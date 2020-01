DHA YURT BÜLTENİ-18

Bakan Fakıbaba\'dan akademisyenlere \'Şunu yiyin, bunu yemeyin\' tepkisi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yiyecek konusunda tavsiyelerde bulunan bazı akademisyenleri eleştirerek, \"Bunlar kendini bilmez şekilde anlatıyor, şunu yiyin, bunu yemeyin. Ya Allah aşkına hoca sıfatıyla çıkıyorsun milleti yanlış yönlendiriyorsun\" dedi.

Antalya\'da Kundu oteller bölgesindeki Aska Lara Otel\'de 9 Ocak\'ta başlayan \'Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı\', Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın katıldığı kapanış töreniyle sona erdi. Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Bakan Fakıbaba, Türkiye\'de hayvan envanteri konusunda net bir bilgi olmadığını söyledi. Bu konuda bir çalışma yaptıklarını belirten Fakıbaba, kesin bilgileri bu yıl alacaklarını kaydetti.

HAYALİNDEKİ KÖYÜ ANLATTI

Sorunun temelinde kırsal kalkınma olduğunu dile getiren Bakan Fakıbaba, kırsal kalkınma gerçekleştirilmediği takdirde tarımda ve hayvancılıkta başarılı olmanın mümkün olmadığını belirtti. Bakan Fakıbaba, hayalindeki köyü de şöyle anlattı: \"Ahırı pırıl pırıl, hayvanı ile haşır neşir, hayvanı ona ürününü veriyor. Onu geçindiriyor. Sonra evine gelip üstünü başını değiştirip duşunu alıyor. Sonra halı sahaya gidiyor. Köyünde kütüphanesi var, kitap okuyor. Bunu başarabiliriz. Köysel dönüşüm çok daha rahat ve ekonomik, huzurlu bir olay ki. Tarımı, hayvancılığı ve sanayiyi tutabileceğiniz yerler. Bunun bilincinde değiliz.\"

\'ÇİFTÇİ ÖRGÜTE, ÖRGÜT ÇİFTÇİYE GÜVENMİYOR\'

Yerel örgütlenmede yetersizlik vurgusuna dikkati çeken Ahmet Eşref Fakıbaba, bir güvensizlik olduğunu söyledi. Üreticinin örgütüne güvenmediğini dile getiren Fakıbaba, örgütün de çiftçiye güvenmediğini aktardı. Devletin de örgüte güvenmediğine işaret eden Fakıbaba, \"Ters bir olay almış başına gidiyor. Kurumsallaşmamız lazım. Problemi açık ve net konuşmamız lazım. Küçük üretici örgütünü kendini sömüren bir araç olarak görüyor. Bu güvensizliği el ele verip kırmamız lazım. Gelişeceksek örgütler sayesinde gelişeceğiz. Ama üyelerin örgütlerine çok iyi bakması lazım. Acilen bunun düzeltilmesi lazım\" diye konuştu.

\'HOCA SIFATIYLA ÇIKIYORSUN MİLLETİ YANLIŞ YÖNLENDİRİYORSUN\'

Halk sağlığının çok önemli olduğunu belirten Bakan Fakıbaba, bazı akademisyenlere de eleştirilerde bulundu. Ahmet Eşref Fakıbaba, \"Bunlar kendini bilmez şekilde anlatıyor, şunu yiyin, bunu yemeyin. Ya Allah aşkına hoca sıfatıyla çıkıyorsun, milleti yanlış yönlendiriyorsun. Yok efendim bal iyi değildir, Türkiye\'de üretilen bal kalite olarak nerede var. Aşırıya kaçmadan karnınız doyduğu an bırakmak kaydıyla yiyin kardeşim. Tereyağını da balı da ekmeğini de yiyeceksin, ben demiyorum ki 5 ekmek yiyeceksin. Herkesin bir kalori seviyesi vardır. Bazı insan acaba 50 zeytin yiyebilir miyim diye uğraşıyor, böyle bir şey olabilir mi? Yiyebildiğiniz kadar yumurta yiyin deniyor, böyle şey olur mu arkadaş\" dedi.

\'KADINA DEĞER VEREMEZSEK BAŞARILI OLAMAYIZ\'

Bakan Fakıbaba, kadın ve gençlere önem verilmesi gerektiğini de belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:\"Kadına önem vermediğimiz takdirde hiçbir şey de başarılı olamayız. Sosyal güvencesi de olacak. Nüfusun yüzde 65-70\'i şehirlerde yüzde 30\'u köylerde yaşıyor. Kırsal kalkınmaya verdiğimiz desteğe bakıyorum yeterli değil. Yeterli olmadığı zaman kırsal kalkınma olmuyor. Kırsal kalkınmayı geliştirmemiz lazım. Gencin ve kadının şehirde durmamasının nedeni budur.\"

KILIÇDAROĞLU\'NA CEVAP VERDİ

İthal et konusunda da açıklama yapan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, ithal etin tüketimin yüzde 4- 5\'i kadar olduğunu belirtti. Bakan Fakıbaba, \"Sen zam yapmak istiyorsun dışarıdan gelen eti bahane ediyorsun. Niye direkt konuşmuyorsun, vatandaşı niye yanlış yönlendiriyorsun? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bana \'Sırbistan\'da etler nasıl kesiliyor, kim kesiyor\' diye soruyor. Sırbistan\'da daha kestirmedik ki. Daha oradan et almadık. Sayın Kılıçdaroğlu, size danışmanlar bilgi getirdiği zaman doğruluğuna bir bakın. Ben Sırbistan\'dan et almadım, ben almadım ki kesilsin. Sözleşmeler yapıldı ama daha almadık\" dedi.

Konuşmasının ardından Ahmet Eşref Fakıbaba, bazı akademisyenlere teşekkür plaketi verdi.

Hastane kantininde engelli kızı taciz ettiği iddia edildi

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'nin kantininde 13 yaşındaki engelli bir kızı taciz ettiği iddia edilen kişi ile küçük kızın yakınları arasında arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri, 34 yaşındaki O.D.\'yi polise teslim etti.

Olay saat 17.00 sıralarında, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'nin kantininde meydana geldi. Bir yakının yanında refakatçi olarak bulunan O.D., iddiaya göre hastane kantininde oturduğu sırada kantine gelen zihinsel engelli 13 yaşındaki P.C. isimli kız çocuğunu öpmek istedi. Daha sonra O.D., P.C.\'ye evlilik teklifinde bulundu. P.C.\'nin durumu yakınlarına anlatması üzerine hastanede arbede yaşandı. Durumu fark eden özel güvenlik görevlileri, O.D.\'yi kantinden alarak hastane polisinin olduğu kısma getirdi. Bir süre ortalığın sakinleşmesi beklendikten sonra O.D. polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan O.D.\'nin sorgusu sürerken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Sığındığı caminin deposunda ölü bulundu



Bursa\'da kimsesiz ve evsiz olan Ahmet Turgut (60), soğuk havada, sığındığı cami avlusundaki malzeme deposunda ölü bulundu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi\'nde meydana geldi. Kimsesiz ve evsiz olduğu belirtilen Ahmet Turgut, havalar soğuyunca bir hafta önce Zafer Camii\'nin avlusundaki malzeme deposuna yerleşti. İki gündür kendisinden haber alamayan cami cemaati, depoyu kontrol ettiklerinde Ahmet Turgut\'u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde KOAH hastası olduğu belirlenen Ahmet Turgut\'un öldüğü saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Turgut\'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Taraftarlardan referandum çadırına siyah çelenk

Aydın\'ın Mimar Sinan Mahallesi\'ndeki Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 31 bin dönüm alanın ne amaçlı kullanılacağının belirlenmesi için yapılan halk oylamasına tepki geldi. 8 Ocak\'ta Kent Meydanı\'na kurulan referandum çadırı önüne gelen Aydınspor 1923\'ün Kasırgalar taraftar grubu, siyah çelenk bıraktı. Taraftarlar, arazinin Aydınspor 1923 kulübüne verilmesini istedi.

Aydınspor 1923\'ün Kasırgalar Taraftar Grubu Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptığı oylamanın \'çadır tiyatrosu\' olduğunu iddia ederek referandum yapılan çadırın önüne siyah çelek bıraktı. Çadırın etrafında özellikle sivil polisler güvenlik önlemi alırken, Büyükşehir yetkilileri ise çelenk koyma anında oradan ayrılmadı. Taraftarlar ellerinde siyah çelenkle, referandum çadırı önüne gelerek basın açıklamasında bulundu. Taraftarlar adına açıklama yapan Bahadır Polat, \"Aydın sevdalıları, Aydınspor 1923 taraftarları ve en önemlisi Aydın\'da yaşayan bir vatandaş olarak, hür irademizle buradayız. Yapılan oylamanın, gerçekte kandırmaca olan bir durumun perde arkasını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Aydın ili özellikle spor yatırımları konusunda Türkiye\'de 81 il içinde son sıralarda bulunmaktadır. Bu çadırda, Mimar Sinan Mahallesi\'nde bulunan 31 bin metrekarelik alanın ne yapılmak istendiğini sözde halka sorarak yanında da tavuklu pilav ikram ederek, çok güzel bir çadır tiyatrosu sergilenmektedir. Bu çadır tiyatrosunun açılışını yapanların daha birkaç ay öncesine kadar birbirlerine salladıklarını hepimiz biliyoruz. Aydınspor 1923\'ü, göz göre göre, bile bile küme düşürdüklerini biz unutmadık. Aydın\'ın sporuna değer verenlerle ve Aydınspor taraftarlarıyla adeta dalga geçilmektedir\" dedi.

\"HALKALA DALGA GEÇER GİBİ\"

Oylamayı eleştiren Polat, \"10 yıl önce atıl durumda olan ve 18 Haziran 2010 tarihinde, burada oylama yapılan yeri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, \'Çim sahaların ve tesislerin durumu ortada. Gerekli bakımı Aydın Belediyesi olarak yapacağız. Mukan Perinçek tesislerinin altındaki dükkanları, amatör spor kulüplerine verip, onların kulüp binası olarak kullanmasını sağlayacağız. Amatör sahamızda amatör kulüplere açılacak. Tesislerin içinde kafeteryayı tamamlayarak, gençlerimizin kahve köşelerinde değil, spor alanlarında vakit geçirmesini sağlayacağız. Aydın Belediyespor bu yıl BAL\'da mücadele verecek. Biz zihinlere kazınmış Aydınspor\'un yaşamasını istiyoruz. Aydınspor seven herkes yüreğini ortaya koyup ne kadar samimi olduğunu göstermelidir. Aydın Belediyespor kulübünün kongresinde ismini rengini ve amblemini değiştireceğiz. Biz Aydınspor ismini yaşatmakta kararlıyız\' diye konuşmuştu. Biz ortada oynanan çadır tiyatrosuna ve tavuklu pilav ikramına kanmıyoruz. İlk yapıldığında Türkiye\'nin en güzel spor tesislerinden olan bu yeri, şimdi yıkmak isteyen zihniyeti kınıyoruz\" dedi. Taraftarlar, açıklama sonrası sessizce ayrıldı.

\"TEPKİLERE SAYGIMIZ VAR\"

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karagöz ise, \"Bu tür tepkilere saygımız var. Tüm halkımızın katılımıyla belirlenen alanda ne yapılacağına dair bir referandum yapılıyor. Halkın kararından ve tercihlerinden korkmamak lazım. Bazı AK Parti milletvekilleri de bu referandumu eleştirdiler. Bizim kendilerine tavsiyemiz Aydın\'da yaşayan her birey gibi, gelip burada oy kullanarak tercihlerini sandığa yansıtmalarıdır. Hazır durumda Aydınspor 1923\'ün kullanmakta olduğu bir de tesis var. Büyükşehir olduktan sonra böyle kritik kararlarda halkımızın sağduyusuna güveniyoruz. Halkımızın ne isterse bizde onu yaparız\" dedi.

