\'u tutuklandı

İZMİR\'in Urla ilçesinde, yaklaşık 1.5 ton skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirilen operasyon kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9\'u tutuklandı, 4\'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Urla\'nın kırsal Demircili Mahallesi\'nde geçen pazartesi günü düzenlenen operasyonda, Yunan adalarından Türkiye\'ye yatla getirildiği tespit edilen ve genetiği değiştirilmiş esrar olan 1.5 ton skunk ele geçirildi. Operasyon sırasında 4 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, 9 kişi daha yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 9\'u dün gece saatlerinde tutuklanırken, 4\'ü adli kontrol şartıyla serbest bırdakıldı.

Tutuklanan şüpheliler arasında, Yunan adalarından, lüks yatla Türkiye\'ye getirildiği tespit edilen uyuşturucu sevkiyatının uluslararası bağlantısını sağlayan Arnavutluk uyruklu, \'Dany\' lakaplı A.Ş.\'nin de olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Arşiv)

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- Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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17 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklandı

KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, 17 yaşındaki F.E., kendisine cinsel ilişki teklif ettiği için bıçaklayıp kaçtığı 54 yaşındaki Abdullah Y.\'nin ölmüş olabileceğini 3 gün sonra polise anlattı. Abdullah Y. evinde ölü olarak bulunurken, F.E. tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi\'nde Abdullah Y.\'ye ait villada meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Y., telefonla görüştüğü F.E.\'yi evine davet etti. F.E., birlikte alkol aldıktan sonra kendisine bıçak çekip cinsel ilişki teklif eden Abdullah Y. ile kavgaya tutuştu. F.E. elindeki bıçağı alıp Abdullah Y.\'yi bıçaklayarak evden çıktı. Abdullah Y.\'ye ait otomobille Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesine giden F.E. otomobilin içinde uyurken yanına polis geldi. F.E. otomobilin bir yakınına ait olduğunu söyledi. Polisin sorgulamasında yurttan kaçtığı öğrenilen F.E., Karabük\'te yaşayan ailesine teslim edildi.

F.E., yaşadığı olayları 3 gün sonra ailesine sonra da karakola giderek polise anlattı. Polis, Abdullah Y.\'yi evinde ölü olarak buldu. Yapılan incelemelerde Abdullah Y.\'nin yardım istemek için kanlar içerisinde evin giriş kapısına kadar sürüklenerek gittiği, ancak burada öldüğü belirlendi. Vücudunda 2 bıçak darbesine rastlanan Abdullah Y.\'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bugün adliyeye sevk edilen F.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.E.\'nin hırsızlıktan, Abdullah Y.\'nin ise çocuğa cinsel istismardan suç kaydının olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cinayet zanlısının adliyeden çıkarılması

-Cinayet zanlısının olay yerinde keşif

-Cinayet zanlısının adliyeye götürülmesi

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Bin 500 yıllık kilise ortaya çıkarıldı

ESKİPAZAR(Karabük),(DHA) - KARABÜK\'ün Eskipazar İlçesinde, Hadrianaupolis antik kentindeki kazı çalışmaları sırasında, Anadolu\'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, bin 500 yıllık bir yapı bulundu.

Eskipazar Budaklar köyünde M.Ö. 1\'inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8\'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis antik kentindeki kazı çalışmaları sırasında, Anadolu\'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, bin 500 yıllık bir yapı bulundu. Ortaya çıkarılan mozaiklerin üzeri zarar görmemesi için koruyucu malzemeyle kapatıldı. Eskipazar Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Eskipazar Belediye Başkanı Mustafa Yarkan, Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, bölgede incelemede bulundu.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü\'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, ortaya çıkan kilisenin Anadolu\'nun en erken kiliselerinden biri olduğunu belirterek, \"Elde ettiğimiz arkeolojik veriler M.S. 5\'inci yüzyılın ortalarını bize işaret etmekte ki bu Anadolu\'daki kilise mimarisine baktığımızda en erken kiliselerden bir tanesini yansıttığını söyleyebiliriz. İlerleyen yıllarda çalışmalarımızı bu noktada devam ettireceğiz. Stiylos Alpius ile ilgili antik kaynaklar Eskipazar\'da ona ait bir erkek ve kız manastırının varlığından bahsediliyor. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda da bu manastırların veya kiliselerin varlığını tespit etme ihtimalimiz çok yüksek. Kilise bu anlamda çok önemli bir konuma sahip. Yaklaşık olarak 20 metre uzunluğa sahip. Önemli zemin döşemeleri var. Yeni bulduğumuz mozaiklerde önemli figürler bulduk. Buranın büyük bir antik kent olması milattan sonra 4\'üncü yüzyılda başlıyor. Çünkü burası Stiylos Alpius\'un doğup burada öldükten sonra Hristiyanlık dünyası için çok önem arz ediyor bu kent. Özellikle o dönemde Hristiyanların Amasra limanına gelip yaya bir şekilde Hadrianapolis\'i ziyaret ettikten sonra İstanbul\'a ticaret amaçlı gittiklerini çok iyi biliyoruz\" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Çelikbaş kilisenin bulunduğu yerin hac yolu üzerinde bulunduğu söyleyerek, şöyle konuştu:

\"Burası hac yolu güzergahı yani. Hadrianapolis\'inde bu dönemden itibaren sahip olduğu önemli Hristiyanlık yapıları var. Biz bu yapıları yaklaşık olarak Hadrianapolis\'in çekirdek noktasından 20 kilometre bir genişliğe sahip olduğunu da tespit etmiş durumdayız. Tabii ki ileride yapacağımız çalışmalarla bunları arkeolojik verilerle de destekleyeceğiz, belgelendirme çalışmaları da yapacağız. Hadrianapolis, Batı Karadeniz bölgesinin en önemli arkeolojik kenti konumuna sahip. Bunu arkeolojik çalışmalarda antik kaynaklarda bizlere sunmaktadır. Yapmış olduğumuz kazı çalışmalarında elde ettiğimiz veriler şu anda bizim çekirdek bölgenin, hac merkezinin tam merkez noktasını işaret ediyor. Dolayısıyla manastırlarında Stiylos Alpius\'unda bu çekirdek bölge içerisinde yer alması gerekiyor. İlerleyen yıllarda bunu arkeolojik verilerle destekleyeceğiz\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazı çalışmalarının drone ile görüntüsü

-Kazı yerinden detay

-Ersin Çelikbaş\'ın açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

