DHA YURT BÜLTENİ-18

Akşener: Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi\'ne bağırmadı, Davutoğlu\'na bağırdı (4)

CHP VE HDP İDDİALARINA SERT YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı\'da partisinin il binasının açılışının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Siyasetin nezaketini kaybettiğini aktaran Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın işbirliği yapmasını saygıyla karşıladığını söyledi. Partisinin CHP ve HDP ile yan yana geldiği iddialarına sert yanıt veren Akşener, \"İYİ Parti\'yi CHP ve HDP ile yan yana getirme çabasını çirkin, saygısız ve çok ayıp buluyorum. Bugüne kadar İYİ Parti Genel Başkanı olarak benim ağzımdan bir siyasi partinin aldığı karara yönelik akıl fikir verecek bir cümle çıkmadı. Sayın Bahçeli bize akıl verme mevkiinde değil. Dolayısıyla o bir karar vermiştir ona saygı duyuyoruz, hayırlı olsun\" dedi.

DEMOKRAT PARTİ VE SAADET PARTİSİ İLE İTTİFAK MESAJI

Akşener, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yapabileceklerini de dile getirerek, \"Bizim ne yapacağımıza başkası karışamaz. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti adına aday göstereceğiz. Arkadaşlarımız beni istiyorlar, ben de buna \'Evet\' diyorum. İttifak yaparak seçime gitmeyeceğiz. İttifak ile ilgili düşünsek düşünsek Demokrat Parti ve Saadet Partisi\'yle yan yana gelmeyi düşünürüz. Bir görüşmemiz de yok bu anlamda. Dolayısıyla ne CHP ne de diğer partiyle birlikte seçime gitme gibi bir birlikteliğimiz olamaz\" diye konuştu. Akşener ayrıca, 15 Temmuz 2018\'de erken seçim olacağına yönelik öngörüsünü bir kez daha tekrarladı.

-Akşener'in açıklamaları

Haber: Ramazan SARICI-Ethem YENİGÜRBÜZ /ÇANKIRI,(DHA)

Kamyon, 3 araca çarpıp devrildi: 8 yaralı

Adana\'da kontrolden çıkan mandaline yüklü kamyonun önündeki iki minibüs ve bir kamyonete çarpıp devrilmesi sonucu, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu Köklüce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa İşçioğlu\'nun kullandığı 31 ZF 484 plakalı mandalina yüklü kamyon, kontrolden çıkarak önündeki 80 M 7070 ile 01 S 0034 plakalı minibüslere ve 01 VP 136 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, mandaline yüklü kamyon devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kamyon sürücüsü İşçioğlu ve diğer araçtakiler; Mürsel Çetinkıran, Ramazan Yılmaz, Hasan Kurt, Özden Çelik, Kayhan Bulut, İlker Öz ile Mehmet Taşdöven, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Olay yeri genel görüntü

- Kazaya karışan araçların görüntüsü

- Yola saçılan mandalinaların görüntüsü

- Olay yerine gelen ambulansın görüntüsü

Haber-Kamera: Eser PAZARBAŞI /ADANA,(DHA)

Soma davası 26 Mart 2018 gününe ertelendi



MANİSA\'nın Soma İlçesi\'nde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin görülen davada ara karar verildi. 20\'nci duruşması görülen davada 5\'i tutuklu 51 sanığın yargılanması 26 Mart 2018 Çarşamba günü devam edecek.

Ara karar öncesi savcı, Manisa soruşturması dosyasının \"gizlilik ihlal edilmemesi kaydıyla\" istenilmesine ve beklenilmesine; tutuk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti ve mahkeme başkanı Salih Pehlivan ise bu kararı onaylayarak Manisa\'daki soruşturmanın kurulacak olan komisyonun önderliğinde gizli bir şekilde mahkemeye ulaştırılması kararını verdi.

Karar sonrası açıklama yapan Sosyal Haklar Derneği Başkanı müdahil avukatlardan Can Atalay, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığını manipülasyon yapmakla eleştirdi. Atalay, şunları söyledi:

\"Bugün önemliydi, fiil ve faal değerlendirilmesinin esnetildiği ceza yargılamasının en temel kurallarının esnetildiği bir Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı manipülasyonu ile karşı karşıyayız. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Can Gürkan\'ın şikayeti üzerine ne idüğü belirsiz bir soruşturma başlattı. Ne idüğü belirsiz diyoruz, çünkü öldürülen bizim evlatlarımız, buradaki insanların evlatları. Soruşturma Can Gürkan\'ın avukatlarının bilgisi dahilinde ancak buradaki ailelerin bilgisinden kaçırılarak sürdürülüyor. Böyle bir şey söz konusu değil, Cumhuriyet tarihinde böyle bir soruşturma yok. Bugün mahkemenin verdiği ara kararlar bu açıdan önemlidir, dikkat çekicidir ve yerindedir. Fakat bir eksiklik var, ne olursa olsun bu aşamada soruşturmanın geliştirilmesi talebi olarak değerlendirilemeyecek bir durumda. Bu dosyada hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde olay açıklığa kavuşmuş, kimin nasıl sorumlu olduğu açıklığa kavuşmuş durumdadır. Duruşma salonunda söylenilenin bir başka anlamı var, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı bu dosyayı bekletirken kimin ne yaptığını ayrıntısı ile açıklayan bilirkişilerden zorla ifade alıyor. Duruşma salonunda Alp Gürkan\'ın avukatı ayrıntısı ile anlattı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı bu işte dikkat çekicidir\" dedi.

Haber: Barış GEZİCİ /SOMA(Manisa),(DHA)

Emekli öğretmen evinde bıçaklanarak öldürüldü



ANTALYA\'da, emekli öğretmen Faik Akyol (61) evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Dostlar 4 Sitesi\'nin 5\'inci katındaki dairede meydana geldi. Emekli öğretmen Faik Akyol\'dan dünden beri haber alamayan yakınları, bugün saat 19.00 sıralarında merak edip eve gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeri giren yakınları, Akyol\'u balkonda kanlar içerisinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı saptanan Akyol\'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polisin evde yaptığı incelemede, salonda yaşanan arbede sırasında bıçaklanan Faik Akyol\'un, karın bölgesine kıyafetleriyle tampon yaptığı, sürünerek balkona çıktığı ve burada yaşamını yitirdiği belirlendi.

Faik Akyol\'un eşi Fatma Akyol\'un, torunlarına bakmak için İzmir\'deki kızının yanına gittiği, bu nedenle evde yalnız olduğu kaydedildi.

Faik Akyol\'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Levent YENİGÜN /ANTALYA,(DHA)

