DHA YURT BÜLTENİ-18

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Eskişehir'de işitme engelli gençlerin sessiz protestosu   Eskişehir'de bir grup işitme engelli genç, Adana'da işitme engelli Agit Acun'un 4 kişi tarafından minibüs içerisinde dövülmesini sessiz şekilde protesto etti

17 Ocak 2018 06:58

Eskişehir\'de işitme engelli gençlerin sessiz protestosu
 
Eskişehir\'de bir grup işitme engelli genç, Adana\'da işitme engelli Agit Acun\'un 4 kişi tarafından minibüs içerisinde dövülmesini sessiz şekilde protesto etti.
Sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrılar üzerine işitme engelli yaklaşık 30 genç, bu akşam Üniversite Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde toplandı. Ellerinde \'Agit için adalet\' yazılı kağıtlar taşıyan işitme engelliler işaretlerle, yaptıkları eylemi anlatmaya çalıştı. Engelliler, Adana\'da bir minibüs içerisinde 4 kişinin saldırısına uğrayan Agit Acun\'un başına gelenlerin tüm işitme engellilerin başına gelebileceğini belirtti. Saldırıyı protesto eden işitme engelliler, ellerindeki \'Agit için adelet\' yazılı kağıtları bir süre yoldan geçenlere gösterdikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü dökümü:
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-İşitme engelllilerin ellerindeki \'Agit için adalet\' yazılı kağıdın,
-İşitme engelli gençler toplu halde,
-Gençlerin işaret diliyle eylemlerini anlatmaya çalışmaları,
-Bir kişinin engellilere tercümanlık yaparak konuşması,
-Engellilerin toplu halde çekilen görüntüsü

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Lastiği patlayan kamyon devrildi, şoför öldü
 
DÜZCE\'de, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrilen kamyonun şoförü öldü.
Kaza, saat 22.00 sıralarında, D-655 karayolu Şifalısu mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Raci Kırandı (30) yönetimindeki 67 EA 907 plakalı mıcır yüklü kamyon, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Şoför mahallinde sıkışan Raci Kırandı, yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Raci Kırandı’nın cesedi, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
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- Olay yerinden görüntü
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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