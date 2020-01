DHA YURT BÜLTENİ-18

Akşener, Erdoğan\'a yüklendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan\'ın \'2019\'da bizim tarafımız yerli ve milli, diğer taraf gayrı milli olacak\' açıklamasına tepki göstererek, \"Çözüm süreci dedin, TSK\'yı lağvettin. Kumpaslarla hapse attın. Sen yerlisin, millisin biz gayrı milliyiz öyle mi? Hadi oradan\" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar\'da partisinin İl ve Merkez İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. Akşener\'i, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Erdal Gümüş\'ün yanı sıra çok sayıda partili karşıladı. Meral Akşener, kendisini bekleyen vatandaşlar ve partililerle selamlaştı. Açılış öncesi vatandaşlara hitap eden Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'2019\'da bizim tarafımız yerli ve milli, diğer taraf gayrı milli olacak\' açıklamalarına sert tepki gösterdi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı eleştiren Meral Akşener, şöyle konuştu:\"Şimdi bir yerli ve milli mutabakatımız oldu. İyi, güzel. Şimdi bunun şartlarına baktım ben. Yerli ve milli mutabakatın başında bulunan Sayın Erdoğan\'ın yerli ve milliliği; Abimiz BOP eş başkanı! BOP ne? BOP, bu bölgedeki 36 ülkenin sınırlarının değişeceği bir proje. Sayın Erdoğan\'da İsrail tarafından verilen cesaret madalyası var. O madalya kime veriliyor biliyor musunuz? İsrail\'e hizmet eden kişilere veriliyor. Yerli ve milli mutabakatın başında bu abi var. Hepimizin de yerli ve milli olup olmadığını da kontrol ediyor. Elinde tartı, tartıyor. Biliyorsunuz bu abi başta Türk milliyetçiliği olmak üzere tüm milliyetçilikleri ayağının altına almıştı. Yerli ve milli abi bunu yaptı. Bu muhterem BOP eş başkanı oldu, madalya aldı. Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldı. Kendini Türk milliyetçisi olarak tanıtanlara da \'Kafatasçısınız, kandan besleniyorsunuz, Fatiha bilmezsiniz\' dedi. Bu muhterem yerli milli, burayı şereflendirenler gayrı milli. Hadi oradan be. Çözüm süreci dedin, TSK\'yı lağvettin. Kumpaslarla hapse attın. Sen yerlisin, millisin biz gayrı milliyiz öyle mi? Hadi oradan.\"

\'MİLLETİN AVUKATI OLMAK İÇİN YOLA DÜŞTÜK\'

İYİ Parti\'nin milletin isteğiyle kurulduğunu belirten Meral Akşener, milletin avukatı olmak için yola düştüklerini söyledi. Yer bulmakta, bina bulmakta problem yaşadıklarını belirten Meral Akşener, şöyle konuştu:

\"İnsanlar bu meydanları doldururken korkutuluyor. \'Eğer buraya gelirsen fişlenirsin\' diyorlar. Ve sonuç itibariyle kaldığımız otelleri bakanlar arayıp, \'Meral Akşener o otelde kalıyorsa çıkarın yoksa iş yapamazsınız\' diyor. Benim anlamadığım şu; dünün mağdurunun yanındaydık, dünün mağdurunun bugünün zalimi olmasından üzüntülüyüm. Dün nasıl devrin güçlüleri bu kardeşimize \'Muhtar olamazsın\' demelerine rağmen Cumhurbaşkanı olduysa, bununla da yetinmeyip hepimizin başında tek adam olmak istiyorsa bu aziz millet \'hayır\' diyor duy be kardeşim.\"

ET İTHALATI ELEŞTİRİSİ

Uşak\'tan Afyonkarahisar\'a geldiğini aktaran Meral Akşener, iki kentin tarım ve hayvancılık şehri olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Sudan\'ı ziyaret edeceğini duyduğunu kaydeden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:\"El Beşir\'e bir kıyak yaptı 4 dolara et alıyor. Peki Afyon\'da neden hayvan geliştiriciliğini daha iyi hale getirmiyorsun? Fransa\'ya gitti Macron\'a teşekkür etti. Oradan da et ithal etti. Bir ara sen Fransa\'ya gittin o zaman belediye başkanıydın. \'Ben Fransız eti yemem, peynir ekmek yerim\' dedin. Fransız eti yemedin. E şimdi bu millete neden yediriyorsun? Dostu Macron\'dan 5 bin 700 ton et aldı. Macron, \'Sevgili Erdoğan, Fransız çiftçileri adına teşekkür ederim\' dedi. ABD\'den, Fransa\'dan, Rusya\'dan her yerden bir şeyler aldı. Bunları kendi cebinden mi alıyorsun? Afyonluların cebinden alıyorsun.\"

Akşener konuşmasının ardından partisinin Afyonkarahisar İl Binasının açılışını gerçekleştirdi. Partililerle bir süre il binasında sohbet eden Akşener, daha sonra esnafı ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

CANLI VERİLDİ

Haber: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

===============================================

Ankara\'da öğrenci servis aracı kaza yaptı: 6\'sı öğrenci 13 yaralı



Ankara\'nın Çubuk ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her 2 araçta bulunan 6\'sı öğrenci olmak üzere 13 kişi yaralandı. Kaza, Çubuk\'un Kızılöz Mahallesi yolu 5\'nci kilometresinde öğleden sonra meydana geldi. İlkokuldan aldığı öğrencileri ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Kızılöz Mahallesine götüren Dilaver Belivermiş (57) yönetimindeki 06 CGC 54 plakalı okul servisi ile karşı yönden gelen Ünal Sünger (72) yönetimindeki 06 BMD 22 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada öğrenci servisi sürücüsü Dilaver Belivermiş, öğrencilerden Sıla Özdemir, Hazal Özdemir, Görkem Özdemir, Dilara Uc, Berke Uc ve Hacer Ay ile hafif ticari aracın şoförü Ünal Sünger, Yılmaz Sünger, Mehmet Akdoğan, Muazzez Akdoğan, Nezla Akdoğan ile Menevşe Akdoğan yaralandı. Yaralılar, kaza yerinden ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Jandarma inceleme yaparken görüntü

-Hastane acil yaralılardan görüntü

-Milli eğitim müdürü Murat Aslan ile röportaj

Haber: Müfit ONBAŞI/ÇUBUK, (Ankara) (DHA)

==============================================

Bolu\'da Türk Metal Sendikası üyesi işçilerden protesto

Bolu\'da, Türk Metal Sendikası üyesi yaklaşık 500 işçi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası\'nın (MESS) önerdiği yüzde 6.4\'lük zam oranını protesto etti.

Türk Metal Sendikası\'na üye işçiler, MESS tarafından teklif edilen yüzde 6.4\'lük zam oranını protesto etti. Uğur Mumcu Parkı\'nda toplanan yaklaşık 500 işçi yağmurlu havaya rağmen İzzet Baysal Caddesi\'ne kadar yürüdü. İşçiler, \'Zafer direnen emekçinin olacak\', \'Direne direne kazanacağız\' sloganları attı. Demokrasi Meydanı\'nda toplanan işçilere seslenen Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi, \"Sabrımızın sonundayız ama mücadele azmimiz her geçen gün bileniyor. Bu meydanlarda olmayı biz istemedik. Bu soğukta, bu kışta burada olmak bizim tercihimiz değil. Fakat eğer gerekirse, hakkımızı alana kadar da bu meydanları MESS\'e dar edeceğimizi herkes bilsin. MESS\'in çağrısına uyarak yeniden bir araya geldik. Peki ne oldu? Haklı taleplerimiz masada kaldı. Bir sonuca ulaşamadık. Hatta yakınlaşamadık bile. Bu beyefendiler bize ne diyor biliyor musunuz? \'Siz üretmeye devam edin ama iş emeğinizin, alın terinizin karşılığına gelince sesinizi çıkartmayın, susun. Ne verirsek onunla idare edin\' Peki biz susacak mıyız? Evet susmayacağız. Bıçak kemiğe dayandı. Eylemse eylem, grevse grev. Sonunda zafer mutlaka bizim olacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-İşçilerin yürüyüşü

-Sloganlar

-Basın açıklaması

-Detaylar

Süre: 02.56 Boyut: 179 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

===============================================

Kapıyı açamayınca geri döndüler

Sakarya\'nın Akyazı ilçesinde oto elektrikçiyi soymaya gelen 4 kişi taşla vurup yaklaşık 20 dakika boyunca uğraşmalarına rağmen kapıyı açamayınca geri döndü.

Olay, Akyazı Kuzuluk Mahallesi\'nde bulunan bir oto elektrikçi dükkanında meydana geldi. Bir minibüsle iş yerine gelen 4 kişi, iş yerinin yanındaki yakıt istasyonundaki görevliler hırsızlığı fark etmesin diye aracı çapraz bir şekilde park etti. 4 kişi, iş yerinin kapısını zorlamaya başladı. Uzun süre uğraşıp kapıyı açamayan hırsızlar bu kez kapı kilidine ellerine aldıkları taşla vurdu. Camını kırdıkları kapının kilidini içeriden açmaya çalışan hırsızlar yine başarılı olamayınca içeriye girmekten vazgeçip geriye döndü. Sabah iş yerine geldiğinde camın kırık olduğunu fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine jandarma olay yerine gelerek güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsızların kapıyı yaklaşık 20 dakika boyunca zorladıkları ve camı kırıp içeriye girmeye çalıştıkları görüldü.

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kapı kilidini açmaya çalışmaları

-Camları kırmaları

-İş yerinin önünden ayrılmaları

Haber: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)

===============================================

KADEM Genel Başkanı Yılmaz: Kadının ilerlemesi adalet meselesidir

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, yeni Türkiye\'nin yeni kadın hareketi olarak yola çıktıklarını belirterek, \"Kadının ilerlemesi, sadece eşitlik meselesi değil, aynı zamanda bir adalet meselesidir\" dedi.

KADEM Hatay İl Temsilciliğinin açılışı İskenderun Ramada Otel\'de iş, siyaset, STK temsilcileri bürokratlar, belediye başkanları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. KADEM Hatay İl Temsilcisi Selma Tunç misyonları doğrultusunda ve farklı birikimlere sahip, üreten, haklarını bilen, bilmeyene rehber olan, milli değerleri taşıyan kadınların ulusal ve uluslararası platformda bir bütünlük halinde uyum sağlayabilen, dünya kadınlarıyla rekabet edebilecek düzeye getirebilen bir vizyonla bu yolculuğa çıktıklarını söyledi. KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz da, KADEM olarak kadın sorunlarıyla ilgilenmek, yerel sonlara çözüm ve politikalar üretmek, meseleleri saha içinde ele alabilmek için yola çıktıklarını kaydetti. Dünyanın değiştiğini, kitle iletişim araçlarıyla birlikte her geçen gün daha küçük köye dönüştüğünü savunan Yılmaz, şunları söyledi: \"Bugün burada konuştuğunuz, bir saniye sonra dünyanın başka bir ucunda başka bir meseleye dönüşebiliyor. Ya da burada yaptığınız bir hareket kar topu gibi devasa problem yumağına dönüşebiliyor. Çocuklarımızı kitle iletişim araçlarından, küreselleşmenin, kapitalizmin çıkmazlarından koruyabilmek için önce ailemizi korumamız lazım. Biz güçlü olacaksak da, bizi yönetmek isteyen dış mihraklara, kültürel emperyalizme karşı, kendi kimliğimizle ayakta duracaksak, kendimiz için değil toplumumuzla, ailemizle, çevremizle özgürleşmeliyiz. Şunu unutmayacağız, fikirler eylemlere dönüştükçe, daha anlamlı ve daha kalıcı bir hal alır. Biz bu fikirleri kalıcı kılmak için Türkiye\'nin her yerinde örgütleniyoruz. Hatay\'da bu örgütlenmemizin bir parçasıdır. KADEM olarak bu fikirleri hayata geçirmek üzere, yeni Türkiye\'nin yeni kadın hareketi olarak yola çıktık. Nitekim kadının ilerlemesi, sadece eşitlik meselesi değildir. Kadının ilerlemesi aynı zamanda bir adalet meselesidir.\" nAK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İlçe Müftüsü Mehmet Taştan, KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz , Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı\'nın eşi Sibel Tosyalı, Atakaş Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş\'ın eşi Nihal Atakaş birlikte açılış kurdelesini kestiler.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- KADEM Hatay İl Temsilcisi Selma Tunç konuşması

- KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz’ın konuşması

- AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar’ın konuşması

- İlçe Müftüsünün duası ile açılış kurdelesinin kesilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN,(Hatay) (DHA)

===============================================

Tel örgülü Filistin sergisi

Erzurum\'daki bir AVM\'de Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen, \'Uluslararası Kudüs Afiş Sergisi\'nin açılışında kurdele yerine tel örgü kullanıldı.

Açılışı yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, bağımsız Filistin Devletinin kurulmasını niyet ederek tel örgüyü demir makasla kesti. Törene katılan davetliler tel örgünün ellerine batmaması için özen gösterdi. 16 ülkeden 55 tasarımcının afişi 3 gün boyuncu sergilenecek. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, \"Ulusularası Kudüs Afiş Sergisine 20 ülkeden 112 afiş tasarımcısı katıldı. Ancak 16 ülkeden 55 tasarımcının afişleri sergileniyor. Dikkatli bakılırsa aslında içinde barındırdığı kutsala dair muhteva ile Kudüs gerçek barışın huzurun simgesidir. Ancak çeşitli oyunlarla bu barış bozulmaya çalışılmaktadır. Asıl hedef müslüman dünyasıdır. Kudüs üzerinde hedef alınan islam dünyası buna hiç bir zaman müsade etmeyecek, fırsat vermeyecek\" diye konuştu. Proje yönetmenlerinden Orhan Ardahanlı, \"Uluslarası jüri tarafından seçilen 55 afiş 3 gün boyunca sengilenecek. Cumhurbaşkanımızın kudüsle ilgili bir takım görüşleri vardı. Bizde bu görüşlerden yola çıktık. \"Afiş tasarımıcısı olarak neler yapabiliriz\" dedik. Bizim de kendi duygularımız var. Şiir yazamıyoruz, resim yapamıyoruz ama afiş tasarlayabiliyoruz. Bu anlamda bizim gibi düşünen dünyada bir sürü insanın varlığına şahit olduk. Biz sadec bunları örgütleyip bir araya getirip gerçek barışın sanatçılar tarafından nasıl ne şekilde yorumlandığını bir şekilde göstermek kaldı. Bunu da Atatürk Üniversitesiyle beraber gerçekleştirdik\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Sergiden detay

-Sergideki afisşlerden detay

-Tel örgüden detay

-Ömer Çomaklının Tel örgülü sergiyi açması

-Ömer Çomaklı ile röp

-Orhan Ardahanlı ile röp.

(SÜRE: 04.15 BOYUT: 260 MB)

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)



===============================================

Fethiye\'de ölü caretta caretta bulundu

Muğla\'nın Fethiye ilçesinde, balıkçılar tarafından ölü \'caretta caretta\' bulundu. Olta yuttuğu belirlenen caretta carettanın suda boğularak öldüğü belirlendi.

Bugün saat 15.30 sıralarında Fethiye Körfezi\'nde balıkçılar tarafından ölü careta caretta bulundu. 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek, yetiştin deniz kaplumbağası, çapa yardımıyla balıkçılar tarafından sudan çıkartılarak tekneye alındı. Balıkçılar, misina yuttuğu belirlenen deniz kaplumbağasını karaya götürüp, durumu merkezi Ortaca ilçesinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne (DEKAMER) bildirdi. DEMAMER görevlileri, 70 santimetre boyunda, 45 kilogram ağırlığındaki, bir ay önce öldüğü sanılan deniz kaplumbağasını incelenmek üzere teslim alıp götürdü. Deniz kaplumbağasının ilk belirlemelere göre olta yuttuğu, kollarına dolanan misina nedeniyle suda boğularak telef olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Ölü deniz kaplumbağasının görüntüü

-DEKAMER görevlilerinin ölü deniz kaplumbağasını incelenmek üzere götürmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: FETHİYE (Muğla), (DHA)