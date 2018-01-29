DHA YURT BÜLTENİ-18

Zeytin Dalı Harekatı protestosuna 8 tutuklama

Gaziantep\'te, sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto etmek amacıyla terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenip gözaltına alınan 10 şüpheliden 8\'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK/YPG’ye yönelik soruşturma kapsamında; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto etmek amacıyla sosyal medyada terör örgütünü öven, destek verip eylem yapılması yönünde çağrı paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 8\'i tutuklandı, 2\'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber: GAZİANTEP, (DHA)

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Korgeneral Temel Kilis\'te

Zeytin Dalı Harekatını yöneten 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, gündüz saatlerinde teröristlerden arındırılan Burseya Dağı\'nda inceleme yaptıktan sonra Kilis\'e geldi. Kilis Valiliği\'ni ziyaret eden Korgeneral Temel, Vali Mehmet Tekinarslan tarafından karşılandı. Korgeneral Temel, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra bir süre basına kapalı Vali Tekinarslan ile harekata ilişkin bilgi alışverişinde bulunup kentten ayrıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ BOMBALANDI

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalında ateşlenip Kilis ve Hatay\'ın Reyhanlı İlçesine düşen 2 roketin ardından sınır hattında konuşlu topçu birlikleri karadan, savaş uçakları ise havadan teröristlerin bulunduğu mevzileri ateş altına aldı. Roketlerin atıldığı bölgeler misliyle yapılan ateşlerle imha edilirken, bölgeden yükselen dumanlar sınır hattından da görüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kilis Valiliği

- Korgeneral Temel\'in gelişi

- Korgeneral Temel\'in valilikten ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

HABER-KAMERA: Taylan YILDIRIM, Reşit ÇELEBİOĞLU, Güven USTA, Can EROK-KİLİS,(DHA)

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CHP\'li başkanın kız kardeşine feci dayak kamerada

CHP Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı\'nın kız kardeşleri Nurcan Atlı Sezgin ve Filiz Atlı, dün gece saatlerinde, iddiaya göre trafik meselesi yüzünden 2 erkek tarafından feci şekilde darp edildi. Nurcan Atlı ve Filiz Atlı\'nın evlerinin önünde darp edilme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı\'nın kız kardeşi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nurcan Atlı Sezgin, dün gece 23.30 sıralarından iş yerinden çıkarak otomobiliyle evine hareket etti. İddiaya göre otomobili ile yanlış dönüş yapan Nurcan Atlı\'ya, başka bir otomobilde bulunan 2 kişi tepki göstererek küfürler etti. Atlı, daha sonra otomobiliyle evine gitmeye devam etti.

TAKİP EDİP FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜLER

Nurcan Atlı, evinin önüne geldiğinde otomobilini park ederek oturduğu apartmana doğru yürümeye başladı. Bu sırada Atlı\'yı takip eden 2 kişi, otomobilden inerek Atlı\'ya saldırdı. Nurcan Atlı\'nın yardım çığlıklarını duyan evdeki ablası Filiz Atlı da durumu görerek yardıma koştu. 2 şüpheli, Nurcan Atlı Sezgin ve Filiz Atlı\'yı feci şekilde dövdü. Tekme ve yumruklarla saldıran şüpheliler, çevredekilerin yetişmesi üzerine kaçtı. Kadınlara saldırı anı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. İfadeleri alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

\"BOKSÖR GİBİ VURDULAR, BU OLAY TRAFİK KAVGASI DEĞİL\"

Darp edilen Nurcan Atlı Sezgin ve Filiz Atlı için, bugün Kestel Meydanı\'nda toplanan yüzlerce kadın basın açıklaması yaparak saldırıyı protsto etti. Açıklamaya, CHP\'li milletvekilleri, partililer, STK\'lar ve çok sayıda kadın katıldı. Yaşanan olayın komşu kavgası olmadığını belirten Nurcan Atlı Sezgin ile Filiz Atlı, \"Bu olay komşu kavgası değildir. Trafik yüzünden kavga oldu. Hayatta böyle bir şey yok. Boksör gibi yumruklarla vurdular. Ben çok hata yaptığımı düşünmüyorum. Ama bunun sebebi beni takip etmek değildir. Devletin verdiği cezaya katlanırdım. Onları takip ettiklerini arabadan inince gördüm. Ben saniyeler sonra ölmüş olabilirdim. Onların silahı olabilirdi. Ben o esnada çocuğumu düşündüm. Anneler çocuklarına sahip çıksın. Bu hale gelinmesinin tek sebebi anneler. Ben hastaneden dönmeden bunlar tutuklanmalıydı\" şeklinde konuştu. CHP Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı da “Alın teriyle mücadele eden, uzun yıllardır Kestel ilçemizde mali müşavirlik yapan Nurcan Atlı Sezgin, iş yerinden evine gitmek için yola çıktığında evinin önünde 2 tane şehir eşkıyası trafik canavarının ‘Sen nasıl araba kullanıyorsun böyle’ diyerek tekmeli yumruklu şiddetine maruz kalmıştır. Nurcan Atlı Sezgin’i darp edenler savcılığa dahi çıkarılmadan serbest bırakılmışlardır\" dedi. Saldırı olayını protesto etmek amacıyla toplanan 600 kişi, basın açıklamasının ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Saldırı anı güvenlik kamerası

-Basın açıklaması

SÜRE: 4 dakika 21 saniye BOYUT: 299 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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İş talebine olumsuz yanıt verildiği iddiasıyla kendini yaktı

Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü, cezaevinden çıkan Mustafa Birgül’ün iş talebine olumsuz yanıt verildiği iddiasıyla bugün, Karesi ve Altıeylül belediyeleri önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdiği yerde basın açıklaması yaptı.

CHP İl Başkanı Serkan Sarı şöyle konuştu: Ülkemizin yüzde 11.1 büyüdüğünü iddia edenler bugün yaşanılan bu insanlık ayıbının bir numaralı aktörleridir. Ülkemizin geldiği nokta ortada. Ülkemizin geçtiği bu zor dönemde iktidar sahipleri halkından uzak, sorunlarından habersiz bir şekilde ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Çok sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Bunun sebebi var, o da AKP iktidarıdır.\" CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın da, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, işsizliğin bu ülkenin en büyük sorunu olduğunu belirterek, \"Şu an Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi\'nde tedavi gören Mustafa B.\'nin doktoru ile görüştüm, hayati tehlikesi bulunmuyor. Mustafa B.\'nin en kısa sürede tedavisinin tamamlanarak sağlığına kavuşmasını diliyorum, durumunun takipçisiyimö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-CHP il başkanının açıklaması

-CHP\'lilerden görüntü

-Kendini yakan şahsın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)

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Cezaevi firarisi hırsızlık yaparken yakalandı

Kahramanmaraş\'ta bir tatlıcıdan hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalanan 28 yaşındaki Ferhat P.\'nin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Şazibey Mahallesi\'ndeki bir tatlıcı da meydana geldi. Tatlıcı dükkanına giren Ferhat P., yazarkasadan para almak isterken bir vatandaş tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polise yazarkasayı peçete almak için açtığını söyleyen Ferhat P.\'nin GBT sorgusunda bir süre önce Kırıkhan Açık Cezaevi\'nden firar ettiği, Adıyaman ve Kahramanmaraş\'ın Elbistan ilçesinde hırsızlık, mala zarar verme gibi 13 ayrı dosyadan arandığı, hakkında da 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan hakkında hırsızlığa teşebbüs suçundan işlem yapılan Fethat P., emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildildi. Ardından adliyeye sevk edilen Ferhan P., tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ferhat P.\'nnin araçtan indirilmesi

- Hastaneye götürülmesi

- Acil servis önü

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 68 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)